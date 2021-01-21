Компания — оператор проекта имеет разрешения на достройку газопровода в водах Дании и Германии, дата возобновления укладки труб будет определена в конце января — начале февраля, независимо от санкций США

Дания и Германия разрешили укладку труб в своих водах

В минувшую пятницу, 15 января, регуляторы Дании и ФРГ подтвердили, что оператор проекта «Северный поток — 2» (СП-2) может продолжать укладку труб газопровода в акватории этих стран в Балтийском море. Тогда Датское энергетическое агентство (DEA) опубликовало график, согласно которому достройка СП-2 в датских водах начнётся 25 января, при этом уже 15 января могут начаться приготовления и необходимые испытания на датском участке.

Выполнять работы будет якорный трубоукладчик «Фортуна» в сопровождении судов снабжения «Артемис» и «Мурман». В тот же день Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) продлило разрешение на прокладку трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ до конца мая 2021 года. Предполагается, что, завершив строительство в водах Дании, «Фортуна» должна начать укладку труб «Северного потока — 2» в немецких водах. Немецкий эксперт Рар рассказал, как «Северный поток-2» спас экологию Балтики © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Однако 15 января представитель оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, пояснил немецкому изданию Handelsblatt, что хотя компания получила разрешение начать работы с сегодняшнего дня, но это не означает, что она сразу же возобновит прокладку. «Вероятно, мы сможем более точно определить, когда мы начнем прокладывать трубы, только в конце января — начале февраля», — отметили в компании.

Комментируя решение немецкого регулятора, глава МИД Германии Хайко Маас заявил: «Я не могу дать информацию, как поступят с этим разрешением те, кто будет проводить эти строительные работы». Он также напомнил, что в американском законе о возможных новых санкциях против проекта говорится о том, что по этому вопросу будут проводиться дискуссии на уровне правительств. «Мы считаем это позитивным решением и, конечно, мы хотим, как только новая администрация приступит к работе, обсуждать и эту тему с коллегами в Вашингтоне», — добавил министр.

Санкции США бьют по российским и европейским компаниям

Власти США 19 января расширили санкции в отношении РФ, в частности, они введены против трубоукладочной баржи «Фортуна» и собственника судна — компании «КВТ-Рус». В Nord Stream 2 AG заявили, что «компания не комментирует потенциальные последствия подобных действий». При этом директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что новые санкции вряд ли смогут остановить проект, хотя возможны логистические сложности.

Кроме этого, отдельные европейские компании из-за угрозы американских санкций сами прекратили сотрудничество с проектом СП-2. Так, 19 января об этом объявила швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. В тот же день немецкая газета Bild сообщила, что германский концерн Bilfinger SE решил отказаться выполнять контракты «на разработку, поставку и обслуживание систем безопасности», а также на поставку теплогенераторной установки для проекта.

Комментируя новые американские санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона. Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта».

«Газпром» решил «подстегнуть» европейских партнёров

Российский газовый концерн «Газпром», 100%-ный собственник компании Nord Stream 2 AG, прозрачно намекнул своим европейским партнёрам, которые уже проинвестировали 50% стоимости СП-2 (более 4,5 миллиарда евро), что тем стоит более активно добиваться от властей своих стран поддержки проекта. В меморандуме для инвесторов по новым евробондам компании, обнародованном 19 января, содержится предупреждение о рисках для газопровода «Северный поток — 2».

Опасения вызывают напряжённые отношения между странами, вовлечёнными в строительство, что может повлиять на позицию регулирующих органов, пояснили в компании. «В исключительных случаях, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или отмене проекта», — говорится в документе. «Газпром» не исключил, что при таком развитии событий компания может столкнуться с финансовыми претензиями со стороны подрядчиков.

Правда, в тот же день в ходе конференц-колла для инвесторов один из топ-менеджеров компании заявил: «Что касается "Северного потока — 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограничены в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям».

Также 19 января в компании Nord Stream 2 AG отметили, что оператор и его партнёры по проекту «сохраняют глубокую заинтересованность» в завершении строительства «Северного потока — 2», и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и конкурентоспособности в ЕС.

