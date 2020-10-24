На уходящей неделе в регионе появился ещё один «красный» областной центр – Ровно, однако этого практически не заметили. Центральные и местные власти работали под лозунгом «всё для выборов, всё для победы»

Примечательно, что на борьбе с эпидемией коронавируса никто из политиков не пытался заработать баллы в глазах избирателей — скорее всего, просто понимая, что в эффективность их действий уже никто не поверит.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский в своём интервью избранным украинским телеканалам, вышедшем в эфир 22 октября, обвинил городских голов, которые игнорировали карантин, в гибели большого количества людей от коронавирусной инфекции.

Правда, никого из западно-украинских мэров Зеленский не упомянул, ограничившись лишь фамилией градоначальника Харькова. Что буду делать дальше — не скажу. О чём Зеленский говорил с журналистами © пресс-служба президента Украины

«Повсюду заведены уголовные дела, после чего головы тех или иных городов берут их себе в риторику. Выходят и говорят: «Так как выборы — меня хотят скинуть», а не из-за него погибло большое количество людей», — заявил президент Украины.

Возможно, именно поэтому во время поездки на Волынь, которая состоялась также 22 октября, Владимир Зеленский не посетил Луцк, власти которого весьма резко оценивали карантинные ограничения, вводимые Киевом.

И хотя областной центр Волыни ныне находится в «оранжевой» карантинной зоне, президент посетил не его, а также «оранжевый» Ковельский район — на границе с Польшей.

Хотя СМИ о визите Зеленского не объявляли, а на мероприятия с участием президента никого не приглашали, ссылаясь на ограничения, однако группа местных жителей и журналистов поджидала главу государства у входа в отремонтированную школу села Вербка.

Кстати, президент к приезду на Волынь подготовился основательно, сменив накануне начальника управления Службы безопасности Украины в Волынской области. В село Вербка Владимир Зеленский прилетел на вертолёте, пересев на него с президентского самолёта в аэропорту Луцка.

Встречающие, среди которых были и учителя сельской школы, принесли Зеленскому тыкву (по украинскому обычаю, если девушка отвергала предложение сватов, то вручала несостоявшемуся жениху «гарбуза», то есть тыкву).

Кроме того, президенту напомнили об одном из обещаний учителям времен прошлогодних выборов — плакатом с фразой «Приехал за голосами? Где зарплаты $4000?»

Двум из присутствующих местных жителей удалось коротко пообщаться с Зеленским — ему рассказали о проблемах института рака и отсутствии дорожного покрытия к школе-долгострою в селе Стобыховка Камень-Каширского района Волынской области.

Стоит отметить, что ремонт школы в селе Вербка был закончен ещё в прошлом году, но её срочно вписали в президентскую программу «Большого строительства». Собственно, именно инспекции объектов в рамках этой программы и был формально посвящён визит Владимира Зеленского на Волынь. У Зеленского сдали нервы, неловкий момент попал на видео © Скриншот видео YouTube

Тут он ознакомился с ходом ремонтных работ на «Варшавской трассе» — дороге, ведущей к пункту пропуска на украинско-польской границе «Ягодин», и поручил «Укравтодору» к лету 2021 года отремонтировать автодорогу к Шацким озерам.

После этого Зеленский провёл закрытую встречу с руководством Волынской областной организации партии «Слуга народа», которая состоялась в ресторане MiraMar в Ковеле. На встрече также присутствовали кандидаты от этой партии — в местные депутаты и головы.

Местные СМИ особо смаковали тот факт, что ряд местных представителей «ЗЕ-команды» ранее тесно сотрудничали с «Украинским выбором» — движением Виктора Медведчука, ныне одного из лидеров пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

В частности, речь идёт о лидере Волынских «слуг народа», депутате Верховной Рады Валерии Стернийчуке.

При этом на противодействии ОПЗЖ на Западной Украине пиарились местные националисты. Так, 22 октября во Львове «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» (запрещён в РФ) и ряд других националистических организаций сорвали пресс-конференцию, на которой соратники Медведчука планировали презентовать кандидатов от своей партии в Львовский городской совет.

Как ни парадоксально, согласно свежим опросам, ОПЗЖ имеет шансы создать фракцию в горсовете столицы Галичины, что вызвало панику местных «патриотов».

