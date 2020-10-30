Напомним, что 26 октября Окружной административный суд Киева постановил отстранить директора НАБУ Артёма Сытника от занимаемой должности, а в августе аналогичное решение принял Конституционный суд. Тем не менее, Сытник уходить не собирается, чувствуя за спиной поддержку западных партнёров (США и МВФ). В своём заявлении Офис президента попытался «просочиться между каплями», с одной стороны, подчеркивая независимость судебной системы, и антикоррупционными органами — с другой при явном конфликте между этими двумя ветвями.
«Офис Президента неоднократно подчеркивал свою принципиальную позицию — никакого, в частности политического и медийного, вмешательства в работу судебной ветви власти. Однако считаем необходимым отметить, что решение любых споров, в которые вовлечены антикоррупционные органы нашего государства или отдельные должностные лица этих органов, в любом случае не должно повредить институциональной способности и независимости антикоррупционной инфраструктуры. Создание и эффективная работа такой инфраструктуры полностью соответствуют национальным интересам Украины», — говорится в заявлении.
В Офисе президента считают, что Владимир Зеленский ликвидировал все препятствия для работы НАБУ, которую последовательно блокировали предыдущие пять лет, призвав также депутатов привести закон о НАБУ в соответствие с конституционными нормами.
Такая активизация вокруг НАБУ отчасти связана и с нарастающим разочарованием избирателей в президенте Зеленском и его партии «Слуга народа», что отчасти проявилось в результатах местных выборов, неутешительных для партии власти в большинстве регионов.
Накануне выборов, в середине октября, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса украинцев относительно наиболее важных проблем, которые их волнуют. На первое место граждане ставят войну на Донбассе (62,6%), на второе — борьбу с коррупцией (52,8%) и на третье — безработицу (43,2%).
Борьба с коррупцией была одним из главных лейтмотивов предвыборных обещаний Владимира Зеленского, обещавшего «посадки» коррупционеров, в том числе из окружения Петра Порошенко. Экс-президент Порошенко в своё время тоже считал своей приоритетной обязанностью борьбу с коррупцией, а по стране висели плакаты с лицом Порошенко и фразой: «Цель №1 — борьба с коррупцией».
Однако, как говорится, воз и ныне там, что прекрасно видят рядовые украинцы. Сентябрьский опрос Центра Разумкова показал, что антикоррупционные органы, как и суды, лидируют по уровню недоверия. Судебной системе в целом не доверяют (77,5%), Верховному суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) — 71%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) — 70,5%, Антикоррупционному суду (ВАКС) — 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 70%. По сравнению с периодом правления Петра Порошенко уровень доверия к этим структурам снизился в среднем на 5-6%.
Украинцы не видят ни обещанных «посадок» фигурантов громких коррупционных скандалов, а сами регулярно сталкиваются с коррупцией в органах власти.
На днях Зеленский раскритиковал генпрокурора Ирину Венедиктову за отсутствие прогресса в делах о коррупции, а 26 октября Венедиктова вызвала к себе руководителя НАБУ Сытника и и.о. Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максима Грищука. Она заявила в ходе встречи, что всем правоохранителям была поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией.
Параллельно Венедиктова отчиталась в усилении работы по борьбе с коррупцией, заявив, что при ней в 2020 году на треть увеличилось количество раскрытых коррупционных преступлений. «Более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция Украина в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры. На треть в этом году увеличилось количество раскрытых преступлений, на 20% количество осужденных», — сообщила Венедиктова.
Детективы НАБУ после «нагоняя» со стороны генпрокурора ринулись в порт «Южный» бороться с коррупцией, раскрыв схему присвоения денег на тендерах на сумму 4,25 миллиона гривен, подозревая замдиректора предприятия и семь директоров предприятий-поставщиков услуг. Однако подобных громких заявлений за последние годы было множество, но практически все их фигуранты остаются на свободе, а в бюджет возвращаются лишь символические «крохи» от заявленных сумм.
Согласно официальному реестру дел на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), ведомство оформило в суде два приговора, предусматривающих реальное лишение свободы: один для судьи из Краматорска, другой — для экс-главы райадминистрации в Одесской области за незаконно выписанную себе премию. И это притом что Украина, по мнению европейских аналитических центров, является самым коррумпированным государством в Европе, несмотря на многочисленные антикоррупционные органы, основанные в стране при содействии западных структур.
По данным за прошлый год организации Transparency International, Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 126 место из 180. Указано, что Украина вернулась к показателям 2017 года. Ее соседями в рейтинге являются Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.
Отсутствие значимых результатов борьбы с коррупцией экономист Виктор Скаршевский объясняет тем, что антикоррупционные органы больше симулируют деятельность при баснословных затратах, выдавая результат «на копейку».
«На антикоррупционные органы, с момента их создания в 2015 году, украинские налогоплательщики израсходовали 12 млрд грн. В проекте госбюджета на 2021 год на, так называемую, антикоррупционную «инфраструктуру» предусмотрено 5,6 млрд грн бюджетных денег. Итого — 17,6 млрд грн или более $600 млн. За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» — ноль», — пишет экономист.
Заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова более резка в своей оценке их работы и откровенно называет украинские антикоррупционные органы «дармоедами», проедающими бюджет.
«Этих так называемых антикоррупционеров, их бенефициаров, кураторов и группу поддержки возбуждает не необходимость наконец-то заняться своей «работой» то есть системной «борьбой» с коррупцией. Их возбуждает покушение на их священное право ни х…ра не делать, прожирать миллиарды бюджетных денег, а помимо этого — еще и десятков миллионов денег иностранных грантов на борьбу с коррупцией. И морализаторствовать, выдаивая последние соки из едва живых госкорпораций вроде Укрзализныци или Укроборонпрома. После смены власти стране предстоит запустить параллельно два процесса:
— жесткое преследование нынешних коррупционеров, коррупционеров-папередников, коррупционеров — папередников паперидников и так далее по цепочке, с посадками и конфискациями;
— ликвидацию антикоррупционных дармоедов — имитаторов борьбы с коррупцией уголовное преследование всех причастных к этой афере и возмещение ими нанесенного бюджету ущерба», — пишет Крюкова.
В целом же получается, что при многомиллионных затратах и начислении высоких зарплат украинские антикоррупционные органы работают, мягко говоря, вхолостую.
И подобная тенденция наблюдается последние годы практически во всех сферах. Госкино при многомиллионных затратах на производство патриотических фильмов выдает копеечные кассовые сборы. Наблюдательные советы и руководство госпредприятий (при начислении себе многомиллионных сумм на «реформы» и зарплаты) с каждым годом вгоняет соответствующие предприятия в еще большие убытки. В значительной степени эта тенденция обусловлена тем, что даже антикоррупционные органы воспринимаются ее сотрудниками, лишь как очередное «хлебное место». И не более того.