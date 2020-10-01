Прошла третья неделя слушаний по вопросу об экстрадиции из Великобритании в США австралийского журналиста, основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа. 49-летнему журналисту предъявлено 18 обвинений в заговоре с целью получения и раскрытия информации национальной безопасности

Речь идет о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане. Прокуроры в том числе утверждают, что он подверг опасности жизни источников и информаторов по всему миру, опубликовав их имена. В случае экстрадиции Джулиана Ассанжа может ждать 175 лет заключения.

Не WikiLeaks и не Ассанж

«Рука Трампа» и правда о преступлениях США. Жуткие подробности дела Джулиана Ассанжа © AFP, LLUIS GENE Кристиан Гротхофф заявил лондонскому суду Олд-Бейли, что утечка некоторых из 251 000 дипломатических телеграмм, позже опубликованных Wikileaks, началась еще в конце 2010 года. Кэш этих еще не отредактированных с целью скрыть имена информаторов документов на сайте WikiLeaks был зашифрован, доступ к ним можно было получить, только имея ключ шифрования, то есть пароль.

Данный пароль был опубликован в феврали 2011 года в книге журналиста Guardian Дэвида Ли без разрешения Ассанжа. В конце августа уже все знали, что этот код можно использовать для дешифрования зеркальной версии зашифрованного онлайн-хранилища WikiLeaks. Удалить файлы было уже невозможно, поскольку сторонники WikiLeaks создали множество «зеркал» для того, чтобы защитить сайт от взломов, и эти «зеркала» не контролировались Ассанжем.

«Если бы Wikileaks предупредил людей о секретности файлов, — сказал профессор Гротхофф, — это могло бы только способствовать распространению, а не уменьшить его».

По его словам, полный кеш, включая секретные документы, был доступен через торренты и на веб-сайте Cryptome 1 сентября 2011 года.

Основатель Cryptome Джон Янг передал через адвокатов Ассанжа заявление, что он действительно опубликовал полученные на WikiLeaks с помощью пароля неотредактированные дипломатические телеграммы 1 сентября, однако ни у кого не было никаких претензий по этому поводу.

«С момента моей публикации на Cryptome.org неотредактированных дипломатических телеграмм ни один правоохранительный орган США не уведомил меня о том, что эта публикация является незаконной, представляет собой преступление или способствует его совершению. Они не просили их удалить», — написал Янг.

Суд также допросил Патрика Эллера, бывшего эксперта по цифровой судебной экспертизе в штаб-квартире Управления уголовных расследований армии США в Куантико, штат Вирджиния. Он в свое время анализировал протоколы военного трибунала по делу информатора Ассанжа экс-военнослужащей Челси Мэннинг. Оказалось, что трибунал в 2013 году даже не знал, кому именно Мэннинг передавала через Jabber пароль доступа к засекреченной информации. Ее собеседником в чате был некто Натаниэль Франк, связь которого с Ассанжем до сих пор так и не установлена, а лишь предполагается, потому что материалы оказались опубликованы на сайте WikiLeaks.

Таким образом, рассыпается обвинение в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров.

«Я выполнил приказ президента!»

Дело Джулиана Ассанжа. Как в США пытаются криминализировать расследовательскую журналистику © AP, Frank Augstein Кимом Доткомом. Он рассказал, как в 2017 году помог организовать встречу журналиста с экс-конгрессменом Даной Рорабахер.

В апреле 2017-го ведущий связанного с республиканцами канала Fox News Шон Хэннити попросил Доткома стать посредником в переговорах с Даной Рорабахер, которая до того встречалась с Дональдом Трампом. В личном общении Хэннити сказал Доткому, что у Рорабахер появилась идея о помиловании Ассанжа на определенных условиях, и Трамп ее «встретил с энтузиазмом».

Суть предложения заключалась в помиловании в обмен на подтверждение того, что источником слитых WikiLeaks электронных писем Демократической партии был убитый в Вашингтоне сотрудник Национального комитета Демократической партии Сет Рич. Такое признание развалило бы обвинения демократов и генпрокурора Мюллера касательно сговора Трампа с Россией и WikiLeaks для дискредитации Демпартии. Обвинение все равно развалилось, но тогда данная информация могла бы помочь Трампу выиграть выборы.

