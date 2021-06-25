Протест Польши и стран Балтии, ориентирующихся на США, помешали канцлеру ФРГ и президенту Франции воплотить в жизнь идею о сближении ЕС с Россией. Этот вопрос наверняка станет одной из тем переговоров немецкого лидера с президентом США Джо Байденом, который недавно лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным

В первый день саммита ЕС, 24 июня, лидеры европейских стран обсудили инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель, поддержанную президентом Франции Эммануэлем Макроном, о возрождении саммитов ЕС-Россия. Более того, она предлагала пригласить на нынешнее мероприятие президента РФ Владимира Путина, чем застала врасплох всех остальных. Военный эксперт рассказал, чем именно ответит Россия на «морской бриз» США и НАТО © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы ещё раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», — заявила Меркель.

Глава немецкого правительства призналась, что надеялась на «большую храбрость» европейских лидеров по этому вопросу. Несколькими часами ранее она подчёркивала, что ЕС должен искать способы налаживания прямого диалога с Россией и сформулировать повестку общих стратегических интересов с Москвой, а не довольствоваться одним лишь анализом отношений.

Как сообщило агентство Bloomberg, порядка 10 стран-членов ЕС в ходе дискуссии «подали сигнал», что им не нравится либо сама идея проведения саммита с Россией, либо то, что её выдвинули без всякой подготовки (инициативу озвучили послы Германии и Франции 23 июня на заседании комитета постоянных представителей ЕС).

Источники уточняют, что инициатива о совместном мероприятии не вошла в итоговое заявление саммита по России из-за того, что несколько стран Восточной Европы пригрозили наложить вето на документ. В результате в проекте итогового коммюнике саммита ЕС написано, что политики «изучат существующие форматы диалога с Россией, включая диалог на уровне лидеров», причём эта часть текста ещё окончательно не согласована.

Недружественное отношение восточноевропейских государств к Москве — давно ни для кого не новость. И их руководство лишь подтвердило это. Комментируя инициативу Германии и Франции, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что, по её мнению, время для таких саммитов на уровне лидеров ещё не пришло, а премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш утверждает, что диалог Евросоюза с РФ возможен только после решения проблем Крыма и Донбасса. Экс-премьер Словакии назвал РФ опорой международного права и мира © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Если вы попадаетесь в ловушку один или два раза, то это можно посчитать неудачей, однако если вы делаете это десятилетие за десятилетием, то это уже кажется исторической близорукостью. (Возобновление саммитов ЕС — Россия в то время, когда. — Ред.) Москва ближе всего за последние три десятилетия подошла к советскому уровню тоталитаризма, безответственно», — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис газете Financial Times.

Однако немало в Евросоюзе стран, которые хотят наладить взаимодействие с Россией, прерванное из-за событий на Украине в 2014 году. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам первого дня саммита выразил мнение, что со встречей лидеров 27 стран и России надо подождать, определить подход всего сообщества, но встречу председателей Еврокомиссии и Евросовета с Россией провести было бы можно.

«Мы не можем ограничить наши отношения и подход к России одними санкциями и высылками дипломатов. В какой-то момент нужно сесть за стол переговоров», — отметил политик.

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте лично сам не участвовал бы во встрече с Путиным, но не видит ничего плохого в том, если с российским президентом встретятся двое европейских лидеров. Аналогичной точки зрения придерживается его чешский коллега: Андрей Бабиш не видит необходимости в том, чтобы переговоры с Россией вели все 27 стран ЕС, достаточно будет Меркель, Макрона, председателей Европейского совета и Еврокомиссии. Но поддерживать коммуникацию с Москвой, которая играет важную роль в решении разных проблем, например, в Сирии, убеждён политик, необходимо и задаётся вопросом, почему США могут это делать, а Евросоюз — нет?

