https://ukraina.ru/20251212/12-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072999501.html

12 декабря 2025 года, утренний эфир

12 декабря 2025 года, утренний эфир - 12.12.2025 Украина.ру

12 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 12.12.2025

2025-12-12T11:35

2025-12-12T11:35

2025-12-12T11:35

горловка

волчанск

новороссия

михаил павлив

павел волков

украина.ру

пятнашка

ес

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1072998874_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1fc72ac38972efaf4c456faf4180757a.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Время Новороссии. Молодежная политика в селе. Гость: Ирина Лобанова - заведующая сектором молодежной политики администрации Новоазовского муниципалитета.* Большое интервью. О том, как герой смог преодолеть страх, а также о том, как украинцы прикрывались мирными жителями в ходе боёв за Волчанск. Гость: боец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным "Либра".* Культурное обозрение. Роль писателя, актуальные темы в литературе Новороссии. Гость: Игорь Лысый - поэт и прозаик, издатель.* Великие земляки. Музыканты-военные из Донецкой филармонии. Гость: Анна Левонтьевна Кравец - начальник редакторского отдела Донецкой государственной академической филармонии.* Аналитика от издания Украина.ру. Выборы на Украине и ожидания Евросоюза. Гость: Павел Волков - журналист и правозащитник, автор издания Украина.ру.* Важный разговор. Награда премии #МЫВМЕСТЕ и ситуация в Горловке. Гость: Иван Сергеевич Приходько - мэр Горловки

горловка

волчанск

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

горловка, волчанск, новороссия, михаил павлив, павел волков, украина.ру, пятнашка, ес, новороссия сегодня, видео