Трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновляет строительство газопровода в территориальных водах Германии. Планы оператора проекта относительно недостроенного датского участка пока не обнародованы

В понедельник, 14 декабря, трубоукладочная баржа «Фортуна» встала на западную точку участка недостроенного участка «Северного потока — 2» в немецкой экономической зоне Балтийского моря. Об этом свидетельствуют данные навигационного портала Myshiptracking. Именно эту точку указало в своём разрешении Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH), там находится конец трубопровода, который построили со стороны Германии.

В зону работ «Фортуна» пришла ещё в пятницу, 11 декабря. С этого времени шли подготовительные работы, включая подъём конца трубопровода. В понедельник судно установило режим ограниченной маневренности, но пока не движется. Сейчас у баржи находится российское судно снабжения «Балтийский исследователь», а в районе работ — также российские суда «Умка», «Катунь» и Glomar Wave. За безопасностью в охранной зоне следят немецкие суда Krebs Geo и Antares, ведь регулятор рекомендовал посторонним судам не приближаться к подводным работам на расстояние 1,25 мили. «Северный поток – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

В порту Мукран, который является базой проекта в Германии, тем временем находится ледокольное судно снабжения «Владислав Стрижов», а на рейде порта — «Иван Сидоренко». Российские снабженцы будут обеспечивать трубоукладчик трубами. Сами работы включают в себя строительство в декабре 2,6 км по каждой нитке газопровода в сторону датского участка. Глубины в зоне трубоукладки не превышают 22 м. При технических характеристиках «Фортуны» баржа может уложить участок за неделю.

Напомню, что трубоукладочная баржа «Фортуна» — это якорная баржа с 12-точечной системой позиционирования для строительства морских подводных трубопроводов.

Она построена на судоверфи в Шанхае в 2010 году, модернизирована в 2011-м. Её длина составляет 169 м, ширина — 46 м, а высота — 13,5 м. Минимальная осадка баржи — 9 м, рабочая — 5–6,5 м, валовая вместимость — 39 989 т, экипаж — до 310 человек. Судно оснащено несколькими кранами и трубоукладочным оборудованием для труб до 60 дюймов (более 1,5 м), в частности продольным и поперечным конвейерами для подачи труб, шестью сварочными постами и таким же количеством бортовых кран-балок. Радиус укладки труб составляет 150-350 м, глубина — до 200 м, скорость — до 1 км/сутки. Управление трубоукладочными операциями производится с центрального пульта.

Недостаток баржи «Фортуна» — отсутствие системы динамического позиционирования, которая позволяет удерживать позицию и курс судна на автоматическом уровне с высоким процентом точности вблизи морских навигационных опасностей без использования якорей. Обладающий такой системой второй трубоукладчик проекта, «Академик Черский», продолжает пока находиться у Куршской косы под Калининградом. Его сопровождают три судна снабжения, и трубоукладчик установил вокруг себя зону безопасности в две мили. «Северный поток - 2»: спецоперация «Возобновление достройки» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В день выхода «Фортуны» в зону работ оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, подтвердила, что строительство «Северного потока — 2» возобновлено. Однако судьба остальной недостроенной части газопровода, около 150 км, неизвестна. В немецком регуляторе BSH заявляли, что сейчас рассматривают заявку на строительство оставшейся немецкой части газопровода в экономической зоне в январе — апреле 2021 года. Однако самый большой участок — более 100 км по двум ниткам — приходится на датские воды. Датское энергетическое агентство, которое выдало разрешение на достройку СП-2 ещё в августе 2020-го, в начале декабря сообщало, что обновлённый план работ от оператора проекта пока не получало.

В ответ неназванный высокопоставленный источник из американского правительства сообщил, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет шансов на реализацию. По мнению собеседника немецкого информационного агентства DPA, если бы оператор газопровода действительно мог завершить проект, он бы «давно это сделал».

