«Как зюзя натянуся»: драчун, бабник, герой советских анекдотов

Сейчас прославиться так, чтобы попасть в анекдоты, — нереальный проект. Разово еще можно. Но чтобы стать героем устных народных сериалов, как это случалось в советские времена… Нет, такого феномена теперь уже не наблюдается

Раньше же пьедестал анекдотического почета занимали Чапаев (с Петькой), Штирлиц (с Мюллером) и поручик Ржевский (с разными девицами и лошадьми).

Вскользь заметим, что поручика Ржевского звали Дмитрием. Это если кто-то не знает. Но сейчас не об этом.

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов Эльдара Рязанова.

Легкомысленная музыкальная лента с песнями, скачками и кокетливой романтикой барских усадеб, не лишенная, впрочем, вкраплений вполне героических, была приурочена к 150-летию Бородинской битвы. Премьера фильма в московском кинотеатре «Россия» состоялась непосредственно в день сражения — 7 сентября.

Сюжет киноленты всем отлично известен. Наполеон прет на Москву, в России невероятный патриотический подъем, среди прочих в армию отправляется девица Шурочка Азарова (экранный дебют Ларисы Голубкиной). Делает она это карнавальным образом, переодевшись в мундир корнета. Потом, понятно, Александра продемонстрировала чудеса отваги и даже получила Георгиевский крест из рук самого Михаила Кутузова.

НКВД и освобождение Львова. Дядя Стёпа наносит ответный удар © из открытых источников Юрий Яковлев) — волоките, повесе и обаятельному грубияну. В конце концов любовь побеждает все на свете — и войну, и скверный нрав застарелого холостяка и гуляки. Ржевский сдается и, судя по всему, готов отчаянно шагнуть под венец.

Кстати, в фильме поручик не такой уж и беспробудный бабник, как в анекдотах о себе. Прихвастнуть о якобы фееричных успехах у прекрасного пола может, но, в общем и целом, это достаточно целомудренный персонаж. Пардон, но скорее уж Шурочка его домогается… В анекдотах образ гусара был доработан коллективной фантазией, утрирован, развернут в сторону эротических похождений, в общем-то, чего греха таить, и несколько опошлен. Впрочем, все это случилось в веселом и беззлобном ключе.

В каком-то смысле фундамент для подобной трактовки был заложен создателями киноленты. Автор написанной в 1940 году пьесы «Давным-давно», по которой и был поставлен фильм, Александр Гладков говорил, что характер Ржевского возник из одного только стихотворения Дениса Давыдова «Решительный вечер». Это такая себе квинтэссенция лихого гусарского разгуляя вне армейских будней.

Сегодня вечером увижусь я с тобою,

Сегодня вечером решится жребий мой,

Сегодня получу желаемое мною —

Иль абшид* на покой!





А завтра — чёрт возьми! — как зюзя натянуся,

На тройке ухарской стрелою полечу;

‎Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся,

И пьяный в Петербург на пьянство прискачу!





Но если счастие назначено судьбою

Тому, кто целый век со счастьем незнаком,

Тогда… о, и тогда напьюсь свинья свиньёю

И с радости пропью прогоны с кошельком!

*Абшид — это, если что, отставка.

«Мертвые души». Гоголь с донбасским акцентом © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Образ, воплощенный на экране несравненным Юрием Яковлевым, выдался таким сочным, что публика с удовольствием поверила в реальность поручика. А ведь прямого прототипа у него не было. Точнее, черты героя и безобразника, дамского угодника и слуги Отечества можно было обнаружить у многих офицеров XIX столетия. Есть исследователи, которые на полном серьезе годами бьются над этой тематикой. Уморы, верно?

Ржевских в России хватало. Это старинный дворянский род, ведущий свое генеалогическое древо напрямую от Рюрика. Среди них было достаточно офицеров, видных людей, есть даже один из предков Александра Пушкина. Правда, и шалуны тоже попадались. Скажем, история любезно сохранила для нас некоторые выходки подпоручика Сергея Ржевского из Тульской губернии.

Как-то он весьма креативно подошел к созданию костюма на бал-маскарад. Нарядился печкой. Из трубы виднелась голова, внизу ножки… В карнавальную конструкцию Ржевский влез голяком. Причем, помните же, он — печка. Были предусмотрены дверцы поддувала спереди и сзади. На них честно было указано, не открывать-де, там угар. Досужая публика, естественно, охотно велась на провокацию и непременно заглядывала внутрь.

Никита Изотов и распиленный шифоньер князя Голицына. Подлинная история знатного шахтера, не приносившего домой получку © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

В фильме «Гусарская баллада» ничего подобного нет. Зато есть другое. Если помните, в эпизоде, когда с партизанами общается Кутузов, он из всей толпы выделяет именно поручика Ржевского. Мол, сразу видно молодца и рубаку. Но мы-то можем предположить, что внимание главнокомандующего привлекла не только лихая внешность закаленного бойца.

В киноленте Ржевский воюет в мундире Мариупольского гусарского полка. Некоторые знатоки, правда, настаивают, что это форма Лубенского полка, но, извините, к мариупольским реалиям одежда поручика все же ближе. Так, во всяком случае, кажется, когда сравниваешь кинокартинку с образцами обмундирования.

Так вот, первым командиром мариупольских гусар в 80-е годы XVIII века был именно Михаил Кутузов. Мог ли он не заметить в партизанской пестроте мундир однополчанина? Нет, конечно! Для этого хватит и одного глаза.

Интересная деталь: в том же самом Мариупольском гусарском полку с 1808 по 1811 год под именем Александра Александрова служила знаменитая «кавалерист-девица» Надежда Дурова. С которой в той или иной степени был списан образ Шурочки Азаровой.

Вздорная и неукротимая племянница майора Азарова в кино вырядилась в мундир… Вот только какой? Поручик Ржевский, впервые увидев самопровозглашенного корнета, говорит: «Мундир на Вас, я вижу, Павлоградский». В журнале «Наука и жизнь», № 9 за 1988 год, этому моменту, хотя и не только ему, была посвящена статья. Авторы окунали создателей фильма физиономиями в их же киноляпы. В частности, указывали, что Шурочка одета в мундир Сумского гусарского полка. И вот здесь, следует признать, они, пожалуй, правы.

Миллион ржавых роз. В Донецке умирает культурный объект мирового значения © commons.wikimedia.org, Andrew Butko

Правда, ее место в анекдотах рядом с поручиком Ржевским почему-то заняла Наташа Ростова. Как ее из «Войны и мира» туда занесло? Неисповедимы пути народной фантазии, особенно подогретой качественной кинематографической продукцией.