Решением закрыть каналы Зеленский и его окружение пытаются остановить падение рейтингов власти, а также показать США, что в некоторых вопросах они готовы идти даже дальше Порошенко, отмечают политические эксперты

Вечером во вторник, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и некоторые другие каналы прекратили вещание.

Профессиональное журналистское сообщество назвало это политической расправой и атакой на свободу слова.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому, заявил сопредседатель парламентской фракции Вадим Рабинович. А глава политсовета партии Виктор Медведчук назвал решение о санкциях незаконным и заявил, что Зеленскому предстоит нести ответственность за это. Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк

В свою очередь, в офисе Зеленского ответили, что закрытие каналов — это не цензура, а борьба с пропагандой. В то же время председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев отметил, что результат любого закрытия СМИ — рост его популярности.

Почему Зеленский пошел на шаг, на который не решался даже пятый президент Петр Порошенко, а также как произошедшее повлияет на ситуацию в стране, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

«Больше рисков, чем здравого смысла»

Сложно найти логическое объяснение для решения властей Украины, отмечает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Он напоминает, что официальная позиция, озвученная министром культуры Ткаченко, состоит в том, что эти каналы являются инструментом российской пропаганды в Украине.

«На самом деле в нашем законодательстве нигде не указано, что на этом основании они могут быть закрыты», — отметил эксперт.

По его словам, каналы не играли заметной роли в формировании «антизеленских», антипрезидентских настроений.

«Условно говоря, есть ОПЗЖ, политическая сила, которая стоит за этими тремя каналами. И эти каналы работали в своей нише на электорат ОПЗЖ. Электорат ОПЗЖ на протяжении двух лет практически не рос. Он закапсулировался», — пояснил политолог. Кость Бондаренко: Украина опустится в рейтингах свободы слова © РИА Новости, Нина Зотина

Зачем нужно было закрывать каналы, непонятно, добавил Бондаренко, потому что это только привлекло больше внимания и к ОПЗЖ, и к Медведчуку, и к самим каналам.

Эксперт сказал, что в целом в этом решении для власти больше рисков, чем здравого смысла.

«Зеленский делает свое положение проблематичным»

Зеленского раздражает падение его персонального рейтинга, падение рейтинга «Слуги народа» и рост поддержки конкурентов, говорит руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев.

Плюс информационно накачивается тема тарифов, «а это самая токсичная и опасная для Зеленского тема, поскольку, в отличие от Донбасса и посадок, люди прекрасно помнят обещание Зеленского снизить тарифы вдвое».

«С одной стороны, есть внешние причины — это стремление показать, что Зеленский готов в отношениях с США зайти гораздо дальше Порошенко.

С другой стороны, это внутриполитические причины — падение рейтинга власти и стремление отвлечь общество от неблагоприятных для власти тем», — сообщил политолог. Андрей Золотарев: Практика закрытия телеканалов — это украинское ноу-хау © Facebook, Золотарев Андрей

В целом Зеленский на среднесрочную перспективу делает свое положение весьма проблематичным, поскольку «какой мерой ты судишь, такой и тебя будут судить», напомнил Золотарёв.

«Никчемное юридические решение»

Порошенко был более искусным политиком, чем Зеленский, отмечает политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов.

Он допускает, что Зеленскому «подсунули» идею закрыть каналы, потому что «решение абсолютно юридически никчемное, и вообще за это после окончания его каденции может наступить ответственность».

«Я думаю, что это связано с болезненным восприятием Зеленским любой критики. Он очень плохо воспринимает критику, которая бьет по его популярности.

На этих каналах особо не скупились на "комплименты" Зеленскому: о тарифах, о вакцинах, об отсутствии прогресса по Донбассу. Можно сказать, что его рейтинг медиа и уничтожили. Он у него и так падал, но они это падение ускорили», — сообщил эксперт.

Впрочем, вряд ли это решение остановит падение рейтинга президента, указывает Молчанов, потому что у него нет реальных дел, которыми можно похвастаться. Кирилл Молчанов: Зеленский решил закрыть рот всем, кто его критикует © Facebook, Кирилл Молчанов

«У "зелёных" всё криво делается»

Из законодательства понятно, что против гражданина Украины санкции вводиться не могут, соответственно, возникает вопрос о законности решения в отношении народного депутата Тараса Козака, который является официальным владельцем телеканалов «112 Украина», News One и Zik. Об этом говорит политический консультант Сергей Слободчук.

Отвечая на вопрос, какими могут быть политические последствия закрытия телеканалов, Слободчук сказал: «У "зеленых" всё криво делается, как всегда, поэтому и это будет криво».

«Когда появляются такие указы, становится понятно, что власть пытается укатать Конституцию под себя. И это же не первый случай. Давайте вспомним, как Ющенко принимал очень сомнительные с правовой точки зрения решения, как Янукович давил на Конституционный суд… И как их потом выносили с этого поля боя, точнее, выносили политические остатки, то, что от них осталось», — сказал политконсультант.

Также он отметил, что после такого решения есть о чем задуматься собственникам других телеканалов. Сергей Слободчук о закрытии каналов: В политическом плане Зеленский умножен на ноль © пресс-служба президента Украины

«Зеленский спокойно не уйдёт»

Решение Зеленского по санкциям и каналам означает, что спокойно уйти он уже не сможет — будут догонять, подчёркивает директор Украинского Института политики Руслан Бортник.

«Это решение, принятое 15 ведущими государственными деятелями страны, обязанными соблюдать верховенство права и Закон, ставит под сомнение существование демократического и правового государства Украина», — отметил эксперт.

В целом это решение имеет смысл, продолжил Бортник, только в том случае, если в ближайшее время будут приняты какие-то кардинальные решения, «которые власть не хочет, чтобы эти каналы освещали».

«Если это просто элемент политической борьбы, то это ядерное оружие — выживших будет мало и все вокруг будет отравлено», — заявил политолог. Бортник: После решения по телеканалам Зеленский спокойно не уйдёт © скриншот видео NEWSONE

Возможен ли импичмент Зеленского?

Для импичмента президенту у оппозиции нет голосов, к тому же процедура очень сложная, подчеркивает Кирилл Молчанов.

Аналогичное мнение — У Костя Бондаренко.

«В Раде у Медведчука нет голосов. Вывести людей на улицы… Я не верю, что он выведет людей на улицы, потому что если за семь последних лет сторонники оппозиции не смогли собрать качественный майдан, то и сейчас мы вряд ли увидим этих людей», — сказал эксперт.