Лавина и песчинка. В Союз писателей Донбасса вступил поэт Карен Джангиров

Нашего полку прибыло! В Союз писателей Донецкой Народной Республики был принят известный поэт-верлибрист Карен Джангиров

Ситуация из ряда вон выходящая по двум причинам. Да, в Союз писателей Донецкой Народной Республики почти каждый месяц кого-то принимают, но не каждый год это звезда мирового уровня. Во-вторых, Карен Джангиров себя всегда позиционировал как человека, который находится вне системы! И он действительно вне системы. Ни в каких союзах не состоял, ни в каких объединениях литературного толка замечен не был. Никуда не просился рядовым, только возглавлял. Карен и вещь в себе, и сам по себе, волк-одиночка, который изъявил желание встать в один ряд с писателями и поэтами Донбасса. Огромная неожиданность и для меня, и для председателя Союза писателей Донецкой Народной Республики Фёдора Березина, и для всех членов правления! Для Союза писателей непризнанной воюющей седьмой год республики это огромное приобретение!

Предчувствие. Стихи и дети рождаются в муках, снах и ощущениях © предоставлено автором.

Карен Джангиров с 1978 года занимается разработкой и систематизацией русского верлибра. Публиковался в центральной периодике и антологиях русской поэзии. Стихи переводились на иностранные языки. У Джангирова 17 изданных книг верлибров. Он составитель и автор первого в Советском Союзе группового сборника верлибров «Белый квадрат» (1988 год), утвердившего позиции верлибра в современной русской поэзии, а также нескольких других антологий русского верлибра. Президент «Ассоциации русского верлибра».

С 1991 года Карен Джангиров находится в эмиграции, жил в Польше, Норвегии, Бельгии, Австрии. С 1995 года живёт в Канаде. Активно поддерживает Донбасс и донбассовцев, за что неоднократно подвергался критике. Проблемы свалились на голову Карена Джангирова после того, как он собрал и выпустил антологию поэтов Донбасса «Мы. Донбасс — точка сборки», — от Николая Анциферова до поэтов сегодняшнего военного времени. Антология донбасской поэзии — это толстая и очень красивая книга, настоящее сокровище. Джангирову удалось под одной обложкой собрать самых преданных мастеров поэзии, имеющих отношение к Донбассу. Ваша скромная слуга в антологии тоже есть. Антология вышла в Москве в 2019 году, а на Донецкой земле была презентована в январе 2020 года.

День рождения Евтушенко. Очередь за русской поэзией © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

Почти тридцать лет Карен Джангиров живёт в эмиграции, много лет назад он покинул землю родины и попытался пустить корни в других местах. Как же так вышло, что человек, выбравший Запад для проживания, сердцем был и есть на Востоке? Как не страшно ему поддерживать Донбасс, несмотря на то что Донбасс — это одна из самых токсичных тем на Западе? И не только на Западе, я регулярно сталкиваюсь с тем, что и на территориях Русского мира минуту назад милые, интеллигентные люди, с которыми мы нормально общались, слышат, что я родом из Донбасса, и тут же начинают странно себя вести. Кажется, Донбасс — это теперь уже навсегда, он словно бы фонит сквозь время и разговоры.

По мнению Карена, с его вступлением в Союз писателей Донецкой Народной Республики мало что изменится, кроме того, что теперь во всех изданиях, а у Джангирова книги в основном выходят в Европе, будет в биографии всенепременно указанно членство в Союзе писателей ДНР. «Тем самым опять происходит некоторая легитимизация, тем паче на Западе, Донецкой Народной Республики», — поделился со мною Карен.

23 февраля: из чего состоят мужчины © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Владислав Русанов. — Карен Джангиров, не побоюсь этого слова, известен во всём мире. Он изъявил желание стать членом СП ДНР. Как по мне, это сильнее признания в ООН! Благодаря поэтам и прозаикам, которые нас поддерживают, я укрепляюсь в вере — мы признаны. На самом деле. Не на бумагах, не на словах, а на деле».

Напомню читателям, что почётным членом Союза писателей Донецкой Народной Республики также является русская поэтесса Юнна Мориц. Ей был вручён членский билет ещё пять лет назад. Делегация, состоявшая из нескольких донбасских поэтов, была принята Юнной Мориц у себя дома, там же и был вручён членский билет, к которому Юнна Петровна отнеслась как к драгоценному дару. Это всё происходило на моих глазах.

Когда мы говорим с Кареном о Донецке, поэт всегда становится как-то особенно нежен. «Донецк для меня есть земля, где во всей Империи самый высокий коэффициент русскости, — однажды поделился со мною Карен, — при желании могу это доказать, но это долгая тема. К тому же с Донецком меня ещё с 1989 года связывает нечто очень дорогое и личное». Донецк — город особенный, кто хоть раз был у нас, тот влюбился без памяти, а кто не был, тот ни за что не поймёт про наш город ничего. Наш город невозможно понять на расстоянии, через экран. Попытаться понять Донецк можно разве что только через бумагу, через книги, в череде которых особняком стоит антология донбасской поэзии, заботливо собранная нашим новым собратом по Союзу писателей Донецкой Народной Республики.