Еврокомиссия выпустила свежий отчет о результатах Украины на ниве евроинтеграции в 2020 году

Association Implementation Report on Ukraine охватывает вопросы экономики, внешней политики, безопасности, судопроизводства, коррупции, образования, трудовых отношений, свободы слова и т.д. Забегая наперед надо сказать, что на взгляд еврочиновников рефрмы в целом идут хорошо. Однако нашлось и за что покритиковать нерадивого клиента. Правда совсем не за то, о чем большинство из нас подумало, а за то, что Украина до сих пор слишком независима. Ну не то, чтобы совсем, все-таки реформы идут, но в неприемлемой для Европы степени.

Руки прочь от набсоветов!

Как ЕС подыгрывает Киеву и не отвечает на «четкие вопросы» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Оно не низким остается, а нулевым. И в чем тогда выражается улучшение сотрудничества? А то получается, что человек хороший, только ничего хорошего он не сделал. Но это ничего. Ужасают еврочиновников «политические попытки» уволить главу НАБУ. Почему политические, если Сытника назначил непонятно кто и непонятно по какому закону (министр юстиции Малюська вообще сказал, что не знает, к какой ветви украинской власти относится НАБУ)? В отчете это никак не объясняется. Политические и все. Негодно себя ведет и КСУ, который, признав неконституционным назначение главы НАБУ, создал «юридическую неопределенность, подрывающую независимость НАБУ». Тот факт, что независимость контролируемой американцами НАБУ подрывает независимость Украины в расчет не берется.

Экономику Украины, если верить отчету, сильно подорвала пандемия COVID-19, и только Чип и Дейл, в смысле МВФ и ЕС, спешат на помощь. Правда финансовая поддержка (поддержкой называют кредиты, которые надо выплачивать с процентами) «зависит от приверженности Украины сохранению существующих достижений и продвижению программы структурных реформ».

А почему структурных, а не, скажем, системных? Ведь структурная реформа — это примерно, как менять местами кровати в известном увеселительном заведении. Суть заведения не меняется, зато взгляду приятно, создается впечатление, что что-то обновилось, освежилось. Так на Украине меняется все, в том числе президенты. Лицо на время становится более свежим, а политика остается такой же гнилой, как раньше. Но тут еврокомиссия начинает сама себе противоречить. С одной стороны, она требует продолжения банкета структурных реформ, а с другой утверждает, что прогресс реформирования замедлила не только пандемия, но и «резкие перестановки в правительстве и изменения в руководстве государственных органов добавили еще большей неопределенности в этот период».

Так ведь перестановки — это и есть структурные реформы. Или речь о том, что назначили не того, кого надо было ЕС? Так вроде бы на то она и независимость.

Еврочиновники объясняют в чем дело

Европа выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Молодцы, что решили-таки продавать землю иностранцам, но не молодцы, что уволили нескольких агентов влияния, в смысле членов т.н. набсоветов, которые осуществляют иностранный контроль над украинскими госпредприятиями. Никуда не годится и запрет из-за обязательств электронного декларирования на назначение иностранцев на должности «независимых» директоров и временное (уже снятое) ограничение их зарплат. Понятно, своих людей и их родственников, которых те тащили и тащат в набсоветы, хорошо кормить за чужой счет. Но тут надо решать — или плохо, что их нельзя назначать вследствие обязательного е-декларирования, или плохо, что КСУ это декларирование отменил. Похоже, еврочиновники с этим вопросом до конца еще не определились.

Раз COVID-19 сильно подорвал экономику, лишил многих людей их рабочих мест, логично было бы предположить, что славящаяся своими социальными гарантиями Европа должна потребовать от Украины приближения ее трудового законодательства к высоким евростандартам. И вот смотрите, в отчете так и сказано:

«Реформа трудового законодательства, включающая долгожданное принятие нового Трудового кодекса, застопорилась с марта 2020».

Учитывая в «долгожданном» новом Трудовом кодексе украинские законодатели хотят прописать невозможность законной профсоюзной борьбы, право собственника увольнять наемного работника в любой момент, когда ему заблагорассудится и т.д., не совсем понятно, кто его ждет, кроме бизнеса.

И конечно Еврокомиссия права, законопроект о профсоюзах «остается спорным, противоречит МОТ». Впрочем, если учесть тот факт, что крупнейший бизнес на Украине (не считая части советских промышленных предприятий, находящихся в основном в офшорной собственности местных олигархов) — это иностранный капитал, то да,

Европа пытается упростить себе эксплуатацию украинских работников. Чисто колониалистская политика. Но так как надо обязательно хоть формально, но показать свою приверженность уже лет 30 как устаревшему концепту социального государства при капитализме, Еврокомиссия ругается, что «Украина в нарушение конвенций МОТ возобновила временный мораторий на инспекцию труда во время карантина COVID-19».

Понятно же, что отсутствие проверок пожарной безопасности, охраны труда, экологии и т.д. снова на руку бизнесу, но снова катастрофически бьют по работникам, особенно шахтерам и заводчанам, которые вынуждены приносить миллиарды олигархам, трудясь в опасных для жизни и здоровья условиях часто на неисправном и устаревшем оборудовании.

