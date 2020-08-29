В ночь на 28 августа в Одессе на территории местного НПЗ произошел взрыв: пожар на трансформаторной подстанции обесточил несколько предприятий и прилегающий район. Причиной взрыва стала активность охотников за цветным металлом, срезавших электрический кабель

Некогда одно из крупнейших предприятий-доноров региона в последние годы сейчас простаивает, ветшает и становится источником скандальных историй.

Взрыв на НПЗ. Одесские кабельные воры обесточили целый район

Жители микрорайона Шкодова Гора, расположенного возле Одесского НПЗ, рассказали местным СМИ хронологию событий. Ровно в полночь в районе исчезла электроэнергия, через пять минут раздался взрыв — была видна яркая вспышка в районе электроподстанции на территории предприятия.

Как сообщили в областном управлении МЧС, прибывшие на место после полуночи спасатели ликвидировали пожар на территории 500 кв м. Около двух часов ночи бригада РЭС обесточила подстанцию, после этого из неё выпустили дым и охладили помещение. Обошлось без пострадавших. Полиция открыла уголовное дело по 270 статье УК Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, хотя следов проникновения обнаружено не было. На нефтеперерабатывающем заводе в Одессе произошел взрыв и пожар © -gregg- / flickr

Имущество завода, оставшееся без охраны, постоянно и систематически разворовывают: с марта 2019 года на его территории орудуют воры, которые украли уже 85 процентов всего электрооборудования.

«Воровство идет масштабно, профессионально, воры работают профессиональным инструментом, они не ножовкой по металлу это делают. Вырезается огромное количество кабелей. По большому счету на предприятии оставались только действующие силовые кабели.

На главной распределительной подстанции, которая сгорела, приходит сеть 110 киловольт. Если вам кто-то будет рассказывать, что это произошло нечаянно — это неправда. Все, что украли, исчисляется миллионами долларов, учитывая, сколько стоит цветной металл. Это же не кабельки в квартире. Если идет кабель 6 киловольт, то в одном метре — 64 килограмма», — рассказал экс-глава профсоюза предприятия Александр Чеганенко.

По его словам, воры наткнулись на силовой кабель, что и стало причиной взрыва.

«Взрыв был такой, что я сначала подумал, что рухнул какой-то самолет. В пять минут первого пропал свет, сначала отключили, видимо, ячейку 6 киловольт, которая питает поселок на Шкодовой горе, а потом полезли разбирать ячейку, но попали на силовой кабель 110 киловольт», — добавил Чеганенко.

НПЗ до Майдана. Взлет при Лукойле, «убийство» Коломойским и короткий ренессанс при Курченко

За последние несколько лет НПЗ стал источником постоянных скандалов, связанных с попытками разных украинских олигархических группировок присвоить его имущество. Но так было далеко не всегда. Национализация Одесского НПЗ: история гибели одного завода © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

В 2000-е годы НПЗ принадлежал российской компании «Лукойл», которая купила его у государства в 1999 году. Это было время расцвета предприятия. В результате проведенной инвестором модернизации предприятие стало одним из наиболее современных, обеспечивая до 40% промышленного производства Одесской области и около четверти общего объёма продукции нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Собственниками планировалось начать производство бензина по стандартам Евро-4.

Но в октябре 2010 года «в связи со значительным уменьшением показателей рентабельности переработки нефти» ее поставки на завод были остановлены, а само предприятие фактически прекратило работу. Причиной стало то, что для Одесского НПЗ полностью закрыли традиционный маршрут, по которому доставлялась нефть — систему «Приднепровских магистральных нефтепроводов» (маршрут Лисичанск — Кременчуг — Одесса), а это существенно увеличило стоимость выпускаемой продукции.

Развернул трубу днепропетровский олигарх Игорь Коломойский — через свой менеджмент в государственной компании «Укртранснфата». Коломойский воспользовался админресурсом, чтобы устранить конкурента: Кременчугский НПЗ, принадлежащий группе «Приват», стал использовать нефтепровод для реверсной закачки каспийской нефти из Одессы в Кременчуг. А через другой нефтепровод — "Одесса — Броды" — начали перегонять нефть из Азербайджана в Беларусь.

