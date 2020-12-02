В последние годы всё большее влияние не только на информационное пространство, но и на мировую политику оказывают цифровые гиганты, которые фактически приняли на себя роль глобального цензора. А главным объектом атак стали российские СМИ

Почему так происходит и что делать, обсудили эксперты в рамках круглого стола «Двухцветный мир: борьба за правду», прошедшего в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Российские СМИ под прицелом

Российские СМИ неоднократно становились объектами атак мировых интернет-гигантов. В ноябре YouTube запретил показ фильма-расследования издания Украина.ру о катастрофе малайзийского Boeing 17 июля 2014 года в Донбассе, признав «нарушающим принципы и правила платформы», и изъял его ещё до премьеры. После вмешательства в ситуацию Роскомнадзора и волны возмущения ведущих российских СМИ России видеохостинг разблокировал ролик, но при этом ввёл возрастное ограничение 18+.

В круглом столе принял участие Константин Малафеев, основатель телеканала «Царьград ТВ», который администрация Youtube в июле заблокировала без указания причин и предупреждений. В уведомлении лишь написано: «Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство».

Как рассказал Малафеев, на суде 27 ноября юристы Google при попытке судьи выдать повестку на следующее заседание просто убежали из зала суда, считая, что если они не получили повестку, то могут не приходить на заседание. По его словам, представители компании ведут себя подобным образом во всех странах: они будут с начала до конца валять дурака, а когда через год их призовут в суд, они проиграют в 3 инстанциях, а потом просто не выполнят требования судебных приставов.

Он напомнил, что и Google, и Facebook были взрощены американским разведывательным сообществом и Пентагоном: первые деньги были даны напрямую либо бывшим агентом ЦРУ, который становился частным инвестором, как в случае с Facebook, либо напрямую программой ЦРУ и АНБ по взращиванию в Стенфорде новых технологий, как было с Google. Правительство США или корпорации? Кто правит мировым интернетом © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Комментируя действия интернет-гигантов по отношению к России, Малафеев сказал: «Мы находимся в состоянии гибридной цифровой войны с Соединёнными Штатами, об этом командующий кибервойсками Александр Кит объявил официально 2 года назад».

В свою очередь, главный редактор агентства Anna News, 8 каналов которого Youtube не просто заблокировал, а уничтожил, Анатолий Матвийчук сказал, что им приходится искать пути обхода этих ограничений, например, сменить название. Он уверен, что кто-то поставил задачу уничтожить Anna News, притом что это частная компания, а не государственное СМИ.

Руководства обоих этих СМИ летом обратились за помощью к Совету по правам человека и развития гражданского общества при президенте РФ, а он, в свою очередь, как сообщил исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, который входит в состав Совета, решил выяснить, по каким стандартам вообще происходят эти факты цензуры, то есть чем руководствуется Youtube, когда запрещает доступ к контенту, который производят на территории РФ российские СМИ для российских граждан и соотечественников.

В итоге московский офис Google прислал отписку, что они не занимаются этим вопросом, и рекомендовали обратиться в центральный офис компании в США, но ответа оттуда так и не поступило.

Все иностранные агенты должны быть равны перед законом

В октябре 2020 года Роскомнадзор обязал СМИ-иноагенты маркировать свою продукцию, в приказе чётко прописаны и размер шрифта, и место расположения этой фразы, и её формулировка — «данное сообщение создано и/или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и/или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Вышинский констатировал, что это требование не выполняется. В качестве примера он привёл первое СМИ, которое, по его словам, ассоциируется с иноагентом, — «Радио Свобода»: внизу главной страницы сайта мелким шрифтом, точно не в тех масштабах, которые прописаны Роскомнадзором, даже не тем размером шрифта, написано: «Министерство юстиции России внесло корпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода и некоторые её проекты в свой реестр зарубежных средств массовой информации, объявленных «иностранными агентами». РСЕ/РС не является «агентом» ни одного из правительств и считает это решение несправедливым и юридически спорным». Декларация зависимости киберпространства. Почему нужно пересмотреть подходы к интернету © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

«Если это выполнение требования нашего законодательства, то я завтра могу быть балериной Большого театра с таким же успехом», — заявил журналист.

Такие требования к иностранным агентам придумала не Россия, она лишь ввела аналогичные требования, которые уже давно действуют на Западе и которым должны соответствовать российские СМИ, работающие там, и они им соответствуют, однако притеснения всё равно ощущают.

О ситуации во Франции рассказала руководитель телеканала RT France Ксения Фёдорова: «По статусу мы французский канал, у нас работают французские журналисты, они имеют пресс-карты, несмотря на это, мы не имеем тех же прав, которые имеют наши коллеги из других СМИ. Мы были лишены аккредитации в Елисейский дворец, МИД и Министерство юстиции. Что касается маркировки, нас отметили все крупные соцсети — от Youtube до Facebook — как СМИ, которое находится и работает под контролем иностранного государства, хотя, например, Al Jazeera так не отмечали».

