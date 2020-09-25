По состоянию на 12:30 25 сентября в мире зарегистрировали свыше 32,2 млн случаев заражения COVID-19, от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 983 тыс. человек, 22,2 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,9 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 202,8 тыс. человек, больше 2,7 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 5,8 млн жителей, свыше 92,2 тыс. человек скончались, больше 4,7 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,6 млн случаев заражения, 139,8 тыс. смертей, 4,1 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Колумбии, Перу, Мексике.

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,128 млн человек (плюс 6595 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 19 948 человек (плюс 149 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 929,8 тыс. заболевших.

Выявляемое ежесуточно число новых больных в России растет десятый день подряд: 6595 человек — наибольший показатель с середины июля. В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. заболевших.

В Москве с 28 сентября работодателям рекомендовано вновь отправить как можно больше сотрудников на удаленку, пожилых и страдающих хроническими заболеваниями власти столицы просят по возможности не выходить из дома.

Власти нескольких регионов рассказали, как готовятся к приходу возможной второй волны COVID-19. Вновь вводить ограничительные меры в регионах пока не планируется, но резерв мест для таких больных создан.

Вирусологи заявляют, что считать подъем заболеваемости с началом осени приходом второй волны нельзя. Основным критерием должно быть значительное превышение числа новых пациентов над числом выписываемых.

Те, кто переболел коронавирусом в этом сезоне, могут не делать прививку от COVID-19, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Российские аптеки получат препарат от коронавируса «Авифавир», который будет на 4000 рублей дешевле аналогов. Его цена составит 8000 рублей и снизится в будущем. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В условиях стационара «Авифавир» можно получить бесплатно.

Греция готова возобновить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. Также ведутся переговоры о полетах на Кубу, в Доминикану и Мексику. Вопрос об открытии границ со странами Карибского бассейна может быть решен в ближайшие два месяца.

Украина и коронавирус

За прошедшие сутки на Украине зафиксировали 3565 новых случаев заражения коронавирусом, умерли еще 70 пациентов.

Наибольшее число зарегистрированных случаев заражения за последние сутки зафиксированы в Киеве — 380, в Харьковской области — 297 (в том числе город Харьков — 236), в Тернопольской области — 245, в Днепропетровской области — 225 и в Львовской области — 215.

Всего с начала пандемии в стране выявили 191 671 случай COVID-19, скончались 3827 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране началась вторая волна коронавирусной инфекции. Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения в последние дни превысило 3 тыс. человек.

Верховная Рада приостановила аукционы по продаже объектов «большой приватизации» на Украине на время карантина.

Приема нет. Коронавирус парализовал работу Миграционной службы Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Виктор Ляшко не исключает введения жесткого карантина до 25 октября, однако точная дата будет зависеть от роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Депутат Львовского облсовета Мирослава Лисна умерла от Сovid-19.

Жена первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина, у которой во время беременности диагностировали коронавирус, умерла в клинике в Германии.

Доктор Комаровский заявил, что повышения заболеваемости коронавирусом в Украине следует ждать осенью, когда начнется отопительный сезон.

Ситуация в мире

В Израиле в связи с ростом заболеваемости возвращаются строгие карантинные меры. В этот период работу продолжат только продуктовые магазины, а также те, что торгуют товарами первой необходимости. Работа «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» будет прекращена. Жителям запрещено отходить дальше чем на 1 км от дома.

Британия и Франция побили рекорды суточного прироста инфицированных. 24 сентября Лондон сообщил о 6,6 тысячи новых случаев заражения в стране, Париж — о 16 096.

Власти Чехии, в свою очередь, зафиксировали рекордную смертность. На днях в стране умерли 19 пациентов с коронавирусом, что является самым высоким показателем за весь период пандемии.

Турецкие ученые из Университета Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, что COVID-19 может вызывать опухоль мозга или ускорить развитие уже имеющейся. Российские специалисты отнеслись к этой теории скептически, но отметили, что она требует дальнейшего изучения, поскольку сами по себе вирусы действительно могут приводить к появлению онкозаболеваний.