В минувший понедельник трубоукладчик «Академик Черский» встал на стартовую точку достройки датского участка нитки «А» СП-2, и уже на следующий день начал постепенное движение по трассе газопровода

Вашингтон бросил в бой против СП-2 «польский легион»

22 апреля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи в Варшаве со своим словенским коллегой Янезом Яншей заявил, что Польша призывает Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) ради «европейской солидарности». «В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который всё время является раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это «Северный поток — 2»», — сказал Моравецкий.

«Появляются голоса из Германии, что нет разницы между молекулой газа, идущей через «Северный поток-1» или через «Северный поток-2» в будущем — и молекулой газа, идущей через Украину, или через Белоруссию, или через Польшу, или через Турцию. Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы», — добавил он, бросив камень в огород канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Александр Рар объяснил, почему немецкие «Зелёные» не смогут остановить «Северный поток 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Мы это подчеркиваем со всей силой: СП-2 является немецко-российским проектом, который дестабилизирует Европу, снижает уровень безопасности Европы, и призываем прежде всего Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее влиять на фактическую дестабилизацию в этой части Европы. Это может быть очень опасно для ЕС и, собственно говоря, для многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности на этом уровне», — заключил польский премьер.

Примечательно, что в тот же день экс-посол США в Польше Дэниэл Фрид, который также был координатором санкционной политики Госдепа и заместителем госсекретаря по вопросам Евразии и по энергетическим вопросам, в интервью польскому оппозиционному изданию Gazeta Wyborcza заявил об «угрозе раскола» энергетического рынка в Европе из-за СП-2. «Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить «Северный поток — 2». Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций?» — сказал он. Фрид отметил, что считает проект «вредным» из-за того, что в случае его запуска Россия сможет продавать Германии газ в обход Польши и Украины, и немцы не должны договариваться с россиянами «через голову поляков, украинцев и других народов».

«Если бы Германия обратилась с каким-нибудь предложением к полякам, остальным странам Европы и американцам, следовало бы его рассмотреть», — заключил он.

Тем не менее, экс-посол признал, что третьи страны, вероятнее всего, не смогут ослабить энергетическое влияние России в Европе. При этом беседовавшая с Фридом журналистка Каролина Збытневска отметила, что в данный момент, несмотря на заявления польского премьера, никакого официального предложения от Польши об остановке СП-2 Германия не получала.

Позиция Германии в отношении проекта неизменна: достраивать

Разногласия между США и Германией относительно проекта СП-2 сохраняются. Об этом 27 апреля на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил представитель американской администрации высокого ранга. Чиновник отметил, что наличие союзнических или близких партнерских отношений между Вашингтоном и Берлином не означает, что стороны согласны по каждому вопросу. «Но это означает, что в большинстве случаев вы в основном придерживаетесь одного мнения в стратегическом плане. К примеру, в ситуации с властями Германии мы ясно дали понять, что считаем «Северный поток-2» плохой сделкой. У них другая точка зрения на этот счёт», — сказал представитель американской администрации.

Это заявление стало ответом главе МИД ФРГ Хайко Маасу, который днём ранее сказал, что призывы использовать проект СП-2 для давления на Россию не соответствуют реальности в текущей ситуации. «По нашей оценке, «Северный поток-2» по-прежнему имеет смысл с точки зрения энергетической политики», — сказал министр в интервью порталу t-online. «Только «Северный проект-2» всё чаще объявляют универсальным средством, при помощи которого можно было бы урезонить Россию. Это не соответствует реальности, когда Европа одновременно с этим по-прежнему покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают нефть из России», — добавил он.

А 25 апреля министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил в интервью медиагруппе Funke: «Нам не стоит увязывать доведение до конца «Северного потока-2» с делом Навального. Мы должны оценивать и принимать решение по строительству и завершению газопровода независимо от отдельных дел. За 50 лет поставки газа еще никогда не были политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом. Это было на пользу безопасности нашего газоснабжения. Мы должны очень тщательно все взвесить, прежде чем отойти от этой линии». Альтмайер также напомнил, что решение о строительстве СП-2 было принято давно. «Проект был одобрен в соответствии с законодательными процедурами властями различных европейских стран», — добавил он. «Северный поток — 2» невозможно использовать для давления на Россию — МИД ФРГ © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Одновременно глава Минэкономики ФРГ призвал обеспечить соблюдение интересов Украины и после доведения достройки российско-немецкого газопровода. По его словам, транзит газа через Украину будет продолжаться и после запуска СП-2. «К тому же благодаря строительству терминалов по приему сжиженного природного газа мы позаботимся о том, чтобы в любое время быть независимыми от поставок по трубе, если Россия попытается посредством газа оказать политическое давление», — заявил Альтмайер.

