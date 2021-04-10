Обострение в Донбассе приводит к ещё большему напряжению в российско-украинских отношениях, а Вашингтону это на руку - таким образом он достигает собственных далеко идущих целей на международной арене. Однако если Киев будет нуждаться в помощи, то ни Штаты, ни НАТО за него вступаться не собираются

Эскалация конфликта на юго-востоке Украины вызывает обеспокоенность мирового сообщества, поскольку этот внутригосударственный конфликт имеет серьёзные геополитические последствия. Украинский гамбит: чем для Киева и Москвы закончится новая война на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

Многоходовка США с использованием Украины

Как пишет турецкое издание Milliyet, Украина стала полем игры в контексте напряжённости между США и Россией, в связи с чем возникает множество вопросов, например, что произойдёт, если Москва вмешается в украинский конфликт, вмешаются ли США и НАТО, поддерживающие Киев? Однако есть и другие важные вопросы, которые остаются на заднем плане. Речь идёт о глубинной ситуации, которая выглядит как напряжённость между США — НАТО и Россией вокруг Украины, но по сути содержит извечные расчёты США убить одним выстрелом нескольких зайцев.

По словам преподавателя Университета Стамбул Айдын, отставного бригадного генерала Наима Бабюроглу, нагнетая и провоцируя напряжённость на Украине, Вашингтон стремится привлечь на свою сторону европейские государства, в первую очередь Германию, имеющую тесные торговые связи с Москвой. Кроме того, он пытается отдалить от России и Турцию.

И добиться своего США поможет украинский фактор — Анкара поддерживает Киев на внешнеполитической арене: не признаёт результаты референдума в Крыму и одобрительно относится к идее принять Украину в НАТО. Между странами также налажено сотрудничество в экономической и оборонной сферах, в частности, в октябре 2020 года стороны подписали военное соглашение и меморандум о намерениях, в котором говорится об обмене разведывательной информацией, а также о планах развития совместных проектов по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и турбинных двигателей. Также Турция и Украина решили обмениваться разведывательной информацией. Кроме того, в декабре они заключили соглашение о поставках на Украину беспилотников Bayraktar, и не исключено, что Киев будет использовать их в Донбассе, воодушевившись примером Азербайджана, который применял турецкое вооружение в Нагорном Карабахе. Таким образом, как предупреждают СМИ Турции, президент Украины Владимир Зеленский пытается привлечь своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана к борьбе против России. 10 апреля украинский лидер совершит визит в Турцию, это будет его третья за два года поездка. По имеющейся информации, одними из ключевых тем переговоров станут обстановка в Донбассе, закупка Киевом турецких беспилотников. По мнению Бабюроглу, теперь на фоне нагнетаемой США напряжённости Турция и Россия будут отдаляться друг от друга. «Москве пора решать вопросы». Венгерский эксперт о том, пойдет ли Украина войной на Донбасс © youtube.com

«Ещё одна цель США состоит в том, чтобы путём наращивания своей военно-морской силы и военного присутствия в Чёрном море под предлогом украинского кризиса как ограничить влияние России здесь, так и превратить Чёрное море в зону конфликта. Таким образом, сделать Россию страной, которая постоянно занята кризисами в регионе», — добавляет Milliyet.

Однако, чтобы добиться этой цели, Вашингтону нужно каким-то образом изменить важный международный документ, к которому он сам не имеет никакого отношения, — конвенцию Монтрё, закрепляющую суверенитет Турции над проливами Босфор (соединяет Чёрное и Мраморное моря) и Дарданеллы (соединяет Мраморное море с Эгейским). Однажды именно этот фактор помешал США осуществить свои планы на постсоветском пространстве. Речь идёт о пятидневной войне в Грузии 2008 года, когда Анкара не пропустила американские военные корабли через проливы.

«Поэтому сейчас США думают, что по мере роста напряжённости между Турцией и Россией из-за Украины Турция смягчит режим Монтрё и разрешит им войти в Чёрное море. Таким образом, с получением от Турции этого разрешения США рассчитывают обеспечить себе превосходство в борьбе за влияние против России и сформировать фронт совместно с такими прибрежными странами, как Румыния, Болгария, Грузия», — объясняет Milliyet. Эксперт объяснил, почему США очень боятся обострения в Донбассе © пресс-служба президента Украины

НАТО не станет рисковать ради Украины

Накануне военный источник телеканала CNN сообщил, что США рассматривают возможность направить корабли в Чёрное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной. О таких намерениях необходимо уведомлять за 14 дней, но американская сторона этого пока не сделала.

