«Выборы прошли в свободной манере, без серьезных нарушений», — заявил глава ЦИК Дорин Чимил на пресс-конференции в понедельник.
Самая большая явка в стране была отмечена в районе Окница, а за рубежом активнее всего голосовали в Италии.
То, что Санду набрала больше голосов, ещё не означает окончательного поворота Молдавии на Запад. Тем более должен пройти ещё второй тур выборов. Но сам результат весьма красноречив.
Президент с оговорками
В декабре 2018 года информационное агентство «Панорама» выпустило новость о том, что Конституционный суд Республики Молдова опубликовал на своём официальном сайте график временных отстранений от должности на 2019 год президента страны Игоря Додона. Как отмечалось в публикации издания со ссылкой на КС, такая мера введена для улучшения принятия законодательных актов в парламенте и лишения главы государства воздействия на политические процессы путём применения вето.
На самом деле «Панорама» — сатирическое издание, информацию которого многие солидные СМИ подчас принимали за правду. Одной из причин этого является то, что в своих публикациях издание обостряет реальные курьёзы и существующие противоречия или берёт за основу реальные факты и ситуации, затем доводя их до абсурда.
И действительно, 2018 год запомнился наблюдавшими за политикой Молдавии тем, что президента страны Игоря Додона решением Конституционного суда неоднократно временно отстраняли от исполнения обязанностей президента. В 2019 году отстранения продолжились. И это несмотря на то что Додон был избран в 2016 году на первых прямых выборах президента Молдавии с 1996 года.
Молдавия — парламентская республика, и полномочия президента там серьёзно ограничены.
«Признавая важность президентских выборов, нельзя не заметить, что без успешной парламентской кампании их итоги трудно рассматривать как тотальный успех хоть Игоря Додона, хоть его главного оппонента — лидера партии «Действие и солидарность» Майи Санду», — отмечал в своей публикации для Sputnik Молдова ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.
По его словам, варианты роспуска нынешнего состава парламента и проведения новых выборов рассматриваются и Додоном, и Санду. При этом, отмечал Маркедонов, Санду в большей степени заинтересована в выстраивании властной системы «под себя».
«Тем более что некоторыми успехами в нынешнем году она может похвастать. Потеряв контроль над правительством год назад, в апреле Санду укрепила свои позиции в Конституционном суде, который возглавила Домника Маноле, близкая правой оппозиции. К слову сказать, эта инстанция — важный инструмент во внутримолдавских раскладах. КС может использоваться и как рычаг для парламентских процедур, и как возможный решающий аргумент, если разговор зайдет о продвижении на приднестровском направлении», — указывал Маркедонов.
В общем, мало стать президентом Молдавии, нужно еще обеспечить себе власть.
Однако сам результат первого тура может свидетельствовать о переломе настроений среди жителей Молдавии.
Поворот на Запад?
В первом туре президентских выборов 2016 года разница между ориентированной на Запад Санду и ориентирующимся на Россию Додоном была довольно серьёзной: почти 10%. Тогда Додон набрал 47,98% голосов избирателей, а Санду — 38,71%. Явка в первом туре составила 50,95%.
Во втором туре Додон набрал 52,11% голосов, а Санду — 47,89%. Явка во втором туре составила 53,45%.
В первом туре выборов 2020 года явка была скромнее, чем четыре года тому назад. Она составила 42,76%.
«Хочу обратиться в качестве президента и поблагодарить всех граждан республики, которые поучаствовали в выборах сегодня, независимо за кого они голосовали из тех восьми кандидатов. Вы были очень активны, как в стране, так и за рубежом. Вы доказали свой патриотизм. Вас волнует будущее страны», — заявил действующий президент Молдавии Додон.
Он поблагодарил своих сторонников, а также сотрудников ЦИК.
«Я провел хорошую кампанию, никого не критиковал. Надеюсь, что вы это оцените», — подытожил Додон.
Риторика Санду была гораздо агрессивнее. Она обвинила своего оппонента в использовании админресурса и людей из Приднестровья.
«Граждан организованно отвозили к избирательным участкам. Были попытки подкупить избирателей, были провокации. Были различные нарушения — перевозка граждан для голосования с территории Приднестровья. Всего более 300 обращений в полицию только по таким нарушениям», — заявила Санду.
При этом она поблагодарила своих сторонников и особо представителей молдавской диаспоры. И есть за что. У диаспоры Санду набрала около 69% голосов. Что, впрочем, было ожидаемо. Но и этот результат — с привкусом горечи: на выборах в 2016 году прозападную кандидатку поддержали 80% диаспорян.
Это, а также более низкая явка, чем в 2016 году, может свидетельствовать об усталости молдаван от политики и от выборов. При этом следует помнить об ограниченности полномочий президента. Поэтому более низкий результат Додона можно списать также на то, что его сторонники отчасти разочарованы: оказалось, что даже «их» президент во главе государства ещё не означает, что страна изменит свою политику.
Да и в целом выборы президента часть молдавского общества сочла незначимыми.
С другой стороны, следует подождать второго тура выборов. Но даже если и в нём победит Санду, ей придётся нелегко.
«Приход же к власти кандидата от правой оппозиции на фоне извечных завышенных ожиданий практически с первого же дня программирует ей непростое (как минимум) политическое бытие. Далеко не факт, что все гипотетические попутчики Санду (Андриан Канду или Павел Филип) станут ее надежными союзниками и их ждет успех на социально-экономической ниве или в деле урегулирования застарелого приднестровского конфликта», — указывал Сергей Маркедонов.
Также он отмечал, что победа правых на парламентских выборах не гарантирована, что создаст президенту Санду больше трудностей.
В свою очередь, политолог Ян Лисневский указал, что будущему президенту Молдавии придётся всё же учитывать и российские интересы.
«Президент страны также должен быть умным, а не только честным. Россия, США и ЕС — огромные силы, которые решают глобальные проблемы на 100 триллионов евро. Поэтому по отношению к ним необходимо занять уравновешенную позицию. Проявление агрессии против одной из этих трех держав может иметь серьезные экономические последствия для Молдовы», — отметил он в комментарии радиостанции Sputnik.
В любом случае для того, чтобы говорить о будущем Молдавии, нужно дождаться второго тура выборов. Но и в этом случае нужно помнить: Молдавия — парламентская республика.