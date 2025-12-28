Украина, Белоруссия и Прибалтика: Ищенко рассказал про "буферные" аппетиты Варшавы на востоке - 28.12.2025 Украина.ру
Украина, Белоруссия и Прибалтика: Ищенко рассказал про "буферные" аппетиты Варшавы на востоке
Украина, Белоруссия и Прибалтика: Ищенко рассказал про "буферные" аппетиты Варшавы на востоке - 28.12.2025 Украина.ру
Украина, Белоруссия и Прибалтика: Ищенко рассказал про "буферные" аппетиты Варшавы на востоке
Польша стремится создать вокруг себя "санитарный кордон" из нескольких стран, чтобы отгородиться от России. В этот буфер, по мнению Варшавы, должны войти Прибалтика, Белоруссия и Украина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-28T05:00
2025-12-28T05:00
Объясняя польскую стратегию, эксперт перечислил ключевые страны. "Польше нужен буфер между собой и Россией. Прибалтика – часть этого буфера", — заявил Ищенко. Он напомнил, что аппетиты Варшавы простираются дальше Украины. "Поляки также пытались поставить Белоруссию под свой контроль", — сказал аналитик.Но центральным звеном этой буферной зоны, по его словам, была и остается Украина. "Но главная часть этого буфера – это Украина, которая даже сейчас остается самым мощным из всех государств, которые составляют этот буфер", — заключил Ищенко.Таким образом, поддержка Киева для Варшавы — это не временная мера, а долгосрочная стратегия национальной безопасности. Польские власти будут защищать этот курс, даже если он противоречит настроениям в обществе, уставшем от украинских беженцев.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина сама скажет, когда начнет замерзать не эпизодически, а убедительно и массово" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в статье Владимира Скачко "Только Россия, победив, может спасти несчастную Украину. Но Зеленский надеется всех на войне пересидеть" на сайте Украина.ру.
Украина, Белоруссия и Прибалтика: Ищенко рассказал про "буферные" аппетиты Варшавы на востоке

05:00 28.12.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Польша стремится создать вокруг себя "санитарный кордон" из нескольких стран, чтобы отгородиться от России. В этот буфер, по мнению Варшавы, должны войти Прибалтика, Белоруссия и Украина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Объясняя польскую стратегию, эксперт перечислил ключевые страны. "Польше нужен буфер между собой и Россией. Прибалтика – часть этого буфера", — заявил Ищенко. Он напомнил, что аппетиты Варшавы простираются дальше Украины. "Поляки также пытались поставить Белоруссию под свой контроль", — сказал аналитик.
Но центральным звеном этой буферной зоны, по его словам, была и остается Украина. "Но главная часть этого буфера – это Украина, которая даже сейчас остается самым мощным из всех государств, которые составляют этот буфер", — заключил Ищенко.
Таким образом, поддержка Киева для Варшавы — это не временная мера, а долгосрочная стратегия национальной безопасности. Польские власти будут защищать этот курс, даже если он противоречит настроениям в обществе, уставшем от украинских беженцев.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина сама скажет, когда начнет замерзать не эпизодически, а убедительно и массово" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Украине — в статье Владимира Скачко "Только Россия, победив, может спасти несчастную Украину. Но Зеленский надеется всех на войне пересидеть" на сайте Украина.ру.