Коронавирус лютует. Что же с медициной?

Украинские откровения: Европа грабит Украину, а США заводят в политический тупик © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Тоже правильно. С какой стати правительство Украины должно корректировать реформу, если это реформа не правительства Украины? Как мы поняли, сама суть разваливших украинскую медицину преобразований руководство ЕС вполне устраивает. Не устраивает другое.

«Министерство издало приказ, регулирующий медицинские закупки, что ограничивает независимость Агентства. Агентство участвует при закупке менее половины предусмотренных в бюджете позиций»

Агентство «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) — это то же, что НАБУ в коррупции, т.е. американская структура, которая с помощью соответствующего набсовета распоряжается деньгами госбюджета Украины. Деятельность агентства обеспечивается такими донорскими организациями, как Глобальный фонд, на 30% финансируемый США (остальное Германия, Великобритания, Франция и др.) и чисто американский USAID. Конечно на западе недовольны, что украинское министерство посмело передать их структуре только половину денег, выделенных на медицинские цели. А в остальном в здравоохранении все хорошо, прекрасная маркиза.

А что с образованием?

Еще лучше дела обстоят в украинской сфере образования. Пока на Западе еще не придумали, как выжать себе из него денег, образование просто добивают. Так надежнее, чтоб даже шанса поднять голову не было.

«В сфере образования были приняты законодательные инициативы относительно среднего и высшего образования. Прошло и продолжилось внедрение «Новой украинской школы». Это важно для дальнейшего выполнения рекомендаций Венецианской комиссии в тесном сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами», — сказано в отчете.

Законодательство об образовании — это, прежде всего, его тотальная украинизация, нарушающая ст. 10 Конституции, где четко сказано, что «в Украине гарантируется свободный доступ, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины».

Даже если не говорить о нарушении прав, то выдавливание русского языка из образования в стране, где русский — родной язык для доброй половины граждан, ведет к неизбежной деградации образования. Материал всегда лучше усваивается на родном языке. Кроме того, последние исследования показывают, что по численности публикаций в международных научных базах данных русский язык занимает 5 место в мире (после английского, китайского, испанского и немецкого). Отказ от русского языка отрезает украинских учеников, студентов, аспирантов, преподавателей и ученых от мировой науки. И никакие требования обязательно включать в свои работы ссылки на англоязычные источники (такие требования есть) не дают полноценного решения проблемы. Во-первых, средний уровень знания английского все еще остается низким, во-вторых, все равно родной язык он никогда не сможет заменить. Не тот уровень понимания.

Изменения входа в Евросоюз. Что ждет Украину? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Во-вторых, объявленная задача этой школы — дать детям не знания, а «компетентности», которые пригодятся в жизни. Поскольку в университет пойдут далеко не все (9 классов образования не позволят), то действительно, к чему знания потенциальному гастарбайтеру? Первоклассникам больше не задают домашних заданий, второклашки должны тратить на «домашку» не более 45 минут, третьеклашки — 1 ч 10 мин, четвероклашки — 1 ч 30 мин. В первых двух классах не ставят оценки в баллах, вместо табелей используется Свидетельство достижений ученика, где учитель описывает словами эти достижения по 51-му показателю. Когда же приходит время ставить оценки, оглашать их на весь класс учитель не может.

Так что будет экологическая компетентность как у Греты Тунберг, а естественно-научных знаний, которые смогут помочь поступить в университет на, скажем, биологию, закончить аспирантуру, стать ученым и бороться за спасение природы, не будет. Ведь компетентность — это максимум уровень «экспертно» поговорить про климат на слете эко-активистов.

Но, наверное, самое удивительно в «Новой украинской школе» — запрет школам проводить собеседования и конкурсы для поступающих, вследствие чего родители вынуждены вести детей в школу по месту регистрации и не могут выбирать более подходящее заведение. А как же мобильность, свобода выбора и все остальное? А если хочется в профильную школу — языковую, математическую и т.д.? Вот концлагерь так концлагерь, похлеще масочного, от которого так невыносимо страдают ковид-диссиденты. Нет, люди все равно находят способ отдать ребенка туда, куда надо им, а не государству (не будем уточнять, какому) — от банальной коррупции до ухищрений типа аренды квартиры в районе нужной школы. Но это усложняет и так не простую жизнь, и значит далеко не все смогут такое осуществить. А еще школа будет формировать ценности. Какие, мы тоже знаем.

Журналистов убивают, но со свободой слова полный порядок

Все описанные выше разделы отчета Еврокомиссии по-своему прекрасны, но самый замечательный раздел, как обычно «Демократия и права человека».

После общих слов о необходимости всех любить и уважать, начинаются бесконечные разговоры о нарушениях в Крыму. А о том же на Украине, хотя речь именно о выполнениях европейских рекомендациях Украиной, нет ни слова. Да пусть Крым сколь угодно считается оккупированным и там происходят все, что угодно (согласно составителям отчета, скорее всего там не бывавших), но какое это отношение имеет к выполнению Украиной ее обязательств? Ведь в Крыму нет украинской власти и она не может там ничего делать, а Россия вроде бы ассоциацию с Европой не подписывала.

