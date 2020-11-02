В понедельник, 2 ноября, стали известны предварительные результаты президентских выборов в Молдавии. По данным Центризбиркома, после подсчета 99,91% протоколов с избирательных участков экс-премьер, глава PAS Майя Санду набрала 36,12% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон — 32,64%. Страну ждёт второй тур

ЦИК объявил результаты первого тура президентских выборов в Молдавии © CC0, Pixabay Дорин Чимил на пресс-конференции в понедельник.

Самая большая явка в стране была отмечена в районе Окница, а за рубежом активнее всего голосовали в Италии.

То, что Санду набрала больше голосов, ещё не означает окончательного поворота Молдавии на Запад. Тем более должен пройти ещё второй тур выборов. Но сам результат весьма красноречив.

Президент с оговорками

В декабре 2018 года информационное агентство «Панорама» выпустило новость о том, что Конституционный суд Республики Молдова опубликовал на своём официальном сайте график временных отстранений от должности на 2019 год президента страны Игоря Додона. Как отмечалось в публикации издания со ссылкой на КС, такая мера введена для улучшения принятия законодательных актов в парламенте и лишения главы государства воздействия на политические процессы путём применения вето.

На самом деле «Панорама» — сатирическое издание, информацию которого многие солидные СМИ подчас принимали за правду. Одной из причин этого является то, что в своих публикациях издание обостряет реальные курьёзы и существующие противоречия или берёт за основу реальные факты и ситуации, затем доводя их до абсурда.

И действительно, 2018 год запомнился наблюдавшими за политикой Молдавии тем, что президента страны Игоря Додона решением Конституционного суда неоднократно временно отстраняли от исполнения обязанностей президента. В 2019 году отстранения продолжились. И это несмотря на то что Додон был избран в 2016 году на первых прямых выборах президента Молдавии с 1996 года.

Молдавия — парламентская республика, и полномочия президента там серьёзно ограничены. Санду обошла Додона на выборах президента Молдавии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Признавая важность президентских выборов, нельзя не заметить, что без успешной парламентской кампании их итоги трудно рассматривать как тотальный успех хоть Игоря Додона, хоть его главного оппонента — лидера партии «Действие и солидарность» Майи Санду», — отмечал в своей публикации для Sputnik Молдова ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

По его словам, варианты роспуска нынешнего состава парламента и проведения новых выборов рассматриваются и Додоном, и Санду. При этом, отмечал Маркедонов, Санду в большей степени заинтересована в выстраивании властной системы «под себя».

«Тем более что некоторыми успехами в нынешнем году она может похвастать. Потеряв контроль над правительством год назад, в апреле Санду укрепила свои позиции в Конституционном суде, который возглавила Домника Маноле, близкая правой оппозиции. К слову сказать, эта инстанция — важный инструмент во внутримолдавских раскладах. КС может использоваться и как рычаг для парламентских процедур, и как возможный решающий аргумент, если разговор зайдет о продвижении на приднестровском направлении», — указывал Маркедонов.

В общем, мало стать президентом Молдавии, нужно еще обеспечить себе власть. Выдрин назвал серьезную ошибку Майи Санду: «Барби» выбрала не того «Кена» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Однако сам результат первого тура может свидетельствовать о переломе настроений среди жителей Молдавии.

Поворот на Запад?

В первом туре президентских выборов 2016 года разница между ориентированной на Запад Санду и ориентирующимся на Россию Додоном была довольно серьёзной: почти 10%. Тогда Додон набрал 47,98% голосов избирателей, а Санду — 38,71%. Явка в первом туре составила 50,95%.

Во втором туре Додон набрал 52,11% голосов, а Санду — 47,89%. Явка во втором туре составила 53,45%.

В первом туре выборов 2020 года явка была скромнее, чем четыре года тому назад. Она составила 42,76%.

«Хочу обратиться в качестве президента и поблагодарить всех граждан республики, которые поучаствовали в выборах сегодня, независимо за кого они голосовали из тех восьми кандидатов. Вы были очень активны, как в стране, так и за рубежом. Вы доказали свой патриотизм. Вас волнует будущее страны», — заявил действующий президент Молдавии Додон.

Он поблагодарил своих сторонников, а также сотрудников ЦИК.

«Я провел хорошую кампанию, никого не критиковал. Надеюсь, что вы это оцените», — подытожил Додон.

Риторика Санду была гораздо агрессивнее. Она обвинила своего оппонента в использовании админресурса и людей из Приднестровья.

«Граждан организованно отвозили к избирательным участкам. Были попытки подкупить избирателей, были провокации. Были различные нарушения — перевозка граждан для голосования с территории Приднестровья. Всего более 300 обращений в полицию только по таким нарушениям», — заявила Санду.

При этом она поблагодарила своих сторонников и особо представителей молдавской диаспоры. И есть за что. У диаспоры Санду набрала около 69% голосов. Что, впрочем, было ожидаемо. Но и этот результат — с привкусом горечи: на выборах в 2016 году прозападную кандидатку поддержали 80% диаспорян.

Это, а также более низкая явка, чем в 2016 году, может свидетельствовать об усталости молдаван от политики и от выборов. При этом следует помнить об ограниченности полномочий президента. Поэтому более низкий результат Додона можно списать также на то, что его сторонники отчасти разочарованы: оказалось, что даже «их» президент во главе государства ещё не означает, что страна изменит свою политику.

Да и в целом выборы президента часть молдавского общества сочла незначимыми.

С другой стороны, следует подождать второго тура выборов. Но даже если и в нём победит Санду, ей придётся нелегко.

«Приход же к власти кандидата от правой оппозиции на фоне извечных завышенных ожиданий практически с первого же дня программирует ей непростое (как минимум) политическое бытие. Далеко не факт, что все гипотетические попутчики Санду (Андриан Канду или Павел Филип) станут ее надежными союзниками и их ждет успех на социально-экономической ниве или в деле урегулирования застарелого приднестровского конфликта», — указывал Сергей Маркедонов. В Молдавии пройдет второй тур выборов президента © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Также он отмечал, что победа правых на парламентских выборах не гарантирована, что создаст президенту Санду больше трудностей.

В свою очередь, политолог Ян Лисневский указал, что будущему президенту Молдавии придётся всё же учитывать и российские интересы.

«Президент страны также должен быть умным, а не только честным. Россия, США и ЕС — огромные силы, которые решают глобальные проблемы на 100 триллионов евро. Поэтому по отношению к ним необходимо занять уравновешенную позицию. Проявление агрессии против одной из этих трех держав может иметь серьезные экономические последствия для Молдовы», — отметил он в комментарии радиостанции Sputnik.

В любом случае для того, чтобы говорить о будущем Молдавии, нужно дождаться второго тура выборов. Но и в этом случае нужно помнить: Молдавия — парламентская республика.