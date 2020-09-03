Задержание в Минске журналистов белорусской «Комсомольской правды» может осложнить отношения России и Белоруссии. И это на фоне того, что отношения начали налаживаться на фоне кризиса в РБ

Вечером 2 сентября в Минске судили журналистов издания «Комсомольская правда. Беларусь» Марию Элешевич, Святослава Зоркого и Никиту Недаверкова. Их задержали накануне — 1 сентября — во время освещения акций протестов. Кроме них, задержали также журналистов изданий БелаПАН и Tut.by.

Журналистов обвинили в координации беспорядков и в итоге оставили под арестом. Судебные заседания должны продолжиться в четверг, 3 сентября. Надежды на освобождение журналистов есть, но с учётом того, как проходил суд 2 сентября, они довольно призрачны. «Русофобы торжествуют»: журналист рассказал, как белорусы восприняли слова Путина о резерве силовиков © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Между тем, это не первый случай задержания российских журналистов в этой стране.

Пробивая дно

Элешевич, Зоркого и Недаверкова задержали 1 сентября во время освещения ими акций протестов в Минске. Сейчас журналистов обвиняют в том, что они принимали участие в уличном шествии без разрешения, призывали участников акции не расходиться и продолжать мероприятие.

Сами журналисты утверждают: ничего подобного не было. На них были жилетки с надписью «Пресса», и они во время работы придерживались стандартов профессии.

«Я строго соблюдаю принципы этики журналистики, поэтому, находясь при исполнении, никогда не участвовал в каких-то несанкционированных акциях, ни к чему участников не призывал», — заявил Недаверков на судебном заседании 2 сентября.

По его словам, он заходил в толпу лишь для того, чтобы опросить людей. А когда приехали сотрудники ОМОНа, российские журналисты и вовсе отошли дальше, чтобы не мешать.

Однако это не помогло. Омоновцы задержали журналистов и попросили проехать с ними в РУВД для подтверждения аккредитации, пообещав, что это займёт не больше 15 минут.

Коллеги журналистов, которым удалось избежать задержания и которые в качестве свидетелей присутствовали на суде, тоже отмечали, что журналисты белорусской «Комсомолки» вели себя подобающе. Белорусский журналист о ситуации в стране: может полыхнуть где угодно © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Я думаю, я бы заметил [если бы Недаверков призывал к чему-то участников акции], потому что это грубо противоречит журналистской этике», — заявил журналист МИА «Россия сегодня» Кирилл Рубцов.

Примечательно, что в процессе со стороны обвинения выступает свидетель Александр Ковалёв. Он даёт показания в балаклаве, и защита подозревает, что каждый раз это другой человек.

«Хочу обратить внимание, что это не гражданин Ковалев. Во-вторых, это не тот Ковалев, который участвовал в процессе Элешевич. Это уже третий Ковалев!» — передавала «КП. Беларусь» слова адвоката журналистов в суде.

Но суд не внял доводам защиты. Журналистов отправили в печально известный изолятор на Окрестина.

«Суды, которые прошли днем, были цирком и фикцией — все обвинения под копирку. Якобы журналисты призывали протестующих продолжать митинг и даже координировали его. Все задержанные — профессионалы и выполняли свои служебные обязанности — освещали мероприятие, на что имеют по закону полное право. А вот силовики не имеют права задерживать работающих журналистов. И в суде свидетели-омоновцы просто врут, путаясь в адресах, фактах, приметах и боятся показать свои лица, пряча их под балаклавами. К примеру Святослава опознали по двум «ярким» приметам — надписи «Пресса» на спине и тому, что он мужчина… Свидетелями выступают какие-то клонированные субъекты, разные по внешности, но с одинаковой фамилией — Ковалев. Завтра продолжение этого совсем несмешного цирка», — прокомментировал происходившее первый заместитель главреда белорусской «Комсомолки» Андрей Левковский.

За журналистов вступились и их коллеги из других изданий.

«Я не люблю митинги и акции. Не люблю с 2004-го, с первого Майдана на Украине. Но ещё больше я не люблю, когда на таких митингах и акциях задерживают журналистов. Эти люди — не митингующие, они на работе. Поэтому всей душой болею за ребят в Минске из «КП-Белоруссия» и за других коллег, вне зависимости от взглядов и редакционной политики. Старый закон Техаса: «В пианиста не стрелять!» — это, конечно, не про нас, но как бы хотелось, что бы и неписанные правила работали….» — заявил журналист Кирилл Вышинский.

А Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить задержанных. «Готовы объяснить нашу позицию»: белорусская оппозиция рассказала о попытках связаться с послом РФ © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Это грубейшее нарушение законодательства! Белорусская ассоциация журналистов призывает всех коллег завтра прийти на открытые судебные заседания над журналистами», — гласило заявление ассоциации ещё 1 сентября.

То, что произошло в Белоруссии, может повлиять на отношения с Россией, которые начали налаживаться в период кризиса в республике. Тем более, это не первый случай, когда от действий белорусских силовиков страдают российские журналисты.

Нехорошие прецеденты

В день, когда судили журналистов белорусской «Комсомолки», министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей находился в Москве, где у него была встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы выступаем за то, чтобы журналисты могли спокойно осуществлять свою деятельность в рамках законодательства, соответствующих международных правил, — сказал Владимир Макей. — Но мы категорически против того, чтобы журналисты целенаправленно вовлекались, скажем так, в какие-то действия, связанные с нарушением законодательства. Одно дело, когда журналист объективно дает информацию, другое дело, когда он ведет целенаправленный стрим, где бичуется власть и где демонстранты призывают к совершению конкретных противоправных действий. Для нас это абсолютно неприемлемо, и власть в данной ситуации будет реагировать адекватным образом», — заявил Макей.

В то же время, по словам министра, МИД Белоруссии очень плотно работает с иностранными посольствами и при возникновении каких-либо недоразумений старается оперативно на них реагировать.

Его российский коллега Сергей Лавров обратил в свою очередь внимание на то, что все ранее задержанные российские журналисты, в том числе и не имевшие необходимой аккредитации, были отпущены.

«А соблюдать нормы журналистской работы в любой стране необходимо, и мы не раз от имени МИД делали такие заявления», — указал Лавров.

Вопрос о журналистах встал не в связи с сотрудниками издания «Комсомольская правда. Беларусь» — они белорусские журналисты. Но ранее в Белоруссии задерживали и российских журналистов. Самым вопиющим стал случай задержания в ночь на 10 августа российских журналистов Семёна Пегова, Антона Старкова и Дмитрия Ласенко.

Кадр, на котором сотрудники милиции волокут бессознательного Пегова по асфальту, мигом облетел все российские СМИ.

​В защиту журналистов вступились не только их коллеги, но и дипломаты.

«Да, журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания. И наличие разрешительного документа — обязательное условие их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Её им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В конечном итоге журналистов освободили и депортировали в Россию. Чуть позже к российским журналистам стали относиться лояльнее. Однако задержание сотрудников белорусской «Комсомолки» снова может осложнить отношения Белоруссии и России, которые только недавно начали налаживаться. Всё-таки издание входит в российский издательский дом «Комсомольская правда». Да и на защиту задержанных поднялись российские журналисты. Поэтому в интересах белорусских властей не доводить дела до абсурда.

А задержанным белорусским коллегам остаётся лишь пожелать удачного судебного заседания 3 сентября.