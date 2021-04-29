Перспективу возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжают обсуждать эксперты и политики в Киеве и в Москве. Если эта встреча состоится, то где, и какие вопросы могут быть затронуты и решены

«Обязательно состоится»

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным обязательно состоится. Об этом он сказал в интервью газете La Reppublica.

По словам Зеленского, эта встреча «нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру».

Отвечая на вопрос о возможном месте встречи (его спросили, мог бы это быть Рим или Ватикан), Зеленский заявил, что оптимальным местом для встречи мог бы стать Ватикан, поскольку «папа римский по своему призванию является пророком мира». Ищенко объяснил, почему Зеленский выбрал Святой престол для встречи с Путиным © Украина.ру

«В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов», — считает президент Украины.

Позднее информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что, если обе стороны попросят Ватикан о посредничестве в деле урегулирования в Донбассе, Святой престол не сможет отказаться от этого.

О чем пойдет разговор

Однако позиция Москвы известна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что он не знает, готов ли Путин куда-то ехать для встречи с украинским коллегой, но напомнил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой. Ранее Путин заявил, что Зеленскому следует обсуждать эти проблемы, прежде всего, с руководством ДНР и ЛНР.

О чем же могут говорить президенты России и Украины при возможной встрече? Как напомнил в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, Путин довольно четко очертил круг вопросов, которые готов обсуждать с Зеленским. Алексей Зубец: Путин, Шойгу и Лавров создали новую украинскую реальность © Youtube / Алексей Зубец

«Это не вопросы Донбасса, это вопросы российско-украинских отношений. И в принципе Зеленский готов с Путиным эти вопросы обсуждать. Проблемы мигрантов, проблемы русскоязычного населения, преследования Украинской православной церкви и так далее. Еще денацификация Украины и культа нацистских преступников на Украине — вот, пожалуйста, это круг тем, которые могут быть обсуждены при такой встрече», — сказал Зубец.

Добавим: нельзя исключать, что на встрече будет поднят и вопрос сохранения исторической памяти. Эта тема особенно актуальна после того, как в Киеве прошёл марш националистов в память о дивизии СС «Галичина».

Проблем с русским нет?

Ранее Зеленский заявил, что он на встрече с Путиным готов обсудить положение русскоязычных граждан и церкви на Украине. При этом он отметил, что не считает, что в стране ущемляются права русскоязычных граждан и прихожан канонической православной церкви.

Украинский президент уже высказывался в том духе, что вопрос языка более не актуален, поскольку украинский язык вполне защищен. По словам Зеленского, «все, кто поднимает вопрос национальности, языка, церкви, — это люди, которые хотят хайпануть, временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей». Он добавил, что направлены эти последствия на раскол в обществе.

Но слова — словами, а на деле — в стране действует языковой закон, согласно которому украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. За соблюдением правил следит языковой омбудсмен, русскоязычных граждан терроризируют «мовные» активисты. Секретарь СНБО обвинил во всех бедах Украины русский язык © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

Ранее секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что русский язык несет угрозы для украинцев, а вторым языком на Украине должен быть английский, который нужно «изучать с детского сада». По мнению Данилова, это необходимо для защиты от «атак» России.

Конечно, далеко не все на Украине разделяют такую точку зрения. По мнению экс-депутата Верховной Рады Елены Бондаренко, если русский язык не вернут в обиход в Украине, то «государство не имеет шансов сохраниться в тех пределах, в которых оно существует», а Крым и Донбасс — «это первые ласточки».

Зачем «чистить» монастыри

По мнению ряда экспертов, на встрече президентов вполне может быть затронут церковный вопрос: Путин может высказать Зеленскому пожелания относительно политики Киева в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Политика эта известна и фактически не изменилась со времен президентства Петра Порошенко — разве что «притормозили» процесс захвата храмов.

Но настроения «поделить» храмы никуда не ушли. На днях советник мэра Ивано-Франковска в своем аккаунте в Facebook заявил о необходимости «чистить» монастыри УПЦ — потому что, по его мнению, оттуда «будет удар в спину!». Радикалы вполне могут прислушаться к такому призыву. Прихожане УПЦ принесли Зеленскому 1 млн подписей против переименования церкви © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Ранее представитель националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко требовал отобрать храмы у канонической УПЦ, а священнослужителей депортировать из страны. Какого-либо отпора от официальных властей подобные призывы не получают.

Напомним, в 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел «объединительный собор», в результате которого образовалась одна раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (независимости).