Первое место в антирейтинге стран по заболеваемости по-прежнему занимают США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 6 миллионов 114,8 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 185 747.
Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено более 3 миллионов 997,8 тысячи случаев заражения, 123,7 тысячи из которых стали летальными.
Следом идет Индия. Здесь зафиксировано свыше 3 миллионов 853,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти 67,4 тысячи человек скончались.
Ситуация в России
Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — 1 009 995. По состоянию на 12:45 в стране зафиксировано 17 528 скончавшихся и 826 935 выздоровевших.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторно заразиться коронавирусом могут те, кто переболел COVID-19 в легкой форме.
«Не новость, что люди, которые в легкой форме, используя терминологию гриппозную, на ногах перенесли и бессимптомно, с легкой очень температурой, которая не дает необходимости оставаться дома, у них точно иммунитет не развивается, их надо вакцинировать», — сказал он.
При этом он добавил, что пока не видел никаких научных публикаций о повторном заражении коронавирусом.
Гинцбург также сообщил, что в ходе третьего, пострегистрационного, этапа испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» около 10 тысяч добровольцев получат не препарат, а плацебо — вещество без явных лечебных свойств.
«Десять тысяч человек получат плацебо, и 30 тысяч получат вакцину — 75% на 25%. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность», — пояснил врач.
По его словам, после окончания исследований можно будет определить, сколько людей как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных инфицировались коронавирусом или заболели.
Тем временем, по данным Роспотребнадзора, российские медики провели свыше 37,1 миллиона тестов на наличие коронавирусной инфекции.
Также ведомство изменило рекомендации по профилактике COVID-19 в университетах. Теперь сотрудники вузов старше 65 лет или имеющие хронические заболевания, несмотря на ограничения из-за коронавируса, смогут работать в обычном режиме.
Ситуация на Украине
На Украине по состоянию на 12:45 зафиксировано 128 228 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2710 стали летальными. В то же время 59 676 пациентов выздоровели. За последние сутки от осложнений коронавируса умерли 54 человека, что стало новым антирекордом.
Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено в Харьковской (301) и Тернопольской (242) областях, а также в Киеве (280), меньше всего — в Кировоградской (7).
Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 1 сентября было потрачено 19,1 миллиарда гривен из предусмотренных 66 миллиардов гривен — это 29% от общей суммы.
«По состоянию на 1 сентября на здравоохранение использовано 583 миллиона гривен из 16,3 миллиарда гривен выделенных средств, на социальную защиту — 8,8 миллиарда гривен из 10,6 миллиарда гривен, на обеспечение правопорядка — 2,4 миллиарда гривен из 2,5 миллиарда гривен. Министерству образования и науки Украины, а именно на возврат средств за пробное ВНО, направлено и использовано 52,5 миллиона гривен. На строительство и ремонт дорог использовано 7,2 миллиарда гривен из 35 миллиардов гривен, на сферу культуры выделен 1 миллиард гривен, который пока не использован», — заявил министр финансов Сергей Марченко.
Тем временем главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал о трех факторах, которым должна соответствовать идеальная вакцина от коронавируса. По его словам, она должна формировать надежный иммунный ответ, не иметь серьезных побочных эффектов и вызывать мощный Т-лимфоцитный иммунитет.
Он также сообщил, что Минздрав на этой неделе изменит правила выхода из самоизоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19.
«Лицам, которые контактировали с больными, сейчас надо сделать после самоизоляции ПЦР-тест, чтобы ее завершить. На этой неделе в алгоритм тестирования внесут изменения. Самоизоляцию мы можем разрешить завершить на 14-й день без теста, если отсутствуют симптомы», — рассказал Ляшко.
Ситуация в мире
Ученые из Имперского колледжа Лондона вместе со специалистами исследовательского центра Intensive Care National Audit & Research Centre пришли к выводу, что смертность среди пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19 способен снизить противовоспалительный стероидный препарат «Гидрокортизон».
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны распространения коронавирусной инфекции. Рост заболеваемости связан с плохим соблюдением отдыхающими профилактических мер.
Бывший премьер Италии, 83-летний лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони, заразился коронавирусом. Он сдал анализы на COVID-19 после возвращения с острова Сардиния, результаты оказались положительными.