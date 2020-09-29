В понедельник, 28 сентября, издание Forbes сообщило: причиной полетов бомбардировщиков ВВС США около Калининградской области стала имитация ударов. Российский полуэксклав давно раздражает Запад

Как отметили авторы Forbes, во время полётов бомбардировщиков ВВС США у границ Калининградской области имитировались в том числе и удары по полуэксклаву. Американские бомбардировщики поднялись в воздух с базы британских ВВС в Фэрлонде и облетели Калининградскую область в том числе и над Сувалкским коридором, разделяющим область и Белоруссию. Бомбардировщики США отработали «удары» по Калининграду © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Как предположило американское издание, причиной имитации удара стало размещение в области систем ПВО С-300 и С-400 и ракетных комплексов «Искандер».

Ранее — в пятницу, 25 сентября, — в комментарии РИА Новости Национальный центр управления обороной (ЦУО) России сообщил, что российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем два американских бомбардировщика B-52H. Их в тот день обнаружили российские радары. Бомбардировщики приближались к Калининградской области, но находились над нейтральными водами.

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорилось в сообщении ЦУО.

В итоге российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Днём ранее — 24 сентября — Су-27 тоже поднимался в воздух. И тоже из-за американцев — бомбардировщик ВВС США летел над Польшей.

Рост активности НАТО в регионе можно связать с событиями в Белоруссии, а точнее — с фиаско местной оппозиции.

Соседушки

В тот же день, когда издание Forbes сообщило о причинах полётов американских бомбардировщиков у границ Калининградской области, к восточному соседу российского полуэксклава — в Литву — прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он встретился с литовским президентом Гитанасом Науседой.

Во время встречи президенты обсуждали вопросы безопасности и ряд внешнеполитических событий, в том числе и происходящее в Белоруссии. Более того, Макрон выразил готовность встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, с августа находящейся в Литве.

Французский президент заявил, что поддержит санкции в отношении Белоруссии, а также призвал власти этого государства «положить конец произвольным арестам» и «услышать о стремлении демонстрантов к свободе». Ядерный бомбардировщик США «нанес удары» по Одессе, Белоруссии и Калининграду © Public Domain

Страны-члены НАТО с первых дней протестов в Белоруссии заняли сторону оппозиции. Некоторые члены альянса, в частности Польша и Литва, оказались глубоко вовлечены в происходящее на улицах белорусских городов. Так, именно в Литву выехала Тихановская, а в Польшу — значительная часть членов президиума Координационного совета оппозиции. При этом именно из Польши работают многие белорусские оппозиционные СМИ, в частности Telegram-канал Nexta_live и издание «Белсат», которое финансируется из польского бюджета.

Государства Прибалтики первыми заявили о санкциях в отношении легитимного руководства Белоруссии.

Практически одновременно с протестами в Белоруссии у границ с этой страной начал наращивать свою силу Североатлантический альянс. Так, 15 августа 2020 года госсекретарь США Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в присутствии президента Польши Анджея Дуды подписали Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA) и дополнение к соглашению о базировании американских войск на берегах Вислы.

Эти документы предусматривают увеличение численности американских военных на 1 тысячу человек (сейчас в Польше находятся 4,5 тысячи американских военнослужащих), перевод в октябре в Познань передового командование 5-го корпуса сухопутных войск США. Кроме того, американские военные объекты получают в Польше статус экстерриториальных, а сами военнослужащие США не будут отвечать перед польским судом в случае преступлений, хотя в отдельных случаях поляки могут и потребовать этого.

Такое вовлечение натовцев в события в Белоруссии и практически одновременное увеличение количества американских военных у границ с этим государством — неслучайно.

Важный коридор, или Как кость в горле

Калининградская область и Белоруссия тревожат натовцев.

«Даже несмотря на то, что у США есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», — писал за неделю до полётов В-52Н аналитик американского Фонда защиты демократий майор Шейн Прейзуотер в своей статье, посвящённой потребности американской авиации в новых бомбардировщиках. Гаспарян рассказал, кто пострадает от полетов бомбардировщиков США над Крымом © кадр из видео Украина.ру

При этом Калининградскую область на Западе рассматривают в привязке к Белоруссии. В 2017 и 2018 годах на территории Литвы проходили учения стран-членов НАТО под названием «Железный волк». Главной целью учений было удержать так называемый Сувалкский коридор — сухопутный коридор длиной около 100 км, по которому проходит граница Польши и Литвы и который является кратчайшим путём из Белоруссии в Калининградскую область.

НАТО рассматривает этот коридор как наиболее уязвимое место в случае конфликта с Россией, которое группировка НАТО сможет удерживать в лучшем случае 60 часов (по оценке руководства альянса от 2017 года).

В 2018 году глава Минобороны Польши Блащак объявил о решении восстановить 14-й Сувалкский полк противотанковой артиллерии.

Официально НАТО заботится о безопасности членов альянса. В то же время поведение стран-членов НАТО во время событий в Белоруссии, а также высказывания американских военных экспертов свидетельствуют: НАТО была бы выгодна смена руководства Белоруссии на более прозападное. Тогда сухопутное расстояние от Калининградской области до ближайших дружественных военных баз увеличилось бы в разы. Судьба полуэксклава в этом случае незавидна.

Россию такое развитие событий не устраивает.

«Совсем недавно я встречался по инициативе моих коллег с рядом послов стран Евросоюза. Я задал очень простой вопрос: как представители поколения 60-х годов, которые приезжали в страны Балтии в гости, уважая национальный уклад, но в рамках единой страны… Как сегодня относиться к тому, что танки НАТО, американские в том числе, находятся на территории Балтийских стран, у ближайших границ России и Беларуси? К сожалению, я не очень отчетливо получил этот ответ, потому что на самом деле иначе… как «бряцание оружием» и «потенциальную угрозу» Союзному государству и двум братским республикам трактовать это невозможно», — заявил 27 сентября посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Стратегические бомбардировщики США будут контролировать небо Украины - СМИ © commons.wikimedia.org, Tech. Sgt. Evelyn Chavez (U.S.A.F.)

А тем временем НАТО заходит с другой стороны: в начале сентября в небо над Украиной поднялись два американских бомбардировщика В-52Н. Они пролетели у границ Крыма. Этим бомбардировщики способны нести ядерное оружие, что вызвало прилив восторженных чувств у украинских национал-патриотов.

В России же расценили шаг США как враждебный.

«Основное предназначение американских бомбардировщиков B-52H Stratofortress — нанесение ядерных ударов крылатыми ракетами. Мы расцениваем инцидент как изучение Вашингтоном потенциального театра военных действий. Кроме того, мы расцениваем этот полет как враждебный акт как со стороны США, так и Украины, открывшей свое воздушное пространство для американских бомбардировщиков. Стоит напомнить, что у самой Украины ВВС как организованной силы не существует. Киев — вассал Вашингтона, и американцы используют украинское воздушное пространство для решения собственных военных задач», — заявил в комментарии изданию «Взгляд» член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко.

Судя по последним сообщениям американской прессы, а также по росту напряженности у российских границ и в сфере российских интересов (примечательно, что, к примеру, США не рекомендовали своим гражданам находиться в Нагорном Карабахе за два дня до возобновления войны в этом регионе), все заверения стран НАТО о желании мира и партнёрских отношений с Россией — не более чем лукавство.