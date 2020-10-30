В пятницу, 30 октября, под зданием Конституционного суда Украины проходила акция протеста. Во двор суда летели файеры и презервативы. Так радикалы протестовали против решения, вызвавшего неудовольствие части украинского общества

В пятницу 30 октября под зданием Конституционного суда Украины проходила акция протеста. Она называлась «Отправим судей-предателей в Ростов». На акции было жарко: двор суда забросали файерами и презервативами. Судей называли свиньями. Бывший секретарь СНБО пришел на митинг радикалов у КСУ © Facebook, Олександр Данилюк

«У нас тут годами рассказывают, что недобросовестных и коррумпированных судей нужно выгонять. И сейчас как раз есть такая возможность для насквозь продажных и даже не старающихся нормально обосновать свои решения судей Конституционного суда. Кто в Раде за это не проголосует, тот приравняет себя к ОПЗЖ. И тут не сработают отмазки, что типа нужно искать идеальный юридический путь. Такого пути не существует. А пока его будут создавать, что невозможно без согласия нынешнего состава суда, этот состав суда успеет обслужить всех олигархов и признать неконституционным абсолютно всё, что сделано за 6 лет, включая — и это для них главное — Антикоррупционный суд. Конституционный суд как институция останется, безвиз останется, здравый смысл останется, а свиней из Конституционного суда нужно убрать», — описал требования протестовавших один из участников акции — журналист Дмитрий Литвин.

Причина, по которой он упомянул безвиз, проста. Как говорилось в ранее распространённом «Европейской правдой» письма посла Украины при ЕС Николая Точицкого, решение КСУ, ставящее крест на открытых электронных декларациях и борьбе с коррупцией, переполошило Европу.

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р / 2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — указывалось в нём.

А глава НАПК Александр Новиков, ранее раскритиковавший это решение КСУ, продолжил подливать масла в огонь. Он заявил, что следующие проблемы, за которые возьмётся суд, касаются тотальной украинизации и продажи земли. Мол, и их судьи хотят отменить. Это вызвало особую ярость украинских национал-патриотов с одной стороны, и либерально настроенной публики с другой.

В свою очередь оппозиционеры относительно мягко высказались по решению КСУ. И на то у них есть свои причины. Вакарчук и Стерненко присоединились к акции у КСУ © inshaua.com

Не горячиться

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призывает не судить судей с горяча.

«По поводу деклараций и массового «всё пропало». Призываю коллег прекратить истерику и травлю КСУ и сосредоточиться на решении проблемы. «Батьківщина» всегда последовательно отстаивала европейские принципы и антикоррупционные нормы, поддерживала своими голосами все соответствующие законы, в том числе по электронному декларированию. И сейчас мы за его немедленное восстановление, но конституционным путем. Мы предлагаем всем лидерам фракций безотлагательно рассмотреть законопроект, подготовленный нашей командой, который разблокирует работу антикоррупционных органов и при этом не будет противоречить Конституции, как тот, что принимался наспех и сейчас признан неконституционным», — заявила она после решения КСУ, призвав решить проблему парламентским путём.

В свою очередь предыдущий президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко обвинил во всём своего преемника Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского, а не судей.

«Соавторами представление в Конституционный суд были народные депутаты из группы За майбутне, неформальным лидером которой является близкий политический и деловой партнер Зеленского господин Коломойский. Также у нас более чем достаточно оснований считать, что персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры несет лично Владимир Зеленский», — заявил Порошенко.

По мнению Порошенко, отмена уголовной ответственности за недостоверное декларирование — это «попытка Зеленского обезопасить Слуг от претензий со стороны антикоррупционных органов, для чего надо положить конец их независимости».

Принадлежащий Порошенко «5 канал» особо отметил, что судьи, назначенные по квоте президента Порошенко, не голосовали за скандальное решение КСУ. При этом канал умолчал, что при президентстве Порошенко его упрекали чуть ли не в узурпации власти, т.к. он был причастен и к назначению и других судей КСУ.

Об этом задумались и в окружении президента Зеленского. Уволить всех: Зеленский жестко отреагировал на скандальное решение КСУ © пресс-служба президента Украины

«У президента считают, что последние решения КСУ были инспирированы альянсом Коломойского и Порошенко (большинство судей КСУ было назначено во времена Порошенко и до сих пор, по версии «слуг народа», им контролируется). Интерес Порошенко в том, чтоб обвинить в происходящем Зеленского и навлечь на него гнев Запада. После чего попытаться его сместить через организацию массовых акций протеста», — сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Более того, украинские власти доносят свою точку зрения и до зарубежных посольств.

«До западных посольств уже донесена позиция президента и его команды относительно решений КСУ и там, как утверждают депутаты, понимают, что Зеленский к ним непричастен и что это игра Коломойского и Порошенко», — указывалось в публикации.

В то же время, звучат голоса указывающие: решение судей, которое они, кстати, вынесли по обращению 47 народных депутатов из «Оппозиционной платформы — За жизнь» и группы «За будущее», вполне законно.

Закон превыше всего

Украинский политический эксперт Игорь Лавриненко уверен: решение КСУ законно.

«Конституционный суд сделал то, что должен был сделать еще во времена Порошенко. Именно тогда Верховная Рада с нарушением приняла так называемое антикоррупционное законодательство. О том, что нарушения были, говорило экспертное управление Верховной Рады и не-привластные специалисты. Но вспомните — общее настроение было такое, что все хотели взять веревку и мыло, чтобы повесить пару-тройку коррупционеров. В итоге, списали на революционную необходимость и «люди требуют». Криворукие парни из БПП и «Наркофронта» накосячили…. — а отвечать теперь за все Зеленскому и Конституционному суду», — отметил он.

Кроме того, Лавриненко напомнил, что многие уволенные по антикоррупционному и люстрационному законодательству позже восстанавливались через ЕСПЧ. При этом никто на Украине не оскорбляет судей этого суда и не требует привлечь их к ответу.

Да и вообще, европейцы со своими угрозами, по мнению эксперта, показали своё двуличие. Законопроект Зеленского о судьях КСУ грозит ему импичментом - юрист © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В Европе есть электронные декларации? Нет. В Европе есть НАБУ и САП? Нет. В Европе есть коррупция? В низах — может быть, и нет. А в верхах — 100% есть. Так что перестаньте, дорогие европейцы, разбрасываться заявлениями. Если бы вы были за Закон, то в 2014-2016 годах не поддерживали бы БПП и «Наркофронт», когда те нарушали Закон. Если бы вы были за Закон, то не поддерживали бы преследование судей в рамках так называемой «судебной реформы». А если вы поддержали весь этот беспредел, заткнитесь», — отметил Лавриненко.

В то же время, решение президента ограничить Конституционный суд некоторые эксперты назвали противоречащим основному закону.

«Президентский законопроект о Конституционном суде каждым своим пунктов нарушает Конституцию. Он будет моментально признан неконституционным и не будет иметь никаких правовых последствий. Похоже, во всей команде президента нет ни одного юриста», — отметил эксперт по менеджменту и бизнесу Валерий Пекарь.

А пока на Украине разворачивается борьба касательно законности решения КСУ.