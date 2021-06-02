Экстренная посадка европейского самолета в минском аэропорту и задержание его пассажиров - белорусских оппозиционных блогеров Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги - привели к новому витку в борьбе Белоруссии и Запада. Теперь ЕС и США грозят перейти от «цветочков» к «ягодкам» - ударить по экономике республики гораздо больнее

На сегодня Евросоюз ввёл три пакета санкций против Белоруссии. Так, 2 октября прошлого года Брюссель ввёл ограничения в отношении 40 белорусских силовиков и представителей Центризбиркома, затем 6 ноября европейские санкции были введены против Александра Лукашенко и 14 высших чиновников. Третий (пока последний) пакет санкций был принят 17 декабря прошлого года. Он наложил ограничения на еще 29 человек (чиновников и предпринимателей) и 7 государственных предприятий. Среди последних оказались ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».

К экономическому давлению на Минск подключился Вашингтон. В апреле стало известно, что там тоже намерены ввести ограничения для девяти белорусских госпредприятий. А после инцидента с самолетом Штаты объявили, что данное намерение будет уже точно реализовано на практике 3 июня. Кроме того, в Вашингтоне готовы разработать и целевые санкции против отдельных лиц — наподобие тех, что уже приняли в ЕС.

Эти санкции означают то, что попавшие в «черный список» лица и предприятия не смогут иметь активы в странах ЕС или США, их банковские счета заблокированы, а персонам, попавшим в санкционный список будет запрещен въезд на территорию стран, которые приняли эти ограничительные меры.

«Сдерживание России» превыше всего

Все три пакеты европейских санкций не оказали существенного давления на белорусскую власть или экономику. Чиновникам не привыкать жить в условиях западных ограничений, а попавшие в список предприятия фактически не зависят от западных рынков. Американские санкции же пока и вовсе не вступили в силу, да и точный список предприятий, которые попадут под ограничения Вашингтона, пока не ясен.

Такое положение дел давало понять, что давление Запада на Минск является, скорее, символическим, чем реальным. И при этом Брюссель и Вашингтон не намерены «сжигать мосты» с республикой, а глава европейской демократии Жозеп Боррель указывал, что с любой властью в Белоруссии придется вести диалог.

На Западе опасаются осуществлять максимальное давление на экономику республики, дабы не «толкать её своими руками в объятия России», усилия экономическую зависимость Минска от Москвы. Абзалов: почему санкции ЕС в адрес Минска укрепляют позиции России и Китая? © кадр из видео Украина.ру

Тем не менее, после экстренной посадки европейского самолета минскими диспетчерами Запад резко активизировался. Так, белорусским авиакомпаниям оперативно запретили летать над территорией ЕС, а европейским — над Белоруссией. Также зашла речь о скором принятии четвертого пакета европейских санкций, которые должны быть жестче, чем первые три пакета.

И одной из наиболее болевых точек для белорусской экономики могут стать возможные ограничения для предприятия «Беларуськалий».

Важная отрасль



Агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники руководстве ЕС, утверждает, что четвертый пакет европейских санкций будет направлен в первую очередь на калийную отрасль белорусской экономики. А именно на ограничение деятельности республиканского флагмана в этой сфере — госпредприятие «Беларуськалий». Оно же может войти и в список девяти госкомпаний, которым грозят заклеить окно на Запад и американцы.

Калийные удобрения — это основная статья белорусского экспорта, которая обеспечивает значительную долю европейского спроса (25%). Калий — единственный минеральный ресурс, избытком которого может похвастать республика. Если санкции будут носить жесткий характер и Запад откажется от белорусского калия (объемы которого, к слову, может заменить российский «Уралкалий»), это гипотетически может существенно ударить по экономике республики. Так, за прошлый 2020 год Белоруссия экспортировала калийных удобрений на $2,4 миллиарда. Примерно треть экспорта приходится на страны ЕС и США.

Но если обозначенные санкции ограничат для калийной промышленности Белоруссии лишь возможности получать финансирование в европейских банках, это не станет для республики трагедией: госпредприятия финансируются из иных источников.

От руководства «Беларуськалия» пока не слышно каких-то комментариев по поводу возможных последствий от введения санкций. Тем не менее, там в случае самого негативного развития событий наверняка рассчитывают на переориентацию экспорта на другие рынки — в Китай, Индию и Бразилию. Именно в эти страны сейчас потребляют львиную долю белорусского калия, и в последнее время есть тенденция к увеличению объема поставок. Форточка закрывается. Чем Украине грозят белорусские санкции © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Западноевропейские «ястребы» против литовских «голубей»



Очень любопытно выглядит дискуссия о целесообразности введения ограничений против «Беларуськалия» в рамках четвертого пакета санкций внутри Евросоюза. Так, за введение санкций против предприятия успели высказаться в СМИ: известный шведский дипломат и экономист, старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд, посол США в Белоруссии Джули Фишер, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Однако неожиданно «благосклонную» позицию к официальному Минску заняла Литва. Республика, которая принимает и помогает белорусской оппозиции. Так, президент Литвы Гитанас Науседа высказался, что «санкции против «Беларуськалия» могут быть неэффективными, потому что обернутся выгодой для России». Эксперт сказал, что будет с Россией, когда против Белоруссии введут реально жесткие санкции © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Но реальная причина столь неожиданных заявлений может находиться не в политической, а в экономической плоскости. Дело в том, что 90% своей продукции «Беларуськалий» отправляет на экспорт через Клайпедский порт. В отличие от нефтепродуктов, которые Лукашенко уже перенаправил с прибалтийской портов в российскую Усть-Лугу, калийные потоки продолжают идти через Литву, принося ей доходы.

Поэтому ЕС придется поставить на чашу весов не только свое понимание в отстаивании демократических принципов и возможное углубление белорусско-российской интеграции в случае экономического удушения республики, но и позиции западных «ястребов» и литовских «голубей».

А что из этого выйдет — станет ясно уже в ближайшие часы.