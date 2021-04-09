Президент Украины Владимир Зеленский накануне совершил рабочую поездку в Донбасс, в ходе которой «посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня»

По информации пресс-службы Офиса президента, Зеленский пообщался с военными, которые служат на боевых позициях, и они рассказали ему о ситуации на фронте. Президент вручил награды и подарки, а также пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. При этом, по информации пресс-службы, он «отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных».

Зеленский заявил в ходе поездки, что представители власти Украины должны посещать передовую, «хотя бы по очереди», поскольку для военных «важно понимание, что их поддерживает власть, что власть не прячется в кабинетах».

«Кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать страну?» — приводит пресс-служба риторический вопрос президента, не уточнившего, от кого именно страну нужно защищать.

Зеленский отметил, что сейчас в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) наблюдается обострение.

Обстрелы продолжаются

Об обострении ситуации говорят и в самопровозглашенных республиках Донбасса. Как сообщили 9 апреля в представительстве ДНР, в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), подразделения ВСУ за истекшие сутки три раза обстреляли территорию республики, выпустив в общей сложности 28 боеприпасов.

«Противник применял минометы калибром 82 мм и 120 мм, гранатометы различных видов (РПГ и СПГ)», — говорится в сообщении.

За сухими строчками военных сводок — покалеченные судьбы и унесенные жизни. Мы уже писали о гибели мальчика 2016 года рождения в поселке Александровское — в ДНР утверждают, что он погиб в результате атаки украинского БПЛА. Дети на войне. Ангелов Донбасса стало больше © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В донецком Парке Победы ещё в 2015 году появилась Аллея Ангелов — в память о погибших детях (на момент открытия памятника их было 67). По данным ООН, за время конфликта в Донбассе погибли более трёх тысяч мирных граждан, более семи тысяч получили ранения.

Страдают не только люди. Донецкий приют «Пиф», например, занимается лечением пса, который, судя по характеру ран, попал на растяжку.

Это будет «самострел»

Значительная часть ответственности за обострение лежит на Зеленском, на представителях украинской власти, которые действуют, исходя из внутриполитических соображений, считают в Москве. Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции 8 апреля отметил, что он не стал бы сильно преувеличивать внешнее влияние на ситуацию в Донбассе, внешний фактор он оценил в 10%.

По словам Козака, украинские политики руководствуются, прежде всего, внутриполитическими соображениями, «прежде всего, с точки зрения поддержания своего рейтинга, своей власти внутренней, и т.д.». Игра со спичками: Козак заявил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Оценивая возможные последствия крупномасштабного конфликта, Козак заявил, что всё зависит от другой стороны и что он поддерживает «оценки, которые есть и внутри Украины, о том, что начало боевых действий — это начало конца Украины».

«Это самострел. Выстрел себе не в ногу, а в висок», — предостерёг представитель Кремля.

Внутреннее дело

Что до внешнего фактора, то делегация США во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила позиции ВСУ в Донбассе. Как сообщают в штабе ООС, представители США пообщались с украинскими силовиками на линии соприкосновения.

«Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины, и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — приводит слова Стюарт пресс-служба штаба ООС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия близ Украины. Путин ответил Меркель о передвижениях российских войск близ границ Украины © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В Москве не прислушались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Владимир Путин объяснил, что перемещения российских войск по территории РФ являются внутренним делом Москвы.

«Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион, — отметил Песков. — И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности».

Не допустить катастрофы

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что «украинская сторона — об этом можно судить по различным заявлениям — не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с Юго-Востоком».

Он подчеркнул, что «в случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне».

«И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», — сказал Песков. Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что требования Меркель «звучат немного не по адресу». По его словам, деэскалации в Донбассе поможет выполнение Киевом Минских соглашений и прямой диалог с ДНР и ЛНР.

Поэтому, сказал политик, «подобные разговоры в категоричном тоне западным лидерам, участвующим в "нормандском формате", нужно вести исключительно с президентом Зеленским».

С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки.

Всего начиная с 2014 года от боевых действий, по данным ООН, погибли более 13 тысяч человек.