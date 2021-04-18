Закарпатцы — сепаратисты и контрабандисты, которые говорят на непонятном языке, а туристов любят лишь до той поры, пока у тех есть деньги... Что из всего этого правда?

Самый западный регион нынешней Украины — единственный, который граничит сразу с четырьмя странами ЕС. «И с Украиной» — иронизируют сами закарпатцы. Какова же доля мифа и шутки в этой шутке?

1. Закарпатье хочет присоединиться к Венгрии

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Конечно, такое значительное время пребывания в составе Венгрии оставило свой след в Закарпатье. Тем более что официальный Будапешт всячески пытается усилить своё влияние в регионе: в июне текущего года правительство Венгрии назначило уполномоченного по делам Закарпатья, при этом выделив 7,5 млн евро на развитие венгерской культуры там и реставрацию объектов венгерского культурного наследия. А общие вливания Венгрии в регион за последние десятилетия исчисляются в сотнях миллионов евро, что вызывает публичное недовольство Киева и попытки взять эти потоки под свой контроль.

Однако стоит отметить, что в планы Венгрии не входит присоединение Закарпатья или провоцирование сепаратистских настроений (в крае вообще или в его венгерской общине в частности). Ведь этнические венгры, согласно последней переписи, составляют всего 12% населения области (чуть больше 150 тысяч из более чем 1,2 миллиона жителей) и являются большинством только в одном районе — Береговском (в соседних Виноградовском и Ужгородском их около трети). Кроме того, за последние годы почти 30 тысяч закарпатских венгров выехали за границу.

Ныне Будапешт требует для своих соплеменников национально-культурной автономии, но вполне готов согласиться на сохранение системы школ с венгерским языком преподавания (находящихся под угрозой ликвидации в связи с принятием законов об образовании и языке) и создание мажоритарного округа, который объединит большинство венгерских населённых пунктов (ныне они разделены между несколькими округами).

Собственно, согласно масштабному социологическому исследованию, проведённому в начале 2019 года по заказу украинского издания «Зеркало недели», лишь 4% жителей Закарпатья считают, что край должен присоединиться к Венгрии. При этом сторонников его превращения в субъект федерации в составе федеративной Украины — 8%, сторонников сохранения статус-кво — 26%. А более половины жителей Закарпатской области видят её в составе децентрализованной Украины, где местное самоуправление получит широкие полномочия и большую бюджетную самостоятельность — практически столько же, как и в Черновицкой области. Напомню, что в обоих этих регионах 1 декабря 1991 года вместе со Всеукраинским референдумом о независимости состоялись областные референдумы, где большинство жителей высказались за автономию в составе Украины.

2. Русины живут только в Закарпатье, и все они сепаратисты

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В конце 1980-х начался процесс возрождения русинского движения в Закарпатье, тем более что в соседних Польше, Словакии, Венгрии и Румынии русины считались отдельным народом. Собственно, ныне всех их называют «подкарпатскими русинами», поскольку живут они в окрестностях Карпат, просто каждая из стран имеет своё видение, с какой стороны света они подкарпатские. К примеру, в Польше Подкарпатское воеводство находится северо-западнее Карпат, а межвоенная Подкарпатская Русь, то есть нынешняя Закарпатская область, — южнее украинской части этих гор.

Однако национальное возрождение русинов в Закарпатье сложно назвать успешным: согласно переписи населения Украины 2001 года, лишь чуть больше 10 тысяч человек назвали себя русинами — вопреки позиции Киева, считающего их лишь этнографической группой украинцев (так себя тогда идентифицировали более миллиона жителей области). И хотя в марте 2007 года Закарпатский областной совет официально признал русинов отдельной национальностью — собственно, как и в странах ЕС, — русинское движение продолжили клеймить как «сепаратистское».

Созданный в 2000 году несколькими русинскими организациями Сойм подкарпатских русинов в 2008 году действительно провозгласил создание Республики Подкарпатская Русь в статусе автономии и выдвинул ультиматум Закарпатскому областному совету — официально объявить автономию края на основании результатов регионального референдума от 1 декабря 1991 года. За это против лидера Сойма, православного священника Дмитрия Сидора, было открыто уголовное дело о покушении на территориальную целостность Украины, и в 2012-м году он был приговорён к трём годам лишения свободы (условно). Однако в условиях отсутствия единства в среде русинских организаций (причём не только на Украине) такие действия лишь одной из них можно скорее считать способом привлечь к себе внимание.

