Международный валютный фонд подсчитал доходы украинцев. Согласно данным отчета МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года, годовой доход на душу населения на Украине составил $3 424 в год. В Белоруссии - $6 133, в Казахстане - $8781 доллара в год, в России - $9 972

Получается, что доход граждан Белоруссии в два раза выше, чем граждан Украины, а в России — в три раза выше, чем на Украине. К тому же оказалось, что доходы украинцев ниже, чем у граждан Вьетнама и Монголии.

Но можно утешиться тем, что доход на Украине выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

Упущенные возможности

С обретением независимости ВВП на душу населения на Украине был посчитан на уровне $428. Даже по меркам тех времен это было немного — 134-й результат среди 167 стран, включенных в базу данных МВФ. Дважды накануне серьёзных кризисов, в 2008 и в 2013 годах, ВВП на душу населения Украины был близок к $4 000.

Мир за то же время продвинулся гораздо дальше. Если сравнить Украину с Польшей, Румынией и Латвией, где ВВП на душу населения в 1992 году примерно совпадал с украинским, то уже в 2015 году данный показатель в этих странах был втрое больше, чем на Украине. А по последним данным Румыния по ВВП на душу населения опережает Украину в 4 раза, Польша — в 4,5 раза, а Латвия — в 5 раз. Крах близко. Украина протянет не более 5-7 лет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Даже в период максимального значения номинального ВВП на душу населения в 2007-2008, Украина не смогла войти в 100 самых богатых, оказавшись на 108-м месте. В 2013, при аналогичном уровне ВВП, позиция стала лишь 117-й.

Остальной мир бежал быстрее. Война и девальвация вернула Украине на 141 отметку — уровень начала нулевых. В 2014 году подушный доход на Украине снизился на 23%, а в 2015 году еще на 30 с лишним процентов — до $2 125. Затем экономика начала восстанавливаться, но рывка так и не произошло. По данным за 2019 год ВВП на душу населения составил $3 592. Таким образом, в этом году этот показатель на Украине снизился, хотя эксперты и ожидали, что он приблизится к историческим максимумам и даже превысит их.

Еще в начале этого года тот же МВФ устами постоянного представителя Фонда на Украине Йосты Люнгмана выдал формулу успеха для Украины: полное реформирование экономики и рост ВВП на 6% ежегодно в течение 20 лет позволят украинцам достичь сегодняшнего уровня экономики в соседних странах. К сожалению, все годы независимости были потрачены зря — Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 годы, показав пятый с конца результат — в среднем "минус" 0,2% ежегодно.

Что касается России, то с 1992 года, когда ВВП на душу населения там составлял $617, ей удалось увеличить его в 16 раз. На Украине же этот показатель за то же время увеличился лишь в 8 раз. Это явно не тот уровень, который сами жители страны расценивают, как адекватный.

По этому показателю Украина отставала от России всегда, а с 2014 года на востоке Украины еще и идет война, и хотя, как уверяют на Украине, Россия в ней тоже участвует, украинская экономика теряет гораздо больше. По темпам роста ВВП картина обратная — после провальных 2014-2015 годов Украина росла быстрее России. Конечно, отчасти быстрый рост объясняется низкой базой: в 2014-2015 гг. украинский ВВП упал на 16%, в разы больше, чем российское падение на 1,8% за те же два года.

Без подушки безопасности

Павел Рудяков: Украинская экономика работает в режиме самоуничтожения © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру экономист Алексей Кущ, Украина по показателю ВВП на душу населения всегда примерно в 1,5 раза отставала от Белоруссии, в два раза от Казахстана, и в 2,5-3 раза от России.

«Эта пропорция может незначительно меняться, но мы понимаем, что оценка благосостояния таких стран, как Украина и Россия, со стороны МВФ и Всемирного банка достаточно специфичная. Страны Европы и США легко оценивать, потому что там номинальный ВВП делится на численность населения и получается доход. Но если брать показатель паритет покупательной способности, то для этих стран он не сильно отличается от номинального значения.

Для таких стран, как Украина и Россия, показатель по паритету покупательной способности существенно отличается от номинального. Например, у Украины номинальный ВВП может быть 140 млрд долларов, а исходя из паритета покупательной способности по данным Всемирного банка — более 500 млрд, а по данным МВФ — 460 млрд. Поэтому тут все достаточно условно. Например, та же Россия занимает 6-ое место в мировом рейтинге стран по уровню ВВП, если рассчитывать по паритету покупательной способности. Тут есть еще специфика подсчета.

Но по большому счету, в 2,5 раза или в 3 раза доход россиян превышает доход украинцев — не имеет значения. Вопрос в том, что Украина могла бы сократить отставание от России, если бы у нас были более высокие темпы экономического развития. Но получается, что Россия, которая находится под западными санкциями, и Украина, которая под санкциями не находится, а наоборот — интегрируется в Евросоюз, имеют почти одинаковые темпы экономического развития.

