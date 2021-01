В понедельник, 11 января, стало известно, что Минфин США ввел санкции против четырех СМИ и семи граждан Украины, которых обвиняют во вмешательстве в выборы президента США. На самом деле это люди так или иначе связанные с украинским политиком Андреем Деркачом, опубликовавшим ряд материалов, изобличающих сына нынешнего президента США в коррупции

Конечно, назвать изобличение коррупции сына бывшего вице-президента, ныне избранного президентом США "вмешательством в избирательную компанию" даже для США — слишком грубо. Но на фоне происходящего в Вашингтоне это может показаться незначительной шалостью. Если бы не одно но. Все, что утверждал на пресс-конференциях Андрей Деркач о получении под видом вознаграждения миллионных взяток семейством главы США — неоднократно подтверждалось не только в Украине, но и в самих США.

В конце 2020 года источники информационного агентства Associated Press сообщили, что Министерство юстиции США запросило сведения о связях сына политика с энергетической компанией бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского Burisma, а также ещё двух десятков других организаций. Не понятно только, история с Burisma занимает центральное место или это всего лишь эпизод большого расследования о налоговых делах Хантера Байдена.

Два других источника агентства уточнили, что сына избранного президента США Джо Байдена могут подозревать в отмывании денег. Байден и его «украинцы»: кто будет работать в новой администрации президента США © REUTERS, Leah Millis

9 декабря Хантер Байден сообщил, что Федеральная прокуратура штата Делавэр проводит с 2018 года в отношении него расследование, касающееся его налоговых отчислений, но сам он узнал об этом только день назад. Агентство Associated Press написало, что правоохранители заинтересовались деловыми предприятиями сына американского чиновника в Китае, а по версии газеты The New York Times, расследование не затрагивает ни Украину, ни КНР, а связано с неуплатой налогов Хантером и его бывшей женой в Делавэре.

Украинское прошлое Хантера Байдена

О том, что Хантер работал на украинскую компанию, было известно давно и это вовсе не секрет, но в 2020 году стали известны новые подробности.

В отчёте двух комитетов Сената, опубликованном 23 сентября, говорится, что Burisma заплатила Байдену-младшему — оказывавшему консультативные услуги, не имея опыта работы в энергетической сфере, — за членство в совете директоров компании свыше $4 млн. Всё это происходило в то время, когда его отец занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление. Сенаторы пришли к выводу, что работа Хантера в Burisma создавала конфликт интересов, причём это осознавали и сотрудники администрации президента Барака Обамы, но молчали.

Это было только началом воскрешения украинского досье. Три версии. Санкции против украинцев и политическая борьба в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

14 октября газета New York Post опубликовала электронную переписку Хантера Байдена, которая попала в руки ФБР от владельца ремонтной мастерской в штате Делавэр, где проживает семья бывшего вице-президента — компьютер с наклейкой фонда имени Бо Байдена (старшего брата Хантера, скончавшегося в 2015 году от рака мозга), который принёс некий человек ещё в апреле 2019 года, никто не забрал, и тогда мужчина решил передать его Роберту Костелло, адвокату бывшего мэра Нью-Йорка, а по совместительству личному адвокату президента США Рудольфа Джулиани.

На жёстком диске ноутбука оказалось много интересно, в частности, деловая переписка с иностранцами, например, советник руководства Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал — как сообщил бывший помощник президента страны, а ныне политический консультант Стивен Бэннон, Байден-младший через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск. Опытные русофобы: кто будет отвечать за внешнюю политику у Байдена © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

В сообщении, датированном 12 мая 2014 года и озаглавленном «вопрос, требующий безотлагательного решения», Пожарский написал Хантеру, что «неофициально представители новой власти склонны довольно агрессивно действовать в отношении Н. З. (по всей видимости, Николая Злочевского. — Ред.) с целью получения от него денег», но когда попытка вымогательства провалилась, «они приступили к конкретным действиям в виде одного или нескольких досудебных разбирательств».

В связи с этим украинский бизнесмен попросил Байдена-младшего, в тот день назначенного членом совета директоров компании, подумать, как он мог бы использовать своё влияние, чтобы изменить ситуацию. Хантер ответил, что находится в Катаре, и уточнил, кто стоит за этими нападками в отношении компании и кто во временном правительстве может пресечь подобные нападки. Михаил Погребинский о санкциях США в отношении Украины: Минфин США «зачищает» всех врагов Байдена © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Спустя 4 месяца другой член совета директоров Burisma Девон Арчер переслал Хантеру Байдену электронную переписку по теме «влияние повышения налогов на объёмы производства компании», в которой Пожарский предупредил, что правительство Украины представило в Верховную Раду новый законопроект о налогах, который уничтожит весь частный сектор газодобычи в зародыше.

