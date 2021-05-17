В воскресенье, 16 мая, Комитет по международным отношениям Европейского парламента опубликовал проект доклада с рекомендациями руководству Евросоюза относительно выстраивания отношений с Россией (фактически он датирован 5 мая). Этот проект сам по себе интересен для Украины, но особенно интересно то, что написано про саму Украину – между строк

Отметим, что речь идёт о проекте, причём о проекте достаточно радикальном. А раз так, то и вероятность его принятия не слишком высока. Достаточно сказать, что в проекте однозначно акцентируется внимание на необходимости отказа от «Северного потока — 2», что вряд ли будет поддержано Германией (по крайней мере — до ухода Ангелы Меркель).

«Пять принципов» — прямым текстом

В несколько сокращённом изложении пять принципов выглядят так:

1. «Сдерживание российской угрозы — противодействие угрозе безопасности».

Этот пункт предполагает давление на Россию, чтобы она не вмешивалась в дела ЕС и его партнёров и вернула оккупированные территории стран восточного соседства ЕС. Для этого ЕС должен быть готов к тому, чтобы «призвать к исключению России из SWIFT» и «иметь чёткую цель и планы по сокращению своей зависимости от России» (речь идёт об энергоносителях).

2. «Сдерживание российской угрозы — борьба с вмешательством России в ЕС и на Востоке».

«ЕС должен заключить договоры о безопасности со странами ВП, у которых есть соглашение об ассоциации с ЕС, и предложить новую стратегию интеграции в ЕС».

3. «Вовлечённость в поддержку демократии — противодействие санкциями, финансовым контролем и международными расследованиями».

ЕС собирается бороться за права человека, что предполагает остановку проекта «Северный поток – 2». Также предполагается расследование «преступлений путинского режима» и налаживание отношений с российской оппозицией. Специально упоминается также режим Лукашенко.

4. «Вовлечение в поддержку демократии — поддержка демократического общества в России».

Предполагается противодействие российской пропаганде и непризнание выборов 2021 года, если они будут признаны недемократичными. ЕС намерен предлагать России «демократизацию» (в смысле — отказ от внешнеполитической субъектности) в обмен на «либерализацию визового режима, инвестиции в свободную торговлю, модернизацию программ, стратегическое партнёрство» (т.е. «украинизацию» России).

5. «Вовлечённость в поддержку демократии — успех Восточного партнёрства как вдохновение для народа России».

«ЕС должен принять амбициозную стратегию для поддержки успешного развития стран Восточного партнёрства, что послужит хорошим примером и будет стимулировать русский народ к демократии».

Украина между строк

На первый взгляд новости для Украины хорошие: ЕС будет требовать возвращение Крыма и Донбасса, закроет СП-2, подпишет соглашение о безопасности, ускорит евроинтеграцию и предоставит какую-то помощь (поддержка успешного развития). Однако не всё так однозначно.

Во-первых, Украина, возможно, получит дополнительную помощь от ЕС, но не потому, что она так важна для ЕС, а чтобы «стимулировать русский народ».

Само по себе это, может, и неплохо, но как-то немного обидно. Хотя, если Россия в результате развалится (а опыт «демократизации» не даёт оснований рассчитывать на другой её результат), этим можно и пренебречь.

Во-вторых, «новая стратегия интеграции» сводится к «стратегии Порошенко» — страны Восточного партнёрства должны брать на себя обязательства, но не могут рассчитывать на фактическое вступление в ЕС и влияние на его политику. На этом специально акцентировано внимание — давать будут всё, кроме участия в институтах ЕС.

В-третьих, «договоры о безопасности» — это, конечно, хорошо, но в случае войны с Россией ЕС намерен ограничиться призывом к отключению России от SWIFT (как уже заявлялось, сама по себе эта система от ЕС независима и просто так взять и отключить от неё Россию нельзя, не говоря о крайне неприятных экономических последствиях такого шага для самого ЕС).

Тут нужно обратить внимание и на ещё один важный момент. На днях газета The Washington Post опубликовала статью Иванки Барзашки из Королевского колледжа Лондона «США и НАТО обещали защитить Украину».

Автор сообщает, что в Королевском колледже Лондона, Академии обороны Великобритании и Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса были проведены стратегические игры, касающиеся российско-украинского конфликта. В ходе игр «46 нынешних и бывших американских и европейских чиновников и экспертов приняли 32 стратегических решения в реалистичном кризисном сценарии, включающем гражданские беспорядки, которые привели к оборонительным военным действиям Украины».

Резюме: «На начальном этапе кризиса США и их союзники политически поддерживали Украину. Однако во всех итерациях игры союзники стремились к сдержанности Киева и не вмешивались с военной точки зрения, чтобы отразить военные действия России против Украины. Вместо этого они удвоили усилия по сдерживанию нападений России на свою территорию. В некоторых случаях демонстрация силы странами непреднамеренно ставит НАТО и Россию на грань войны, которой им впоследствии удавалось избежать. Неизменный результат: военная победа России над Украиной.

Данные игрового процесса показывают, что США и их союзники не хотели рисковать прямой войной с Россией из-за Украины. НАТО считало прямое вмешательство выходящим за рамки своего мандата, поскольку Украина не является членом Альянса. Неуверенность в отношении Украины и намерений России в этом типе кризиса также сыграла свою роль. Несмотря на то что союзники осуждали Москву, они всё равно видели в Киеве провокатора».

Автор (или редакция) специально акцентировали внимание на том, что США и ЕС откажутся вмешиваться в конфликт в том случае, если Украина будет действовать, как Грузия в 2008 году. Однако логика изложенного в статье заставляет думать, что действия западных союзников будут такими в любом случае. Потому что, даже если Россия будет действовать первой, ЕС и США всё равно будут видеть в Украине провокатора…

В общем, «пряники», предлагаемые Украине ЕС, при ближайшем рассмотрении выглядят не такими уж и вкусными.

Ну, и не самое главное, но важное. Как уже сказано вероятность принятия документа (а мы говорим всего лишь о проекте) очень близки к нулю. Те, кто готовил этот документ, прекрасно это понимают и поэтому степень радикализма в нем и выглядит столь сильно — ну почему бы не написать, если эта фантастика все равно останется на бумаге.