Как отметил член Совета региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Смирнов, националисты запугивали журналистов и работников информационных площадок, которые давали возможность оппозиционным политикам выразить свою позицию.

«Больше всего пугает бездействие власти по этому вопросу. То есть это или незнание, или бездеятельность, или злой умысел. Я склоняюсь к третьему варианту, потому что полиция, конечно, приехала.

Пресс-конференцию сорвали, а потом в сетях выложили видеообращение представителей, скажем так, организаций радикально настроенных… Это обращение было похоже на запись террористов, с таким угрюмым жёстким видом они сказали, что свобода слова есть во Львове, но не для всех», — рассказал Александр Смирнов в эфире львовского телеканала ZIK. «Русский след»: на Украине националисты травят Renault за производство автомобилей на ЗАЗе © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

В Черновцах же свою злость на кандидатов от ОПЗЖ националисты вымещают на их рекламных плакатах. Так, Общественная сеть «Опора» сообщила, что красной краской были испачканы несколько биллбордов одного из лидеров списка ОПЗЖ в Черновицкий городской совет Александра Болтунова. Местная полиция на это не отреагировала, сославшись на отсутствие обращений партии.

Зато в Хмельницком полиция обвинила одного из кандидатов от ОПЗЖ в городской совет в «сепаратизме» — за организацию агитационного мероприятия, где звучали тезисы о нелегитимности нынешних властей на Украине.

При этом в Черновцах отмечены факты незаконной агитации, направленной на снижение явки на выборы пожилых избирателей. По городу расклеили листовки, в которых людей старше 50 призывают после возвращения с избирательных участков записаться к семейному врачу «на профилактический осмотр» и сдать ПЦР-тест на COVID-19.

«Обследовав прилегающую территорию, полицейские обнаружили двух человек, которые распространяли указанные листовки. Правоохранители отобрали у них объяснения и сейчас продолжают выяснять обстоятельства происшествия и устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и распространению таких материалов», — сообщили в полиции.

Следователи уже выяснили, что авторы (дез)информационных материалов ссылаются на несуществующую волонтерскую медицинскую организацию, а медработники Черновицкой области не имеют никакого отношения к этим листовкам.

Местные комментаторы приводят факты, которые свидетельствуют, что за этой акцией стоит кандидат в мэры Черновцов от партии «Слуга народа» Виталий Другановский, который пока занимает четвёртое место в рейтинге кандидатов.

Поскольку Черновцы находятся в «красной» карантинной зоне, такое запугивание действительно сможет искусственно увеличить процент молодых избирателей, на голоса которых рассчитывают в президентской партии.

Однако всё же основной «фишкой» нынешних местных выборов на Украине является попытка кандидатов и политических сил представить себя в качестве успешных строителей, в первую очередь — дорог.

Так, 20 октября государственный «Укравтодор» разместил в СМИ Черновицкой и Хмельницкой областей информацию о том, что компания капитально ремонтирует более 66 километров дороги Н-03 от Житомира до границы с Румынией, в частности, сооружает путепровод в Черновицкой области и до конца года сдаст участок дороги между Хмельницким и Каменцем-Подольским.

Но ремонтировать дороги перед выборами можно не всем. Так, в Вижницком районе Черновицкой области полиция открыла уголовное производство против депутата райсовета за то, что по его инициативе был выровнен участок дороги в направлении села Банилов. Причём производство открыто не по факту выполнения работ без соответствующих разрешений, а по статье о подкупе избирателей. Карасев предположил, что было бы, если бы Сталин не присоединил Западную Украину

При этом в последнюю неделю перед выборами информация о начале или завершении работ по ремонту дорог сыпется на Западной Украине как из ведра.

Во Львовской области 22 октября начата реконструкция дороги между городами Жолква и Каменка-Бугская, причём сообщил об этом депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа».

На Закарпатье в тот же день объявили о ремонте дороги на Оленевском перевале в Карпатах, соединяющей Перечинский и Свалявский район области.

А на Прикарпатье 23 октября служба автодорог Ивано-Франковской области объявила о сдаче в эксплуатацию моста через реку Днестр на дороге Бурштын-Калуш, а также о продолжении работ на объездной дороге вокруг города Калуш (это участок трассы Н-10 Стрый-Мамалыга на границе с Румынией).

