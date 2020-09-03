Президент устоял. С этим фактом уже невозможно спорить. Но три дня паузы после выборов дорого обошлись победителю. Это признал сам Лукашенко. Много шатавшихся рядовых граждан и даже должностных лиц быстро переобулись и встали под флаги той Белоруссии, которая, как они думали, становится новой реальностью взамен уходящей четвертьвековой эпохи

Именно поэтому протесты продолжаются по сей день. Кто-то не желает демонстрировать слабость, кого-то давит гордыня, кому-то нечего терять. Ну а кое-кто все потерял, сжег мосты, и возвращаться им просто некуда — не возьмут. Со всеми этими людьми под их флагами идет хоть мирная, но гражданская борьба.

Или пан, или пропал

Итогом трехнедельных протестов является тот удивительный факт, что массовка для этого в Белоруссии еще есть, она все еще фрондирует на улицах. Протестующие, несмотря на впечатляющие картинки в СМИ, все же абсолютное меньшинство населения. Тем не менее медиавыхлоп от этих бессмысленных в общем-то «хождений» огромный, он создает иллюзию всенародного отрицания Лукашенко и окончательного развода президента с народом.

А вот вождей у массовки нет. Нет руководства, нет идеологии, нет партии и, как на Украине в 2004 году, — того, кем в случае победы будет сменен «диктатор». Светлана Тихановская, скажем прямо, своих избирателей предала и чего греха таить — струсила. Покинула игровое поле. Но даже и в безопасности, за границей, под усиленной охраной, она, делая заявления, очень боится перейти «красные линии», намеченные в Уголовном кодексе своей страны. А значит, ее никто в протестующей Белоруссии не слушает, всерьез не воспринимает. Зато внутри страны протесты пытаются оседлать люди, которые к прошедшим выборам не имеют никакого отношения или самое косвенное. Это команда экс-банкира Бабарико. Сам он сидит в СИЗО КГБ, именуемом в народе «Американка», но именно его человек сегодня единственный, кто претендует на непосредственное руководство протестами. Это Мария Колесникова. О Лукашенко откровенно и без иллюзий. Какое будущее есть у президента Белоруссии, его страны и как быть России? © REUTERS, Stringer

На днях она объявила о намерении создать партию под названием «Вместе». Зачем? Для того, чтобы таким образом легализовать свою деятельность и уже легально побороться за конституционную реформу, которую объявил Лукашенко. Уже одним этим проект создания оппозиционной партии множит сам себя на ноль. Потому что тем, кто родился на отрицании Лукашенко, играть в его игру на его игровом поле не то чтобы зашквар — гарантированный разгром.

А если вспомнить о том, что изначально они все требовали возврата к Конституции 1994 года, то желание поиграть с президентом в условную Конституцию 2021 года выглядит то ли лицемерием, то ли переобуванием. Но еще на уровне деклараций о намерениях идея партии «Вместе» была торпедирована другой «головой» трехголовой оппозиции, позицию которой озвучила Светлана Тихановская. Важно понимать: она только озвучивает то, что ей кто-то пишет. Сама она пока может что-то заявить лишь о способах приготовления кулинарных блюд. В общем, ее кукловоды почувствовали, что у них уводят инициативу и перспективу лидерства над массовками. По их совершенно справедливому мнению, игра в конституционную реформу с Лукашенко похоронит требования его безоговорочной отставки со стороны самодеятельного Беломайдана.

Чем кончится эта дискуссия, увидим, но сам этот факт — первый и очень тревожный звонок о будущих конфликтах среди самопровозглашенных вождей оппозиции.

Последнее "прости"

Пока суд да дело, те, кто взялся за президентский гуж, с каждым днем бездействия теряют инициативу и бойцов. Беломайдан пока ходит с флагами, а вот те, кто решил его возглавить в различных «координационных» и прочих советах, расползаются, как тараканы. Пример бегства с поля боя, увы, показали сами «женщины с плакатов». Все отлично помнят, что еще недавно их было трое. Светлана Тихановская делала кулачком "рот-фронт", Вероника Цепкало растопыривала два пальчика в виде «виктории», Мария Колесникова складывала из ладошек сердечко.

Цепкало сбежала первая, в день выборов. Тихановская вторая — на другой день после них. Колесникова пока в игре. Но ей терять-то нечего, она в выборах не участвовала, к тому же, по всем признакам, ей хорошо оплачивают ее работу на территории Белоруссии и если что — эвакуируют, чему власти только помогут. Болкунец объяснил, почему Лукашенко не помогут слова о братстве и едином отечестве с Россией © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Сложнее членам Координационного совета «по мирной передаче власти». Кое-кто, может, и на теневой зарплате, но по большей части им бежать некуда. Не передать, как хитро они себя ведут, чтобы не подставиться под сверкающий и очень неприятный меч белорусской Немезиды. К примеру, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич при всей своей поддержке Беломайдана ни одного дня не была на протестах. А когда записалась в «Союз меча и орала», не присутствовала ни на одном заседании. Почему? Светлана Александровна объявила саму себя в самоизоляции, так как в мире пандемия коронавируса, а жестокий тиран не ввел в стране карантин, бросив соотечественников на съедение инфекции. Это очаровательная ложь, которая от вызова в Следственный комитет нобелевскую лауреатку не спасла. И она, ничтоже сумняшеся, явилась на допрос без маски, перчаток и вообще хоть каких-нибудь внешних признаков самоизоляции.

