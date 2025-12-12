https://ukraina.ru/20251212/12-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072999501.html
12 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Время Новороссии. Молодежная политика в селе. Гость: Ирина Лобанова - заведующая сектором молодежной политики администрации Новоазовского муниципалитета.* Большое интервью. О том, как герой смог преодолеть страх, а также о том, как украинцы прикрывались мирными жителями в ходе боёв за Волчанск. Гость: боец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным "Либра".* Культурное обозрение. Роль писателя, актуальные темы в литературе Новороссии. Гость: Игорь Лысый - поэт и прозаик, издатель.* Великие земляки. Музыканты-военные из Донецкой филармонии. Гость: Анна Левонтьевна Кравец - начальник редакторского отдела Донецкой государственной академической филармонии.* Аналитика от издания Украина.ру. Выборы на Украине и ожидания Евросоюза. Гость: Павел Волков - журналист и правозащитник, автор издания Украина.ру.* Важный разговор. Награда премии #МЫВМЕСТЕ и ситуация в Горловке. Гость: Иван Сергеевич Приходько - мэр Горловки