Недавно YouТube пометил репортаж корреспондента ВГТРК в США Валентина Богданова о предвыборных протестах в Филадельфии как «оскорбительный» материал.

«Очевидно, что человек, который это делал, почти наверняка многоступенчатым образом принимал это решение. Если по умолчанию представить, что это не был русскоязычный модератор, он сначала посмотрел на ту самую маркировку, потому что мы как ВГТРК в Youtube отмечаемся как компания, аффилированная с российским государством, и после этого, посмотрев на контент, то есть видеосъёмки протестов, предвыборной ситуации, сделал вывод, что это если не очередное вмешательство в американские выборы, как они это называют, то, по крайней мере, попытка неверной интерпретации, опять же с их точки зрения», — заявил Богданов.

Те процессы, которые протекают в информационном пространстве, отражают ситуацию на международной арене, которую, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, определяют в первую очередь западные страны, которые стремятся любой ценой удержать доминирование в меняющемся мире.

В качестве примера дипломат привела недавнюю международно-информационную глобальную конференцию по вопросам СМИ, журналистики, которую проводила Канада. Для того чтобы легитимизировать это мероприятие, делая его как бы действительно глобальным с международно-правовой точки зрения, пригласили представителей ЮНЕСКО и других международных структур, предоставили им право слова, но при этом не пригласили целый ряд крупнейших стран, в том числе Россию, которая занимает в международном информационном пространстве один из самых больших сегментов.

Если раньше представителей приглашали, но отсекали на моменте выдачи виз, а местных российских журналистов не пускали физически, то есть в историческом контексте они делали всё правильно, ну подумаешь, визу не дали, не срослось, сегодня они действовать так не могут, потому что все мероприятия проходят онлайн, и любой человек может подключиться.

По словам Захаровой, организаторы знают, что мы придём с альтернативной точкой зрения, что мы не дадим замолчать ситуацию с Ассанжем и ситуацию с китайскими СМИ, а это крупнейший международный скандал, который они пытаются всячески не видеть. Хинштейн сравнил блокировку YouTube с ядерным ударом по США © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Рестриктивная деятельность цифровых платформ — это что-то новое. Google, Facebook, Twitter — это селективное цензурирование, причём это действие они распространяют далеко за пределами регулирования СМИ, они уже нас с вами подталкивают к тому, как думать, о чём думать не следует, а о чём думать, с их точки зрения, полезно», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Помоги себе сам

Главный вопрос — а как выйти из сложившейся ситуации, когда неизвестно кто неизвестно по каким причинам мешает российским СМИ работать для граждан своей страны и соотечественников, проживающих за рубежом?

Эксперты подчёркивают, что финансово ударить по Google Россия не сможет, потому что, как объяснил Вышинский, законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ предусматривает максимальный штраф до 5 млн рублей, то есть это десятки тысяч долларов, а при годовой потенциальной прибыли в десятки миллионов у YouTube, понятно, что эти деньги просто будут заложены в бюджет YouTube на оплату штрафов от Роскомнадзора.

«Только когда законодатель и государство, которое собирается отстаивать свой цифровой суверенитет, ведёт себя с достоинством, как Китай, тогда они вынуждены выполнить все требования. Сейчас Google есть в Китае, но он работает гораздо хуже Baidu, а всё потому, что в своё время Google отказался выполнять требования, теперь он на всё согласился, а уже поздно — китайский потребитель сначала пользуется своими ресурсами, а потом уже чужими», — подчеркнул Малафеев. Владимир Корнилов: России для борьбы с цензурой стоит изучить китайский и турецкий опыт © РИА Новости, Владимир Трефилов

Чтобы не сталкиваться с цензурой в Youtube, который блокирует те или иные ролики или целые каналы исключительно по своему усмотрению, Россия нуждается в собственном видеохостинге. Альтернатива Google уже есть — это «Яндекс», альтернатива Facebook тоже — «ВКонтакте», нам осталось найти альтернативу Youtube.

«Нужно, чтобы наши IT-гиганты создали что-то невыразимо круче. Это надо сделать, присоединить к этому усилия государства, и тогда через год, максимум через два мы с вами и не вспомним, как мы справедливо волновались и переживали о том, что информационное пространство нашей страны нами утрачено и утерян информационный суверенитет», — заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Остаётся надеяться, что в ближайшей перспективе именно так и произойдёт, и Facebook, Twitter, YouTube, Google перестанут диктовать россиянам, что смотреть, что читать и какая точка зрения верна.