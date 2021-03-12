Вечером 11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года. СНБО допустил возможность предъявления депутатам парламента обвинений по статье о госизмене

Об этом на брифинге в четверг сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ будет считать необходимым, то она должна возбудить по статье 111 Уголовного кодекса — о госизмене — против соответствующих лиц. Перечень депутатов я могу передать», — заявил он.

Данилов отметил, что голосование по ратификации соглашений между Россией и Украиной произошло в Верховной Раде «в беспрецедентно короткий срок» — через четыре дня после их подписания. Секретарь СНБО заявил, что эти соглашения открыли дорогу для «оккупации Крыма» и войны в Донбассе. Сергей Белашко: Украина может забыть о рынках Китая после решения СНБО © Facebook, Сергей Белашко

«СБУ будет выяснять, по каким причинам это происходило. Общество должно знать. Там есть действующие депутаты и действующие олигархи, этот список будет очень интересный», — отметил он.

Данилов персонально отметил роль возглавлявшего тогда парламент Владимира Литвина, который сегодня претендует на пост ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Однако одним Литвиным дело вряд ли ограничится: среди проголосовавших тогда за ратификацию были Андрей Деркач, в отношении которого США ввели персональные санкции, олигарх Ринат Ахметов, бывший и нынешний губернаторы Одесской области Игорь Палица и Сергей Гриневецкий, судья Конституционного суда Сергей Головатый, предприниматель Вадим Столар и многие другие.

Но решение СНБО поставило под удар не только этих бизнесменов и политиков. Не меньшую угрозу оно представляет и для действующего президента Владимира Зеленского.

Удар по демократии

Парламентский индемнитет — одно из ключевых понятий в конституционном праве, в том числе и Украины, оно означает, что депутат имеет право на свободные выступления и голосование в парламенте: он не несёт ответственности за действия, совершённые им при исполнении служебных обязанностей. И даже после того, как этот человек перестаёт быть членом парламента, его не могут привлечь к ответственности за эти действия. Кирилл Молчанов о заседании СНБО: Зеленскому понравилось действовать по беспределу © Facebook, Кирилл Молчанов

«Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету», — гласит статья 80 Конституции Украины.

Проголосовавшие в 2010 году за ратификацию Харьковских соглашений парламентарии относились к тем партиям, которые принято считать пророссийскими. По сути, они выполняли волю своих избирателей, на тот момент составлявших большинство на Украине.

И вот теперь бывших нардепов будут судить фактически за выполнение их прямых обязанностей.

По сути, СНБО пошёл против Конституции Украины и самой идеи представительной демократии. Это даёт основание упрекнуть Зеленского в желании стать диктатором. Догадывается об этом Зеленский или нет, но решение СНБО преподнесло колоссальный подарок врагам украинского президента.

Привет от оппозиции

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко известна на Украине как политик, который до последнего вздоха не откажется от борьбы за власть. А ещё Тимошенко была одной из тех, кто горячо противился принятию закона о продаже земли. «Борьба за украинскую землю» стала одной из визитных карточек Тимошенко и её политсилы.

«Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли», — заявила она в день принятия закона — 31 марта 2020 года. «Мотор Сич» и массовая госизмена в Раде: что решил СНБО © president.gov.ua

Решение СНБО от 11 марта 2021 года даёт в руки Тимошенко сильный инструмент: теперь она может заявить, что в случае прихода к власти сформированный ею СНБО примет аналогичное решение по голосовавшим за продажу земли. Это поможет Тимошенко набрать голоса жителей нищающих украинских сёл, которые с 1 июля 2021 года — даты вступления в силу закона — могут столкнуться с новой, неприятной для них реальностью.

Но закон на руку и тем, кто поддержал продажу земли, но при этом не сильно любит Зеленского, — партии соперника действующего президента на выборах 2019 года Петра Порошенко «Европейская солидарность». Порошенко и его политсила нередко критикуют Зеленского и его партию «Слуга народа», обвиняя тех в «сдаче национальных интересов».

В одном из недавних заявлений Порошенко призвал «слуг народа» проголосовать за инициированные «Европейской солидарностью» проекты законов по борьбе с коллаборантами и «российской пропагандой».

Что помешает Порошенко заявить, что в случае прихода его к власти «слуги народа» понесут наказание за неголосование за проекты от «ЕС»?

Заявления Порошенко и Тимошенко, помимо мобилизации их электората, наверняка окажут влияние и на колеблющихся членов «Слуги народа». Двухлетнее пребывание в Верховной Раде ещё не даёт всей полноты знания конституционного права. А потому в будущем многие «слуги народа», опасаясь за последствия, могут просто воздержаться от голосования по резонансным законопроектам. Названа дата рассмотрения СНБО санкций против Коломойского © скриншот видео "BIHUS info"

Но решение СНБО — это ещё и очень яркое послание электорату Зеленского.

Тень «отца-Майдана»

Зеленский выгодно отличался от своего предшественника на президентском посту тем, как его избрали президентом. Выборы были очередными. Их назначили в строгом соответствии с украинским законодательством. Более того, Зеленский был оппозиционным политиком. И его поддержало большинство избирателей. Особенно ощутимым был перевес на юго-востоке Украины, в центре — тех регионах, которые в 2014 году де-факто лишили права голоса узурпировавшие власть в результате госпереворота политики.

Выборы-2019 и выборы-2014 несравнимы. Последние были внеочередными. Их назначила Верховная Рада, которую взяли под контроль лидеры Майдана. При этом само голосование за назначение выборов и отстранение легитимного президента Украины Виктора Януковича проходило с нарушениями: достаточно вспомнить об угрозах физической расправы над бывшими провластными депутатами. При этом отстранение Януковича и новые выборы были назначены постановлением Верховной Рады.

Да и голосование на выборах 2014 года проходило с замечаниями: бывших представителей «Партии регионов» всячески унижали, а противников Майдана подчас и убивали (достаточно вспомнить события 2 мая 2014 года в Одессе). В такой атмосфере говорить о чистоте и репрезентативности тех президентских выборов не приходится.

Несмотря на это, мировое сообщество признало их результат. СНБО поручил наказать «виновников» «Харьковских соглашений» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Зеленский же в 2019 году мог с полным правом заявить: его триумф законен. Он — оппозиционный политик, которому противостоял человек с административным ресурсом. Сторонники Зеленского никого не запугивали и не унижали, и уж тем более не убивали. Последующая победа президентской политсилы «Слуга народа» с получением ею монобольшинства в парламенте позволила украинцам надеяться, что время майдановского беззакония ушло в прошлое и Зеленский, получив в руки столь впечатляющие козыри, будет действовать в строгом соответствии с Конституцией и законами Украины.

Но решение СНБО показывает: Зеленский не порвал с традицией наплевательского отношения к законам, тянущейся с момента госпереворота в 2014 году. Он оказался таким же «дитём Майдана», как и Порошенко.

Всё это вряд ли позитивно скажется на его рейтинге.

По сути, 11 марта СНБО принял решение, которое больнее всего бьёт по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Данилов свил Зеленскому петлю, которая в скором будущем может туго затянуться на шее украинского президента.