Возобновление работы завода произошло в марте 2013 года, после того как у «Лукойла» его выкупил Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК), принадлежащая близкому к «семье» экс-президента Януковича — Сергею Курченко. После покупки группа ВЕТЭК оформила кредит на сумму в 250-300 млн долларов в российском банке «ВТБ» для покупки топлива, а имущество предприятия выступило в качестве залога. Минэнерго Украины обеспокоился поставками топлива из Белоруссии из-за забастовок на НПЗ © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Нефть доставлялась танкерами по морю из Новороссийска, несмотря на то, что она была на 30 долларов дороже, чем перегоняемая по нефтепроводам. Правда, работникам изрядно сократили социальный пакет, а периодически даже имели место задержки с выплатой зарплаты (от 5000 грн., а на тот момент это было 625 долларов), их количество не сокращали. Объем переработанной нефти увеличивался от месяца к месяцу.

Но как оказалось, «подъём» оказался недолгим.

2014-2016: борьба за передел имущества ОПЗ и возможное банкротство

Окончательная остановка Одесского НПЗ произошла в апреле 2014 года, когда его имущество было арестовано. После победы Майдана Курченко бежал из страны. Против «друга Семьи» начали 11 уголовных производств. Одно из них напрямую касается предприятия.

Министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил версию обвинения: мол, запуск Одесского НПЗ был на самом деле обманом. Якобы он использовался для схем «серого» импорта нефти и нефтепродуктов. Согласно этой версии, четыре фирмы Курченко в течение 2012-2013 годов ввезли на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки как давальческого сырья и дальнейшего «реэкспорта» за границу. Однако эту продукцию продали внутри Украины без таможенного оформления и уплаты налогов, вследствие чего бюджету нанесен ущерб в размере 7 млрд гривен.

Летом 2014 года произошло массовое сокращение персонала: уволили 70% сотрудников. С того момента все истории вокруг предприятия сводились к борьбе за контроль над нефтепродуктами различных олигархических структур, связанных уже с представителями новой власти.

В ноябре 2014 года Приморский суд Одессы в рамках «дела Курченко» вынес постановление о передаче нефтепродуктов ОНПЗ государственному предприятию «Укртранснафтапродукт» на ответственное хранение для дальнейшей реализации в соответствии с процедурой, предусмотренной Кабмином. На деле же все свелось к банальному перераспределению нефтепродуктов в интересах определенных лиц в обход законных процедур.

К слову, оценку объема и стоимости хранившихся на заводе нефтепродуктов так и не провели. Конфискованное у бизнесмена Курченко имущество в Харькове возвращено государству © Facebook/Serhiy Kurchenko

В частности в 2014 году основным бенефициаром этой схемы был Игорь Коломойский. С июля 2014-го года директором ГП «Укртранснефтепродукт» стал Владимир Гаврилов, который, был связан с днепропетровским олигархом. Свидетельством тому является тот факт, что первая партия откаченной нефти досталась компании «Синтез ойл», входящей в группу «Приват». Обеспечивался вывоз имущества представителями добровольческих батальонов «Киев-1» и «Днепр-1», которых также считают «птенцами Коломойского».

В 2015-м году «Укртранснефтепродукт» возглавил Александр Горбунов, близкий к возглавляющему бизнес-группу «Фактор» олигарху Сергею Тищенко и его деловому партнёру, нардепу от «Народного фронта» Сергею Пашинскому. После этого главным покупателем нефтепродуктов стала компания «Укройлпродукт», контролируемая Тищенко и Пашинским. К последним Генеральная прокуратура имеет претензии: в ведомстве полагают, что стоимость проданных компании нефтепродуктов была сильно занижена, в результате чего государство недосчиталось не менее 340 млн грн.

Вырученные деньги сначала были переведены в принадлежавший Тищенко «Фортуна-банк», а затем их след пропал.

1 августа 2016 года новым руководителем «Укртранснефтепродукта» стал Евгений Майданюк, связанный с Петром Дыминским — совладельцем группы «Континуум» (сеть АЗС WOG). Дыминского, в свою очередь, называют приближённым к Петру Порошенко. Однако в сентябре 2016 года Александр Горбунов через суд восстановился в должности с помощью решения районного суда Житомира. В конце концов, точку в этом споре поставил Апелляционный Житомирский областной суд, постановивший уволить Горбунова. А в феврале 2017-го Министерство энергетики и угольной промышленности Украины объявило новый конкурс на должность генерального директора государственной компании.

