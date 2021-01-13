Просто давайте вспомним, что за последнее время хорошего и интересного говорили украинские политики относительно подведомственного народонаселения.

Вот, например, что обещал жителям Донбасса и Крыма Зеленский? В новогоднем обращении: «Этот год показал, что для граждан из Донбасса и Крыма можно сделать современные КПВВ, где им станет окончательно ясно, кто относится к ним как к людям, а кто — как к заложникам». 

Да ладно! Можем указать конкретный маршрут, по которому можно проехаться: пункт Бачевск — Троебортное на трассе Москва — Киев. Сравнить условия тут и там. Сходить в туалет на украинской таможне. Ну, если пустят конечно (пустят — президент всё же). Сравнить с российским пунктом. Различия видны невооружённым глазом.

Сергей Степанов: У Киева не было задачи удержать Крым и нет сейчас - вернуть
Сергей Степанов: У Киева не было задачи удержать Крым и нет сейчас - вернуть
© скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України"

Кстати, власти в Киеве считают Донбасс и Крым Украиной, правда? Ну тогда зачем далеко ходить — давайте создадим образцово-показательный КПП на трассе Е95 — Юрковка — Жашков. Ведь Киев и Черкассы — это Украина?

Ещё один анекдотический случай: 12 января управление Нацполиции в АР Крым и городе Севастополе возбудило уголовное дело по факту задержания сторонников запрещённой в РФ группировки «Хизб ут-Тахрир» российскими силовиками. Они пытались проехать в Ростов-на-Дону по Крымскому мосту.

Казалось бы, какое отношение имеет украинская полиция в Антарктиде к поездке граждан России из одного субъекта федерации в другой? Да нет, всё у них «логично».

Во-первых, существование российского гражданства Украина не признаёт. Ну как? Не вообще, а в частности. Вот, например, любой террорист, проживающий в Крыму, — уж точно гражданин Украины. Можете не сомневаться. А если сомневаетесь — спросите у Сенцова.

Во-вторых, въезд на территорию украинского Крыма гражданам любых стран (включая Украину) разрешён только через территорию Украины. Что это значит в данном контексте? Очевидно, что Нацполиция собиралась предъявить «хизб ут-тахрировцам» обвинения на обратном пути — поскольку они собирались въехать в Крым с территории России. Правда, если бы ФСБ их не задержала ещё в Крыму, в украинской полиции об этих намерениях и не узнали бы, но тут такое…

А вот 12 января осчастливил украинцев глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщивший, что российскую вакцину Украина закупать не будет, даже если её эффективность будет подтверждена, потому что «есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский, — это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что "вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь"».

Напоминает анекдот. Стоит вуйко на берегу реки, а там человек тонет и кричит: «Help! Help me!» Утонул, а вуйко и говорит: «Вот так-то, москалик, надо было мову учить!» Тут обратный случай: лучше утонуть, чем принять помощь от «агрессора»…

Между тем напомним, что почти 100% ввезённой на территорию Украины вакцины (не считая контрабанды для особо богатых буратин, которая, вполне вероятно, изготовлена во всемирно известных микробиологических лабораториях Малой Арнаутской в Одессе) — это Sputnik V, которым вакцинируют население «украинского Крыма»… Хотя нет, вакцинируют население российского Крыма. Украинский Крым ждёт поставок проверенной западной вакцины.

Вакцина: халяль или харам?
Вакцина: халяль или харам?
© CC0, Pixabay

Ждать, правда, будет долго, поскольку главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что Украина будет закупать только вакцины, которые прошли третью фазу испытаний. Но тут есть своё «но» — о завершении третьей фазы заявили пока лишь разработчики Pfizer, причём они это сделали… до завершения третьей фазы.

В любом случае вакцина Pfizer вся законтрактована и в товарных объёмах поставляться на Украину начнёт не скоро, вероятнее всего — даже не в этом году. Китайская же вакцина, о поставках которой уже вроде бы договорились, не только не завершила испытаний, но даже не зарегистрирована…

Так всё же, как Украина относится к своим гражданам? Как к людям или как к заложникам?