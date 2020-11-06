Последние события в американской политике усугубляют впечатление, что послевоенный «Американский мир» (Pax Americana) подходит к концу

Президента США избирают непрямым голосованием. Избиратели 3 ноября сделали свой выбор, этот результат служит ориентиром для выборщиков — они выберут президента 14 декабря. Их число от каждого штата варьируется и зависит от численности его населения. Больше всего от Калифорнии — 55, от Техаса — 38 и т.д.

Для победы кандидату нужно получить 270 голосов выборщиков из 538. На полдень четверга Дональд Трамп, согласно данным Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, а Джо Байден — 264.

Из-за голосования по почте окончательные итоги будут подведены в этом году позже, чем обычно. На фоне пандемии COVID-19 рекордное число американцев — больше 100 млн — проголосовали досрочно по почте или лично на участках.

Предварительные результаты могут значительно меняться в процессе подсчета, так как в разных штатах действуют разные временные рамки учета голосов, отданных по почте. В избирательной комиссии Аляски сообщили, что будут считать их в течение недели, в Пенсильвании предупредили, что подсчет может затянуться до пятницы.

Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Его избирательный штаб уже подал в суд штата Джорджия иск с требованием не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые пришли на избирательные участки после их закрытия. «Нам надо готовиться к войне». Китайский эксперт об итоге выборов в США для его страны и РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы не позволим сотрудникам избирательных комиссий — демократам украсть эти выборы у президента Трампа за счет поздно дошедших, незаконных бюллетеней», — говорится на странице штаба в социальной сети Twitter.

Согласно данным телеканала Fox News, разрыв между двумя кандидатами — республиканцем Трампом и демократом Байденом — в Джорджии после подсчета 98% бюллетеней составляет менее 1%. Трамп получает 49,8%, Байден — 49%.

Ранее иски с требованием приостановить подсчет голосов были поданы в штатах Пенсильвания и Мичиган. Команда президента утверждает, что его представителей не допустили к наблюдению за подсчетом на некоторых участках в колеблющихся штатах.

Кроме того, штаб Трампа объявил, что запросит пересчет голосов в штате Висконсин. Также на сайте Верховного суда штата появился иск республиканцев по поводу голосования по почте.

Мировые СМИ продолжают тщательно следить за всеми нюансами и деталями выборов американского президента. Неспособность демократов понять феномен Дональда Трампа привела к тому, что США разделилась надвое, считает британская газета The Telegraph. Даже если выиграет Джо Байден — что по-прежнему вероятно — эти выборы станут прекрасным примером непоправимого раскола. «Если Дональд Трамп забаррикадируется в Белом доме и затеет тяжбу, борьба выльется на улицы, и начнется чуть ли не гражданская война. Он уже ставит под сомнение легитимность голосования», — подчеркивает журналист. В США начались беспорядки и пролилась первая кровь © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сенсационная победа Трампа во Флориде показала, что его коалиция сильна и растет. И одними разгневанными белыми мужчинами дело не ограничивается. За время его правления республиканцы превратились в подлинный союз рабочего класса. Трампа поддерживают водители грузовиков, строительные рабочие, полицейские и так далее. За демократов же голосуют учителя, терапевты, юристы и профессора, и для партии, которая привыкла гордиться своей народной поддержкой, это плохая новость,

Сложившаяся ситуация напоминает политический раскол 2000 года, когда Джордж Буш выиграл Белый дом благодаря перевесу всего в несколько сот голосов во Флориде и решению Верховного суда. Последние сутки в американской политике усугубляют впечатление, что послевоенный «Американский мир» (Pax Americana) подходит к концу.

Многие политические наблюдатели в Европе пребывают в смятении и растерянно ожидают дальнейшего развития событий по ту сторону Атлантики. Трамп заслуживает того, чтобы его поняли, призывает норвежское издание Nettavisen. Не обязательно как личность, но как представителя больших, если не сказать огромных, групп в американском обществе. Групп с совершенно законными желаниями, ожиданиями и надеждами.

Но чтобы его понять, надо быть открытым, любознательным и свободным от предрассудков. Большинство норвежцев обычно такой подход и исповедуют, но, когда дело доходит до отношения к Трампу, далеко не все его придерживаются. Выборы президента США: Байден лидирует благодаря женщинам и пожилым людям, но Трамп способен на сюрпризы © REUTERS, Kevin Lamarque

И в таком случае вполне ожидаемо, что, действуя на автопилоте, они отрицают Трампа, как какую-то болезнь. Или даже как признак того, что США как нации приходит конец.

В целом европейские массмедиа, как и власти стран ЕС, не скрывают, что ожидают смену декораций в Белом доме. Официальный представитель немецкого бундестага Норберт Рёттген прокомментировал в Твиттере ход президентских выборов в США. От лица парламента он признался, что Германия не готова работать с Трампом еще четыре года. По его словам, немцы рассчитывали на чистую победу демократа Байдена, и нынешнее положение дел стало для них неожиданностью.

«Германия не настраивалась на то, чтобы работать с Трампом еще четыре года. Его вторая победа станет для нас фундаментальным вызовом, к которому мы не готовы. Многие рассчитывали на чистую победу Байдена. Об этом говорили опросы и широкая мобилизация избирателей. Но сейчас этот сценарий уже не актуален. Шансы — 50 на 50. Это неожиданно», — признал германский политик.

«Кто бы ни стал президентом, основные темы в трансатлантических отношениях останутся теми же, как и ожидания от Германии. Однако общение с президентом Байденом было бы другим — уважительным и с пониманием, что мы нужны друг другу», — считает он.

В самих Соединенных Штатах признают, что выборы главы государства пошли по наихудшему сценарию. Авторитетный американский журнал The New Yorker считает, что традиционная американская демократия кончилась. Страна разделена пополам, сверхдержава раскололась изнутри. За поражение Трамп может жестоко отомстить противникам. Ему удалось сохранить за собой «красную Америку». США накроют политические катаклизмы. Трамп обвинил демократов в попытке украсть его победу © REUTERS, Jonathan Ernst

Трамп грамотно использовал последние перед голосованием дни, заранее «подкладывая мины» под любой результат выборов. Он объявил нынешние выборы одновременно и самыми важными в истории Америки, и наиболее «фальсифицированными». Последнее — в том случае, если он не выиграет их «с первого захода».

Еще перед тем, как начался подсчет голосов, он назвал их «мошенническими». Согласно данным информационного ресурса Factba.se, регистрирующего все публичные заявления Трампа, он произнес это слово не менее 200 раз с августа месяца. Чем ближе были выборы, тем чаще он его повторял.

Но вот шоу закончилось, а Трамп еще не объявлен победителем. Замесит ли он ту «бучу», которую обещал? Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, хватило нескольких часов: опасная риторика президента превратилась по существу в самореализующееся пророчество.

Трамп наверняка явится центром того водоворота нестабильности, который ожидает США в течение следующих месяцев, вплоть до самой инаугурации. Такая ситуация сохранится даже после того, как по выборам будет принято финальное решение.

Мстительный даже в благоприятные времена, Трамп уже ясно дал понять, что он может уволить многих чиновников своей администрации, которых он сочтет недостаточно лояльными или недостаточно охотно выполняющими его приказы, считает издание.

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