Подобные попытки своеобразного оправдания немецких политиков перед заокеанскими партнёрами, которые постоянно пугают мир «энергетическим оружием» России, саркастически охарактеризовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью немецкой редакции телеканала Russia Today. «А если завтра президент Соединенных Штатов Америки — Байден, Обама, Трамп или ещё кто угодно — повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает, перестанет дышать? Или все-таки поймёт, что, если она не будет дышать, она не будет и существовать?» — сказала Захарова, отметив, что «Северный поток-2» — экзистенциальный проект для Германии. «Я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный. Это бизнес-проект, он не связан с политикой, но он связан с развитием Германии» — подчеркнула представитель МИД РФ.

«Академик Черский» начал укладку труб на второй ветке СП-2 в водах Дании

Оператор проекта сообщил о начале достройки второй нитки СП-2. «После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — сообщили в Nord Stream 2 AG 27 апреля. Оператор уточнил, что все работы идут в соответствии с полученными разрешениями.

По данным навигационного портала Marinetraffic, 26 апреля российский трубоукладчик «Академик Черский» встал на стартовую точку достройки датского участка нитки «А» СП-2, и уже на следующий день начал постепенное движение по трассе газопровода. К полудню вторника по московскому времени судно прошло около ста метров. На трубоукладчик также перемещали груз с судна снабжения «Иван Сидоренко», которое пришло из Калининграда.

«Академик Черский» пришел в район достройки газопровода у датского острова Борнхольм в конце марта, совершал проходы по трассе газопровода, но строительства не начинал. По нитке «А» ему предстоит уложить 85 километров в немецких и датских водах, судно работает на самом протяженном недостроенном участке. С «Фортуной», которой осталось уложить 12 километров в датских водах, «Академика Черского» разделяют 57 километров.

Как отметил в комментарии радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, «Академик Черский» — более современное судно, оно может укладывать трубы быстрее, чем «Фортуна». «Когда была хорошая погода, «Фортуна» выходила на скорость около одного километра в сутки. Думаю, что «Академик Черский» в хорошую погоду сможет полтора километра укладывать и даже чуть больше. На первом этапе он будет идти довольно медленно. Но по мере того, как он приноровится к укладке, скорость будет нарастать — чем ближе к лету, тем меньше будет штормов в Балтийском море» — отметил эксперт. Осталось чуть-чуть. Какая судьба ждёт газопровод «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам Юшкова, точную дату завершения всех трубоукладочных работ назвать пока сложно (к примеру, 23 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что по сведениям, полученным от оператора проекта, газопровод будет достроен «в этом году»). «Потому что сейчас, например, «Фортуна» остановилась: видимо, готовится к пересечению «Северного потока — 1». Она подошла к участку, где должно быть пересечение двух труб. Вполне возможно, что мы увидим еще какое-то судно, которое будет готовить это перекрестие… А «Академик Черский» никуда переходить не будет. Сейчас он подцепил конец трубы в датской акватории и пойдёт прямо до участка в Германии и там его уложит. То есть он «вертеться» не будет, у него в этом плане проще работа», — сказал Игорь Юшков.

При этом в охранной зоне работ «Академика Черского» появились тяжёлые буксиры Морспасслужбы «Сивуч» и «Бахтемир», а неподалёку от «Фортуны» — ещё один буксир этой же компании, «Капитан Беклемишев». Такие меры предосторожности оператор проекта предпринимает после неоднократных провокаций со стороны польских судов. Таким образом, ныне общий флот «Северного потока — 2» увеличился до двух десятков судов. Девять из них принадлежат Морспасслужбе, которая предоставила проекту треть своих многофункциональных судов обеспечения. «Перед нами стоят задачи от охраны района укладки трубопровода до проведения работ с телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами (ТНПА). Это такая многовекторная работа — якорезаводчики, снабженцы, охрана района, доставка персонала на другие суда, работа с ТНПА», — рассказал «Коммерсанту» глава Морспасслужбы Андрей Хаустов.