«Мне не нужно оказывать кому-либо услугу», — ответил Ассанж на предложение, после чего прокуратура вместо одного обвинения вывалила против него восемнадцать.

Также суду были предоставлены аудиозаписи разговоров журналистки из пула консерваторов Кассандры Фэрбенкс с политконсультантом Трампа Артуром Шварцем. Осенью 2018 года Фэрбенкс взяла интервью у матери Джулиана, Кристин Ассанж, в надежде вызвать сочувствие к преследуемому журналисту в консервативных кругах. Для этого она отправила статью в общий чат с Артуром Шварцем, его боссом, экс-послом США в Германии Риком Гренеллом, и директором нацразведки.

«После того как я опубликовал эту статью, — сказала Фэрбенкс, — я разместила ее в группе, надеясь, что кто-то ее увидит, и, возможно, они захотят поделиться ею с людьми, которые могут что-то изменить».

Вскоре раздался телефонный звонок.

Адвокаты властей США согласились перенести слушания по экстрадиции Ассанжа © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

Шварц настаивал, что публикации Ассанжа привели к причинению вреда американским информаторам, и почему-то поинтересовался, что бы чувствовала Фэрбенкс, если бы ее маленькая дочь подверглась насилию при тех же обстоятельствах.

«Я восприняла это как угрозу, — сказала журналистка, — и начала записывать звонки».

В январе-марте 2019 года она снова посетила Кристин Ассанж, а затем написала в «Твиттере» поддерживающим WikiLeaks консерваторам, чтобы они были осторожны с Гренеллом, который сыграл ключевую роль в вопросе выдачи Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне. Именно Гренелл заверил эквадорское правительство, что журналиста не ждет смертный приговор, если его задержат британские правоохранительные органы. О сделке сообщил канал ABC News. Сразу после этого последовал новый звонок.

«Тебе нужно остановиться. Я не хочу сесть в тюрьму! — кричал в трубку Шварц. — Они [Государственный департамент] следят за нами и видят, что мы говорим. Это плохо! Рик [Гренелл] выполняет приказ президента! Ты собираешься меня наказать за то, что я выполнил приказ президента?!»

Эти разоблачения доказывают, что дело Ассанжа очевидно политическое, а значит, его экстрадиция на основании статьи 4(1) договора об экстрадиции США и Великобритании невозможна, поскольку она запрещает передавать политзаключенных.

Мысли о самоубийстве

Отдельная часть слушаний была посвящена состоянию здоровья обвиняемого.

Заслуженный профессор нейропсихиатрии в Королевском колледже Лондона Майкл Копельман заявил в суде, что посещал Ассанжа в тюрьме Белмарш около 20 раз.

«У него долгая история галлюцинаций, которые усилились, когда он был в тюрьме, — показал врач. — Голоса звучат примерно так: «Ты прах, ты мертв, мы идем за тобой».

Сейчас они, кажется, уменьшились.

Копельман сказал, что в текущей ситуации не нулевым является риск самоубийства.

«Риск самоубийства проистекает из клинических факторов… но, на мой взгляд, неизбежность или высокая вероятность экстрадиции может спровоцировать попытку. Он вызывал католического священника для отпущения грехов, начал составлять прощальные письма своей семье и близким друзьям, составил завещание».

По словам Копельмана, Ассанж генетически предрасположен к депрессии. В декабре прошлого года врач ставил ему диагноз «тяжелая депрессия». К весне этого года она снизилась до «умеренной», но теперь, во время изоляции, связанной с Covid-19, снова возросла. Джулиан принимает лекарства от депрессии и психоза, страдает потерей аппетита и проблемами со сном. Кроме того, он боится, что ЦРУ найдет способ добраться до него в тюрьме.

Судьба свободы слова решится 24 февраля в Лондоне: состоится ли экстрадиция Джулиана Ассанжа © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк Куинтон Дили после шестичасового обследования в тюрьме поставил Ассанжу диагноз «синдром Аспергера». В своих показаниях доктор Дили утверждал, что «мистер Ассанж представляет собой человека с расстройством аутистического спектра». По его словам, журналист «сочтет [экстрадицию] невыносимым испытанием и самоубийство довольно вероятно». Он описал Ассанжа как «умного человека», который похож на «многих высокофункциональных людей с аутичным спектром», включая инженеров и компьютерных ученых.