Однако американское агентство Bloomberg опубликовало развёрнутый материал под заголовком «Строительство «Северного потока — 2» возобновлено, несмотря на усилия США остановить их». США опасаются, что магистраль позволит России оказывать «слишком много влияния» на Европу и лишит американский сжиженный природный газ доли на этом рынке, и планируют ввести против контрагентов СП-2 новые санкции, сказано в статье. В ней также отмечено, что сразу же после обнародования информации о начале достройки трубопровода акции «Газпрома» выросли на 3,9%. «Северный поток - 2»: новые американские санкции против проекта угрожают отношениям США с Германией и ЕС © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Bloomberg называет возобновление строительства СП-2 ключевым моментом в реализации планов расширения поставок газа из России в Германию и его дальнейшую продажу в других странах Европы. В ФРГ, в свою очередь, ищут способы защитить свой участок проекта от американских ограничений с помощью юридических механизмов. «Германия должна подготовиться к «жёсткой конфронтации», чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России», — приводит агентство заявление заместителя председателя фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольфа Мютцениха. Политик поддержал инициативу федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, в которую ведёт «Северный поток — 2», о создании защищённого государством юридического лица, которое будет держать активы внутри фонда, занимающегося защитой окружающей среды. Немецкие компании могли бы предоставлять российской стороне свои услуги через фонд и его предприятие, а не напрямую Nord Stream 2, что оградит «Северный поток — 2» от американских санкций.

Как ни парадоксально, на некоторое время проект может защитить от санкций один из его публичных противников — уходящий президент США Дональд Трамп. В воскресенье, 13 декабря, глава Белого дома заявил, что наложит вето на проект оборонного бюджета, в котором содержатся новые санкционные меры против российских трубопроводных проектов (https://ukraina.ru/exclusive/20201211/1029933954.html). «Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето!» — написал Трамп в Twitter. Президент США намеревается это сделать, несмотря на значительную поддержку документа в американском Конгрессе. Так, 11 декабря во время голосования в Сенате законопроект поддержало подавляющее большинство сенаторов — 84 человека, против высказались лишь 13. Ранее, 9 декабря, документ поддержали более 300 депутатов Палаты представителей, то есть более двух третей общего состава в 438 членов. Таким образом, в случае необходимости, обе палаты Конгресса смогут преодолеть вето Дональда Трампа. В качестве альтернативного варианта законодатели могут дождаться нового созыва Конгресса в январе 2021 года, который уже будет работать при новом президенте — Джо Байдене.

В любом случае законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» вступит в силу до окончания достройки газопровода, поскольку для этого требуется от полутора до трёх месяцев. Как рассказал «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, трубоукладчику «Фортуна», скорость работы которого составляет километр в сутки, нужно не больше недели на достройку участка СП-2 в водах Германии. «Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток «Северного потока — 2», включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — «Фортуны» и «Академика Черского», — уверен Юшков. Если достройкой будет заниматься только «Фортуна», понадобится до трёх месяцев, уточнил эксперт.

Согласно упомянутому законопроекту, США смогут вводить санкции против иностранных лиц, компаний и их менеджеров, которые оказывают услуги по оценке страховых рисков, страхованию или перестрахованию судов, прокладывающих трубы «Северного потока — 2». Под удар также могут попасть поставщики услуг и объектов для «технологической модернизации или установки сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов, соединения судов в тандемы» и поставщики услуг для «тестирования, инспектирования или сертификации», без которых газопровод не может быть запущен в эксплуатацию.

Однако по инициативе Сената в законопроект были добавлены два пункта, позволяющие потенциальным контрагентам СП-2 избежать санкций. Во-первых, санкции не могут быть применены в отношении Евросоюза, правительств любой страны — члена ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии (в последней зарегистрирована компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG). Во-вторых, санкции не будут применяться в отношении «любой организации» из указанных государств, которая «не работает как коммерческая структура». Кроме того, в документе есть стандартная оговорка: президент США вправе отказаться от применения санкций в отношении отдельной компании или лица, если это отвечает «национальным интересам США». Кто спасёт «Северный поток-2»: Трамп или хитрые немецкие политики © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Перед введением санкций Госдепартамент США также обязан будет проконсультироваться с европейскими правительствами. Однако, как сообщило 14 декабря агентство Bloomberg, пункт о консультациях — весьма условный. Он не устанавливает временные рамки, поэтому может быть всего лишь предупреждением о том, что вводятся ограничения, рассказал Bloomberg один из источников, знакомых с ситуацией. Собеседник агентства уточнил, что понятие «консультации» отличается от других юридических терминов и не требует взаимодействия обеих сторон. «Это всего лишь значит, что США уведомят страны о вводимых санкциях. И это может произойти за несколько часов до этого», — сказал источник.

Решение американских законодателей вызвало широкий резонанс в Европе и России. Представитель пресс-службы Европейской комиссии (ЕК) Петер Стано отметил, что если Вашингтон применит новый пакет ограничений, то ЕС будет отстаивать интересы своих компаний «любыми законными способами», а в ЕК разрабатывают предложения, «которые повысят устойчивость Европы» к таким мерам. Представительница Министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер заявила, что Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против фирм, участвующих в строительстве газопровода СП-2. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «Мы будем делать всё для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов».