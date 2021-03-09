В этом году Украина готовится с помпой праздновать 30-ю годовщину независимости. И в это же время руководство страны отчаянно пытается от этой независимости избавиться. Так, на днях заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко рассказала «голосу НАТО», изданию Atlantic Council, как Украина хочет вместе с США защищать свободу и демократию

Заявление замглавы Офиса президента опубликовано на сайте президента Украины, то есть его можно считать официальной позицией. Суть заявления заключается в том, что Украина мечтала бы отдаться США с потрохами и стать объектом эксплуатации для американских корпораций.

«Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, ядерной и возобновляемой энергетики, а также в аэрокосмическом секторе. Мы стремимся резко увеличить объем двусторонней торговли и привлечь в Украину американских инвесторов и технологии», — отметила Юлия Свириденко, как будто не понимая, что все эти перечисленные ею «хотелки» на самом деле означают сдачу страны оптом американским транснациональным компаниям (ТНК).

Далее еще интереснее. В Офисе президента также хотели бы завлечь Соединенные Штаты в Донбасс. Сначала хотя бы подключить США к «нормандскому» и «минскому» форматам, а затем бороться за «свободу и демократию» по всему миру плечом к плечу с США. Зеленский одобрил санкции США против Коломойского © скриншот видео "BIHUS info"

«Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право», — заявила Юлия Свириденко.

Фактически мы видим уверения в самых верноподданнических чувствах. Офис президента Украины не только оправдывает все вторжения США в страны третьего мира, но и заявляет о готовности предоставить украинское пушечное мясо для распространения «демократии» в Сомали или Йемене (негоже белым господам самим бегать по минным полям в жарких пустынях).

Что же касается конфликта в Донбассе, то, очевидно, украинские топ-чиновники плохо согласуют свои позиции. Буквально за день до заявления замглавы Офиса президента министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что вопрос о присоединении к Трехсторонней контактной группе по Донбассу представителей США не стоит на повестке дня.

Очевидно также, что Киев нимало не смущает такая «мелочь», как согласие другой стороны конфликта или РФ на изменение формата переговоров, как и то, что США выгоднее не ввязываться напрямую в безуспешные длительные переговоры, которые славы не принесут, а репутацию американских чиновников Украина подмочить всегда сможет.

Замглавы Офиса президента также отметила, что украинской стороне важно получить четкий сигнал от Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО. Иными словами, Киеву хотелось бы, чтобы США хотя бы поманили, хотя бы моргнули, намекнув на возможность членства в Альянсе, который не принимает государства с неразрешенными территориальными конфликтами. Тем не менее Киев будет всеми силами ломиться в закрытую дверь. Накануне и глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО. Ранее МИД Украины заявил, что видит страну полноценным членом НАТО уже в 2030 году.

Такую настойчивость сложно оправдать каким-нибудь общественным запросом. Как показал декабрьский опрос Киевского международного института социологии (КМИС), вступать в НАТО хочет меньшинство населения (42%), несмотря на многолетнюю пропаганду этого Альянса. Подавляющее большинство противников вступления Украины в НАТО сосредоточены в южных и восточных регионах страны, то есть преимущественно это бывшие избиратели Зеленского и «Слуг народа».

Киевскому руководству также очень хотелось бы тесно сотрудничать с США в «противодействии информационным атакам и системной пропаганде», то есть получать четкие указания, какие сайты и телеканалы закрывать, каких блогеров арестовывать за «госизмену», вернее за измену интересам США. Какую Украину строит Зеленский © пресс-служба президента Украины

Особое внимание в Офисе президента Зеленского уделяют России. По словам Юлии Свириденко, «государство было бы благодарно, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность введения нового всеобъемлющего режима санкций», действующих до возврата Крыма Украине. Отдельно Офис президента Украины просит Соединенные Штаты не дать построить «Северный поток – 2».

«Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно навредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США этому российскому геополитическому энергетическому проекту», — сказала Свириденко. Она также назвала блокировку СП2 «экзистенциальным фактором для безопасности Украины».

Киеву, конечно, не хотелось бы терять ежегодные 3 миллиарда долларов от РФ за прокачку газа. Соединенные Штаты тоже предпочитают, чтобы их союзников финансировали их противники. В данном случае — чтобы РФ кормила русофобские режимы Украины и прибалтийских государств. Однако апелляция к энергетической безопасности в Европе выглядит смехотворной, учитывая, что речь идет о поставках того же самого газа, но по разным трубопроводам.

Откуда же столько проамериканского рвения у руководства Незалежной, которая не устает заверять Белый дом в своей полной лояльности? Очевидно, президента Украины заставляют нервничать недавние санкции против Игоря Коломойского, пленки Андрея Деркача и так называемый «украинский кейс» (причастность сына президента США к коррупционным схемам газовой компании «Бурисма»).

Блогер Анатолий Шарий считает, что весь этот поток верноподданнических заявлений связан с давлением США на украинских олигархов и требованием «деолигархизации», то есть отстранения олигархов из украинской политики. «Победа мирового лидера»: Зеленский кинул Шария в черный список в Twitter © скриншот с видео Анатолий Шарий

«Офис президента второй день подряд расписывается в верности США и НАТО, публикуя в официальном канале заявления разных своих функционеров. Ермак, неназванный пресс-секретарь, теперь ещё и Юлия Свириденко… Стена однотипных текстов отбивает всякое сомнение: это целенаправленная информационная политика, чтобы не вызывать сомнений в проамериканском курсе страны. Мотивы понятны: санкции против семьи Коломойского за океаном начали вводить ещё вчера, а решительных шагов со стороны Киева так и не последовало, «идут торги». Ведь открытое выступление Зеленского против олигархов при столь низком, как сейчас, рейтинге чревато даже не политическим кризисом, а войной. В которой Зеленского поддержат далеко не все даже среди тех, кто решительно против олигархата, — потому как на смену олигархам придет диктатура под протекцией иностранного капитала», — утверждает Шарий. По его мнению, украинская сторона будет и далее лишь симулировать борьбу с олигархами, используя избитый аргумент о вероятном нападении РФ.

Предыдущий президент Украины, Петр Порошенко, как мы знаем из пленок Деркача, в разговорах с Джо Байденом лебезил буквально до неприличия. В Офисе нового президента решили, похоже, следовать по тому же пути в отношениях с США. На тридцатом году независимости страна фактически стала протекторатом Соединенных Штатов, а ее руководство хочет еще больше зафиксировать эти вассальные отношения в международных институциях и во внутренней жизни страны.