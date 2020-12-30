В 2020 году Украина вошла в мировой экономический кризис, спровоцированный коронавирусом. Эксперты ООН предупреждают, что пандемия подталкивает экономику Украины к тяжелейшей за последние десятилетия рецессии

Дорогой локдаун

Золотарев рассказал, что спасло Украину от тотального коллапса экономики из-за пандемии © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

После отмены локдауна украинская экономика показывала достаточно высокие темпы восстановления — спад ВВП в третьем квартале составил 3,6%. И если в начале коронакризиса НБУ прогнозировал обвал ВВП на 6% по итогам года, то сейчас прогноз улучшен — менее 5%, даже с учетом карантина выходного дня.

Однако запас роста, обусловленный «естественными» причинами после резкого снижения деловой активности во время весеннего тотального карантина, закончился. Собственных резервов роста у экономики больше не осталось. Теперь все зависит от динамики пандемии.

На грани бюджетного кризиса

В этом году из-за кризиса правительство планировало потратить беспрецедентно крупную сумму. В апреле антикризисный бюджет был сверстан с дефицитом в 298 млрд грн (7,5% ВВП). В нем только часть расходов предназначалась на непосредственную борьбу с пандемией. Основное — попытки государства поддержать экономику и бизнес, который был вынужден сидеть на карантине.

Этот план не реализовался — не хватило денег, во многом из-за того, что Украина снова не смогла получить оставшееся в этом году финансирование от МВФ (первый транш на $2,1 млрд поступил в июне, до конца года предполагалось еще $1,3 млрд).

Бюджетный кризис в конце 2020-го был практически гарантирован: Минфину для относительно нормального окончания года не хватало около $3 млрд, но ситуацию смягчила помощь от Евросоюза на €600 млн. Таким образом, большую часть расходов правительство сможет профинансировать. Правило «Заграница нам поможет» снова сработало. При этом реальный дефицит бюджета этого года в итоге будет не 7,5%, а ближе к 5%.

«Рука помощи» МВФ

Ради денег от Международного валютного фонда, на которые так рассчитывало правительство, украинская власть открыла рынок земли и приняла «антиколомойский» закон. Украина также обязалась следовать «курсом Порошенко»: повышать тарифы, закрывать «лишние» школы, внедрять медицинскую реформу имени Супрун, а также продолжать пенсионную реформу.

Условия, которые Украина взяла на себя под новый кредит МВФ, означают усиление налогового бремени для бизнеса и полный запрет на льготы и преференции. А это минимизирует возможности быстрого восстановления экономики после кризиса. Фактически этот меморандум поставил крест на экономическом росте страны. Для рядовых украинцев договоренности с МВФ тоже не обещают ничего хорошего. Медицина станет менее доступной и платной, как и школы для детей. Коммунальные тарифы будут только расти. Также есть риск повышения пенсионного возраста.

Несмотря на то что Украина выполнила все структурные маяки для пересмотра программы stand-by, обещанных до конца года денег она так и не увидела.

Долги

Страна и так фактически живет в долговой яме: треть госбюджета — это заимствования. По данным Счетной палаты, за 11 месяцев 2020 года на погашение госдолга Украина уже потратила 357,4 млрд грн — каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. И это при том, что в госбюджете на 2020 год на погашение госдолга изначально было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту по состоянию на 1 декабря уже потрачено больше плана, и эта сумма к концу года возрастет.

По подсчетам экономистов, за год госдолг вырос на 25% — с 2 трлн грн до 2,5 трлн грн. Таким образом, на каждого украинца, включая стариков и младенцев, приходится по 75 тыс. грн долга.

Поскольку у правительства к концу года катастрофически не хватало бюджетных средств, оно начало одалживать их под максимальные проценты. Значительную часть недобора перекрывают за счет наращивания пирамиды ОВГЗ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в декабре общий объем размещения правительственных долговых бумаг может достигать 50-60 млрд грн. И пообещал довести их доходность до 13% годовых. В декабре ведомству удалось продать гособлигации на 76,3 млрд гривен, превысив ожидания премьера.

Новые продажи ОВГЗ взбодрили спекулянтов. Как местных, так и иностранцев, которые любят зарабатывать не только на процентах, но и на курсовой разнице. Нерезиденты смогут немало выгадать на бюджетных проблемах правительства. И заложат новую мину под гривну: на выходе из пирамиды ОВГЗ иностранцы давят на курс — когда стихийно скупают доллар на межбанке.

Обменный курс

В 2020 год Украина вошла с курсом доллара 23,69 грн/$. В марте гривна начала стремительно падать и достигла отметки в 28,06 грн/$. Затем ситуация несколько стабилизировалась, и курс доллара стал снижаться. В начале ноября гривна успела впервые с марта пробить отметку в 28 грн/$ и обновить двухлетний минимум — 28,62 грн/$.

Сейчас бизнес стал в целом более пессимистично смотреть на перспективы гривны, чем в ультракризисном втором квартале. Согласно опросу, который ежеквартально проводит НБУ среди предприятий, 62% опрошенных (около 700 компаний во всех регионах Украины) считают, что курс в конце года будет находиться в диапазоне 28-30 грн/$. В середине года верхней планкой курсового диапазона у 53% респондентов было 29 грн/$.