США и другие непричерноморские государства-члены НАТО периодически направляют свои военные корабли в Чёрное море, в соответствии с конвенцией Монтрё они имеют право находиться в акватории не более 21 дня. Однако сейчас в Чёрном море проводят учения и Украина, причём без предварительного предупреждения, и Россия — в рамках контрольной проверки.

Бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в колонке для издания The American Conservative рассматривает вопрос, как поступят Соединённые Штаты в случае потенциального обострения ситуации между Россией и Украиной. Он отмечает, что Белый дом ничего конкретного не говорил по этому поводу, но глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с министром обороны Украины Андреем Тараном подтверждал приверженность Вашингтона укреплению украинской армии для «более эффективной защиты от «российской агрессии», однако Киев хочет большего — вступить в НАТО и получить от США формальные гарантии безопасности. Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

И Зеленский напоминает об этом западным политикам прямым текстом. 6 апреля в телефонном разговоре с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины назвал членство своей страны в Североатлантическом альянсе единственным путём к окончанию войны в Донбассе, а премьер-министру Канады Джастину Трюдо предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для ВСУ и сделал акцент на важности вопроса о возможности получения Украиной Плана действий по членству в НАТО.

«Даже без членства в НАТО многочисленные выражения поддержки и соответствующие действия со стороны Вашингтона опасны. Даже при отсутствии юридического эффекта они несут угрозу завышения ожиданий Украины. Если Киев поверит, что может действовать безнаказанно, он может начать безрассудно рисковать, как это случилось с Грузией в августе 2008 года, когда она по глупости разожгла боевые действия с Москвой. В то время Вашингтон рассматривал вероятность военного вмешательства, но не без оснований от него отказался. Вероятнее всего, относительно Украины примут то же решение. Несмотря на ужасные последствия, это будет правильно», — заявил Бэндоу.

По словам британского политолога Анатоля Ливена, ещё до нынешних осложнений в Донбассе европейцы, находящиеся ближе к району возможных действий, ясно дали понять, что не станут защищать Украину, власти ни одной из стран альянса, даже самых антироссийски настроенных, не предприняли никаких шагов для подготовки к войне.

«Если замороженный конфликт на Украине вновь превратится в настоящую войну, Запад не вмешается, и Украина проиграет. Это будет одновременно и унизительный, и опасный исход для Соединённых Штатов, которые рисовали Украину как важного партнёра. Проще говоря, российско-грузинская война 2008 года должна была научить нас, что подталкивать другие страны к войне с могущественными соседями, в которой ты не собираешься участвовать и спасать их, не только безответственно, но и глубоко аморально», — подчёркивает Ливен. Павел Кожевников: Украина для США - выигрышный плацдарм для военных действий © Facebook, Pavel Kozhevnikov

В ночь с 7 на 8 августа Грузия открыла огонь по Цхинвалу, а затем попыталась установить контроль над всей территорией Южной Осетии. Тогда по указу Дмитрия Медведева, бывшего президентом РФ, российские войска вошли в регион и начали операцию по принуждению к миру. Спустя несколько дней военные из России и Южной Осетии вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также совместно с бойцами Абхазии — из Кодорского ущелья. 14-16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта. Москва признала независимость двух республик, а Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

«Для Америки или Европы никакой угрозы нет. Происходящее на Украине не имело никакого значения для США, когда та была частью Российской империи или Советского Союза. Не имеет оно значения и сейчас. Для европейской безопасности Киев тоже не важен. Москва совсем не заинтересована в том, чтобы провоцировать Армагеддон, нападая без причины. <…> Похоже, США и Россия смогли выработать негласный способ сосуществования. Ни один из них не станет бороться за страну, за которую готов бороться другой. Фактически получается, что Европа остается за Америкой, а Украина за Россией, и мир не страдает. Война за авторитет — сделка идиотов», — пишет Бэндоу.