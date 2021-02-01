31 января 2021 года СБУ сорвала собрание акционеров авиазавода «Мотор Сич» в Запорожье из-за возможной подготовки диверсии и госизмены на предприятии

Спецслужбисты утверждают, что вскрыли заговор китайской компании «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и «DCH» украинского олигарха Александра Ярославского с целью сначала осуществить рейдерский захват имеющего стратегическое значение для Украины завода, а затем… а затем происходит очень странное. С одной стороны, пресс-служба СБУ говорит о планах разрушения «Мотор Сичи», а с другой — о «проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования» в Российскую Федерацию». Как то и другое можно совместить, непонятно.

Спасать «Мотор» или американскую нацбезопасность?

В Запорожье СБУ сорвала собрание акционеров «Мотор Сич» © пресс-служба СБУ Вячеслав Богуслаев заручился поддержкой министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива для того, чтобы продать часть акций и создать совместное производства с китайской компанией Skyrizon. В 2016 году сделка состоялась, и китайский инвестор получил 56% акций «Мотор Сичи», Богуслаев — крупную сумму в карман, а завод — инвестиции. Казалось бы, все довольны, в том числе украинское государство, которое лишило «вражескую» Россию важных военных поставок, не истратив на это ни копейки, и сохранило предприятие в рабочем состоянии. Но, как мы сейчас уже понимаем, украинское государство управляется не из Украины. В июле 2017 года Bihus.Infо, имеющее репутацию издания, вбрасывающего в медиапространство «утечки» СБУ, сообщило, что «Мотор Сич», несмотря на запрет СНБО, якобы продолжает поставки вооруженным силам РФ, в том числе в Крыму. В результате этой публикации СБУ в том же месяце открывает уголовное производство по признакам госизмены и покушения на диверсию. Следствие привело к тому, что в апреле 2018 года суд по ходатайству СБУ арестовал те самые 56% китайских акций «Мотора» из-за подозрения, что украинский завод закроют, а производство выведут в Китай. Обоснование сомнительное, учитывая деньги, вложенные именно в запорожский завод. Антимонопольный же комитет не дал добро на размещение более 50% акций в одних руках.

Напомним, сделка заранее была согласована в министерстве и отражала именно украинские государственные интересы. В чем же дело? А в том, что тогдашний президент США Дональд Трамп в рамках Great Again и торговых войн с Китаем увидел в получении китайцами украинских (читай советских) военных технологий угрозу для американского доминирования. Летом 2019 года к только что избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому приехал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон по прозвищу «бешеные усы» и долго объяснял, почему США не нужно, чтобы Украина продавала технологии Китаю. Зеленский понял. Но вот вопрос — как так получается, что в американскую игру сначала включается СБУ и только потом — президент, которому нужно еще «политику партии» объяснить? В чьих интересах действует Служба безопасности?

Получившему свои деньги и умывшему руки Богуслаеву было уже по большому счету все равно. А вот компания Skyrizon очень удивилась таким, прямо скажем, нерыночным подходам. В том же 2019-м ради решения вопроса китайцы предложили Украине еще лучшие условия — бесплатно передать государственному Укроборонпрому 25% акций взамен разблокировки сделки со стороны Антимонопольного комитета. Украинские национальные интересы подсказывали, что на такую щедрость надо соглашаться, но в правительстве в тот момент все поборники украинских национальных интересов вдруг куда-то исчезли. Укроборонпром вообще заявил, что боится попасть под санкции США, которых в отношение Skyrizon в тот момент еще не было.

Перетягивание каната

Медведчук рассказал, как санкции против акционеров «Мотор Сич» навредят Украине © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Александра Ярославского. Его компания DCH вместе со Skyrizon подала несколько заявок в Антимонопольный комитет, но воз и ныне там. А чтобы, не дай бог, чего не случилось, суд снова удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте акций. Таким образом, инвесторы (разговорами про благость иностранных инвестиций и волшебстве т.н. инвестиционного климата нам все уши прожужжали) несколько лет не могут ни получить дивиденды, ни продать акции завода, с которым они уже и сами не рады, что связались. Тогда в конце 2020 года китайцы потребовали от международного арбитража взыскать с Украины ущерб, оцененный в 3,5 млрд долларов за экспроприацию инвестиций и нарушение межправительственного соглашения 1992 года о взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем. 13 января Печерский райсуд Киева обязал следователя ГБР признать компанию Skyrizon потерпевшей.

Дело начало принимать нехороший оборот, поэтому в отстаивание своих интересов США снова включились напрямую и 15 января ввели против Skyrizon санкции «за ее способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов».

«Хищнические инвестиции и приобретение технологий Skyrizon в Украине составляют неприемлемый риск перенаправления их на конечные военные нужды в КНР», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Таким образом, граждане, которые утверждали, что с приходом к власти Байдена торговые войны с Китаем завершатся, категорически ошиблись. Почему же китайские инвестиции «хищнические», а американские «травоядные», никто не понял. Впрочем, дополнительно страшно украинским властям, которые и так делали все в интересах Соединенных Штатов, должно было стать не от самого заявления, а от возможных санкционных последствий.

В ответ собственники предприятия 18 января объявили о проведении 31 января внеочередного собрания акционеров. Инициативу они объяснили тем, что все еще подконтрольный Богуслаеву набсовет завода не созывает собрание, несмотря на требования акционеров, что можно расценивать как "попытку захвата предприятия". Богуслаев, в свою очередь, заявил, что впервые слышит о таких требованиях инвесторов, и обвинил в попытке рейдерского захвата их самих.

Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ван Цзин. Он добавил, что действия менеджмента «Мотора» нанесут непоправимый ущерб предприятию.

В тот же день акционеру Александру Ярославскому приходит повестка на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Выйдя из здания СБУ, он не стал комментировать суть беседы, но отметил, что правоохранителям лучше стоило бы заняться теми, кто мешает инвесторам провести собрание акционеров.

Политизация и злоупотребления

Тем временем судьбоносное 31 января приближалось. 29 января Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявила о том, что собрание нарушает закон, поскольку акции предприятия арестованы, и обратилась в правоохранительные органы. Вслед за этим президент Владимир Зеленский на основании решения СНБО издает указ о введении на 3 года санкций против собственника Skyrizon Ван Цзина. Интересно, что приложение 3 к указу засекречено, а на сайте ОП указано, что санкции введены по предложению СБУ.

30 января на сайте «Мотор Сичи» Ван Цзин написал следующее:

«Мы решительно выступаем против преступных действий государства Украина, касающихся подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления на китайские предприятия».

США ввели санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Китай — крупнейший торговый партнер Украины, в то время как торговый оборот с США у нее невелик. И однако же правительство, которое сначала одобрило продажу акций завода китайскому инвестору, в пику национальным интересам кидает все средства для того, чтобы удовлетворить требование Вашингтона. Ситуация оригинальная — акции куплены, а покупатель не допущен к своей собственности без возврата вложенных им денег. Схема достойная крышуемого бандой гопников уличного наперсточника, но вряд ли она приемлема для государства, провозглашающего евроинтеграционный курс развития. Впрочем, проблемы индейцев шерифа не волнуют, а метрополия не спрашивает у колонии, чего она хочет, а чего нет. Теперь интересными могут быть лишь реакция Китая и издержки, которые Украина понесет от международного скандала со своим главным экономическим партнером. Точнее, издержки понесет население. У госчиновников все будет хорошо.