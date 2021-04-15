Чтобы подготовиться к новому отопительному сезону и вернуться к запасам прошлого года, Европе придется закачать в хранилища на 36 миллиардов кубометров газа больше — в чем может помочь запуск СП-2

Немецкие экологи озаботились судьбой морских свиней

Во вторник, 13 апреля, Немецкая организация по защите окружающей среды (Deutsche Umwelthilfe, DUH) подала иск в административный суд Гамбурга, оспаривая разрешение немецкого регулятора на строительство трубопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Иск направлен против разрешения на строительные работы «в чувствительный период гнездования птиц», выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH), говорится в заявлении DUH.

Как пояснили экоактивисты, иск подан после того, как BSH отклонило протест DUH против разрешения на строительство СП-2 в немецких водах. «DUH считает разрешение BSH на дальнейшее строительство от января 2021 года неправомерным: потребности в "Северном потоке — 2" нет, последствия для целей политики по защите климата игнорируются, влияние на морских птиц и морских свиней на основании неактуальных данных игнорируется», — заявили в организации. Немецкие «Зеленые» призвали остановить «Северный поток — 2» ради Украины © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

DUH регулярно критикует российско-немецкий газопровод и инициирует судебные разбирательства в отношении проекта СП-2, причем с весьма странными обоснованиями. Так, руководитель организации Саша Мюллер-Краннер заявил, что федеральное ведомство отказывается ставить под сомнение необходимость строительства трубопровода и его влияние на окружающую среду. Активисты указывают на то, что Германия планирует снижать потребление газа, и утверждают, что выбросы из-за СП-2 составят 100 миллионов тонн углекислого газа в год. Примечательно, что, по данным экологического отчета «Газпрома», в 2019 году выбросы парниковых газов на всех объектах компании были лишь в 2,5 раза выше объема, который озвучили активисты DUH.

В Административном суде Гамбурга сообщили 13 апреля, что получили иск Немецкой организации по защите окружающей среды (DUH) против строительства «Северного потока — 2», процесс рассмотрения начат, но точной информации по процессу пока нет, в том числе и по возможным срокам принятия решения по существу иска. В свою очередь, оператор строительства СП-2, компания Nord Stream 2 AG, не комментирует иск организации Deutsche Umwelthilfe по проекту.

США вынашивают планы усиления давления на СП-2

С приходом к власти в США Джо Байдена ничего не изменилось, американский экономический национализм никуда не делся, а надежды на улучшение трансатлантических торговых отношений рухнули, написала 14 апреля немецкая деловая газета Handelsblatt. Ее обозреватели Мориц Кох и Йенс Мюнхрат отметили, что США продолжают держать курс на протекционизм и причина этого заключается не только в пандемии. Да, пандемия подстегнула экономический национализм, но протекционизм активно набирал обороты и до нее — и все указывает на то, что такая тенденция сохранится и после окончания пандемии.

Пример США красноречив: Джо Байден не отменил ни единой торговой пошлины, введенной его предшественником. Кроме того, он подписал декрет, который фактически препятствует открытым сделкам европейских компаний на американской территории. Акт Байдена Buy American продолжает политику его предшественника Дональда Трампа, и конфликт США и Германии (шире — ЕС) вокруг «Северного потока — 2» также не решен, напомнили немецкие журналисты.

Более того, на минувшей неделе издание Politico со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что Белый дом обсуждает назначение специального уполномоченного (посланника) США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2». Речь идет об эксперте по энергетике Амосе Хохштейне, бывшем уполномоченном по международным энергетическим вопросам в администрации президента Барака Обамы. Как отметила по этому поводу 12 апреля та же Handelsblatt, «одно лишь его назначение может резко повысить дипломатическое давление на Германию… едва ли найдется еще кто-то имеющий настолько обширные контакты, когда речь заходит о взаимосвязи между энергетикой, политикой и экономикой». Козенко: «Северный поток — 2» — лишь повод для санкций © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«В Москве этот персонаж вызывает целую гамму эмоций — от возмущения до презрения. Как прокомментировал возможное назначение Хохштейна министр иностранных дел России Сергей Лавров, "он будет просто ездить и всем участникам проекта "Северный поток — 2" грозить". Политику США в отношении России Лавров назвал глупой», — говорится в статье немецкой газеты. В ней также обращено внимание на послужной список 48-летнего Хохштейна, который начинал свою карьеру на Капитолийском холме в качестве советника высокопоставленных депутатов и сенаторов. До конца 2020 года он был членом наблюдательного совета украинского концерна «Нафтогаз» и вице-президентом техасской энергетической компании Tellurian, активно участвующей в бизнесе по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).