Этот разрыв в ВВП на душу населения, который сформировался еще с начала нулевых годов, сохраняется до сих пор. Более того, этот разрыв увеличился в период кризиса 2008 года и кризиса 2014-2015 годов, потому что Россия, как сырьевая страна, сумела создать резервные фонды — Фонд национального благосостояния, Резервный фонд и значительные резервы Центрального банка. То есть, у них трехуровневая система безопасности в виде резервов. И они за счет этих резервов сглаживали экономические шоки во время кризисов. И население не так сильно ощущало на себе бремя кризисов.

А Украина, тоже как сырьевая страна, к сожалению, таких резервов не создала. Потому что все наши резервы осели на офшорных счетах украинских олигархов — металлургических, химических, зерновых и так далее. Соответственно, и кризисы мы переживали сложнее, болезненнее, и поэтому разрыв увеличивался. Тут уже устоявшийся диспаритет: мы и Белоруссия — 1,5 раза, мы и Казахстан — 2 раза, мы и Россия — 2,5-3 раза», — рассказал Алексей Кущ.

Контрабанда или подмена «Минска»: зачем Украине свободная экономическая зона в Донбассе © пресс-служба президента Украины

«До введения санкций нефтегазовые доходы в бюджете РФ составляли 55%, а сейчас, когда санкции, что называется, «в самом соку» — 45%. Получается, что все сравнения России с СССР, мол, как Союз развалили низкими ценами на нефть, так и Россию можно сейчас санкциями привести к распаду — это рассуждения дилетантов на уровне кухонных разговоров.

Советский Союз развалился потому, что это была плановая экономика. А российская экономика — это сейчас рыночная экономика. И если, кстати, смотреть рейтинг легкости ведения бизнеса от Мирового банка, или рейтинг конкурентоспособности, который рассчитывает Всемирный экономический форум, то Россия примерно в два раза выше Украины по рейтинговым позициям.

А рыночная экономика — очень пластична, и адаптировалась к изменившимся внешним условиям, она имеет высокий уровень сопротивляемости. Поэтому санкции, наоборот, помогли России укрепить свое внутреннее производство. Если бы не санкции, они и дальше бы почивали на нефтегазовых доходах, и у них бы деградировал реальный сектор экономики. Хотя понятно, что в России существует большое количество проблем и ошибок, но это уже их дела», — отметил Алексей Кущ.

Богатых аграрных стран не бывает

Украина, по словам экономиста, свернула на путь аграрной страны, полностью зависящей от внешней конъюнктуры, и Международный валютный фонд в немалой степени этому способствовал.

«Тогда, в 2005-м, у нас в удельном весе экспорта продукция машиностроения составляла 13%, и примерно столько же составлял экспорт аграрного сырья. С 2005 по 2008 год динамика роста экспорта продукции машиностроения даже немного превышала динамику роста аграрного сырья.

Но после 2009 года Украина плотно подсела на программы сотрудничества с МВФ. И в результате следования «дорожной карте МВФ» у нас в этом году впервые за всю историю экспорт аграрного сырья в структуре общего экспорта превысит 50% (в прошлом году было 48%), а экспорт продукции машиностроения снизился до 7%. То есть, удельный вес машиностроения в общей структуре экспорта сократился в два раза, а экспорта аграрного сырья — вырос почти в четыре раза.

Аграрная сверхдержава, о которой нам говорили, это оксюморон. Как показывает практика, для постиндустриальных и индустриальных стран аграрный сектор составляет не больше 5% ВВП. У нас на сегодняшний день уже 16%. Даже у Казахстана (казалось бы, страна-целина, которая входит в знаменитый зерновой пул), аграрный сектор составляет примерно 2-3% ВВП.

Аграрных сверхдержав не бывает, история не знает ни одного примера. Тем более невозможна аграрная сверхдержава с населением в 40 миллионов человек. Россию принято называть «страной-бензоколонкой», но мы, к сожалению, превратились в «страну — кукурузное поле», и можно только гадать, что лучше — бензоколонка или кукурузное поле. Плохо и то и другое.

Но у нас вообще отсутствует внутренняя промышленная политика. И даже ее «зародыши», такие как законопроект о локализации производства промышленной продукции, наталкиваются на жесткое сопротивление и МВФ, и Европейской комиссии, и Посольства США. Поэтому наш удел — это аграрная деградация и нищее население.

Ведь высокая зарплата является производной от высокого уровня добавочной стоимости, потому что заплата и есть добавочная стоимость. Соответственно, если добавочная стоимость будет низкая, то и зарплаты будут низкими. Высокий уровень добавочной стоимости — это высокий сбор налогов. Соответственно, это богатый бюджет, высокие социальные стандарты. И наоборот», — пояснил экономист. Экс-министр экономики Украины назвал потери от разрыва с РФ © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Кроме того, аграрная страна формирует рентный бизнес, который в свою очередь формирует рентноориентированные политические элиты, которые не заинтересованы в развитии экономики страны.

«Они заинтересованы в том, чтобы снимать сливки. Условно говоря, засеял, собрал свою кукурузу, продал, заработал рентабельность 50% — купил яхту, поехал в Куршавель и провел вечеринку в этническом стиле с индейцами и национальными флагами. Вот и вся философия современного бизнеса, который формирует под себя же такие же рентноориентированные политические элиты», — заключил Алексей Кущ.