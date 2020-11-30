Бывший вице-президент США Джо Байден, который в январе возглавит страну, прекрасно знаком с украинской тематикой, но не только он, а ещё и люди, которым он предложил ключевые посты в Белом доме

В свою администрацию будущий 46-й президент пригласил людей, с которыми бок о бок работал в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Во второй срок его полномочий — с 2012-го по январь 2017 года — одним из ключевых вопросов для американских властей была ситуация на Украине, где вспыхнули акции протестов, вылившиеся в государственный переворот. Как признавался сам Обама, Вашингтон выступил в качестве посредника при смене руководства страны.

Все прекрасно знают, что Джо Байден, будучи вице-президентом, лично курировал украинское направление, но на нём работали и другие члены его будущей администрации.

Энтони Блинкен — госсекретарь

У главного кандидата на пост госсекретаря связь с Украиной кровная — его дедушка, писатель Меир Блинкен, родился в Киеве, тогда ещё входившем в состав Российской империи, в 1879 году, но в начале XX века эмигрировал за океан. В профессиональном плане с украинской тематикой Энтони Блинкен начал знакомство в период работы заместителем госсекретаря Хиллари Клинтон. После перехода Крыма в состав РФ он активно выступал за введение антироссийских санкций. Депутат Затулин объяснил, почему Украина не получит от Байдена то, что хочет © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Я абсолютно убеждён, что российские действия на Украине — стратегическое поражение для будущего России. Захватив Крым, Россия потеряла Украину. Украина более объединённая и ориентирована на Запад, чем когда-либо», — заявлял дипломат, выступая в Институте Брукингса в июне 2014 года.

Крым он пытался представить как «мёртвый груз» для российской экономики. По его подсчётам, ежегодно на поддержку бюджета и выплату пенсий потребуется не менее $7 млрд, а ещё $15—16 млрд придётся вложить в инфраструктуру. Да, конечно, финансовые вложения в новый регион понадобились, поскольку украинские власти не уделяли его развитию должного внимания и некогда всемирно известная здравница пришла в упадок. Зато сейчас и россияне, и украинцы с удовольствием отдыхают на курортах полуострова.

В марте 2015 года Блинкен приезжал в Киев, в своей речи в Украинском кризисном медиацентре он подчеркнул, что власти страны должны выполнять требования МВФ, провести реформу прокуратуры и обеспечить независимость Национальному банку. Кроме того, американский чиновник обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума, а именно обязательств по обеспечению территориальной целостности Украины, хотя в документе, как подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, содержится одно-единственное обязательство: не применять против Украины ядерное оружие — никто этого не делал, и никаких угроз применения ядерного оружия в отношении Украины не звучало.

В 2017 году, когда к власти в США уже пришёл Трамп, Блинкен в авторской колонке для газеты The New York Times призвал Белый дом предоставить Киеву летальное оружие, против чего выступал в период правления Обамы. Анатолий Вассерман: Байден плюнет на Минские соглашения, если окажется в Белом доме © РИА Новости, Александр Натрускин

«Мы не считаем, что существует военное решение этого кризиса. Выход должен быть дипломатическим. Предоставление Украине летальной военной помощи играло бы на руку России. Всё, что мы предоставили бы, с высокой вероятностью было бы в двойном-тройном объёме вброшено Россией», — говорил Блинкен тогда.

Джейк Салливан — помощник президента США по национальной безопасности

44-летний политик имеет опыт работы с несколькими известными функционерами Демократической партии: он был советником сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, которая участвовала в нынешней президентской гонке, в 2008 году входил в предвыборный штаб Хиллари Клинтон, а в 2009-м стал заместителем главы её аппарата как государственного секретаря в администрации Обамы.

В 2016 году, будучи старшим политическим советником кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, Джейк Салливан раскритиковал заявление кандидата от республиканцев Дональда Трампа о том, что Президент РФ Владимир Путин не собирается вторгаться на Украину, хотя Крым и перешёл в состав России.

