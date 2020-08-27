Порошенко собирает ресурсы, перекупает правых радикалов и готовится к решительным действиям. Впрочем, для получения реальной власти на Украине может даже не понадобиться совершать госпереворот, говорят политэксперты

В понедельник, 24 августа, Украина отметила День независимости. Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой приняли участие в памятной церемонии по погибшим украинским военным на площади у Михайловского собора.

В своей речи президент говорил в основном о мире. При этом торжественные мероприятия второй год подряд при Зеленском прошли без традиционного военного парада в Киеве.

«Партия войны» играет мускулами

Иное настроение было в этот день у украинской «партии войны». Около пяти тысяч ветеранов и активистов прошли по центру Киева под лозунгами «Слава нации, смерть врагам!», «Украина превыше всего». Без парада, но с маршем. Украина отметила День независимости © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В колонне марширующих — «Азов», «Центурии», участники близкого к экс-президенту Петру Порошенко «Движения сопротивления капитуляции».

Присутствовавший на марше Порошенко публично заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул: «зелень падает осенью, мы это точно знаем».

Примечательно, что до Дня независимости на Украине ходили слухи чуть ли не о возможной попытке захвата власти со стороны Порошенко и близких ему организаций. Ничего подобного не было, однако пятый президент точно не откажется от попыток вернуть власть.

Есть ли у Порошенко ресурсы для этого, а также насколько политически силён Зеленский, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Для захвата власти госпереворот не нужен

Зеленский плохо контролирует ситуацию в стране, считает политолог Ростислав Ищенко. Однако насчёт возможности госпереворота эксперт не уверен.

«О нём много говорят, но есть варианты, когда Зеленский может оставаться у власти, не имея при этом никакой власти, и никому не мешая.

Потому что если провести досрочные парламентские выборы, сформировать большинство в Верховной Раде и на его базе создать новое правительство, Зеленский не сможет контролировать ни парламент, ни правительство.

И с учётом того, как распределены полномочия на Украине, большую часть вопросов можно будет спокойно решать без Зеленского. Если он не будет сильно возмущаться, то я не вижу никакой необходимости его свергать», — пояснил эксперт. Ростислав Ищенко: Чтобы оставить Зеленского без власти, необязательно его свергать © РИА Новости, Нина Зотина

Конечно, допускает Ищенко, на Украине могут оказаться достаточно честолюбивые (тот же Порошенко) или достаточно мстительные (тот же Игорь Коломойский) люди, которые захотят отправить Зеленского на заслуженный отдых — «потому что Игорю Валерьевичу, который по сути привел Зеленского к власти, он отплатил злом за предобрейшее». Поэтому вполне возможно, что кто-то захочет его свергнуть.

«Порошенко готовит начало реванша на осень»

Порошенко своим заявлением об «опадающей зелени» намекал, что осенью будут выборы в местные органы власти, где он со своей политсилой надеются взять реванш за поражение в прошлом году. Об этом говорит обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

То есть пока что это еще не призыв к свержению Зеленского или существующего строя, но предупреждение о том, что на осень они действительно готовят начало своего реванша, отметил эксперт.

Корнилов убеждён, что на местных выборах большую роль будет играть фактор улицы — «силовой» поддержки.

«На Украине разве со времен Майдана кто-то отменял эти методы? Само собой, конечно. И вот эти митинги 24 августа стали генеральной репетицией. И по мере продвижения этой повестки они будут расширяться.

Если дойдет до рассмотрения изменений постановления Верховной Рады о местных выборах и исключения упоминаний Донбасса, конечно, это использует Порошенко и его камарилья, и в этом плане можете не сомневаться, конечно, будут использовать», — заявил политолог. Владимир Корнилов: Зеленский и Порошенко собирают силы, чтобы идти стенка на стенку © РИА Новости, Владимир Трефилов

Зеленский-Порошенко: стенка на стенку?

Корнилов сомневается, что Зеленский что-то контролирует на Украине. По мнению эксперта, президент Украины выработал себе стратегию по поводу того, чтобы напирать на мир, на то, что якобы никто не гибнет в Донбассе и что он очень хочет провести «Нормандскую встречу» до этих выборов с тем, чтобы использовать это в своих избирательных целях на Юго-Востоке. Но к активному сопротивлению уличным беспорядкам Зеленский еще не готов.

При этом вполне вероятна «антизеленская коалиция».

«Мы видим, что Порошенко удалось перекупить определенную часть праворадикалов, в частности, [лидера запрещенного в РФ «Правого сектора»* Дмитрия] Яроша и его команду, о чем Ярош публично заявил 24 августа. То есть, соответственно, поддержкой определенной части боевиков Порошенко озаботился», — заявил политолог.

А команда Зеленского, подчеркнул Корнилов, тоже вовсю заигрывает с «Нацкорпусом», с С14 — увеличено их финансирование, как показывают недавние расследования.

«Так что я так понимаю, что и те, и другие действительно сколачивают вокруг себя определенные группы, чтобы в случае чего можно было идти стенка на стенку», — отметил эксперт.

Зеленский хотя бы даёт надежду…

Анатолий Вассерман: Политический вес Зеленского уменьшится, но Порошенко этим не воспользуется © РИА Новости, Александр Натрускин Анатолия Вассермана.

Поэтому политический вес президента падает и будет падать все дальше и глубже.

«Другое дело, что вряд ли этим сможет воспользоваться Порошенко и его банда-команда. Они проводят ту же самую политику, только даже не пытаются прикрывать ее какими-то красивыми словами. Они открытым текстом заявляют, что, мол, будет только так, как мы хотим, или никак не будет.

Естественно, в таких условиях невозможно Порошенко одолеть даже Зеленского, потому что если Зеленский хотя бы обещает людям что-то полезное, и дает им надежду на то, что им будет лучше, то Порошенко не только предыдущей своей деятельностью, но и нынешней своей риторикой, доказывает, что людям будет все равно хуже», — рассказал Вассерман.

Впрочем, реальной конкуренции Зеленскому никто составить не может, подчёркивает эксперт.

«Как я уже сказал, любой независимый руководитель Украины заведомо вынужден действовать против интересов громадного большинства своих сограждан. Это принципиально неизбежно.

Поэтому любой, кто не ставит своей целью полное воссоединение [с Россией], рано или поздно так или иначе окажется отступником от своих собственных слов.

Ну а в пропагандистском плане пока вся надежда на «Оппозиционную платформу — За жизнь», поскольку эта политсила хотя бы провозглашает достаточно вменяемые вещи», — сообщил Вассерман.