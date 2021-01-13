Переговоры политических лидеров «нормандской четверки» 12 января закончились предсказуемым неуспехом. Свежую струю бреда привнёс в ситуацию Алексей Арестович: сообщил, что Украина предоставила Путину уникальные возможности уйти с Донбасса, но он ими не воспользовался. В целом же ситуация показывает картину презрения украинского государства к народу

Просто давайте вспомним, что за последнее время хорошего и интересного говорили украинские политики относительно подведомственного народонаселения.

Вот, например, что обещал жителям Донбасса и Крыма Зеленский? В новогоднем обращении: «Этот год показал, что для граждан из Донбасса и Крыма можно сделать современные КПВВ, где им станет окончательно ясно, кто относится к ним как к людям, а кто — как к заложникам».

Да ладно! Можем указать конкретный маршрут, по которому можно проехаться: пункт Бачевск — Троебортное на трассе Москва — Киев. Сравнить условия тут и там. Сходить в туалет на украинской таможне. Ну, если пустят конечно (пустят — президент всё же). Сравнить с российским пунктом. Различия видны невооружённым глазом.

Кстати, власти в Киеве считают Донбасс и Крым Украиной, правда? Ну тогда зачем далеко ходить — давайте создадим образцово-показательный КПП на трассе Е95 — Юрковка — Жашков. Ведь Киев и Черкассы — это Украина?

Ещё один анекдотический случай: 12 января управление Нацполиции в АР Крым и городе Севастополе возбудило уголовное дело по факту задержания сторонников запрещённой в РФ группировки «Хизб ут-Тахрир» российскими силовиками. Они пытались проехать в Ростов-на-Дону по Крымскому мосту.

Казалось бы, какое отношение имеет украинская полиция в Антарктиде к поездке граждан России из одного субъекта федерации в другой? Да нет, всё у них «логично».

Во-первых, существование российского гражданства Украина не признаёт. Ну как? Не вообще, а в частности. Вот, например, любой террорист, проживающий в Крыму, — уж точно гражданин Украины. Можете не сомневаться. А если сомневаетесь — спросите у Сенцова.

Во-вторых, въезд на территорию украинского Крыма гражданам любых стран (включая Украину) разрешён только через территорию Украины. Что это значит в данном контексте? Очевидно, что Нацполиция собиралась предъявить «хизб ут-тахрировцам» обвинения на обратном пути — поскольку они собирались въехать в Крым с территории России. Правда, если бы ФСБ их не задержала ещё в Крыму, в украинской полиции об этих намерениях и не узнали бы, но тут такое…

А вот 12 января осчастливил украинцев глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщивший, что российскую вакцину Украина закупать не будет, даже если её эффективность будет подтверждена, потому что «есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский, — это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что "вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь"».

Напоминает анекдот. Стоит вуйко на берегу реки, а там человек тонет и кричит: «Help! Help me!» Утонул, а вуйко и говорит: «Вот так-то, москалик, надо было мову учить!» Тут обратный случай: лучше утонуть, чем принять помощь от «агрессора»…

Между тем напомним, что почти 100% ввезённой на территорию Украины вакцины (не считая контрабанды для особо богатых буратин, которая, вполне вероятно, изготовлена во всемирно известных микробиологических лабораториях Малой Арнаутской в Одессе) — это Sputnik V, которым вакцинируют население «украинского Крыма»… Хотя нет, вакцинируют население российского Крыма. Украинский Крым ждёт поставок проверенной западной вакцины.

Ждать, правда, будет долго, поскольку главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что Украина будет закупать только вакцины, которые прошли третью фазу испытаний. Но тут есть своё «но» — о завершении третьей фазы заявили пока лишь разработчики Pfizer, причём они это сделали… до завершения третьей фазы.

В любом случае вакцина Pfizer вся законтрактована и в товарных объёмах поставляться на Украину начнёт не скоро, вероятнее всего — даже не в этом году. Китайская же вакцина, о поставках которой уже вроде бы договорились, не только не завершила испытаний, но даже не зарегистрирована…

Так всё же, как Украина относится к своим гражданам? Как к людям или как к заложникам?