Помимо этого, Салливан был тем человеком, который заложил мину замедленного действия для Трампа, а выражаясь точнее, подложил ему свинью. Будучи помощником Клинтон, он в 2016 году разносил по миру слухи о российском вмешательстве в американские выборы, по итогам которых неожиданно для многих победил Трамп. Погребинский рассказал, как Трамп станет диссидентом в США © REUTERS, Carlos Barria/File Photo

«Я проехал по пятёрке крупнейших американских каналов, везде провёл по часу, ясно и системно излагал своё мнение, что это была операция российской разведки, о том, что наша демократия находится под угрозой и что это не политический вопрос, а вопрос национальной безопасности», — говорил Салливан в одном из интервью.

Именно с его лёгкой руки и сформировался образ Трампа как «агента Кремля», хотя никакого подтверждения этому американские спецслужбы впоследствии не нашли.

Мишель Флурной — глава Пентагона

Официально Байден ещё не представил своего кандидата на пост главы Пентагона, но, по информации СМИ, это Мишель Флурной, которая работала в администрации 42-го президента Билла Клинтона заместителем помощника министра обороны по вопросам стратегии. Президент Барак Обама, при котором она занимала пост заместителя министра обороны по вопросам политики, был готов назначить её главой ведомства в 2014 году, но женщина сама попросила снять свою кандидатуру из-за семейных обстоятельств. В июне 2016-го Байден назвал Флурной, которая тогда руководила Центром новой американской безопасности, первой в списке на должность министра обороны при президенте Хиллари Клинтон. Однако президента Хиллари Клинтон США не получили и главу Пентагона Флурной, соответственно, тоже. Зато сейчас, при президенте Байдене, она может стать первой в истории страны женщиной — министром обороны. Впрочем, это не было возможным до 2015 года, когда ведомство официально отменило последние гендерные ограничения для отдельных должностей.

И при президентах-демократах, и при президентах-республиканцах Флурной работала в оборонном секторе — в государственных или частных структурах, — поэтому, конечно же, не могла остаться в стороне от ситуации на Украине, где развернулся военный конфликт. Она была одним из авторов совместного доклада Atlantic Council, Института Брукингса и Чикагского совета по глобальным вопросам «Сохранение независимости Украины, противостояние российской агрессии: что США и НАТО обязаны сделать» 2015 года, в котором рекомендовалось предоставить Киеву летальное оружие, от чего отказывался президент Обама. Эксперты пришли к выводу, что ополченцы народных республик и якобы помогающие им российские военные превосходят ВСУ и по уровню подготовки, и технически, поэтому украинцам нужно помочь вооружением, необязательно самым современным. Кроме того, авторы доклада констатируют, что ПВО Украины находится в плачевном состоянии, 70% бронебойных систем нерабочие, а моделей, способных противодействовать российским танкам Т-80, нет, как и противобатарейных радаров, которые могут обнаруживать источники обстрелов, или беспилотников, способных заметить их с воздуха. Эксперты также рекомендовали американским властям выделить на военную помощь Украине $3 млрд в период с 2015 по 2017 год. Поле для экспериментов Запада: как «майдановцы» отдали Украину под внешнее управление © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

Любопытно, что многие пункты этого доклада впоследствии воплотил в жизнь Трамп, который и предоставил Киеву летальное оружие, чего не сделал Обама, обещавший всестороннюю поддержку.

Джон Керри — спецпредставитель президента по вопросам климата

Самый известный член новой администрации — бывший госсекретарь США, который знает о кризисе на Украине почти всё, больше, наверное, только Байден, курировавший это направление в бытность вице-президентом.

Джон Керри возглавлял Госдепартамент как раз в момент госпереворота, перехода Крыма в состав РФ, введения антироссийских санкций, начала войны в Донбассе. Причём он даже не пытался соблюдать дипломатический нейтралитет, а в открытую говорил, какую сторону внутриукраинского кризиса поддерживает. Так, 31 января 2014 года госсекретарь заявил, что оппозиция может рассчитывать на полную поддержку президента Барака Обамы и американского народа.