24 сентября 2014 года Пожарский сообщил, что собирается передать эту информацию в посольство США в Киеве и в офис спецпосланника Госдепартамента и координатора по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна в Штатах. Впоследствии Хохштейн занял должность независимого директора в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз», а 12 октября 2020-го объявил о своей отставке.

В письме от 17 апреля 2015 года Пожарский пишет: «Дорогой Хантер! Спасибо за то, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться со своим отцом (на тот момент вице-президентом США — ред.) и провести некоторое время вместе. Это действительно честь и удовольствие для меня».

Комментируя преданную огласке переписку, извлечённую из ноутбука, предвыборный штаб демократов убеждал, что Джо Байден никогда даже не рассматривал возможность участия в бизнесе с членами своей семьи или в каком-либо иностранном бизнесе и не был в курсе подробностей работы Хантера на Burisma и с китайскими предпринимателями. А вот бывший бизнес-партнёр Байдена-младщего Тони Бобулински в общении с журналистам президентского пула 22 октября, за несколько часов до начала второго раунда теледебатов кандидатов в президенты, представил иную информацию: «Я слышал, как Джо Байден говорил, что никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда».

Китайские дела Байденов

Николай Злобин: При Байдене США значительно усилят свой интерес к постсоветскому пространству © РИА Новости, Нина Зотина Гэн Шуан назвал полностью ложными сведения Рудольфа Джулиани о том, что Байден-младший незаконным путём получил от Пекина $1,5, однако существуют неопровержимые факты о его делах в Поднебесной.

В июне 2013 года Хантер и его бизнес-партнёр Девон Арчер, занимавшийся финансами в азиатском представительстве Citibank, учредили совместно с владельцем китайского частного инвестиционного фонда Bohai Capital Джонатаном Ли фонд BHR Partners, специализирующейся на инвестировании средств китайцев и потенциально граждан других стран в компании, расположенные за пределами Поднебесной.

В декабре того же года Джо Байден полетел с визитом в Пекин, сын напросился сопровождать его. Как рассказал один из сотрудников BHR, по прибытии в Китай Хантер организовал встречу своего отца с Джонатаном Ли.

Комментируя эту ситуацию журналистам The New Yorker, Байден-младший с недоумением сказал: «Как я мог, пролетев через полмира, оказаться в Пекине и не пригласить этих людей на чашечку кофе?» Совпадение ли, но через 10 дней после этого визита Байдена-старшего частная инвестиционная компания Rosemont Seneca Partners, учреждённая в 2009-м Хантером, Арчером и Кристофером Хайнцем — пасынком бывшего госсекретаря США Джона Керри (который впоследствии отказывался от дел, которые могут привлечь внимание общественности), заключила сделку на $1,5 млрд не с частной китайской корпорацией, а с правительством КНР.

«Следует понять, что у Хантера Байдена никаких связей в Китае не было. У него не было предыдущего опыта в руководстве частной инвестиционной кампанией. Сделку, которою он заключил в зоне свободной торговли в Шанхае, никто до него заключить не мог: Goldman Sachs, Bank of America, Blackstone — никто из больших игроков. Они покупали Байдена через его сына.

Я думаю, это ясно как день. Китайское правительство вычислило, как добиться режима наибольшего благоприятствования у американских политиков в Вашингтоне. Самый простой путь — подписание крупных сделок с детьми политиков, потому что, полагают они, к ним американская администрация будет относиться намного лучше. И история показывает, что с администрацией Обамы все именно так и происходило», — пишет президент Института подотчётности правительства Питер Швайцер в своей книге «Тайные империи: Как американский политический класс скрывает коррупцию и обогащает семью и друзей».

Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Е Цзяньмина бриллиант весом 2,8 карата. Байден-младший в тот момент входил в состав совета директоров Всемирной продовольственной программы США (некоммерческой организации, собирающей средства в поддержку Всемирной продовольственной программы ООН), а азиатский предприниматель рассчитывал на финансовое содействие с его стороны и налаживанием связей с представителями Демократической и Республиканской партий в Вашингтоне.

Во время ужина в Майами Хантер пообещал рассмотреть перспективы компании китайского собеседника CEFC China Energy в проектах СПГ-терминалов в США, а вернувшись в гостиницу, получил письмо с благодарностью и драгоценный камень. В феврале 2018 года правоохранительные органы Китая задержали Е Цзяньмина по делу о коррупции, и его договорённости с Байденом аннулировались.

Вместо эпилога

Так почему же санкции Минфин США ввел именно против украинских СМИ и украинских семи граждан, игравших даже не второстепенную, а вообще эпизодическую роль в обвинениях семейства Байденов в коррупции?

Скорее всего, это сделано как предупреждение более серьезным политикам по обе стороны океана: не соваться в семейные финансовые дела Байденов. И первыми в этой большой игре, которую затеял Вашингтон (и Байден и Трамп и их окружение), попали ничего не значащие пешки в точном соответствии с украинкой пословицей: "когда паны дерутся, у холопов чубы трещат".