Президент Украины последние дни активно занимается внешней политикой. Буквально за две недели он провел переговоры в Брюсселе, в Лондоне, принял польского президента, и вот теперь — Турция. На фоне экономических проблем Украины президент активно пытается заручиться поддержкой международных партнеров, выпросить финансовую помощь или кредиты, привлечь покупателей украинских ценных активов и закупить вооружение.
В Анкаре Зеленский должен подписать ранее согласованное межправительственное рамочное военное соглашение. Киев ранее одобрил Стратегию национальной безопасности, в которой Анкара определена в качестве одного из стратегических партнёров. Визит проходит на фоне эскалации военного конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Турция поддерживает Азербайджан, в том числе с помощью поставок военной техники.
Новая эскалация конфликта на Кавказе продемонстрировала военным весь потенциал использования ударных БПЛА (дронов) для поражения укрепрайонов, ПВО и бронетехники противника. Азербайджану их поставляет именно Турция. Киев стоит на очереди, желая активно использовать против республик Донбасса ударные БПЛА и барражирующие дроны-камикадзе.
Речь идёт прежде всего о БПЛА Bayraktar TB2, активно используемых в Ливии протии армии Халифы Хафтара, в Азербайджане против армянских сил, в Сирии и на юго-востоке Турции против курдских ополченцев.
Турецкий ударный дрон назван по имени зятя президента Турции, Сельчука Байрактара, турецкого бизнесмена и инженера, владельца компании по их производству. Таким образом, в развитии этого бизнеса турецкий президент «кровно» заинтересован.
Однако недавно Канада запретила продавать Турции системы лазерного наведения и оптику, используемую на этих дронах, что заставило Турцию искать других производителей этих деталей. Оптику для украинской оборонки и на экспорт, например, производит Черкасский завод «Фотоприбор», входящий в государственный концерн «Укроборонпром».
В августе, как сообщал Telegram-канал «Цыбуля», украинские предприятия неплохо заработали, отправив на экспорт в Турцию партию двигателей для турецких беспилотников и несколько контейнеров с комплектующими для произведенных ранее на Украине радиолокационных станций обнаружения и сопровождения целей.
Современные российские системы способны им противодействовать достаточно эффективно, но не устаревшие системы ПВО непризнанных республик. Иными словами, сама сделка говорит о намерениях вернуть неподконтрольные территории именно военным путём. Даже потеря дрона не несёт таких имиджевых рисков, как потеря полноценного бомбардировщика или гибель пилота.
Переговоры о закупке данных БПЛА начало еще правительство Петра Порошенко. В начале октября текущего года гендиректор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря заявил, что Киев намерен закупить 48 таких дронов. Сейчас украинская армия располагает шестью беспилотниками Bayraktar TB2 и тремя станциями управления, которые тестируются на западной Украине. Контракт на их поставку стоимостью $70 млн подписали в начале 2019 года.
Для сравнения: на вооружении у Турции стоят сейчас 107 таких дронов.
Российский военный эксперт Юрий Лямин отмечает, что они представляют собой особую угрозу для республик Донбасса.
«Bayraktar TB2 могут действовать выше зоны поражения имеющихся у ДНР и ЛНР ЗРК „Стрела-10" и ПЗРК, при этом поражая цели с помощью высокоточных управляемых бомб», — говорит военный эксперт.
Соглашение предполагает также совместное производство на территории Украины, что должно сократить стоимость примерно на треть.
В сентябре Эрдоган также принял украинскую делегацию во главе с вице-премьером. Были и представители ведущих предприятий украинской оборонки, в том числе самолетостроительного предприятия «Антонов» и производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Было решено продолжать технические переговоры по вопросу совместного производства транспортника «Антонов».
Украина и Турция также намерены обсудить и сотрудничество спецслужб двух стран. Турция последнее время активно вывозит из Украины беглых оппозиционных деятелей при поддержке украинских спецслужб. В 2018 году турецкие спецслужбы с согласия украинских властей вывезли из Одессы и Николаева оппозиционного блогера и журналиста Юсуфа Инана и бизнесмена Салиха Зеки Игита.
В сентябре этого года турецкая разведка задержала в Одессе члена Рабочей партии Курдистана Ису Озера. В свою очередь, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, провокация с задержанными в Белоруссии «вагнеровцами» тоже проводилась в сотрудничестве с турецкими спецслужбами.
Политолог Руслан Бортник, комментируя сотрудничество Украины и Турции, отмечал, что оно направлено преимущественно против России.