Через месяц, 4 марта, он совершил визит в Киев. Сразу по прилёте в аэропорт «Борисполь» Керри пообещал предоставить Украине пакет помощи на сумму $1 млрд в виде субсидий на энергоносители, чтобы снизить энергетическую зависимость от России. Госсекретарь побывал на майдане и возложил цветы к месту гибели участников акций протеста. На пресс-конференции в тот же день Керри заявил, что это Виктор Янукович в самый ответственный для Украины момент нарушил соглашение от 21 февраля и под покровом ночи скрылся, нарушил свои обязательства. Однако на самом деле было всё совершенно иначе: 21 февраля 2014 года при посредничестве главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, его польского коллеги Радослава Сикорского и руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, утром глава государства уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий, резиденции президента, парламента. Януковичу, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть страну, после чего Верховная Рада неконституционным путём отстранила его от власти. Дробницкий рассказал, как сыновья Байдена, Пелоси и Керри занимались рэкетом в постсоветских странах © AP, Visar Kryeziu

Во время следующего приезда в Киев, 5 февраля 2015 года, на встрече с Яценюком, ставшим премьер-министром Украины, Керри говорил, что у американской стороны нет иллюзий относительно возможности военного решения конфликта, она выбирает мирное решение путём дипломатии, на основании Минских договорённостей.

«Мы хотим, чтобы было реализовано настоящее прекращение огня, состоялся вывоз техники и иностранных войск с территории Украины, выпустили всех заложников. И США будут гарантом такого мира, если он будет достигнут», — заявил тогда госсекретарь.

В конце года, когда истекал срок для реализации Минских соглашений, Керри приехал в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным и дал интервью программе «Вести в субботу», в котором прокомментировал ход урегулирования конфликта в Донбассе.

«Мы ведём очень плотную работу с обеими сторонами. Мой помощник по европейским делам (Виктория Нуланд. — Ред.) была в Киеве много раз, она ведёт плотную работу с президентом Порошенко, с Верховной Радой, представителями гражданского общества, чтобы подтолкнуть киевские власти к тому, чтобы заняться проблемой Донбасса. Мы, безусловно, продолжим давить на украинскую власть. У них есть обязательства, и они должны их выполнять. Они продвинулись, провели через Верховную Раду очень важный закон, его принятия было добиться очень тяжело. Могу вас заверить, что наши сотрудники, включая моего помощника по европейским делам, много работали в кулуарах Рады, чтобы обеспечить нужное количество голосов», — заявил он.

В 2016-м Керри вновь посетил Киев. На совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции он по традиции обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений, хотя он выступает лишь гарантом, а не стороной конфликта, и пригрозил продлением санкций в случае дальнейшей пробуксовки, а также похвалив демократические преобразования на Украине, проведённые, по его словам, в том числе и при помощи США: создание новой полиции и антикоррупционного бюро, реформу госслужбы и энергетики. Однако ждали от главы Госдепартамента другого, как признавались источники в разных политических партиях, — объявления о предоставлении Украине летальных вооружений.

В 2017 году уже бывший госсекретарь не стал нарушать традицию и снова прилетел в украинскую столицу. На этот раз чтобы выступить перед студентами с публичной лекцией «Может ли дипломатия преодолеть вызовы нового мира?» в рамках проекта Фонда Виктора Пинчука. Вот что, в частности, сказал Керри:

«Де-юре Крым сегодня — это Украина. И только в сознании президента Путина и россиян Крым является российским. Является он таковым и де-факто. Безусловно, мы не поддерживаем аннексию полуострова. И никогда её не признаем. Очевидно, что именно Крым стал вызовом в отношениях с Россией так же, как и Донбасс». Джон Керри поставил Порошенко на место © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Кажется, единственное, в чем сходятся и республиканцы, и демократы: Киев — это чудесный город. Особенный город с особенными днями на майдане. Те дни были очень трогательными и важными. И у меня осталось впечатление, которое ничем не затмить: впечатление вашей мощи и стойкости. Безусловно, у вас есть постоянная тревога за Украину: куда мы идём? Сможем ли исполнить миссию, возложенную на нас Евромайданом? Сможем ли достичь того, к чему так стремились люди на майдане, — прозрачности и подотчётности власти? Сможем ли преодолеть коррупцию и внедрить мощные реформы?»

В общем, годы прошли, геополитическая ситуация поменялась, а тезисы американского дипломата остались неизменными.

Вряд ли администрация президента Байдена будет так же плотно заниматься украинской тематикой, как Обама, но украинский вопрос по-прежнему красной нитью проходит через многие аспекты международной политики, и в связи с этим отношение новых американских властей к нему всегда нужно держать в уме.