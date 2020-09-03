По состоянию на 12:45 3 сентября в мире зафиксировали почти 26 миллионов 48,2 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 863,4 тысячи человек скончались, порядка 17 миллионов 304,6 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 2 сентября США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 6 миллионов 114,8 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 185 747.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено более 3 миллионов 997,8 тысячи случаев заражения, 123,7 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Индия. Здесь зафиксировано свыше 3 миллионов 853,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти 67,4 тысячи человек скончались.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — 1 009 995. По состоянию на 12:45 в стране зафиксировано 17 528 скончавшихся и 826 935 выздоровевших.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторно заразиться коронавирусом могут те, кто переболел COVID-19 в легкой форме.

«Не новость, что люди, которые в легкой форме, используя терминологию гриппозную, на ногах перенесли и бессимптомно, с легкой очень температурой, которая не дает необходимости оставаться дома, у них точно иммунитет не развивается, их надо вакцинировать», — сказал он.

При этом он добавил, что пока не видел никаких научных публикаций о повторном заражении коронавирусом.

Гинцбург также сообщил, что в ходе третьего, пострегистрационного, этапа испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» около 10 тысяч добровольцев получат не препарат, а плацебо — вещество без явных лечебных свойств.

«Десять тысяч человек получат плацебо, и 30 тысяч получат вакцину — 75% на 25%. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность», — пояснил врач.

По его словам, после окончания исследований можно будет определить, сколько людей как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных инфицировались коронавирусом или заболели.

Тем временем, по данным Роспотребнадзора, российские медики провели свыше 37,1 миллиона тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Также ведомство изменило рекомендации по профилактике COVID-19 в университетах. Теперь сотрудники вузов старше 65 лет или имеющие хронические заболевания, несмотря на ограничения из-за коронавируса, смогут работать в обычном режиме.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:45 зафиксировано 128 228 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2710 стали летальными. В то же время 59 676 пациентов выздоровели. За последние сутки от осложнений коронавируса умерли 54 человека, что стало новым антирекордом.

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено в Харьковской (301) и Тернопольской (242) областях, а также в Киеве (280), меньше всего — в Кировоградской (7).

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«По состоянию на 1 сентября на здравоохранение использовано 583 миллиона гривен из 16,3 миллиарда гривен выделенных средств, на социальную защиту — 8,8 миллиарда гривен из 10,6 миллиарда гривен, на обеспечение правопорядка — 2,4 миллиарда гривен из 2,5 миллиарда гривен. Министерству образования и науки Украины, а именно на возврат средств за пробное ВНО, направлено и использовано 52,5 миллиона гривен. На строительство и ремонт дорог использовано 7,2 миллиарда гривен из 35 миллиардов гривен, на сферу культуры выделен 1 миллиард гривен, который пока не использован», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Тем временем главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал о трех факторах, которым должна соответствовать идеальная вакцина от коронавируса. По его словам, она должна формировать надежный иммунный ответ, не иметь серьезных побочных эффектов и вызывать мощный Т-лимфоцитный иммунитет.

Он также сообщил, что Минздрав на этой неделе изменит правила выхода из самоизоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19.

«Лицам, которые контактировали с больными, сейчас надо сделать после самоизоляции ПЦР-тест, чтобы ее завершить. На этой неделе в алгоритм тестирования внесут изменения. Самоизоляцию мы можем разрешить завершить на 14-й день без теста, если отсутствуют симптомы», — рассказал Ляшко.

Ситуация в мире

Ученые из Имперского колледжа Лондона вместе со специалистами исследовательского центра Intensive Care National Audit & Research Centre пришли к выводу, что смертность среди пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19 способен снизить противовоспалительный стероидный препарат «Гидрокортизон».

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны распространения коронавирусной инфекции. Рост заболеваемости связан с плохим соблюдением отдыхающими профилактических мер.

Бывший премьер Италии, 83-летний лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони, заразился коронавирусом. Он сдал анализы на COVID-19 после возвращения с острова Сардиния, результаты оказались положительными.