Летом 2016 года перед Одесским НПЗ предстала реальная перспектива банкротства — соответствующее дело довольно долго слушалось в Хозяйственном суде Одесской области. Основные притязания выдвинули две кипрские компании — Phonrun Operation Limited и Empson Limited, которые утверждают, что завод должен им 14,5 млрд грн. Кроме того, предприятие имело долги в 200 млн грн другим кредиторам, а более 50 млн составляли долги по зарплате сотрудникам.

18 августа 2016 года Хозяйственный суд Одесской области признал долг НПЗ перед «киприотами», которые были назначены главными кредиторами. Законность этого решения оспорила одна из более мелких компаний, которую поддержал народный депутат Алексей Гончаренко. Именно по его запросу одесская прокуратура начала уголовное производство по ч. 2 ст. 375 УК Украины — «вынесение судьёй заведомо неправосудного решения». ОПЗ лишился шанса на спасение из-за саботажа руководства завода - Щуриков © РИА Новости, Сергей Поляков | Перейти в фотобанк

Аргументация Гончаренко была в том, что за кипрскими фирмами якобы стоит Курченко, поэтому он не дает «Семье» возобновить контроль над предприятием.

После конфискации: 2017-2020. Бесконечные суды и вялотекущий «распил на металлолом»

Применить закон о спецконфискации, в результате чего завод перешел в собственность государства, позволило утверждение сделки со следствием бывшего заместителя директора Одесского НПЗ Дмитрий Веремеева, арестованного в апреле 2017 года. Его подозревали в соучастии в махинациях с нефтепродуктами, которые якобы организовал Курченко, в результате чего бюджет «нагрели» на 2 млд гривен.

Два месяца пребывания в СИЗО склонили бывшего функционера к заключению сделки со следствием. В обмен на признательные показания он получил условный срок. Но самое главное, что для властей появились документальные основания считать Одесский НПЗ орудием совершения преступления. А согласно закону, в собственность государства изымаются любые средства преступления вне зависимости от их владельца.

Впрочем, преступления Курченко в суде не являлись доказанным фактом, поэтому с точки зрения законности процедура конфискации была более чем сомнительной. Это делало фактически невозможным приход нормального инвестора, ибо тот рисковал бы потерять все вложения в один момент в результате, например, решений ЕСПЧ.

«Друг семьи Януковича» отказываться от одесского НПЗ явно не собирался, обжаловав конфискацию в украинских судах. 21 июля 2017 года Апелляционный суд Одесской области отказался открыть апелляционное производство по жалобам представителей Курченко. Но 15 апреля прошлого года Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании олигарха «Empson Limited» — отменил решение Приморского районного суда Одессы о закрытии апелляционного производства в деле о передаче имущества НПЗ на хранение и управление государству.

Спустя год после аварии затонувший у Одессы танкер «Делфи» выровняли © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Прибилову, Кадегроб и Копице, но юрист «Empson Limited» попросил их отвода. Он заявил, что Кадегроб и Прибилова уже отстранили от рассмотрения другой апелляции Empson Limited, а Копица участвовал в рассмотрении аналогичной апелляции по НПЗ и отказал, а значит предубежден и подлежит замене.

Аргументы истца удовлетворили, предстояло найти новых судей. Но потом вмешался коронавирус — во время карантина хозяйственные дела были поставлены на паузу. Как и когда разрешится спор между постмайданным государством и олигархом, приближенным к Януковичу, неизвестно.

Ясно одно — бесконечные суды и скандалы идут явно не на пользу одному из некогда крупнейших предприятий Одессы. На сегодняшний момент одесский НПЗ — технически отсталое предприятие, больше подходящее для «схем», чем для реального производства топлива. Найти инвестора, способного восстановить его былую мощь, в нынешних условиях просто нереально.

День за днем всё вероятнее ситуация, что НПЗ просто растащат «на металл». Десятки и сотни людей крадут электрооборудование, пользуясь тем, что оно «плохо лежит». И в этом — также непосредственная вина государства, которое не в состоянии обеспечить гражданам стабильности и достойных рабочих мест.