Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,9 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 202,8 тыс. человек, больше 2,7 млн выздоровели.
Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 5,8 млн жителей, свыше 92,2 тыс. человек скончались, больше 4,7 млн выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,6 млн случаев заражения, 139,8 тыс. смертей, 4,1 млн выздоровлений.
Напряженной ситуация остается в России, Колумбии, Перу, Мексике.
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,128 млн человек (плюс 6595 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 19 948 человек (плюс 149 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 929,8 тыс. заболевших.
Выявляемое ежесуточно число новых больных в России растет десятый день подряд: 6595 человек — наибольший показатель с середины июля. В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. заболевших.
В Москве с 28 сентября работодателям рекомендовано вновь отправить как можно больше сотрудников на удаленку, пожилых и страдающих хроническими заболеваниями власти столицы просят по возможности не выходить из дома.
Власти нескольких регионов рассказали, как готовятся к приходу возможной второй волны COVID-19. Вновь вводить ограничительные меры в регионах пока не планируется, но резерв мест для таких больных создан.
Вирусологи заявляют, что считать подъем заболеваемости с началом осени приходом второй волны нельзя. Основным критерием должно быть значительное превышение числа новых пациентов над числом выписываемых.
Те, кто переболел коронавирусом в этом сезоне, могут не делать прививку от COVID-19, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Российские аптеки получат препарат от коронавируса «Авифавир», который будет на 4000 рублей дешевле аналогов. Его цена составит 8000 рублей и снизится в будущем. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В условиях стационара «Авифавир» можно получить бесплатно.
Греция готова возобновить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. Также ведутся переговоры о полетах на Кубу, в Доминикану и Мексику. Вопрос об открытии границ со странами Карибского бассейна может быть решен в ближайшие два месяца.
Украина и коронавирус
За прошедшие сутки на Украине зафиксировали 3565 новых случаев заражения коронавирусом, умерли еще 70 пациентов.
Наибольшее число зарегистрированных случаев заражения за последние сутки зафиксированы в Киеве — 380, в Харьковской области — 297 (в том числе город Харьков — 236), в Тернопольской области — 245, в Днепропетровской области — 225 и в Львовской области — 215.
Всего с начала пандемии в стране выявили 191 671 случай COVID-19, скончались 3827 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране началась вторая волна коронавирусной инфекции. Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения в последние дни превысило 3 тыс. человек.
Верховная Рада приостановила аукционы по продаже объектов «большой приватизации» на Украине на время карантина.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключает введения жесткого карантина до 25 октября, однако точная дата будет зависеть от роста заболеваемости коронавирусом в стране.
Депутат Львовского облсовета Мирослава Лисна умерла от Сovid-19.
Жена первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина, у которой во время беременности диагностировали коронавирус, умерла в клинике в Германии.
Доктор Комаровский заявил, что повышения заболеваемости коронавирусом в Украине следует ждать осенью, когда начнется отопительный сезон.
Ситуация в мире
В Израиле в связи с ростом заболеваемости возвращаются строгие карантинные меры. В этот период работу продолжат только продуктовые магазины, а также те, что торгуют товарами первой необходимости. Работа «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» будет прекращена. Жителям запрещено отходить дальше чем на 1 км от дома.
Британия и Франция побили рекорды суточного прироста инфицированных. 24 сентября Лондон сообщил о 6,6 тысячи новых случаев заражения в стране, Париж — о 16 096.
Власти Чехии, в свою очередь, зафиксировали рекордную смертность. На днях в стране умерли 19 пациентов с коронавирусом, что является самым высоким показателем за весь период пандемии.
Турецкие ученые из Университета Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, что COVID-19 может вызывать опухоль мозга или ускорить развитие уже имеющейся. Российские специалисты отнеслись к этой теории скептически, но отметили, что она требует дальнейшего изучения, поскольку сами по себе вирусы действительно могут приводить к появлению онкозаболеваний.