«Турция давно поставляет Украине вооружения — беспилотники, некоторые военные системы и амуницию. Таким образом, турки, во-первых, пытаются создать дополнительные проблемы для России, которая поддерживает правительство сирийского президента Башара Асада, который фактически воюет с протурецкими силами в Сирии и иногда попадает непосредственно по самим турецким войскам. Как это произошло буквально на днях.
Турция делает аналогично — она поддерживает правительство Украины, которое воюет с пророссийскими силами в Украине. Это такой себе симметричный ответ Путину и России, особенно на фоне последнего обострения в Сирии. С другой стороны, турки пытаются сохранить влияние на крымских татар, их радикальные группы», — говорил Бортник.
Как сообщает telegram-канал «Легитимный», Зеленский и Эрдоган обсудят запускаемую украинским МИДом и Офисом президента «Крымскую платформу», куда уже «кулуарно» пригласили Турцию, но на данный момент ответа точного нет. Два президента также обсудят ситуацию в Карабахе. Большую часть встречи будут обсуждать экономическое сотрудничество двух стран.
«Легитимный», ссылаясь на источники в Офисе президента, отмечает, что турецкие крупные компании, как и английские, и польские, хотят себе тоже отхватить хорошие активы государственных компаний, которые будут выставлены в 2021 году на приватизацию. Также турки хотят стать «инвесторами» по покупке украинской земли через украинские банки.
Президент Украины в ходе встречи с Эрдоганом заявлял, что Киев рассчитывает на инвестиции в размере $10 млрд.
Кроме того, Турция заинтересована в экспорте азербайджанского газа. Во время февральского визита Эрдогана в Киев этот вопрос уже поднимался.
«Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину», — говорил Зеленский после встречи.
Турция уже 8 лет ведет переговоры с Украиной о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). В этом году к ним снова вернулись. Для активизации переговоров Турция в августе подняла на 20% пошлины на ряд украинских товаров (кондитерскую и сельхозпродукцию). В Киеве сразу же заявили о перезагрузке темы ЗСТ после разговора украинского министра экономики Игоря Петрашко с министром торговли Турции Рухсаром Пекджаном.
Главным камнем преткновения в переговорном процессе стали различные подходы к торговле сельхозпродукцией. Анкара предлагала оставить аграрный сектор за скобками, создав ЗСТ только для торговли промышленными товарами. После того как экономика Украины прошла масштабную деиндустриализацию, а основной статьей экспорта стала именно сельхозпродукция, Турция предлагала Киеву как бы «одностороннюю» свободную торговлю.
Турецкие промышленные товары тоже, очевидно, убили бы украинского производителя. Благодаря модернизации и технологичности производства, а также учитывая большие объемы производства продукции, турецкие текстильные изделия, бытовая техника и другие товары широкого потребления гораздо дешевле, чем на Украине.
По объему ВВП, а соответственно и экономическому потенциалу, обе страны тоже несоизмеримы: ВВП Турции достигает $900 млрд, что в девять раз больше украинского.
Директор украинского Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что из-за значительной разницы в экономическом развитии Украина может постепенно превратиться в сырьевой придаток Турции, куда будет гнать "вал" продукции без добавленной стоимости. Активно покупая взамен готовые товары, производство которых в Украине — ввиду невозможности конкурировать по цене и качеству — станет невыгодным.
«К зоне свободной торговли с Турцией отношусь осторожно. Надо понимать, что все турецкие электрометаллургические комбинаты работают на украинском металлоломе. Зато много конечной продукции, которая продается в Украине, поступает из Турции. Но если мы будем "сырьевым придатком" стран ЕС — с этим еще можно как-то мириться, ведь там высокое качество, хороший уровень, новейшие технологии… А уместно ли быть сырьевым придатком Турции, в которой мы же потом и покупаем одежду и те же изделия из металла — вопрос», — говорит Пендзин.
Однако другие украинские эксперты считают это приемлемой ценой за поддержку со стороны Турции в конфликте с Донбассом и политическом противостоянии с РФ.
Турция давно ведёт свою игру, а амбиции турецких националистов распространяются на северную Африку, Крым, Среднюю Азию, Закавказье и Ближний Восток. В чём-то эти амбиции вызывают раздражение в Евросоюзе, но в чем-то совпадают с интересами Великобритании и Польши.
Украину интересуют турецкие кредиты, возможность продажи активов (в первую очередь сельскохозяйственных земель) и военная помощь в конфликте против ДНР и ЛНР.