Еще примеры героического отношения к жизни. Член Координационного комитета, художник Владимир Цеслер, задолго до того, как СК стал рассылать «письма счастья», сбежал из Белоруссии. Он объяснил это тем, что опубликовал в социальных сетях свастику, поэтому решил, что лучше ему «переждать». Долго держался экс-дипломат Павел Латушко, которого Беломайдан застал руководителем Национального Академического театра им. Янки Купалы. Классически переобулся в момент, когда Лукашенко на три дня впал в ступор. И оказался без работы, зато в «Лиге за спасение Отечества». Еще во вторник он был в Минске, а уже в среду обнаружился в Варшаве. Сам Латушко утверждает, что он поехал по делам, посетит Вильнюс, а потом вернется в Минск. Но это сомнительно, потому что срочный отъезд за пределы Белоруссии состоялся сразу после того, как Лукашенко публично назвал его переобувшимся предателем, который «перешел черту» и обещал ему справедливое, но несговорчивое правосудие. Так что если Пал Палыч вопреки обещанию все же не вернется, то все поймут, почему он не смог сдержать слово. Все живые люди.

Протестный капкан

«Координационный комитет» обложен повестками, пока что его члены делают из первого посещения Следкома веселое шоу. Но это только начало их мытарств. Потому что белорусское правосудие мелет медленно, но неотвратимо. И оно не остановится, потому что не умеет останавливаться. Эта психическая атака будет продолжаться, причем обещая самые неприятные статьи Уголовного кодекса. А поскольку белорусское правосудие в этих вопросах апокалиптично, то у фигурантов нет сомнений в том, что ждет их на финише, если они его храбро дождутся.

Лукашенко сейчас в крайнем градусе гнева, он не пощадит никого, если кто-то выберет суд. Но мученики Лукашенко не нужны, так что никто никого не будет держать, если «комитетчики» будут удирать. Это, собственно и является целью власти — поменьше жертв. Так что члены «комитета» и других комитетов будут свободно покидать Белоруссию, если им надоест геройствовать. Кто не уедет — сядет. И они постепенно разъезжаются. Никто их не держит. Туск: Лукашенко хотел быть президентом не только Белоруссии, но и Украины © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Конечно, среди сторонников Беломайдана есть принципиальные люди идеи. Но они почему-то все формулируют смыслы из Польши и другой заграницы. При этом они допускают массу логических несуразиц. К примеру, требуют к декабрю 2020 года добиться «неделимой триединой задачи — референдума по новой Конституции, выборов президента и парламента». Зачем это делать, если новая Конституция — это игра ими ненавистного «диктатора», никто не объясняет. Зато белорусов толкают в тюрьму, подсовывая им советы не оплачивать штрафы, коммунальные услуги, налоги. Обещают материальную помощь уволенным за забастовки, показывая, какие впечатляющие суммы для них собрала «заграница». И успокаивают, что даже если кого-то посадят, то после свержения «тирана» обязательно освободят. Но дураков нет.

Асфальтоукладчик воочию

Тем временем, МВД, КГБ и суды делают свою работу. Они имеют дело с осадой стихийной «Жакерией» своего замка и приступили к систематической работе по ее снятию. Ежедневно задерживаются участники протестов, против них возбуждаются дела, суды выносят приговоры. Они пока мягонькие — штрафы и сутки админареста. Но это очень неприятные вещи для не очень богатых белорусов, которые не привыкли сидеть по СИЗО.

Проводятся тревожащие набеги на тех, кого подозревают в работе на интернет-пропаганду. В минскую IT-компанию PandaDoc пришли с обысками. Ранее один из основателей компании Микита Микадо предлагал силовикам финансовую помощь, если они уволятся и «перейдут на сторону добра».

После акций студентов 1 сентября в БНТУ появились «люди в черном». Предупредили, что за срыв учебного процесса ждет отчисление и привлечение к суду. Бывший директор гродненского центрального спортивного комплекса «Неман» Виктор Шумель, поддержавший протесты, бежал в Польшу. Купаловский театр отменил показы всех спектаклей до конца ноября. Протестные творцы уволены.

Куда серьезнее действуют против тех, кто засветился как подстрекатель среди рабочих госпредприятий к забастовкам. Их задерживают прямо на улицах и везут для дачи объяснений и вручения подозрений. Эта работа не очень быстрая, но очень эффективная. Пока что Лукашенко стоически терпит хождения своих граждан с чужими флагами. Но он настроен решительно, потому что ему не впервой усмирять бунты. Бывало у него и похуже. Сейчас он занят укреплением тыла — в эти дни в Минске ожидается десант высших российских чиновников, а впереди саммит Лукашенко-Путин. Есть надежда, что на этот раз они договорятся. Вот тогда-то и дойдут руки до тех, кто дождется момента истины с флагом БНР.