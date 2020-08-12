Украина.ру взяла интервью у одного из активных участников протестов в Минске, который на условиях анонимности подробно рассказал о том, что происходит в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов.

Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция итоги выборов не признала.

Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.

Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около шести тысяч человек.

- Есть ли оценки, сколько людей выходило на улицы начиная с 9 августа?

— На 9 августа я бы сказал, что суммарно по всех городах, по нашим оценкам, вышло не меньше 100 тысяч. Что касается 10 августа, там были цифры в разы больше, я оцениваю общую численность по стране на протестах не меньше чем в 150 тысяч. Анатомия белорусских протестов. Три взгляда на попытку цветной революции © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Что касается вчерашних (в ночь с 11 на 12 августа. — Авт.) протестов, есть много упаднических настроений, что вышло мало людей. Но люди устали, скажу честно, я сам вчера не ходил, потому что у меня физически не было сил. Но и вчера протесты были — в Минске, в Бресте, во многих городах. В целом, я думаю, протесты не стихают, в среду до 4 утра в целом ряде районов столицы шли настоящие уличные бои.

Надо понимать, что выходили люди даже в маленьких городах и поселках. Например, город Поставы Витебской области, на границе с Литвой, — 9-го там вышли люди, их разогнали, 10-го опять вышли, только задержанных было 15 человек. Там никто никогда не выходил.

Мне вчера звонили из Гродненской области, тоже пограничный с Литвой район, там никто не собирался выходить, потому что там есть две категории людей — бюджетники и контрабандисты. Бюджетники боятся, контрабандистам все равно. Так вот, чтобы там люди не вышли, на площадь на всякий случай пригнали огромный трактор и поставили вокруг милиции. А люди вышли в ответ.

- А почему выходят?

— Уровень ненависти к власти зашкаливает. Особенно всех разозлили эти наглые 80% голосов, которые приписали Лукашенко на выборах. Я думаю, если бы нарисовали Лукашенко 52%, думаю, большинство людей восприняло бы это спокойнее.

Ведь на всех участках, где независимые наблюдатели имели возможность фиксировать процесс, везде, где был честный подсчет — везде победила Тихановская. Причем я знаю участки в Минске и возле Минска, где разница в пользу Тихановской была в 10, 15, 20 раз больше, чем за Лукашенко! Озвученные Центризбиркомом официальные цифры все восприняли как плевок в лицо.

- Какова примерная география протеста?

— Это традиционно прежде всего Западная Белоруссия, плюс Минск. Активны Брест, Гомель, Пинск, Солигорск, Гродно, Барановичи, в целом порядка 10 — 15 городов, где всегда были протестные настроения высокими, политическая активность высокой, там люди стабильно выходят. Но вот Витебск, самый северный наш областной центр — там 9-го вышло около 3000 человек, для Витебска это большая цифра, потому что город всегда был политически не активен. Или, например, Заславль в 12 километрах от Минска — там вчера вышло 200 человек (при населении 14 тысяч. — Авт.).

В целом, масштаб протестов на фоне последних 10 лет просто колоссальный.

- А насколько реальна цифра в 3000 задержанных в первый день, названная МВД?

— Насколько мы владеем информацией, все ИВС (изоляторы временного содержания. — Авт.), все районные отделения внутренних дел в Минске просто переполнены задержанными. В Жодино (город в Минской области. — Авт.), куда свозили задержанных, там тоже переполнено. Поэтому я знаю, что позавчера (в ночь с 10 на 11 августа. — Авт.) людей просто вывозили за город и отпускали, потому что их реально было некуда везти. Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа

Но цифра в 3000 задержанных по стране это нереальная цифра. Не стоит забывать, что власть ведет в том числе и психологическую войну. Цифры в тысячи задержанных называются для того, чтобы запугать тех, кто хочет выйти, но боится. По данным правозащитников, 9 августа в Минске было задержано до 200 человек. Сейчас, я думаю, цифры уже другие, но власть явно завышает число задержанных.

- Если брать возрастной срез, кто выходит прежде всего?

— Я был на многих встречах Тихановской с избирателями (в июле. — Авт.), ездил по регионам, там я видел очень много мужчин в возрасте от 35 до 60 лет. Но сейчас в Минске в основном выходит на улицы молодежь, молодые ребята в возрасте от 18 до 35 лет.

Есть разные субкультурщики — байкеры, футбольные фанаты. Особенно с учетом того, как власть относится к фанатам, сажает их на длительные сроки, например, давая по 8 лет за драку, в которой никто тяжело даже не пострадал, — они власть просто ненавидят.

