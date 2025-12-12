12 декабря 2025 года, утренний эфир - 12.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251212/12-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072999501.html
12 декабря 2025 года, утренний эфир
12 декабря 2025 года, утренний эфир - 12.12.2025 Украина.ру
12 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 12.12.2025
2025-12-12T11:35
2025-12-12T11:35
горловка
волчанск
новороссия
михаил павлив
павел волков
украина.ру
пятнашка
ес
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1072998874_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1fc72ac38972efaf4c456faf4180757a.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Время Новороссии. Молодежная политика в селе. Гость: Ирина Лобанова - заведующая сектором молодежной политики администрации Новоазовского муниципалитета.* Большое интервью. О том, как герой смог преодолеть страх, а также о том, как украинцы прикрывались мирными жителями в ходе боёв за Волчанск. Гость: боец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным "Либра".* Культурное обозрение. Роль писателя, актуальные темы в литературе Новороссии. Гость: Игорь Лысый - поэт и прозаик, издатель.* Великие земляки. Музыканты-военные из Донецкой филармонии. Гость: Анна Левонтьевна Кравец - начальник редакторского отдела Донецкой государственной академической филармонии.* Аналитика от издания Украина.ру. Выборы на Украине и ожидания Евросоюза. Гость: Павел Волков - журналист и правозащитник, автор издания Украина.ру.* Важный разговор. Награда премии #МЫВМЕСТЕ и ситуация в Горловке. Гость: Иван Сергеевич Приходько - мэр Горловки
горловка
волчанск
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1072998874_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2860d59a2cc67d5729137a63baef95cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
горловка, волчанск, новороссия, михаил павлив, павел волков, украина.ру, пятнашка, ес, новороссия сегодня, видео
Горловка, Волчанск, Новороссия, Михаил Павлив, Павел Волков, Украина.ру, Пятнашка, ЕС, Новороссия сегодня

12 декабря 2025 года, утренний эфир

11:35 12.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Время Новороссии. Молодежная политика в селе. Гость: Ирина Лобанова - заведующая сектором молодежной политики администрации Новоазовского муниципалитета.
* Большое интервью. О том, как герой смог преодолеть страх, а также о том, как украинцы прикрывались мирными жителями в ходе боёв за Волчанск. Гость: боец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным "Либра".
* Культурное обозрение. Роль писателя, актуальные темы в литературе Новороссии. Гость: Игорь Лысый - поэт и прозаик, издатель.
* Великие земляки. Музыканты-военные из Донецкой филармонии. Гость: Анна Левонтьевна Кравец - начальник редакторского отдела Донецкой государственной академической филармонии.
* Аналитика от издания Украина.ру. Выборы на Украине и ожидания Евросоюза. Гость: Павел Волков - журналист и правозащитник, автор издания Украина.ру.
* Важный разговор. Награда премии #МЫВМЕСТЕ и ситуация в Горловке. Гость: Иван Сергеевич Приходько - мэр Горловки
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ГорловкаВолчанскНовороссияМихаил ПавливПавел ВолковУкраина.руПятнашкаЕСНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57Нет фактов подготовки Россией вторжения из Приднестровья в Молдавию - вице-премьер
13:36ПВО РФ к обеду уничтожены и перехвачены десятки украинских БПЛА
13:35ВС РФ наступают на Красно-Лиманском направлении
13:30Из-за атак ВСУ на левобережье Херсонской области погиб мирный житель и ещё двое ранены
13:30"Новые увлечения" СБУ, Третья мировая и главная задача Зеленского. Хроника событий на 13:00 12 декабря
13:27НАБУ вываливает компромат на "держателя общака" Зеленского
13:00ВС РФ нанесли массированный и групповые удары по объектам ВСУ и ВПК Украины - Минобороны
12:25Ушаков объяснил, зачем Зеленский может согласиться провести выборы
12:20Чего не могут Кароли. Как в Польше устроили "жалкий спектакль" с передачей Киеву советских истребителей
12:08Киевлян готовят к долгим вечерам без света
12:01Задержаны обворовавшие участника СВО, Мосгорсуд осудил судей МУС. Главное к 12.00
11:50Энергетики Одесской области работают в усиленном режиме после поражения энергообъекта
11:40В Рубежном осудили участника украинского нацбата
11:3512 декабря 2025 года, утренний эфир
11:30СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы" - Минобороны РФ
11:19ВСУ взяли в заложники сотни мирных жителей в Купянске-Узловом и используют их как "живой щит"
11:14Зачем Зеленскому разговоры о референдуме. Стоякин о том, что недопрезидент хочет показать Трампу
10:57Три варианта для Украины: Ищенко объяснил, как Россия может обеспечить свою безопасность
10:47Минобороны предупредило, что Киев планирует сбрасывать с дронов снаряды с отравляющими веществами
10:45Банк России подает иск к Euroclear, USAID подозревают в криминале. Главное к этому часу
Лента новостейМолния