После этой показательной расправы, а особенно после государственного переворота в феврале 2014 года и начала вооружённого конфликта на Донбассе русинские организации Закарпатья, которые ныне в значительной мере контролирует «теневой губернатор» края Виктор Балога, стараются «не высовываться». Их деятельность сосредоточена в культурно-этнографической и образовательной сфере, хотя русинский язык до сих пор не признан на Украине даже как язык национального меньшинства. Местные эксперты прогнозируют активизацию этих организаций после объявления грядущей переписи населения, когда появится ясная цель: сагитировать как можно большее количество закарпатцев назвать себя русинами, как их отцы и деды.

3. Закарпатцы говорят на непонятном языке

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Однако гостям из-за пределов Закарпатья переживать особо не стоит: даже в венгерских районах края хорошо знают русский, а в последнее время выучили и каноническую версию украинского, поскольку это нужно для общения с туристами. И хотя даже в разговоре на литературных языках закарпатцы обязательно ввернут какое-либо своё оригинальное словечко, но всегда с удовольствием объяснят его значение.

4. Закарпатье — край контрабандистов

Закарпатцы всегда рассматривали границу не только как неприступную стену, разделяющую государства, но и как способ, открывающий возможности для неплохого дополнительного заработка. Даже во времена СССР в приграничных городах процветала снискавшая славу «фарцовка», благодаря которой рядовой гражданин запросто мог получить остродефицитные товары иностранного производства. В нынешних условиях, когда понятие «дефицит» исчезло как таковое, главным двигателем для теневого передвижения товаров через границу выступает разница в ценах.

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Бесспорный хит контрабанды, конечно, сигареты, разница в ценах на которые между Украиной и её ближайшими соседями по Евросоюзу составляет три-пять раз. Всё, что нужно для осуществления переправы, — знать особенности течения и договориться со своими «партнёрами» на противоположном берегу о месте и времени. Вот и плывут по «нейтральной» Тисе различные конструкции, при ближайшем ознакомлении с которыми оказывается, что это банальный «контрабас». Пограничникам неоднократно приходилось выуживать из реки огромные коробки, обмотанные для гидроизоляции полиэтиленовой плёнкой и привязанные к пенопластовым поддонам, связанные жгутом герметичные пластиковые бочки и даже детские надувные бассейны, загруженные картонными коробками с сигаретами.

Кроме водного пути контрабандисты активно используют и воздушный — пограничники уже не раз задерживали дельтапланеристов с сигаретами, а в последнее время участилось использование дронов, а также самолётов и вертолётов. К примеру, в ноябре 2015 года у словацкого села Вишне-Немецке, неподалёку от границы, упал вертолёт Ми-2. Словацкая полиция обнаружила тела двух граждан Украины и четырёх выходцев из Юго-Восточной Азии. Использование авиации украинскими контрабандистами словацкие пограничники фиксировали и в последующие годы. А в мае 2019-го в Румынии на участке границы с Закарпатской областью был найден разбившийся вертолёт Ка-26 и тело его пилота, контрабандиста аж из Минска.

В поисках каналов перемещения контрабанды закарпатцы демонстрируют чудеса изобретательности. В 2012-м на весь мир прогремела история о найденном словацкой полицией тоннеле, по которому с украинской стороны вагонетками поставляли сигареты. Причём вход в тоннель находился практически под носом у пограничников, и, по всей видимости, бизнес крышевался СБУ. Собственно, большая часть контрабанды перемещается через границу благодаря «приподзакрытым» глазам таможенников и пограничников, и конфликты возникают только в случае «передела рынка». К примеру, один из них произошёл в ноябре 2017-го, когда была проведена крупная операция с участием спецназа и применения вертолётов, и вся Украина узнала, что в Закарпатье действовала «частная граница» с Венгрией — со своими контрольными полосами, забором и наблюдательными башнями.

