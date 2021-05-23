Конституционная реформа в Белоруссии, в рамках которой планируется наделить парламент более широкими полномочиями, должна увеличить роль политических партий. В республике одна за другой стали появляться инициативы по созданию новых политических сил. Но какие зарегистрированные оппозиционные партии там уже существуют?

На белорусском ТВ показали нового фигуранта дела о госперевороте © Santa Fe Relocation Services / flickr

Но сначала — о националистах и социал-демократах.

«Белорусский народный фронт». Начало

Первой оппозиционной организацией в истории Белорусской ССР стало общественное движение «Белорусский народный фронт» (сокращенно — БНФ). Изначально оно представляло союз минской интеллигенции, которая выступала за возрождение белорусского языка и в целом стояла на националистических позициях.

В 1989 году организация в Вильнюсе провела учредительный съезд, в качестве лидера был выбран небезызвестный Зенон Позняк. Почти сразу после этого наступил первый успех движения — ряд членов БНФ были избраны в Верховный Совет СССР.

Год спустя — в 1990-м — «бэнээфовцы» попали и в представительные органы Белорусской ССР, притом в гораздо более внушительном количестве. Они тогда создали в Верховном Совете Белоруссии первую в истории оппозиционную фракцию. В нее вошли 37 человек из 345 депутатов.

После развала Советского Союза БНФ получила статус политической партии, однако существенно потеряла в популярности и влиянии. В республике начали регистрироваться иные политические силы, более компромиссные в вопросе возрождения белорусского языка, и «бэнээфовцы» во время следующих выборов не получили ни одного места в Верховном Совете суверенной Белоруссии.

В 1994 году лидер партии Зенон Позняк принял участие в первых выборах президента, однако и эта кампания была провалена — привыкшие к русскому языку общения белорусы побаивались националистического радикализма, исходившего от «Фронта».

В 1996 году Позняк покинул Белоруссию и до сих пор живет в эмиграции. По его словам, на тот момент он был вынужден это сделать, потому что получил сообщение об угрозе. Однако несколько лет после того, как он покинул республику, политик продолжал оставаться формальным лидером партии БНФ.

Раскол БНФ

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Несогласные с такой ситуацией сторонники Позняка покинули БНФ и создали новую структуру — Консервативно-христианскую партию — БНФ, которую тут же возглавил Зенон Позняк.

Таким образом, вот уже более 20 лет первая оппозиционная партия в истории Белоруссии разделена на две независимые друг от друга, а во многом и противостоящие друг другу политические силы: непосредственно партию БНФ и Консервативно-христианскую партию — БНФ. Обе структуры считают себя правопреемницами общественного движения «Белорусский народный фронт», созданного еще в позднесоветское время.

Партию БНФ возглавляет задержанный недавно по подозрению в заговоре о государственном перевороте Григорий Костусев. Тем не менее ранее именно эта партия занимала более компромиссную позицию по отношению к власти. Ее лидер иногда выступал на государственном телевидении, политическая сила принимала участие в выборах, но похвастаться какими-либо хотя бы небольшими успехами, понятное дело, не может. Партия позиционирует себя как правоцентристская.

В свою очередь, Консервативно-христианская партия — БНФ, до сих пор формально возглавляемая Зеноном Позняком, имеет более непримиримую по отношению к власти позицию. Не принимает участия в выборах, считая это «подыгрыванием власти», а также позиционирует себя в качестве правой.

Обе политические силы имеют довольно националистическую программу, выступают резко против сохранения государственного статуса русского языка, выступают против интеграционных проектов с Россией. При этом имеют довольно либеральную экономическую программу.

Зарождение белорусской социал-демократии

Не менее драматичная и сложная история и у оппозиционных социал-демократов в Белоруссии. Начиналось все тоже с единой политической силы — в 1991 году была создана партия «Белорусская социал-демократическая Грамада» (БСДГ). На то время в Белоруссии доминировали выходцы из КПСС и националисты из БНФ, и новая политическая сила должна была заполнить пустующую идеологическую нишу.

В Белоруссии задержали лидера оппозиционной партии © Santa Fe Relocation Services / flickr

Такой сдвиг социал-демократической, т.е. левой, партии «вправо» вызывал недовольство у ряда ее активистов и у многочисленных членов. И сразу после выборов 1995 года эта политическая сила начала исправлять свои «ошибки»: сменила руководство партии, которое объявило о смене курса и заключило союзы с иными левоцентристскими силами — с Партией народного согласия (ПНС) и Партией Всебелорусского единства и согласия (ВЕС).

Чуть позже, в 1996 году, БСДГ, ПНС и ВЕС приняли решение и вовсе слиться в единую партию, которая в итоге была учреждена под названием «Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада)», которая в целом сохраняла социал-демократический, левоцентристский курс и больше не вступала в союз с националистами из БНФ. Однако оставалась в оппозиции и к власти — тогда Александр Лукашенко уже начал править. Уже позже она заменит в названии «Народная Грамада» на «Грамада».

Разделение социал-демократов

Среди членов новой, объединенной партии возникло движение противников слияния БСДГ с Партией народного согласия и Партией Всебелорусского единства и согласия. Недовольных происходящими процессами возглавил Станислав Шушкевич — первый председатель Верховного Совета независимой Белоруссии и один из подписантов Беловежских соглашений в 1991 году.

Несогласные с объединением партий и желавшие остаться верными прежнему (более правому) курсу вышли из новой партии и воссоздали Белорусскую социал-демократическую грамаду (БСДГ) во главе со Станиславом Шушкевичем. Это произошло в 1998 году.

Возобновленная политическая сила сразу возобновила сотрудничество с партией БНФ, а также начала сотрудничать с либералами из партии ОГП, что в целом отдаляло ее от социал-демократических идеалов, несмотря на название. Да и само руководство воссозданной БСДГ не отрицало, что по своей ценностной ориентации Грамада находится на правом фланге среди партий социал-демократического спектра.

Мининформации Белоруссии заблокировало оппозиционный портал TUT.BY © Facebook, Белорусский портал TUT.BY

БСДГ по-прежнему остается правоцентристской партией. Несмотря на название, она не придерживается установленного среди социал-демократов партий принципа государственного регулирования экономикой, выступает за многоукладную экономику, и в первую очередь — рыночную. Шушкевич возглавлял ее вплоть до 2018 года. Ему на смену пришел Сергей Черечень, который принимал участие в выборах президента в августе 2020 года.

БСПД (Г), в свою очередь, куда больше оправдывает свое название — партия остается на левоцентристской, социал-демократической платформе. С 2018 года ее возглавляет Игорь Борисов. До этого у политической силы руководители менялись довольно часто.

Обе партии выступают за интеграцию в Евросоюз, а также за единственный государственный — белорусский — язык.