Надо понимать, что многие люди идут туда ради какого-то экстрима. Опять же, кому как не молодежи прежде всего беспокоиться о своем будущем? Но, я думаю, к концу недели возрастное представительство на протестах расширится. Во вторник я полдня ездил по Минску, заходил в магазины — повсюду много самых разных людей с белыми лентами (символ протеста. — Авт.).

Страх — это такая вещь, где нужно время для его преодоления. 9 августа, когда в толпу начали бросать светошумовые гранаты, многие просто разбежались. Люди к этому не привыкли, потому что последний раз светошумовые гранаты бросали и стреляли резиновыми пулями на протестах во время президентских выборов 2006 года. За прошедшие 14 лет выросло новое поколение, которое даже об этом и не знает.

Отмечу также тот важный момент — люди изначально не были нацелены на силовое противостояние. 9-го на улице была околопраздничная атмосфера, люди радовались, хлопали в ладоши. Изначально и действия силовиков не были особенно жесткими, кинули пару гранат, мне самому разорвало штанину осколком — но затем в ночь с 9 на 10 августа что-то изменилось, и началась брутальщина (со стороны силовых ведомств. — Авт.), которая продолжилась и в понедельник, и вчера.

Мы крови не хотим, люди нацелены на мирный протест, но, когда тебя раз за разом бьют, они начинают давать сдачи.

- Что Вы имеете в виду? Слабой оказалась не только Тихановская, но и её предвыборный штаб. Что будет дальше с протестами в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

— Вчера, когда я проехал по магазинам защитной амуниции (например, для страйкболистов), ничего уже не было в продаже — все раскупили! Продавцы мне прямо говорили — защитные маски раскупили.

Пиротехнику (протестующие применяли против ОМОНа салюты. — Авт.) уже запретили продавать, хотя уже вчера они все были закрыты.

- А в чем причина такой агрессии силовиков?

— У ОМОНа никогда не было ограничений на применение силы, он всегда действует наиболее жестко. В целом, его тренируют на применение насилия буквально на уровне рефлексов. По своему опыту я хорошо знаю, что ОМОНовец может с тобой доброжелательно разговаривать, но вот ему дают приказ, и ему все равно, кого бить — будь это парень, девушка или кто-то еще. Однако, по моей информации, 9 августа около трети минского ОМОНа написало рапорта на увольнение, и на работу не выходят (Эта информация не подтверждается официальными данными — Ред.).

Обычным милиционерам власть не особенно доверяет, поэтому их задействуют в лучшем случае в усилении.

Что касается спецназа внутренних войск, войсковая часть 3214 (3-я отдельная бригада специального назначения Внутренних Войск, расквартирована в микрорайоне Уручье на окраине Минска. — Авт.), то туда уже много лет набирают ребят из политически неактивных регионов, минчане там не служат вообще, разве что по большому блату могут попасть на срочную, а после нее остаться там очень сложно.

Насколько я знаю, в подавлении протестов задействованы и армейский спецназ, и группа «Альфа», то есть спецназ КГБ. Одно из самых элитных подразделений разгоняет митинги, поскольку ресурс силовиков ограничен! Полностью мобилизованы все, в столицу стягивают самые разные воинские части из регионов, даже части МЧС. Но вот в Барановичах, как мне говорили, МЧСники просто отказались ехать в Минск (Эта информация не подтверждается официальными данными — Ред.).

- Есть ли альтернативные данные о числе пострадавших от резиновых пуль и гранат?

— Таких данных у нас нет, я думаю, речь идет о десятках человек (по официальной статистике Минздрава, только в ночь с 11 на 12 августа с различными травмами был госпитализирован по всей стране 51 человек. — Авт.). Единственный способ политического выживания для Александра Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Произошла также трагедия, погиб человек. Я сам был на том месте, где это произошло — не в тот момент, конечно. Версий того, как это произошло, несколько (по официальной версии, от взрыва самодельного взрывного устройства, но есть предположения, что от попадания светошумовой гранаты. — Авт.), но точных данных нет. Не известно даже имя и фамилия этого человека, известно лишь, что ему 34 года. Мы пытаемся узнать, но пока в соцсетях никто не написал, и журналисты не могут найти данные этого человека. Я думаю, у МВД есть данные, но они не будут ими делиться.

Светошумовые гранаты, резиновые пули, бойцы спецназа с автоматами на бронированных «хаммерах», все это призвано максимально запугать людей. Но протест продолжается, хотя он абсолютно децентрализован и структурируется скорее даже по районам, так как центр заблокирован (например, 10-го люди — от нескольких тысяч до 15 тысяч собиралось — перекрыли движение в 7 точках).

В Минске за прошедшие ночи уже стали известными Серебрянка, Каменная Горка, район торгового центра «Рига», Малиновка. Ребята с районов устраивают протест на своем районе. Такая вот у нас революция спальных районов.