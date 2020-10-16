В пятницу, 16 октября, президент Владимир Зеленский отправляется в своё очередное зарубежное турне – на этот раз в гости к президенту Турции Реджепу Эрдогану

Президент Украины последние дни активно занимается внешней политикой. Буквально за две недели он провел переговоры в Брюсселе, в Лондоне, принял польского президента, и вот теперь — Турция. На фоне экономических проблем Украины президент активно пытается заручиться поддержкой международных партнеров, выпросить финансовую помощь или кредиты, привлечь покупателей украинских ценных активов и закупить вооружение.

«Только Зе не в курсе, в какой спор его втянули»: соцсети о визите президента Украины в Великобританию © president.gov.ua Зеленский должен подписать ранее согласованное межправительственное рамочное военное соглашение. Киев ранее одобрил Стратегию национальной безопасности, в которой Анкара определена в качестве одного из стратегических партнёров. Визит проходит на фоне эскалации военного конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Турция поддерживает Азербайджан, в том числе с помощью поставок военной техники.

Новая эскалация конфликта на Кавказе продемонстрировала военным весь потенциал использования ударных БПЛА (дронов) для поражения укрепрайонов, ПВО и бронетехники противника. Азербайджану их поставляет именно Турция. Киев стоит на очереди, желая активно использовать против республик Донбасса ударные БПЛА и барражирующие дроны-камикадзе.

Речь идёт прежде всего о БПЛА Bayraktar TB2, активно используемых в Ливии протии армии Халифы Хафтара, в Азербайджане против армянских сил, в Сирии и на юго-востоке Турции против курдских ополченцев.

Турецкий ударный дрон назван по имени зятя президента Турции, Сельчука Байрактара, турецкого бизнесмена и инженера, владельца компании по их производству. Таким образом, в развитии этого бизнеса турецкий президент «кровно» заинтересован.

Однако недавно Канада запретила продавать Турции системы лазерного наведения и оптику, используемую на этих дронах, что заставило Турцию искать других производителей этих деталей. Оптику для украинской оборонки и на экспорт, например, производит Черкасский завод «Фотоприбор», входящий в государственный концерн «Укроборонпром».

В августе, как сообщал Telegram-канал «Цыбуля», украинские предприятия неплохо заработали, отправив на экспорт в Турцию партию двигателей для турецких беспилотников и несколько контейнеров с комплектующими для произведенных ранее на Украине радиолокационных станций обнаружения и сопровождения целей.

Названы возможные детали соглашений, которые Зеленский заключит с Эрдоганом © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Переговоры о закупке данных БПЛА начало еще правительство Петра Порошенко. В начале октября текущего года гендиректор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря заявил, что Киев намерен закупить 48 таких дронов. Сейчас украинская армия располагает шестью беспилотниками Bayraktar TB2 и тремя станциями управления, которые тестируются на западной Украине. Контракт на их поставку стоимостью $70 млн подписали в начале 2019 года.

Для сравнения: на вооружении у Турции стоят сейчас 107 таких дронов.

Российский военный эксперт Юрий Лямин отмечает, что они представляют собой особую угрозу для республик Донбасса.

«Bayraktar TB2 могут действовать выше зоны поражения имеющихся у ДНР и ЛНР ЗРК „Стрела-10" и ПЗРК, при этом поражая цели с помощью высокоточных управляемых бомб», — говорит военный эксперт.

Соглашение предполагает также совместное производство на территории Украины, что должно сократить стоимость примерно на треть.

В сентябре Эрдоган также принял украинскую делегацию во главе с вице-премьером. Были и представители ведущих предприятий украинской оборонки, в том числе самолетостроительного предприятия «Антонов» и производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Было решено продолжать технические переговоры по вопросу совместного производства транспортника «Антонов».

Важный для России разговор. Зачем Зеленский встречался с главой британской разведки © president.gov.ua Юсуфа Инана и бизнесмена Салиха Зеки Игита.

В сентябре этого года турецкая разведка задержала в Одессе члена Рабочей партии Курдистана Ису Озера. В свою очередь, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, провокация с задержанными в Белоруссии «вагнеровцами» тоже проводилась в сотрудничестве с турецкими спецслужбами.

Политолог Руслан Бортник, комментируя сотрудничество Украины и Турции, отмечал, что оно направлено преимущественно против России.