Прекрасно, что вспомнили о религиозных преследованиях:

«Де-факто «власти» в Крыму официально не зарегистрировали независимую Православную церковь Украины (ПЦУ). «Неофициальный» характер церкви делает ее открытой и для конфискации имущества, как и для других форм административного преследования».

15 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Так действительно происходит в Крыму? Но если там никто не подчиняется «властям», то каких преследований боится ПЦУ? Кстати, почему она независимая, если была создана по инициативе государства в лице его экс-президента Петра Порошенко? Кто и когда ее пытался зарегистрировать в Крыму? Или «власти» должны сами предложить ей регистрацию? А в лице кого? Там есть священники ПЦУ? Где? И как можно конфисковать имущество у незарегистрированной организации? Откуда у нее вообще имущество, если она не зарегистрирована. Если таковое есть, то это не имущество юридически не существующей церкви, а имущество отдельных частных лиц. В общем, чушь какая-то.

А вот УПЦ на Украине давным-давно зарегистрирована, что никак не мешает конфисковывать ее храмы и осуществлять другие формы преследования. Об этом ни слова. А ведь, казалось бы, отчет об Украине, а не о России.

Дальше в отчете идет речь об ужасах, чинимых «вооруженными группами» на «неподконтрольных территориях». Украинские журналисты, учитесь: ни в одном международном документе о донбасском конфликте нет никаких «террористов». Неправительственные вооруженные группы террористами не признал никто, в т.ч. и сама Украина, но тем не менее в ней судят за участие в таковых или «иное содействие» именно как за терроризм. Почему на это не указали еврочиновники, непонятно.

Но зато вот, наконец-то увидели настоящую проблему: «УВКПЧ задокументировало некоторые нарушения, связанные с дискриминацией, языком вражды и насилием, нацеленным на представителей множества украинских меньшинств». Это про нас, русских, ура-ура! Но тут же приходится слегка огорчиться — речь идет о женщинах, гомосексуалистах и цыганах, т.е. о семейном насилии, гомофобии и расизме. Все это, безусловно, имеет место, но разве на этом дискриминация на Украине заканчивается? Разве эти тоже сложные, но по сути бытовые проблемы, разжигаются государством? Нет. Государством разжигается прежде всего национальная ненависть к русским гражданам Украины и об этом ни слова. Разве что такое:

«Украина еще не приняла Закон о национальных меньшинствах — рекомендацию Венецианской комиссии по принятию Украиной Закона о государственном языке в мае 2019 г. Некоторые представители меньшинств продолжали выражать озабоченность по поводу сокращения пространства для их языковой идентичности в отсутствие специального закона, который устанавливает и регулирует эти права. Служба Украины по вопросам национальной политики и свободы совести была создана во втором квартале 2020 года, и ожидается, что она будет развиваться в тесном сотрудничестве с представителями национальных меньшинств и международных экспертов».

Кажется, что это уже про нас. Но почему тогда нельзя назвать эти меньшинства? Да потому что речь про венгров, румын и т.д. Нас же для государства не существует, и Служба не никогда не станет контактировать с русским меньшинством. Для украинского государства есть лишь русскоязычные украинцы, которые якобы были в свое время русифицированы, а теперь должны обратно украинизироваться.

«Козни Гройсмана». Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина – ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Свобода СМИ по-прежнему широко уважается в Украине, что является заметным достижением в контексте продолжающихся российских кампаний по дезинформации».

Все нормально, просто Россия разжигает. Но дальше, без перерыва, идет текст, который, видимо, писали не в Еврокомиссии, а в России:

«Продолжаются физические атаки (некоторые со смертельным исходом), акты запугивания журналистов и работников средств массовой информации. Расследование убийства известного журналиста Павла Шеремета пока не принесло результатов. В то время как СМИ, принадлежащие олигархам, продолжают доминировать в медиа-пространстве, общественная Служба вещания остается недофинансированной».

Это шутка такая? Плевок? В сторону кого? Только что сказано, что со свободой СМИ все в полном порядке и тут же про засилье олигархов и преследования вплоть до убийств. Ну хоть только про Шеремета сказали, без Бузины. А то можно было бы ненароком подумать про «зраду» и «капитуляцию» Европы.

Финал документа не менее фееричен. Оказывается, граждане Украины продолжают требовать реформ во имя прогресса и «это четко нашло отражение в реакции украинского общества на недавние решения Конституционного суда, влияющие на антикоррупционные усилия страны и достижения в этом отношении со времен Революции Достоинства».

Как мы хорошо помним, отреагировавшим обществом были бродячие активисты, то есть штатные государственные нацисты, а их реакция выразилась в забрасывании презервативами здания КСУ. Что делать, все разумное действительно, а все действительное разумно. Поэтому какое общество, такие и реформы. Поменяем общество, будут в стране и другие преобразования. А пока нужно достойно пережить «достижения» Революции Достоинства.