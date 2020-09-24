Однозначного победителя у местных выборов не будет, однако точно усилятся региональные элиты, что станет проблемой для центральной власти и лично для президента Зеленского

В воскресенье, 25 октября, на Украине должны состояться местные выборы. Это будет первое голосование по новому избирательному законодательству.

Почему важны местные выборы

Нередко даже у политических экспертов сохранялось пренебрежительное отношение к местным выборам на Украине. Однако этот подход неверен.

Полномочия местных властей весьма значительны. В их ведении находятся школы, большинство учреждений здравоохранения, городской транспорт, большая часть коммунальной сферы и многое другое. От четкой работы органов местного самоуправления зависит нормальная жизнь (а значит, и оценка эффективности всей вертикали власти) десятков миллионов людей. Дорогие голоса. Во сколько Украине обойдутся местные выборы © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

В нынешнем избирательном цикле местные выборы вполне могут стать самыми сложными за все годы независимой Украины.

Местное самоуправление в результате так называемой децентрализации получило больше финансовых средств (что само по себе в условиях тотального кризиса является лакомым куском). А кроме того, именно эта ветвь власти будет распределять земельные ресурсы — последний недоприватизированный сегмент некогда всеобъемлющей государственной собственности.

Цена гектара, по предварительным оценкам, поначалу составит 1000 долларов (для сравнения: в Болгарии — 4650 долларов, в Польше — 10 300, в Германии — 32 300).

В Украине в общей сложности 42 миллиона гектаров земли сельскохозяйственного назначения, которую вскоре пустят с молотка, и, таким образом, открываются возможности спекуляций общей стоимостью в десятки миллиардов долларов.

Новая политическая карта — «шкура ягуара»

На местных выборах электоральная карта Украины будет напоминать шкуру ягуара: она будет пятнистой, прогнозирует директор Украинского института политики Руслан Бортник. В основном будут побеждать региональные элиты, но ситуативно первое, второе или третье место будут показывать где-то «Слуга народа», где-то «Европейская солидарность», где-то «Оппозиционная платформа — За жизнь». «Подработка для всех». Как и сколько простые украинцы зарабатывают на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Говорить о том, что Запад однозначно проголосует за «Европейскую солидарность», а восток — за ОПЗЖ, сегодня достаточно сложно. Это местные выборы, там в значительной степени мотивация голосования зависит от конкретных фигур, которые выдвигают те или иные партии.

Но я думаю, что больше всего мэров и депутатов соберут региональные элиты, дальше будет «Слуга народа», «Европейская солидарность», ОПЗЖ и «Батькивщина». Все остальные партии будут показывать результат похуже», — сообщил Бортник в интервью Украине.ру.

Также эксперт считает, что процентов 70-80 нынешних влиятельных мэров останутся на своих должностях. При этом если «Слуга народа» массово окажется в оппозиции, это будет означать начало крушения этой партии власти.

Регионы хотят избавиться от всевидящего ока Центра

Основной конфликт этой избирательной кампании лежит в плоскости конфликта между Киевом и региональными элитами, у которых в процессе децентрализации значительно возросли политические амбиции. Такое мнение у политолога, руководителя аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарёва.

По его словам, у региональных элит четко артикулируется желание, «чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было». То есть избавиться от всевидящего ока и опеки центра. Андрей Золотарев: После местных выборов Зеленский окажется в новой политической реальности © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Результат выборов можно предсказать. Даже если в командном зачете «слуги народа» покажут первый или второй результат, в целом по стране они не получат посты мэров крупных городов, а это ключевые стратегические точки.

Вряд ли они сумеют заполучить большинство в ключевых областных советах, а это предопределит после 25 октября совершенно иную политическую реальность, с которой придется считаться Зеленскому», — отметил эксперт в интервью Украине.ру.

Региональные элиты отрежут максимум от общего «пирога»

Главным победителем или, по крайней мере, наибольшим бенефициаром этих выборов станут региональные элиты в Харькове, Днепре и Киеве (если мэра Виталия Кличко считать элитой), считает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Он полагает, что эти элиты в результате получат «больше половины пирога», но это не единая сила — это целый ряд групп.

«Я думаю, что у [действующего мэра Одессы] Труханова есть шанс в первом туре выиграть, в отличие от Кличко, у которого нет шансов, даже несмотря на все нарисованные консенсусные олигархические рейтинги.

А что касается Харькова, там надо подождать еще недели две: там все будет зависеть от состояния здоровья Кернеса. Там могут быть какие-то договорняки их внутренние харьковские из серии «два в одном флаконе», что Кернес ведет бренд, а реально уже готов другой человек, который будет работать, потому что тот не сможет по состоянию здоровья», — рассказал Рудяков в интервью Украине.ру. Павел Рудяков: На выборах «Слуге народа» придется договариваться с местными «князьками» с позиции младшего партнера © РИА Новости, Нина Зотина

«Поражения «Слуги народа» не будет

По мнению политолога, эксперта Украинского института политики Руслана Бизяева наиболее интересная борьба на выборах развернётся во Львове, Ровно, Киеве, Черкассах, Днепре, Харькове, Одессе, Николаеве и на Донбассе.

В то же время вероятный неудачный результат «Слуги народа» может быть использован для того, чтобы серьезно ослабить власть Зеленского.

«Вся эта ситуация может привести к перезагрузке вертикали власти, которая непосредственно относится к компетенции президента. […] Потому что не может пропрезидентская партия, которая имеет свой основной рейтинг не благодаря своим достижениям, а благодаря имиджу и рейтингу Зеленского, показывать недостаточные результаты», — пояснил Бизяев в интервью Украине.ру.

В свою очередь политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко рассказал: как показывает опыт, так было и в 2015-м году, и будет сейчас. Главными победителями станут партии местных элит, и «Слуга народа» будет входить в коалиции с партиями местных элит. Поэтому не будет поражения «Слуги народа».

«Если они войдут в местные советы в большинстве регионов страны, это будет удовлетворительный результат. Отсутствие своих мэров не будет являться поражением. У Порошенко тоже не было своих мэров в областных центрах, и в отставку он из-за этого не уходил», — заявил Фесенко в интервью Украине.ру.

Он добавил, что Владимир Зеленский — человек «упёртый и упрямый», он не уйдет в отставку, не достигнув результатов.