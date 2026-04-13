Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260413/sily-pvo-za-nedelyu-sbili-nad-territoriey-rossii-2019-ukrainskikh-bespilotnikov-1077822942.html
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 2019 украинских беспилотников
Силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 2019 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 13 апреля сообщает РИА Новости
украина.ру
россия
вс рф
пво
минобороны рф
сво
спецоперация
бпла
атака бпла
всу
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076734903_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_2c4072d4517ccc42169694c68d79134e.jpg
Больше всего вражеских беспилотников было сбито 6 апреля (693 единицы) и 9 апреля (339 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА самолётного типа совершались на европейскую часть России.За предыдущую неделю, период с 30 марта по 5 апреля, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 1904 украинских БПЛА.Ранее сообщалось, что во время пасхального перемирия, которое президент России Владимир Путин объявил с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля, были зафиксированы массовые нарушения режима прекращения огня со стороны формирований киевского режима.По данным Минобороны РФ, с начала перемирия и только до 8:00 мск 12 апреля ВСУ 1971 раз нарушили этот режим.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076734903_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e4f6202e1f398ad3d8c0f6f047745f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
04:59 13.04.2026 (обновлено: 05:01 13.04.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 2019 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 13 апреля сообщает РИА Новости
Больше всего вражеских беспилотников было сбито 6 апреля (693 единицы) и 9 апреля (339 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА самолётного типа совершались на европейскую часть России.
За предыдущую неделю, период с 30 марта по 5 апреля, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 1904 украинских БПЛА.
Ранее сообщалось, что во время пасхального перемирия, которое президент России Владимир Путин объявил с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля, были зафиксированы массовые нарушения режима прекращения огня со стороны формирований киевского режима.
По данным Минобороны РФ, с начала перемирия и только до 8:00 мск 12 апреля ВСУ 1971 раз нарушили этот режим.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияВС РФПВОМинобороны РФСВОСпецоперацияБПЛАатака БПЛАВСУВооруженные силы УкраиныУкраинавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