При этом в контрабандном бизнесе задействована значительная часть населения Закарпатья, просто в разной мере: кто-то просто как «челнок» ездит через границу (а из той же Венгрии везут более дешёвые продукты), кто-то работает на транспортировке или складах разного масштаба. А среди контрабандистов попадаются весьма неожиданные персонажи: в мае 2016-го муж первого секретаря посольства Украины в Словакии Сергей Лищишин пытался вывезти из Украины более 60 тысяч пачек сигарет, причём на микроавтобусе с дипломатическими номерами, принадлежащем посольству Украины в Словакии. Мужчина ничтоже сумняшеся показал таможенникам и пограничникам дипломатический паспорт и подписанное своей женой письмо, что «микроавтобус перевозит дипломатический груз и не подлежит контролю»… Неудивительно, что главной темой первого визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Закарпатье в июле текущего года была борьба с контрабандой.

5. Закарпатье — «туристическая Мекка»

А вот предыдущий президент Украины Пётр Порошенко, последний раз посещая Закарпатскую область в марте 2019 года, заявил, что регион заслуживает того, чтобы стать «туристической Меккой» Украины и всей Европы. Действительно, когда путешествуешь по Закарпатью, создаётся впечатление, что находишься за границей. Именно здесь, по одной из версий, находится географический центр Европы, а соответствующий геодезический знак был установлен ещё во времена Австро-Венгрии вблизи села Деловое в Раховском районе. Здесь два разных часовых пояса: «по-киевcки» и «по-нашему», в беседе с местными и даже в расписаниях часто надо уточнять, о котором времени идёт речь.

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Закарпатье — удивительный край, богатый чистым и прозрачным воздухом, горами, лесами, лугами и другими природными достопримечательностями, главные из которых — гора Говерла (самая высокая на Украине), озеро Синевир, долина нарциссов, водопад Шипот, соляные озёра в Солотвино. Отдых и лечение в Закарпатье — это около 400 источников, которые представляют все основные группы минеральных вод, и широко развитая сеть санаториев и оздоровительных комплексов.

Через Закарпатье проходит множество пеших туристических маршрутов по горам. Наличие быстрых и порожистых горных рек создаёт отличные условия для занятий рафтингом, сплавом практически на всех видах водных средств. Неизменной популярностью у туристов пользуются верховая езда, велотуризм, плавание в термальных бассейнах, катание на квадроциклах и т.п. Закарпатье также популярное место зимнего отдыха, мягкий климат позволяет комфортно заниматься зимними видами спорта. Находящийся на территории Закарпатской области Драгобрат — самый высокогорный курорт в Украине, здесь проблем со снегом нет с декабря по май.

Но самое главное — тут ещё не успели забыть, что такое частная собственность, умеют зарабатывать деньги и разумно их инвестировать, с радушием встречают туристов с любой точки Украины и России, и тут реально найти место для отдыха на любой вкус и кошелёк. Местная кухня, взявшая лучшее у соседей, радует разнообразием блюд на основе кукурузы, грибов и молочных продуктов: мамалыга, банош, токан с брынзой, гуляш-бограш, лечо, кнедли, кремзлики…

Но всё вышеописанное в значительной мере нивелируется тем, что в регион сложнее попасть из Киева, чем из столиц соседних стран. Самолёт по маршруту Киев — Ужгород летает только трижды в неделю, и в любой момент рейс может быть закрыт, поскольку договор на использование воздушного пространства Словакии, необходимый для работы аэропорта, до сих пор не подписан. Хотя количество поездов до Ужгорода и Чопа возросло после постройки нового тоннеля в Карпатах, на них постоянно не хватает билетов для всех желающих, при этом «комфорт» поездов типа Киев —Солотвино давно стал притчей во языцех. То есть фактически из Киева до Закарпатья быстрее и дешевле добраться через Будапешт, куда каждый день летают самолёты венгерской компании WizzAir, а оттуда — поездом Венгерских железных дорог, который по узкой европейской колее также каждый день ходит до Чопа и Мукачево. Кстати, за средства Будапешта планируется построить новую объездную дорогу вокруг города Берегово и трассу от него до границы с Венгрией. Украина же в качестве «ответного шага» планирует разместить в Берегово роту Национальной гвардии, что вряд ли улучшит туристическую привлекательность этого города.

*Вот те на, друзья