В украинских СМИ появились отрывки проекта закона «Об олигархах». Судя по ним, украинская власть задумала стать монополистом в информационном пространстве страны, оставив олигархам на «кормление» остальные сферы

В четверг, 27 мая, отрывки из документа опубликовало издание «Зеркало недели». Целью законопроекта указано «преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса»..

При этом олигархом авторы документа (а писался он в Министерстве юстиции) предлагают называть человека, который одновременно «принимает участие в политической жизни, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, осуществляет контроль над значительной по объёму хозяйственной деятельностью». Кто в олигархи крайний? Как на Украине будут зачищать оппозиционные СМИ © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Но в целом текст законопроекта свидетельствует: главная цель украинской власти — именно средства массовой информации.

«Кощеева игла» Зеленского

В романе Нила Геймана «Американские боги» жрица одного из племён перед смертью раскрывает тайну могущества богов.

«Боги велики. Но самая великая вещь на свете — это сердце человеческое. Ибо из наших сердец боги рождаются на свет, и в наши сердца суждено им вернуться», — отмечает она.

Идея о том, что боги живут, пока в них верят люди, довольно распространена не только среди писателей, но и среди философов. В этом отношении политики подобны богам: пока в них верят, пока они популярны — они могущественны. Но как только их популярность падает, картина на политическом небосклоне меняется.

Зеленский — опытный шоумен и бизнесмен, весьма успешно работавший с медиа, это понимает, как никто другой. И свидетельство тому — проект закона «Об олигархах». Ведь если рассмотреть все три критерия пристальнее, окажется, что все они связаны с медиа.

Так, первый критерий — «участие в политической жизни» — в законопроекте привязывается к СМИ. Царев объяснил, почему украинские олигархи похожи на разрубленную пополам акулу © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Под участием в политической жизни понимается: занятие высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанность с высокопоставленным должностным лицом, финансирование или непосредственное руководство партией или просто контроль над СМИ, "распространяющим информацию политического характера"», — передаёт «Зеркало недели» содержание этой нормы законопроекта.

То есть финансирование партии или политика, не говоря уже о высокой должности в госаппарате, согласно документу, равновелико контролю над СМИ.

Что же касается критерия о «значительной по объёму хозяйственной деятельности», то под ней подразумеваются активы стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сегодня эта сумма эквивалентна $84 млн). Под этот критерий попадают участники не только первой, но и второй сотни богатейших людей Украины. Многие из которых владеют СМИ.

При этом не стоит забывать, что СМИ сами по себе являются активом. И довольно дорогим. Так, уходящая неделя отметилась на Украине продажей одного из авторитетнейших онлайн-СМИ — «Украинской правды».

Стоимость сделки не разглашается. Но, как утверждает популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный», она может превышать $25 млн.

И это всего лишь за одно, пускай и авторитетнейшее, онлайн-издание.

В 2015 году принадлежащая Дмитрию Фирташу корпорация Group DF выкупила у российского «Первого канала» 29% акций украинской телерадиокомпании «Интер».

«29% акций, которые принадлежали ОАО "Первый канал" (Российская Федерация), приобретены по рыночной стоимости. Стоимость пакета акций ОАО "Первый канал" составила $100 млн», — сообщила тогда пресс-служба Group DF.

В общем, любой человек, решивший стать медиамагнатом на Украине, сразу же подпадает под действие нового закона. И мигом лишается бизнеса.

Уничтожение конкурентов

В случае если человек подпадёт под все три критерия, его включат в «Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». Политолог Баширов подробно объяснил, как именно олигархи грабят Украину и как США могут их убрать © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Лицам, включённым в Реестр, запрещается:

1) делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий согласно Закону Украины "О политических партиях в Украине";

2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) либо контролёром средства массовой информации, распространяющего информацию политического характера;

3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации», — указывается в тексте документа.

Итогом принятия законопроекта будет вынужденная большая распродажа украинских СМИ. Или же превращение принадлежащих олигархам каналов исключительно в развлекательные, не распространяющие "информацию политического характера"».

Но и тут есть нюанс. И его лучше всего демонстрирует продукция студии, связанной с Зеленским. Так, выпуски «Чисто News» «Квартала 95» можно считать развлекательным шоу. А можно — и политическим. Ведь под информацией политического характера понимается «освещение, анализ или обсуждение деятельности органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий, народных депутатов и других членов коллегиальных органов государственной власти».

Таким образом, закон «Об олигархах» в первую очередь призван обезопасить власть от критики во влиятельнейших СМИ. То, что касается финансирования отдельных политиков, борьбы с монополиями (в т.ч. и путём усовершенствования деятельности Антимонопольного комитета) и уменьшения присутствия ставленников олигархов в государственных компаниях, в документе обходится стороной.

Примечательно, что законопроект не обязывает олигархов продавать другие активы, кроме СМИ.

Решение о признании олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабмина, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета, вступает в силу со дня официальной публикации соответствующего указа президента и является обязательным для исполнения.

Таким образом, Офис президента Украины фактически сможет «назначать» олигархами тех богатых людей, СМИ которых в негативном ключе освещают деятельность власти.

Впрочем, некоторые из комментаторов уверены, что олигархи попытаются избежать продажи своих массмедиа.

«Законопроект о деолигархизации Украины не проследует цель реальной борьбы с нашими олигархами, которые контролируют инструменты влияния на общество. Для Офиса президента важно создать иллюзию для украинцев и западных партнёров, а по факту — дальше сотрудничать. ТВ-каналы перейдут в собственность третьих лиц и спокойно продолжат принадлежать Ахметову/Пинчуку/Фирташу/Порошенко/Коломойскому, а нам расскажут о борьбе с олигархами», — утверждает Telegram-канал «Резидент». Эксперт сказал, увидим ли мы вообще список из 13 украинских олигархов © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Однако в законопроекте содержится отдельное положение о попытке олигархов сохранить влияние на СМИ путём перепродажи третьим лицам.

«Признак значительного влияния на средства массовой информации не считается отсутствующим в случае, если статус бенефициара (контролёра) соответствующего средства массовой информации перешёл от лица, включённого в Реестр, к связанному с ним лицу или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией», — указывается в документе.

При этом одними из признаков лица, не обладающего безупречной деловой репутацией, в законе предлагается считать: «приобретение (намерение приобрести) средства массовой информации по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за счёт средств, источник происхождения которых документально не подтверждён», а также «существенные и/или систематические нарушения лицом требований законодательства о средствах массовой информации, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке».

Таким образом, Зеленский намерен обезопасить себя от критики в СМИ. А ещё — сделать всё, чтобы на Украине никогда не появился свой Руперт Мёрдок.