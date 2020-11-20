Конституционный кризис в Украине поставлен на паузу, и никто не знает, что с ним делать. Правительство работает без программы, затягивается принятие бюджета, а ситуация с коронавирусом оказалась серьёзнее, чем предполагалось

Всё это усугубляется тем, что Украина управляется извне. Об этом говорили в пятницу, 20 ноября, украинские политологи в пресс-центре агентства Интерфакс-Украина.

Разговор получился большой и содержательный. Отметим лишь некоторые наиболее важные моменты.



«Власти потерялись»



Описывая ситуацию в стране, политолог Виктор Небоженко отметил, что, по его мнению, сейчас «происходит сжигание последних ресурсов легитимности органов власти». Напомнив о принципе разделения властей, он констатировал: в Украине власти не просто разделились, они просто потерялись, «они не взаимодействуют друг с другом». Украина: провал власти на выборах и дорога к внешнему управлению. Главное на неделе 13-20 ноября от экспертов © пресс-служба президента Украины

«Оказывается, что у нас не просто разделение властей, но нет взаимодействия между исполнительной, законодательной, я уже не говорю о судебной власти», — сказал Небоженко, напомнив о неразрешённом кризисе вокруг Конституционного суда. По его словам, та же ситуация по горизонтали: «Между местными органами власти, особенно после выборов, и центральной властью возникают… опаснейшие разрывы». Что видно на примере сопротивления части местных властей введению так называемого локдауна выходного дня.

Небоженко подчеркнул, что категорическое несогласие некоторых мэров выполнять решение Кабмина «никак не отразилось ни в судебном, ни в административном, ни в политическом плане». Да и президент Зеленский этого «не заметил» — не до того…



«Несамостоятельная страна»



Участники дискуссии сошлись на том, что Украина в значительной степени управляется извне.

«Я по-прежнему являюсь сторонником того, что Украина — несамостоятельная страна. Вы знаете, что даже наши олигархи (…) они всё равно страшно зависят от Запада, я уже не говорю про наши институты», — сказал Небоженко. По его словам, «Украина — страна, управляемая внешними факторами, и эти внешние факторы касаются не только Запада, но и Востока… На те же самые клавиши нажимают и Москва, и Вашингтон».

Политолог подчеркнул, что «внешние обстоятельства играют колоссальную роль для Украины». Что до Америки, продолжил он, то там выиграл не Байден, не демократы, а «выигрывают спецслужбы, глубинное государство, мощные СМИ, цифровые гиганты, которым нужен большой мир, им тяжело в Америке».

Таким образом, США продолжат свою перестройку, а Украине отведена та же роль, что и всегда, — «сдерживания России». Но «при ослабленной государственной власти, при отсутствии президентского курса и при тяжелейших экономических показателях» Украина неизбежно испытает и ответное влияние, отметил эксперт.

По словам принимавшего участие в конференции политолога Андрея Золотарёва, кажется, в США «победили Цукерберг и СNN», и поэтому в ближайшие четыре года Киеву придётся иметь дело с администрацией Байдена. Что ж, по крайней мере, в команде Байдена не путают Украину с Россией, как это бывало в команде Трампа, добавил эксперт.

А Константин Матвиенко отметил в связи с этим, что его более всего интересует, как администрация Байдена поступит с Россией — позволит ли достроить «Северный поток-2», отключит ли от международной платёжной системы SWIFT, — что, по мнению эксперта, «за полгода обвалит российскую экономику», введут ли эмбарго на российские энергоносители и т.д.



Устоит ли Рада?

Нынешний политический кризис, по мнению Золотарёва, показывает две тенденции, которые проявятся и в будущем. Во-первых, это конфликт центра и регионов (что проявилось в сопротивлении мэров карантину выходного дня), во-вторых, это конфликт между акторами внешнего управления и «нашим олигархическим кооперативом» (что ярко проявляется в ситуации вокруг КС).

Чем закончатся эти конфликты — покажет время, и время уже ближайшее. Политолог предположил, что противоречия особенно обострятся во время досрочных парламентских выборов — нынешняя Рада, по его мнению, отведённую ей каденцию недоработает. В целом прогноз таков: «грядут тектонические изменения политического ландшафта Украины». Выборы, скандалы, распилы. Обзор политических событий на Украине 13-20 ноября © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Протест регионов объясняется отчасти тем, что мэры городов почувствовали свою силу, отметил, в свою очередь, политолог Виктор Давидюк. По его мнению, теперь «Зеленский сам стал старым политиком», а легитимность правительства «сжигается» неправильными, с точки зрения регионов, действиями.

В свою очередь, Константин Матвиенко отметил, что он не переоценивал бы регионализацию: по его мнению, центральная власть ещё вполне может «найти подходы» к непокорным мэрам и горсоветам.

С этим не согласился Вадим Карасёв. По его мнению, во многих регионах Украины местные элиты фактически начинают проводить свою политику, не очень-то и оглядываясь на окрики и угрозы центра. И в следующем году одной из главных проблем будет как раз необходимость купирования этого «центро-переферического» конфликта, поскольку этот вопрос важен, он «касается организации государственности».

Политолог также высказал мнение, что если назрела необходимость в смене правительства, то надо делать это сейчас — позже в процесс неизбежно вмешаются новая администрация США и «силы внешнего управления» внутри страны.



«Мы кому-то сдаёмся?»



Подводя итоги, Вадим Карасёв отметил: относительно спокойное время для Украины закончилось, «период КВН — позади». По его словам, в 2021 году «политика пройдет в ускоренном режиме» в силу и внутренних, и внешних условий.

Политолог при этом отметил, что главный кризис, на который стоит обратить внимание, — это кризис управления, кризис управляемости. Внутренняя управляемость падает, в результате «нарастает внешняя управляемость». Предстоит обострение конфликта между условной партией внешнего управления (так называемые соросята) и, так сказать, партией украинского суверенитета. Конфликт этот отчётливо проявляется в вопросе о земле.

Карасёв подчеркнул, что некоторые признаки суверенитета страна пока всё же сохраняет, но сейчас необходимо преодолеть кризис внутреннего управления. Без борьбы этого не сделать, и эта борьба будет определять всю политическую специфику 2021 года, сделал прогноз эксперт. Он пояснил, что условная «партия суверенитета», разумеется, не выступает против «евроатлантического сообщества», но в вопросе о земле жестко отстаивает экономический суверенитет.

У внешних игроков свой интерес, продолжил Карасёв. По его словам, денежные «пузыри» могут лопнуть, и такое уже происходит начиная с 2008 года. Поэтому мировой капитализм, получив в своё распоряжение украинскую землю, сможет оттянуть момент жесткого кризиса. Вот только станет ли от этого легче украинцам?

По мнению Виктора Небоженко, впервые за многие годы вопрос о внешнем управлении приобрёл форму «главного политического противоречия и основного тренда». Но, по его словам, всё же есть надежда на то, что ни Запад, ни Россия не захотят «иметь дело с полностью опустившейся страной», которую надо «брать на буксир». Что там предпочтут вариант, при котором Украина «что-то способна была сама делать». То есть, возможно, в отношении Украины будет реализован не «чисто колониальный проект», поскольку «само это внешнее управление заинтересовано в полуживом состоянии Украины, а не в мёртвом — полностью брать на прицеп Украину никто уже толком не сможет». Другими словами, возможно «определённое партнёрство» с внешними управителями. Эксперт предположил, что уже к весне 2021 года в вопрос «мы кому-то сдаёмся… или выбираем свой путь?» будет внесена ясность.