В свою очередь, Макрон пояснил, что Франция выступает за требовательный диалог с Москвой для отстаивания европейских интересов. А канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не изобретать велосипед заново, а просто взять и провести саммит с Россией так, как это делали раньше. По словам политика, если у всего ЕС будет формат диалога с Россией, то это укрепит союз в целом, сейчас с Москвой регулярно общаются отдельные страны-члены, причём не только Германия и Франция, но и маленькие страны типа Австрии. «Раз нельзя убить». Третьяков объяснил, как США пытались подкупить Путина, и как он отреагировал © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Почему бы тогда и не всему ЕС? Это нельзя предоставить только странам-участницам Евросоюза и уж ни в коем случае только США. Мы географически ближе к России, чем США. Нельзя ограничиваться тем, что ЕС смотрит, как общаются Россия и США, лишь наблюдает, будучи географически ближе к России.

Многие темы, такие как Украина и другие, затрагивают нас сильнее, чем США. Поэтому мы как Австрийская Республика призвали к такому обмену мнениями, германский канцлер Ангела Меркель тоже это сделала, как и некоторые другие. Я рад, что есть движение в этом направлении, и тому, что Франция придерживается того же мнения», — заявил Курц.

Кстати, об Украине. Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал идею о саммите ЕС-РФ «опасным отклонением от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы». Встревожила такая перспектива и его предшественника Павла Климкина.

«Информация о Меркель, которая хочет пригласить Путина на саммит Евросоюза, стала «бомбой» среди дипломатов в Брюсселе. Выглядит сюрреалистично. То есть ерундой. Снова наступают на те же грабли. Есть риск, что теперь в «нормандском формате» мы будем против России, Германии и Франции, а не вместе против Москвы. Это было бы совсем скверно. Меркель к «нормальности» в отношениях с Россией будет стремиться. Не завидую Зеленскому 12 июля в Берлине», — написал дипломат в Facebook.

Но когда стало известно, что предложение Меркель европейские партнёры не поддержали, на Украине выдохнули с облегчением. Кулеба назвал такой исход дискуссии в Брюсселе победой Киева и пообещал детально разобраться, почему именно сейчас Берлин и Париж выступили с такой инициативой и как дальше они будут вести себя.

«Я убеждён, что когда близкие к тебе страны делают что-то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и жёстко защищать свои интересы. Поэтому мы пообщаемся с послами Германии и Франции и хотим лучше понимать, какие намерения преследует Париж и Берлин и как это соотносится с санкционной политикой против РФ и их ролью посредников в «нормандском формате», — сказал министр в видеообращении на своей странице в Facebook. «Раньше Евросоюз казался раем» - политолог о разочаровании Украины в ЕС © rusvesna.su

«Украина всегда выступает против любых движений Евросоюза и России навстречу друг другу. И в этом Украина не одинока: часть восточноевропейских стран, выступающих союзниками США, обычно блокируют все устремления западноевропейцев навстречу России.

На заявление Украины можно было бы ответить словами одного из европейских политиков: «Безопасность в Европе невозможна без России». Вопросы безопасности европейского континента, естественно, нужно обсуждать с самым крупным европейским государством — с Россией. И, безусловно, мнением Украины здесь интересоваться никто не будет», — заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

Россия хоть и выступает за налаживание диалога с Брюсселем, но пустых иллюзий не питала. По словам заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, как и предполагали в Москве, идея возобновления практики саммитов «провалилась через бермудский треугольник, который был сформулирован Жозепом Боррелем, а именно принципы, которыми должны руководствоваться в отношении России: отпор, сковывание, сотрудничество».

Более того, в принятом 25 июня итоговом заявлении по отношениям с Россией главы государств и правительств стран-членов ЕС поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством того же Борреля вместе с изучением возможности для диалога с Россией по темам, представляющим интерес для Брюсселя (климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности, включая отношения с Ираном, Сирией и Ливией) подготовить варианты новых санкций, в том числе экономических, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную.

«Разумные голоса ведущих государств Евросоюза были проигнорированы, верх взяла конфронтационная линия. Отдельные страны Евросоюза — Франция, Германия — проявляют хотя бы минимум здравого смысла, заявляя о необходимости диалога с Россией. Австрийский лидер также считает, что с Россией лучше поддерживать доброжелательное взаимодействие. Остальные же занимаются демаршами.