В Германии отреагировали на новые санкции США

Власти Германии выразили разочарование решением США ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока — 2». 20 января представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила на брифинге в Берлине: «Мы приняли к сведению последние события, наша принципиальная позиция по экстерриториальным санкциям не изменилась. И позиция по завершению строительства "Северного потока — 2" остаётся прежней». «Это коммерческий проект», — подчеркнула Фиц. Что же касается хода работ и дальнейшего планирования, следует обратиться к компаниям, участвующим в проекте, сказала она.

При этом глава Комитета Бундестага (парламента) ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст призвал правительство ФРГ вызвать поверенного в делах США и «недвусмысленно прояснить позицию федерального правительства». По мнению Эрнста, новый президент США Джо Байден «не изменит агрессивной экономической политики своей страны». Кстати, это подтверждают заявления на слушаниях в Сенате США кандидата на пост госсекретаря Энтони Блинкена, который 20 января сказал по поводу СП-2: «Я решительно настроен на то, чтобы сделать всё возможное, чтобы предотвратить завершение этого проекта… Мы будем пытаться убедить партнёров в Европе остановить его. Но, если это не удастся, я думаю, что нам надо будет серьёзно рассмотреть все те санкционные инструменты, которые у нас есть».

Возможно, переговоры с Байденом и Блинкеном придётся вести уже сменщику Ангелы Меркель на посту председателя правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армину Лашету, которого считают будущим канцлером Германии. Лашет, которого делегаты съезда ХДС избрали лидером партии 16 января, ныне является премьер-министром федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Примечательно, что, когда на фоне обострения отношений РФ и ФРГ в сентябре 2020 года после инцидента с Алексеем Навальным в Германии зазвучали призывы отказаться от «Северного потока — 2», Армин Лашет публично поддержал реализацию проекта.

«Я рассматриваю этот проект в настоящий момент как экономический, здесь я, по сути, разделяю позицию федерального правительства. Нам нужен газ в любом случае, мы проходим через реструктуризацию энергетики, мы окончательно прекращаем использование атомной энергии к 2022 году… Мы прекратили использование каменного угля, мы прекращаем использование бурого угля. У нас высокое энергопотребление и будет высоким, даже когда поворот в энергетике произойдёт — газ будет необходим для переходного периода, пока мы не выйдем на климатический нейтралитет к 2050 году», — заявлял Лашет в декабре прошлого года. Впервые компания ФРГ вышла из проекта «Северный поток — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

При этом 19 января министр энергетики немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель сообщил, что созданный землёй экологический фонд, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта «Северный поток — 2», официально признан Министерством юстиции ФРГ и «сейчас ведёт свою собственную жизнь». Фонд преследует 11 целей, так или иначе связанных с «зелёной энергетикой» и добычей экологически чистых энергоносителей. Последним пунктом в перечне значится «вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток — 2"».

В Nord Stream 2 AG ранее сообщали, что последующая эксплуатация СП-2 будет осуществляться через компанию, которую планирует учредить фонд.

Институты Евросоюза расходятся во мнениях в отношении проекта

Во вторник, 19 января, выступая перед депутатами Европарламента, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил относительно СП-2: «Речь идёт о проекте, который реализуется частными компаниями… Поскольку речь идёт о частном проекте, мы не можем препятствовать этим компаниям работать, если правительство Германии с этим согласно».

Боррель при этом подчеркнул, что «газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации». «Если эти компании реализуют свой проект, они должны понимать, как они должны работать в рамках законодательства ЕС», — указал глава европейской дипломатии.

В тот же день из заявления Восточного комитета немецкой экономики стало известно, что Европейская комиссия уже на этой неделе должна представить пакет мер, при помощи которых будет защищать европейские компании от экстерриториальных санкций. «Уже 24 из 27 стран ЕС чётко заявили, что отвергают санкции США с экстерриториальным эффектом», — отметил глава комитета Оливер Гермес.

С другой стороны, 20 января немецкое издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект резолюции Европарламента, что евродепутаты хотят потребовать остановки строительства «Северного потока — 2» в связи с недавним арестом Алексея Навального. При этом издание отмечает, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.