«Турция давно поставляет Украине вооружения — беспилотники, некоторые военные системы и амуницию. Таким образом, турки, во-первых, пытаются создать дополнительные проблемы для России, которая поддерживает правительство сирийского президента Башара Асада, который фактически воюет с протурецкими силами в Сирии и иногда попадает непосредственно по самим турецким войскам. Как это произошло буквально на днях.

Турция делает аналогично — она поддерживает правительство Украины, которое воюет с пророссийскими силами в Украине. Это такой себе симметричный ответ Путину и России, особенно на фоне последнего обострения в Сирии. С другой стороны, турки пытаются сохранить влияние на крымских татар, их радикальные группы», — говорил Бортник.

Молчание армян. Не отрекаются любя © REUTERS, David Ghahramanyan/NKR InfoCenter/PAN Photo/Handout

«Легитимный», ссылаясь на источники в Офисе президента, отмечает, что турецкие крупные компании, как и английские, и польские, хотят себе тоже отхватить хорошие активы государственных компаний, которые будут выставлены в 2021 году на приватизацию. Также турки хотят стать «инвесторами» по покупке украинской земли через украинские банки.

Президент Украины в ходе встречи с Эрдоганом заявлял, что Киев рассчитывает на инвестиции в размере $10 млрд.

Кроме того, Турция заинтересована в экспорте азербайджанского газа. Во время февральского визита Эрдогана в Киев этот вопрос уже поднимался.

«Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину», — говорил Зеленский после встречи.

Турция уже 8 лет ведет переговоры с Украиной о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). В этом году к ним снова вернулись. Для активизации переговоров Турция в августе подняла на 20% пошлины на ряд украинских товаров (кондитерскую и сельхозпродукцию). В Киеве сразу же заявили о перезагрузке темы ЗСТ после разговора украинского министра экономики Игоря Петрашко с министром торговли Турции Рухсаром Пекджаном.

Главным камнем преткновения в переговорном процессе стали различные подходы к торговле сельхозпродукцией. Анкара предлагала оставить аграрный сектор за скобками, создав ЗСТ только для торговли промышленными товарами. После того как экономика Украины прошла масштабную деиндустриализацию, а основной статьей экспорта стала именно сельхозпродукция, Турция предлагала Киеву как бы «одностороннюю» свободную торговлю.

Турецкие промышленные товары тоже, очевидно, убили бы украинского производителя. Благодаря модернизации и технологичности производства, а также учитывая большие объемы производства продукции, турецкие текстильные изделия, бытовая техника и другие товары широкого потребления гораздо дешевле, чем на Украине.

По объему ВВП, а соответственно и экономическому потенциалу, обе страны тоже несоизмеримы: ВВП Турции достигает $900 млрд, что в девять раз больше украинского.

Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo Олег Пендзин считает, что из-за значительной разницы в экономическом развитии Украина может постепенно превратиться в сырьевой придаток Турции, куда будет гнать "вал" продукции без добавленной стоимости. Активно покупая взамен готовые товары, производство которых в Украине — ввиду невозможности конкурировать по цене и качеству — станет невыгодным.

«К зоне свободной торговли с Турцией отношусь осторожно. Надо понимать, что все турецкие электрометаллургические комбинаты работают на украинском металлоломе. Зато много конечной продукции, которая продается в Украине, поступает из Турции. Но если мы будем "сырьевым придатком" стран ЕС — с этим еще можно как-то мириться, ведь там высокое качество, хороший уровень, новейшие технологии… А уместно ли быть сырьевым придатком Турции, в которой мы же потом и покупаем одежду и те же изделия из металла — вопрос», — говорит Пендзин.

Однако другие украинские эксперты считают это приемлемой ценой за поддержку со стороны Турции в конфликте с Донбассом и политическом противостоянии с РФ.

Турция давно ведёт свою игру, а амбиции турецких националистов распространяются на северную Африку, Крым, Среднюю Азию, Закавказье и Ближний Восток. В чём-то эти амбиции вызывают раздражение в Евросоюзе, но в чем-то совпадают с интересами Великобритании и Польши.

Украину интересуют турецкие кредиты, возможность продажи активов (в первую очередь сельскохозяйственных земель) и военная помощь в конфликте против ДНР и ЛНР.