И если бы всё решалось в самом Евросоюзе. Несмотря на свой статус, мощные политические и экономические позиции, Франция и Германия в силу определённых юридических раскладов внутри ЕС не могут игнорировать мнение малых государств и вынуждены с ними считаться. Значительная часть стран ЕС, особенно восточноевропейских, ориентируются в большей степени на Вашингтон, а не на Брюссель.

Американцы через эти страны проводят свой собственный курс внутри Евросоюза, не позволяя ЕС сориентироваться и действовать так, как они считают нужным — в европейских интересах», — объяснил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов а эфире радио Sputnik. Рэнкас рассказал, в каком случае оправдаются ожидания Польши от встречи Путина и Байдена © CC0, Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы чёткая и неизменная: она выступает за возвращение к полноценному сотрудничеству, достаточно позитивные сигналы в плане реанимации отношений, целесообразности установления атмосферы диалога Путин послал европейцам в своей статьей, опубликованной в немецком издании Die Zeit по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

«Мы знаем, что и канцлер ФРГ, и президент Франции разделяют эту точку зрения. Мы получаем информацию о том, что на саммите целый ряд стран высказался против этого диалога. Мы знаем, что речь в основном идёт о так называемых младоевропейцах — это прибалтийские государства, Польша. Ещё раз повторяю — мы сожалеем в этой связи», — заявил Песков.

При этом он указал на нелогичность поведения властей этих стран: отказываясь от диалога с Москвой, безосновательно говорят о некой угрозе с её стороны, при этом делают всё возможное для усиления военного присутствия на своей территории, соответственно вблизи к границам РФ, военных НАТО, в частности, американских. Что в результате приводит лишь к росту напряжённости на континенте, ведь России приходится принимать меры для собственной защиты.

«Мы надеемся, что страны, которые придерживаются более сбалансированного подхода, продолжат работу по продвижению идеи о налаживании диалога между Брюсселем и Москвой. Москва сохраняет свою заинтересованность в этом», — добавил Песков.

Очередная попытка будет предпринята уже очень скоро — 15 июля Меркель совершит визит в Вашингтон. По официальной информации Белого дома, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ обсудят на переговорах борьбу с пандемией COVID-19, защиту климата, международную безопасность и другие общие вызовы для двух государств. Однако источники газеты Handelsblatt уточняют, что Меркель полетит за океан для того, чтобы урегулировать спор вокруг строящегося газопровода «Северный поток — 2». Пляски вокруг «Северного потока – 2»: ожидания и реальность © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

«Она хочет, чтобы её канцлерство выглядело триумфально. Этого каждый хочет. Поэтому она едет в Америку мириться опять с американцами после 4 лет Трампа, и она хочет помириться с Россией. Она не зря выступала за «Северный поток — 2», как львица боролась, чтобы этот проект прошёл», — заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью «Бизнес FM».

Эксперт напомнил, в чём состоит историческая заслуга Меркель, — она не стала расширять НАТО за счёт Украины и Грузии, а британцы и американцы это непременно сделали бы. По его словам, канцлер хочет напоследок помириться с Москвой, поэтому ей сейчас кажется хорошей идей поговорить откровенно о России, к тому же свою роль могла сыграть статья российского лидера.

«Путин фактически протянул руку, говорит — давайте сотрудничать. Так что, возможно, это ответ Меркель как лидера Европы на предложение Путина сотрудничать. Это было бы просто великолепно, если так», — сказал Рар.

«Что случилось? Случилось то, что много говорим о суверенитете Европы, что президент США провёл очень серьёзную встречу с Владимиром Путиным, которая не производит впечатления поощрения российскому президенту, и что суверенная Европа тоже должна быть в состоянии заявлять о заинтересованности в таком же разговоре. Недостаточно, когда нас о таком лишь информируют. Есть смысл искать форматы, при которых ЕС может говорить с Россией, мы продолжим работать над этим», — заявила Меркель на пресс-конференции 25 июня.