СП-2 продолжает оставаться проблемой в отношениях между США и ФРГ

Власти Германии пока не высказали своих оценок относительно планов американской стороны назначить спецпосланника по противодействию российско-немецкому проекту. А вот немецкие оппозиционные политики не стеснялись в выражениях. Так, глава комитета Бундестага (парламента) ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст (левые) сказал: «Во всяком случае, верно то, что европейская энергетическая политика будет определяться в Европе. Позиция ЕС и федерального правительства Германии здесь по-прежнему ясна. Если перед новым спецпредставителем стоит задача остановить "Северный поток — 2", переговоры обречены на провал».

Еще более резкими были политики из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Член комитета Бундестага по международной политике Вальдемар Гердт (АдГ) заявил: «Все это в очередной раз обнажает политическую стратегию США под руководством новой команды Байдена — "команды войны" по отношению к конкурирующим экономическим проектам Европы. Это противоречит и собственным интересам США как страны, и американского бизнеса». А его однопартиец, депутат Европейского парламента Бернхард Зимниок отметил, что США вмешиваются в строительство СП-2 — «межправительственного проекта Германии и России» — уже несколько лет. Немецкий политик заявил, что не имеет значения, кто станет спецпосланником, и Германия должна дать понять, что любое вмешательство «нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США».

Об американо-немецком партнерстве речь шла и на встрече министров обороны США и ФРГ, состоявшейся 13 апреля в Берлине. Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявил: «Что касается вопроса "Северного потока", то мы высказывали наше несогласие с этим и с тем влиянием, которое это даст России. Но мы не позволим этой проблеме встать на пути потрясающих отношений, которые у нас есть с Германией. Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед». Остин также подчеркнул, что США продолжат работать с Германией и остальными партнерами в Европе ради укрепления трансатлантического единства и «движения вперед».

В свою очередь, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы поставок газа в будущем по СП-2 должны зависеть от «поведения России». «Что касается "Северного потока — 2", то вопрос о том, является ли разумным перед столь скорым завершением ввести мораторий, себе задавать можно. Однако я твердо убеждена, что если "Северный поток — 2" будет продолжен, то в конечном итоге то, сколько газа будет транспортироваться, нужно сделать зависимым от поведения России», — заявила Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона. Ранее предложение установить на СП-2 своеобразный «выключатель» с целью отмены санкций США в отношении проекта уже звучало с немецкой стороны.

В Европе надеются на СП-2 уже в грядущем отопительном сезоне

По данным европейской ассоциации GIE, 12 апреля запасы газа в европейских хранилищах снова опустились до показателей конца марта — около 30%, или 31,7 млрд кубометров. При этом показатели в крупнейших по потреблению топлива Германии, Австрии, Франции и Нидерландах не превышают 26%. Пришедшее в апреле похолодание вынудило трейдеров остановить закачку, вернувшись к отбору газа, и подготовку к следующему отопительному сезону возобновят с опозданием не менее чем на две недели. Это уже сказалось на ценах, несмотря на рекордный рост поставок СПГ в марте (только у США европейские компании купили его 11 миллиардов кубометров — в два раза больше, чем в январе и феврале). Так, цена спотового газа с поставкой «на день вперед» на бирже TTF росла весь март и 13-14 апреля достигла более 235 долларов за тысячу кубометров.

Чтобы вернуться к запасам прошлого года, Европе придется закачать 75 млрд кубометров газа с учетом украинских хранилищ. А это, по данным GIE, на 36 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. С одной стороны, ситуация высоких цен на газ выгодна «Газпрому» и он может в этом году увеличить выручку в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом, по данным Vygon Consulting. С другой — едва ли не единственным маршрутом, на котором можно нарастить поставки газа весной и летом, является украинский. Однако с этого года законтрактованные объемы транзита снизились с 65 миллиардов кубометров до 40. За транспортировку через Украину «Газпром» и так платит самые высокие тарифы — в 31,75 доллара за тысячу кубометров, а месячные дополнительные заказы обходятся компании еще более чем на 6 долларов дороже за каждую тысячу кубометров. Симонов сказал, что Россия точно не будет делать с Украиной после завершения «Северного потока — 2» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Это отчасти нивелирует эффект высоких цен, пока не запустили «Северный поток — 2». Поэтому на март и апрель «Газпром» дозаказал у оператора украинской ГТС всего 14 млн кубометров в сутки. По мнению заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, чтобы вернуть запасы к началу отопительного сезона на привычный уровень, европейским потребителям придется закачать больше газа за меньший срок. Эксперт отмечает, что запуск «Северного потока — 2» может несколько смягчить ситуацию в Европе следующей зимой.

Согласно обнародованному на этой неделе прогнозу S&P Global Platts Analytics, экспорт российских энергоносителей в Европу продолжит расти и дальше. Сейчас почти треть (30%) газа, используемого Старым Светом, добывается в Сибири. К 2040 году, прогнозируют аналитики S&P, доля российского газа может увеличиться до 40%.