Фактор МВФ имеет важное значение для курса гривны не только из-за ожиданий. В последующие годы импорт будет расти значительно быстрее, чем экспорт (7-15% против 4-5% ежегодно). Это значит, что Украина вернется к дефициту платежного баланса (валюты, которую страна получает от экспорта, меньше, чем ее расходы на импорт), давление на курс гривны усилится. Источник финансирования этого дефицита — деньги МВФ и другие заимствования в валюте.

Сельское хозяйство

Алексей Зубец об итогах 2020 года: Украина оказалась самым слабым звеном постсоветского пространства © Youtube / Алексей Зубец

А это неизбежно приведет к подорожанию продуктов. В первую очередь это касается хлеба и мучных изделий. Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует подорожание хлебобулочных изделий на 15-20%. Но поскольку хлеб является важным социальным продуктом, компании-производители, скорее всего, постараются избежать резкого роста цен на него. Согласно оценкам «Украинского клуба аграрного бизнеса», в ближайшие полгода следует ожидать постепенного роста цен на крупы и муку, ориентировочно на 10%. Из-за роста цен на кукурузу подорожают комбикорма для сельскохозяйственных животных, что отразится на цене молока и мяса в украинских магазинах.

По последним данным Госстата, объем сельскохозяйственной продукции в стране за 11 месяцев 2020 года сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как по итогам 10 месяцев спад был больше — 14,2%. На агропредприятиях падение составило 15,3%, тогда как население оказалось более выносливым — в частных хозяйствах падение составило 6,7%.

Реальный сектор

Сырьевой придаток вместо мастерской. Евросоюз запрещает Украине поддерживать промышленность © spetm.com.ua

Из-за карантина в апреле почти не работали пассажироперевозки: НБУ зафиксировал падение на 95,8% по сравнению с апрелем 2019-го. Грузовой транспорт также сильно просел (-23%): это, в том числе, следствие снижения экспорта и особенно импорта, которые упали на 6 и 23,5% соответственно.

Но уже в мае, после перехода от локдауна к адаптивному карантину, реальный сектор почувствовал себя несколько лучше и перешел от стремительного падения к медленному восстановлению. Согласно официальной статистике, объем выполненных строительных работ за 10 месяцев вырос в годовом исчислении на 1,9%, а в октябре по сравнению с октябрем прошлого года — на 13,3%.

За январь — ноябрь 2020 года объемы промышленного производства на Украине сократились на 6,2%. Больше всего пострадало машиностроение и переработка, в меньшей степени — производство сырья и энергетика. В частности, в перерабатывающей промышленности за 11 месяцев производство сократилось на 7,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 3,8%.

Летом этого года власть решила, что в условиях катастрофического разрушения промышленности Украина вправе самостоятельно выбирать наиболее эффективные средства экономического восстановления и роста в национальных цепочках стоимости. Было решено внедрить такой всемирно признанный инструмент промполитики, как локализация машиностроительной продукции при госзакупках. В парламент был подан законопроект о локализации производства, который распространяется на четыре области машиностроения: железнодорожный и городской пассажирский транспорт, коммунальную и специальную технику, энергетическое машиностроение. В ответ ЕС пригрозил оставить Украину без кредитов за попытку реанимировать свое машиностроение.

Цены

Практически весь год на Украине наблюдалась низкая потребительская инфляция. Но уже в ноябре темпы роста ускорились до 3,8% в годовом выражении, по сравнению с октябрем цены выросли на 1,3% (существенно, как для кризисных месяцев).

В НБУ объясняют это ростом цен на газ и продовольствие. Первый фактор проявился из-за подорожания газа в мире (в начале года было меньше $100/куб. м, сейчас — около $200). Второй — из-за снижения урожайности в некоторых отраслях агросектора, а также роста цен на глобальных продовольственных рынках. В результате на Украине подорожали мука, макаронные изделия, курятина, сахар, подсолнечное масло. Ожидается, что к концу года цены вырастут на 4,1%.

Недавно Госстат опубликовал данные о конечных расходах украинцев за третий квартал 2020 года. Наибольшей статьей расходов оказалась статья «Продукты питания и безалкогольные напитки». Расходы украинцев на еду составили 42%.

Безработица и бедность

Локдаун в январе, заработали законы о поддержке бизнеса. Главное в экономике Украины 4-11 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С начала года государство потратило на безработных 14,5 млрд грн. Большую часть средств на выплаты безработным составили средства Фонда социального страхования на случай безработицы (10,3 млрд грн). Еще 4,25 млрд грн выплатили из Фонда противодействия коронавирусу.

Тем не менее по итогам 2020 года в категорию бедных попадают 45% населения страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института демографии им. Птухи НАН Украины. Это на 17% выше значения прошлого года.

Хотя сколько людей в стране живут за чертой относительной бедности, точно не известно. На Украине считается, что относительная бедность — это доход ниже уровня реального (а не установленного по закону) прожиточного минимума. Конкретно этот реальный прожиточный минимум на Украине давно никто не пытался рассчитать в соответствии с законами и используя современные научные методики. Но по тем расчетам, которыми пользуется Министерство социальной политики, реальный прожиточный минимум составляет сейчас около 4145 грн. При этом доходы менее 4 тыс. грн получают 30% населения — свыше 12,5 млн человек, т.е., по сути, каждый третий украинец.