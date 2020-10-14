Кабинет министров Украины утвердил план реализации Стратегии национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы. Также правительство одобрило концепцию Государственной целевой социальной программы национально-патриотического воспитания на этот период

Пока документ существует в виде схемы, но фактическая его реализация направлена на воспитание молодежи в духе русофобии и радикального национализма, перерастающего порой в неонацизм.

Для чего приняли документ?

В правительстве полагают, что принятая Стратегия будет способствовать развитию целостной общегосударственной политики национально-патриотического воспитания; налаживанию межрегионального и межведомственного взаимодействия в сфере национально-патриотического воспитания с целью утверждения единой национальной системы ценностей.

Уроки ненависти. Кто и как под видом летнего лагеря учит украинских детей национализму © предоставлено автором Олега Немчинова, в результате длительного игнорирования и неурегулированности вопросов национально-патриотического воспитания, в Украине наблюдается ряд негативных явлений, которые «создают реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности в военной, гуманитарной, социальной, экономической, внутриполитической и других сферах».

Немчинов убеждён, что отсутствие должных мер патриотического воспитания будет способствовать «засилью антиукраинской пропаганды, продуцированию мировоззренческо-ценностной дезориентации, диспропорциям языковой ситуации, распространению местных идентичностей».

В пояснительной записке к документу указано, что возникли угрожающие признаки снижения «локальной идентификации украинцев»: если на западе страны считают себя гражданами Украины 80,6% респондентов, то на востоке — 67,4%, на юге — 66%, а на Донбассе — всего 42%.

Кроме того, по мнению авторов концепции, критическая ситуация сложилась с государственным языком, который использует меньше половины населения (44,5%), при этом каждый третий использует русский язык.

Также большую обеспокоенность чиновников вызывает неготовность граждан защищать Украину с оружием в руках: 60,2% респондентов не имеют таких намерений. Чаще всего такую готовность выражают жители Запада, меньше всего — Донбасса и только 37% готовы помогать защитникам волонтерством и благотворительностью.

Какие мероприятия предусмотрены концепцией?

Согласно плану, должность «вожатый» в украинских учебных заведениях будет заменена на «воспитателя» или «воспитательницу» до 2023 года, а уже в ближайшие два года в стране создадут ресурсные центры для обеспечения преподавания предмета «Защита Украины» в школах.

Естественно, будут откорректированы учебники и выпущены новые методические рекомендации для педагогов. Интересно, что намечена реализация проектов и мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы и популяризацию стандартов НАТО — стратегического противника России.

«К спиванию гимна должна прилагаться пятнадцатиминутка политинформации»: соцсети о нововведениях киевских властей © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Следует отметить, что «патриотическое воспитание» в украинских школах ведется на основе программы, разработанной Министерством образования в 2015 г.

Если взглянуть на неё, важную роль там отводится «восстановлению исторической памяти о периодах государственной традиции на Украине», в частности периодах Киевской Руси, Великого княжества Литовского, Войска Запорожского, Гетманщины, Украинской Народной Республики, Гетманата Павла Скоропадского, Западно-Украинской Народной Республики, Карпатской Украины и других «украинских освободительных проектов».

Особая роль отводится истории «героической борьбы украинского народа за государственную независимость в течение своего исторического пути»: ОУН*, УПА*, диссидентское движение, студенческая революция на граните, «Оранжевая революция», «Революция достоинства».

При этом патриотическое воспитание рекомендовано проводить с привлечением участников боевых действий на Донбассе и членов семей «небесной сотни».

«Патриотическое воспитание» на откупе у националистов и неонацистов

В рамках программы должны появиться военно-патриотические лагеря, где будут организованы игры «Сокол» с соответствующей идейной направленностью. Впрочем, это уже реализовывается.

Как писал автор Украины.ру Павел Волков, в Украине уже не первый год существует сеть детских лагерей организации «Юношенский корпус» (Юнкор), которая воспитывает детей в откровенно неонацистском духе. Детей и подростков там учат военной дисциплине, тактике, сборке/разборке боевого оружия и идеологически подковывают в русле радикального национализма. Действуют они в 7 областях Украины (Киевской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и Закарпаткой, а воспитателями в них являются бывшие участники полка «Азов».

Причем пропагандируют участие в таких лагерях вполне себе либеральные СМИ, вроде «Радио Свободы».

«Утро в лагере начинается с построения и молитвы украинского националиста. «Украина, святая мать героев, сойди в мое сердце. Святая! Могучая! Соборная! Слава Украине! Героям слава!» — в запале выкрикивают дети.

В этом лагере тех, кто простудился, в шутку называют «трехсотыми», а вместо имен дети части используют позывные.

В начале смены каждому ребенку выдается деревянный автомат. Старшие дети отправляются на остров, где получают макеты «настоящего» оружия. Это снайперская винтовка, которая стреляет лазером. Для 13-летнего Владимира это первая подобная игра.

«Люблю тихое ведение боя, поэтому — снайпер», — писало издание в репортаже из киевского лагеря с характерным названием «Азовец».

Всё это вызывает ассоциации с печально известным «Гитлерюгендом». Тем более что детям прививают уважение и любовь к таким персонажам как Бандера, Шухевич, Коновалец, организациям ОУН и УПА, запятнавших себя коллаборационизмом с гитлеровской Германией.

Гимн в школах и новый герб Украины © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Так, в начале текущего года конкурсная комиссия Минкульта распределила 8 миллионов гривен (около 21 миллиона рублей) в пользу организаций националистической направленности. Бюджетные средства получили «Образовательная ассамблея», сооснователем которой является руководитель неонацистов из "С14" Евгений Карась, «Национальный центр правозащиты», возглавляемый соратником Карася и убийцей Олеся Бузины Денисом Полищуком.

Также были профинансированы: СУМ (Союз Украинской Молодежи), «Молодой Народный Рух», «Молодежный Националистический Конгресс», «Сокол свободы» и другие, специализирующиеся на откровенной русофобии, подаваемой под соусом «украинского патриотизма».

Очевидно, что такое «воспитание» будет направлено на отрицание общего прошлого Украины и России, о котором будут говорить исключительно в негативном ключе, внедрение в сознание молодежи националистической мифологии о «борцах за независимость», «святом Майдане», возвеличивании бойцов "АТО", убивавших мирных граждан. А также о развитии чувства ненависти к русским и своим согражданам, имеющим иную точку зрения на происходящие в стране процессы.