А мэр всё ещё «красного» Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 23 октября похвастался выходом на городские маршруты четырёх новых автобусов белорусского производства, и пообещал в ближайшее время ещё пять 9-метровых турецких автобусов «с добротной комплектацией».

А несколькими днями ранее Марцинкив объявил, что, поскольку в Ивано-Франковске поезда не берут пассажиров в связи с карантиннымиограничениями, то городские власти организовали специальный автобусный трансфер до находящейся в 20 километрах станции Галич.

Новые маршруты городского транспорта на минувшей неделе были также запущены в Ужгороде и Львове. При этом в столице Закарпатья городские власти просто «выдавили» с нескольких направлений частного перевозчика, чтобы запустить на новый, более длинный маршрут новые автобусы.

А во Львове запущенный 23 октября на свежеотремонтированную улицу Хуторовка троллейбус в первый же день успел попасть в аварию, врезавшись в автомобиль Mazda CX-5, который на кольце пропускал другие авто.

А вот в «красном» Тернополе 23 октября спустили на воду городского озера теплоход «Герой Танцоров», который до того три месяца ремонтировали. В Херсонской области декоммунизировали заповедник © РИА Новости, Игорь Подгорный | Перейти в фотобанк

Странно, что судно ещё не переименовали, ведь Герой Советского Союза младший лейтенант Григорий Танцоров, который погиб при освобождении Тернополя от нацистов, в нынешней Украине считается «оккупантом». Да и сам теплоход просится на «декоммунизацию» — он построен в 1963 году, на Бобруйском судоремонтном заводе в Белоруссии.

Кстати, коммунистическое прошлое на днях символически напомнило о себе в Ровно — там во время строительных работ в центре города нашли закопанный бюст Иосифа Сталина. Его планируют передать в областной краеведческий, вот только вряд ли рядом будет размещена информация о том, что именно благодаря Сталину Ровно и другие города Западной Украины оказались в составе УССР.

Не исключено, что с требованием вернуть теплоходу «Герой Танцоров» название «Залещики», которое он носил, когда ещё ходил по Днестру, местные «патриоты» обратятся в суд.

А пока известный борец за украинский язык Святослав Литинский через Львовский окружной административный суд требует отменить решения о предоставлении венгерскому языку статуса регионального в двух районах Закарпатской области.

Неудивительно, что это совпало с очередным обострением украинско-венгерских отношений на фоне избирательной кампании. Так, 20 октября МИД Украины заявили, что неоднократно фиксировали признаки политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область, и обратились к правоохранителям с просьбой дать правовую оценку этим действиям.

Это было реакцией на обращение Гражданской сети «Опора» с просьбой оценить действия госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи, который во время визита на Закарпатье агитировал в пользу КМКС — «Партии венгров Украины».

Информация о визите Потапи в венгероязычную школу Ужгорода содержалась на сайте «Партии венгров Украины», в частности, приводилась цитата Потапи о важности того, чтобы венгры на Закарпатье поддержали венгерских кандидатов на местных выборах.

МИД Венгрии ответил на обвинение Киева в незаконной агитации в Закарпатье © Facebook, Міністерство закордонних справ України

Кроме того, в венгерском дипломатическом ведомстве назвали «естественным», что Потап призывал членов венгерского сообщества участвовать в выборах 25 октября.

При этом Закарпатская областная государственная администрация (ОГА) рассчитывает на помощь со стороны Венгрии в реализации ряда украинско-венгерских проектов на территории края.

Речь идёт о строительстве совместного контрольно-пропускного пункта «Большая Паладь — Нодьгодош» в Береговском районе, строительстве объездной дороги вокруг города Берегово и завода по переработке бытовых отходов в селе Яноши, а также поставках медицинского оборудования в центральную районную больницу Берегово, которую во время поездки на Закарпатье посещал Владимир Зеленский.

Каким образом желание получить от Венгрии деньги соотносится с новыми претензиями Киева в адрес Будапешта в частности, и упорным нежеланием киевских властей обеспечить языковые и образовательные права закарпатских венгров вообще, — сказать сложно.