В связи с обострившейся после местных выборов борьбой вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Офис президента Украины вечером 27 октября сделал заявление об эффективности работы этого ведомства

Напомним, что 26 октября Окружной административный суд Киева постановил отстранить директора НАБУ Артёма Сытника от занимаемой должности, а в августе аналогичное решение принял Конституционный суд. Тем не менее, Сытник уходить не собирается, чувствуя за спиной поддержку западных партнёров (США и МВФ). В своём заявлении Офис президента попытался «просочиться между каплями», с одной стороны, подчеркивая независимость судебной системы, и антикоррупционными органами — с другой при явном конфликте между этими двумя ветвями.

«Офис Президента неоднократно подчеркивал свою принципиальную позицию — никакого, в частности политического и медийного, вмешательства в работу судебной ветви власти. Однако считаем необходимым отметить, что решение любых споров, в которые вовлечены антикоррупционные органы нашего государства или отдельные должностные лица этих органов, в любом случае не должно повредить институциональной способности и независимости антикоррупционной инфраструктуры. Создание и эффективная работа такой инфраструктуры полностью соответствуют национальным интересам Украины», — говорится в заявлении.

Офис президента Украины прокомментировал иск к НАБУ © пресс-служба НАБУ

Такая активизация вокруг НАБУ отчасти связана и с нарастающим разочарованием избирателей в президенте Зеленском и его партии «Слуга народа», что отчасти проявилось в результатах местных выборов, неутешительных для партии власти в большинстве регионов.

Накануне выборов, в середине октября, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса украинцев относительно наиболее важных проблем, которые их волнуют. На первое место граждане ставят войну на Донбассе (62,6%), на второе — борьбу с коррупцией (52,8%) и на третье — безработицу (43,2%).

Борьба с коррупцией была одним из главных лейтмотивов предвыборных обещаний Владимира Зеленского, обещавшего «посадки» коррупционеров, в том числе из окружения Петра Порошенко. Экс-президент Порошенко в своё время тоже считал своей приоритетной обязанностью борьбу с коррупцией, а по стране висели плакаты с лицом Порошенко и фразой: «Цель №1 — борьба с коррупцией».

НАБУ задержало руководство порта «Южный» © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк Петра Порошенко уровень доверия к этим структурам снизился в среднем на 5-6%.

Украинцы не видят ни обещанных «посадок» фигурантов громких коррупционных скандалов, а сами регулярно сталкиваются с коррупцией в органах власти.

На днях Зеленский раскритиковал генпрокурора Ирину Венедиктову за отсутствие прогресса в делах о коррупции, а 26 октября Венедиктова вызвала к себе руководителя НАБУ Сытника и и.о. Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максима Грищука. Она заявила в ходе встречи, что всем правоохранителям была поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией.

Параллельно Венедиктова отчиталась в усилении работы по борьбе с коррупцией, заявив, что при ней в 2020 году на треть увеличилось количество раскрытых коррупционных преступлений. «Более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция Украина в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры. На треть в этом году увеличилось количество раскрытых преступлений, на 20% количество осужденных», — сообщила Венедиктова.

Девальвация незалежности: почему украинские суды не могут уволить директора НАБУ © Facebook, НАБУ

Согласно официальному реестру дел на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), ведомство оформило в суде два приговора, предусматривающих реальное лишение свободы: один для судьи из Краматорска, другой — для экс-главы райадминистрации в Одесской области за незаконно выписанную себе премию. И это притом что Украина, по мнению европейских аналитических центров, является самым коррумпированным государством в Европе, несмотря на многочисленные антикоррупционные органы, основанные в стране при содействии западных структур.

По данным за прошлый год организации Transparency International, Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 126 место из 180. Указано, что Украина вернулась к показателям 2017 года. Ее соседями в рейтинге являются Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.

Отсутствие значимых результатов борьбы с коррупцией экономист Виктор Скаршевский объясняет тем, что антикоррупционные органы больше симулируют деятельность при баснословных затратах, выдавая результат «на копейку».

«На антикоррупционные органы, с момента их создания в 2015 году, украинские налогоплательщики израсходовали 12 млрд грн. В проекте госбюджета на 2021 год на, так называемую, антикоррупционную «инфраструктуру» предусмотрено 5,6 млрд грн бюджетных денег. Итого — 17,6 млрд грн или более $600 млн. За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» — ноль», — пишет экономист.

НАБУ встало на защиту своего главы Сытника © Facebook, Національне Антикорупційне Бюро України Светлана Крюкова более резка в своей оценке их работы и откровенно называет украинские антикоррупционные органы «дармоедами», проедающими бюджет.

«Этих так называемых антикоррупционеров, их бенефициаров, кураторов и группу поддержки возбуждает не необходимость наконец-то заняться своей «работой» то есть системной «борьбой» с коррупцией. Их возбуждает покушение на их священное право ни х…ра не делать, прожирать миллиарды бюджетных денег, а помимо этого — еще и десятков миллионов денег иностранных грантов на борьбу с коррупцией. И морализаторствовать, выдаивая последние соки из едва живых госкорпораций вроде Укрзализныци или Укроборонпрома. После смены власти стране предстоит запустить параллельно два процесса:

— жесткое преследование нынешних коррупционеров, коррупционеров-папередников, коррупционеров — папередников паперидников и так далее по цепочке, с посадками и конфискациями;

— ликвидацию антикоррупционных дармоедов — имитаторов борьбы с коррупцией уголовное преследование всех причастных к этой афере и возмещение ими нанесенного бюджету ущерба», — пишет Крюкова.

В целом же получается, что при многомиллионных затратах и начислении высоких зарплат украинские антикоррупционные органы работают, мягко говоря, вхолостую.

И подобная тенденция наблюдается последние годы практически во всех сферах. Госкино при многомиллионных затратах на производство патриотических фильмов выдает копеечные кассовые сборы. Наблюдательные советы и руководство госпредприятий (при начислении себе многомиллионных сумм на «реформы» и зарплаты) с каждым годом вгоняет соответствующие предприятия в еще большие убытки. В значительной степени эта тенденция обусловлена тем, что даже антикоррупционные органы воспринимаются ее сотрудниками, лишь как очередное «хлебное место». И не более того.