Донецк помнит. О том, кто его основал во второй раз

В среду, 19 августа 2020 года, ровно 100 лет со дня рождения советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря Донецкого областного комитета Коммунистической партии, Героя Социалистического Труда Владимира Дегтярёва

Не ошибусь, если скажу, что именно при этом человеке Донецк стал тем городом, которым мы гордимся и по сей день. Городом, который любим всем сердцем. Именно Дегтярёв придумал и воплотил уникальный имиджевый проект — сделал шахтёрскую столицу городом миллиона роз. Мы привыкли отцом-основателем Донецка называть Джона Юза, но Дегтярёв — это тот человек, который основал город во второй раз. На границе с мятежным Донбассом. По законам военного времени © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

Владимир Дегтярёв, занимая один из самых высоких постов, начинал свой день с того, что шёл на работу «11-ым номером», как говорят у нас в Донецке, то есть пешком. Да, конечно, у него был служебный автомобиль с водителем, но, как вы понимаете, дорогие читатели, из окна авто город выглядит иначе, чем если вы передвигаетесь по улице на своих двоих. Ни до, ни после Дегтярёва не было такого народного руководителя, такого доступного человека от власти. Дегтярев любил разговаривать с людьми: он лично посещал рынки, заходил в гастрономы, порою даже заглядывал в пивнушки. Это была такая особенная дегтярёвская система посещений. Он делал это каждый выходной. Проблемы, которыми делились с ним люди, решались очень быстро, буквально уже в начале следующей рабочей недели.

«Жил-был художник один…»

Одно из самых знаковых решений Дегтярева со временем обросло подробностями и легендами. Дегтярев действительно очень любил розы, особенно красные. Розы росли также и на даче отца города, он собственноручно за ними ухаживал, поливал и т.д. Из воспоминаний внучки Дегтярёва Анны Сухининой: «Дедушка очень любил красный цвет. Красные розы — его особенная любовь. Дедушка любил аромат «Красной Москвы» и красные розы».

C 1963 года Донецк начал активно озеленяться. Есть версия, что в розы Владимир Дегтярёв влюбился благодаря Франции. Парк Версальского дворца потряс первого секретаря своими невозможно красивыми клумбами. Страсть к розам, вспыхнувшую в сердце Дегтярёва, разделил директор ботанического сада Евгений Кондратюк. Впервые Донецк был назвал городом миллиона роз в 1967 году. Так же Владимир Дегтярёв рассматривал розу в качестве одного из главных элементов герба Донецка.

Достоверно известно, что был не один миллион саженцев роз, а ровно в два раза больше — целых два миллиона. Дегтярёв предположил, что многим горожанам захочется получить/раздобыть такую розу, поэтому заказал вдвое больше. Плюс было учтено то, что розы довольно капризны и требуют особенного ухода. И вот с той самой поры самый красивый цветок в мире радует взоры дончан. Я хотела написать «простых дончан», но спохватилась. Да будет вам известно, дорогие читатели, что дончане простыми не бывают. Чтобы им понравился человек во власти нужно, чтобы этот человек был реально выдающимся, а иначе раскусят в два счёта. До сих пор люди старшего поколения с теплотой вспоминают Дегтярёва. «Взять Киев. Это город каштанов, — говорит дончанка Лариса Орлова, — а вот Одесса — город акаций. Так было в моей молодости и в юности. А в Донецке раньше роз было ещё больше, чем сейчас. По утрам ездили поливальные машины, поливали до 8 утра улицы города. Это при Дегтярёве было…». «Одевайся, за тобой пришли родители!» Радости и свершения мятежного Донбасса © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Эпоха возрождения

За двенадцать с половиной лет руководства областью Дегтярёв сделал столько, что пальцев на обеих руках не хватит перечислить его самые крупные заслуги. Дегтярёв достиг не только серьёзных успехов по всем производственным показателям, но и добился невероятной самообеспеченности региона. Это при Дегтярёве Донецк был признан ЮНЕСКО самым зелёным и благоустроенным среди промышленных городов мира. Самому донецкому кинорежиссеру России Юрию Каре - 65 © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Дегтярёв спас от промышленной разработки Святогорские меловые горы, которые сейчас являются Святогорским заповедником. Он просто не дал добывать там мел. Отстоял интересы области и воспрепятствовал строительству АЭС на побережье Азовского моря. За это он получил серьёзный выговор. Именно история с АЭС стоила Дегтярёву карьеры. А ведь мог бы быть у нас свой собственный Чернобыль. И был бы… Впрочем, есть люди, которые говорят, что лучше бы был, что донбассовцы никогда бы не допустили того, что произошло в Припяти, что у донбассовцев всё под линеечку. Но эти люди забывают о том, что трагедия 1986 года это не просто страшная случайность, это ещё и следствие экономии при производстве реакторов. Даже если опустить инцидент с экспериментом, реактор сам по себе имел недочёт, который вполне мог стоить жизни целому региону.

При Дегтярёве был создан Донецкий государственный университета. Произошло это 28 мая 1965 года. Конечно, я говорю о классическом вузе, свою историю сегодняшний Донецкий национальный университет ведёт с момента создания Сталинского государственного педагогического вуза в 1937 году.

За время правления Дегтярёва жилой фонд увеличился в три раза, протяжённость канализационных и водопроводных систем в два с половиной раза, километраж асфальтированных дорог, участки освещённых дорог более чем в два раза.

Под линеечку

При Дегтярёве утвердилась новая парадигма промышленного градостроения и архитектуры. При нём начали разрабатывать перпендикулярные улицы и проспекты, парки, развязки, набережные и т.п. Раньше дома строили вокруг шахт, преобладали так называемые шахтные посёлки.

Дегтярёв инициировал строительство оросительной системы на территории всей области. Через год-полтора уже вся область получала урожай овощей, зерновых. Область практически полностью себя обеспечивала и даже отправляла на экспорт, несмотря на выраженный степной и засушливый климат, отсутствие необходимого количества воды. Мы восхищаемся тем, как в ОАЭ человек покорил пустыню, как к каждой пальме подвёл воду, но отчего-то забываем о том, как человек покорил степь.

Дегтярёв решил вечную донбасскую проблему: занятости женщин. При нём были построены предприятия с преимущественно женским трудом — фабрика игрушек, хлопчатобумажный комбинат, текстильная фабрика, ТЦ «Белый лебедь», «Детский мир» и т.д.

Памяти памяти

В этом странном ковидном году, который по совместительству является юбилейным годом для Владимира Дегтярёва, семьёй бывшего «хозяина области» и министерством культуры ДНР (совместно с учреждениями культуры) было запланировано такое количество потрясающих мероприятий, что слёзы на глаза наворачиваются, что некоторые из них пришлось провести не так торжественно, как хотелось бы. И тем не менее, очень многое удалось сделать. Донецкий цирюльник. Любимый композитор Михалкова довел столицу ДНР до экстаза © Facebook, Александр Парецкий/mmdm.ru

Во многих районах города на 19 число запланированы торжественные митинги. Был облагорожен сквер имени Дегтярёва на улице Артёма: высадили любимые дегтярёвские красные розы, поставили лавочки. Почтой Донбасса была выпущена памятная марка. Состоялось гашение марки и конверта первого дня. Центральным республиканским банком была выпущена памятная монета. В разработке монеты принимал участие Институт цветных металлов. Открылась совместная выставка краеведческого музея и Центрального архива. И под занавес юбилейного дня в Донецкой филармонии состоится торжественный концерт памяти великого отца города. Эту память он заслужил!