В беседе с Дили близкая подруга Ассанжа Суэлетт Дрейфус назвала его стиль речи «эдвардианским». Например, говоря о кока-коле, он мог называть ее медовухой, «как будто читал романы Джейн Остин». Также она рассказывала о его «возмутительном» поведении в кафе, где он запросто мог передвигать мебель, брать приправы с другого стола или забираться за барную стойку, чтобы сменить музыку. Доктор Дили заверил, что Ассанж специально не сообщил врачам о своем истинном психическом состоянии, поскольку боялся и до сих пор боится, что его поместят в одиночную камеру.

Профессор судебной психиатрии в Оксфордском университете Сина Фазель считает, что обвиняемый находится в «умеренной депрессии» лишь недавно. Из тяжелой формы он вышел только в декабре 2019 года. Однако, по ее мнению, опасность самоубийства преувеличена.

«Суицидальные мысли — довольно обычное явление, и в течение жизни многие люди в тот или иной момент испытывают суицидальные мысли, но меньшинство из этих людей на самом деле совершают попытку самоубийства», — сказала она.

Представитель США, прокурор Джеймс Льюис заявил, что в американской тюрьме ADX, куда могут заключить Ассанжа в случае экстрадиции, нет одиночных камер, у каждого заключенного есть телевизор, доступ к отдыху на открытом воздухе, оздоровительным программам, играм-головоломкам, декоративно-прикладному искусству, библиотеке, они могут «рисовать или вязать крючком». Правда, говоря о потенциальных условиях в тюрьме, он оговорился, что, учитывая угрозу нацбезопасности, это все журналисту может и не быть предоставлено.

На вопрос о вероятности суицида в тюрьме ADС профессор Фазель ответила, что не может судить об этом, поскольку все зависит от того, будут ли описанные прокурором условия применены к Ассанжу или нет, а также от их качества.

Доктор Сандра Кросби — специалист по помощи беженцам, пережившим пытки, — одна из немногих свидетелей, которая наблюдала Ассанжа еще во время его пребывания в эквадорском посольстве в 2017 году. Также она была у обвиняемого в тюрьме Белмарш в октябре 2019-го и январе 2020-го.

Она сказала, что Ассанж «подвергается высокому риску самоубийства в случае его экстрадиции в Соединенные Штаты». По словам Кросби, Ассанж скрывал «всю свою депрессию и планы самоубийства», встречаясь с тюремными врачами и специалистами по психическому здоровью. Он был обеспокоен тем, что, если он раскроет свои планы или «степень своих суицидальных мыслей», то «может оказаться под усиленным наблюдением» или столкнется с дальнейшей изоляцией.

Журналистика как преступление. За что США и Великобритания преследуют Ассанжа © предоставлено автором Слободана Праляка — бывшего генерала непризнанной хорватской республики Герцег-Босна в Боснии и Герцеговине в 1991-1994 годах, — который принял яд в 2017-м после того, как Международный трибунал осудил его на 20 лет заключения.

В 2019 году Ассанж казался ей подавленным, разговаривал так, будто был «практически мертв», плакал и умолял о помощи. Так же он рассказал, что звонил на анонимную горячую линию для самоубийц, известную как «Самаритяне».

«К октябрю 2019 года у него были мысли о самоубийстве каждый день, много раз в день», — заявила Кросби.

На следующей неделе в суде Олд-Бейли будут заслушаны показания знаменитого ученого и философа, профессора лингвистики Массачусетского технологического института Ноама Хомского, американского адвоката Джулиана Ассанжа Барри Поллака и неких «разоблачителей» из посольства Эквадора в Лондоне, которые расскажут о том, как UC Global в интересах ЦРУ шпионил за Ассанжем во время пребывания того в посольстве.

По данным международного движения JournalistsSpeak4Assange, решение об экстрадиции не будет принято до Нового года и президентских выборов в США. Судья Ванесса Барайцер дала сторонам дополнительные 4 недели для подготовки заключительных аргументов.