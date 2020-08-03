Украина оказывается все глубже вовлеченной в политические процессы в Белоруссии. Несмотря на то, что некоторые украинские политсилы желают падения режима Александра Лукашенко, для самой Украины это будет чревато целым рядом катастроф

В субботу, 1 августа, украинская журналистка Кристина Бердинских анонсировала выход интервью с бывшим претендентом на пост президента Белоруссии Валерием Цепкало.

«Цепкало приехал в Киев на несколько дней, потом поедет в Польшу и т.д. В первом интервью укр.СМИ, которое скоро выйдет на сайте НВ, а потом и в журнале, мы поговорили про Беларусь, Лукашенко, кампанию, в которой участвует его супруга. Конечно, я спросила и про Россию, войну и про Крым тоже», — написала она в Facebook.

Пока интервью с Цепкало не вышло, но, судя по тому, как он обласкан украинскими СМИ, к югу от Белоруссии пристально следят за тем, что происходит в этой стране. Так, Служба безопасности Украины заявила о намерении добиваться передачи ей большинства из задержанных недавно в Белоруссии россиян, которых правоохранители последней назвали «бойцами ЧВК Вагнера».

Практически одновременно с этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем проинформировал последнего о создании так называемого «Люблинского треугольника» по итогам встречи глав МИД Украины, Польши и Литвы. Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Превращение «треугольника» в «четырехугольник» путем включения в него Белоруссии — мечта Польши, Литвы и Украины. Ведь таким образом получится увеличить кордон между Россией и Европой.

Также на Украине находятся некоторые белорусские радикалы, часть из которых прошла службу в добробатах. Кроме того, некоторые украинские политики на словах поддерживают «демократизацию» Белоруссии.

Однако если мечты многих противников России на Украине станут явью и Александра Лукашенко отстранят от власти, а Белоруссия поссорится с Россией, Киеву придется справляться с несколькими катастрофами.

Удар по украинской армии и радость Коломойского

«Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы: Н.П.З», — такую видеоизмененную цитату из знаменитого романа Владимира Набокова должно быть проговаривают про себя украинские военные, которые знают, на чем ездит их техника.

В том числе и благодаря Мозырскому и Новолуцкому нефтеперерабатывающим заводам в Белоруссии баки украинской военной техники полны солярки. Но Белоруссия — не нефтедобывающее государство. Нефть на эти заводы поставляет Россия, хотя в последнее время Белоруссия и ищет альтернативных поставщиков.

Так, весной этого года Мозырский НПЗ получил 250 тыс. тонн азербайджанской нефти. Позже председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в 2020 году может поставить в Белоруссию до миллиона тонн нефти.

Для сравнения: согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в одном лишь третьем квартале 2020 года Россия должна поставить в Белоруссию 5,75 млн тонн нефти. Поставки в первом квартале составили 1,037 млн тонн, во втором квартале — 3,609 млн тонн.

В случае конфликта с Россией и проблем с поставками на белорусские НПЗ украинская военная техника может заглохнуть. Как и сельскохозяйственная техника. Вывод последней из строя в разгар уборки урожая гораздо хуже, чем молчащие армейские «дизеля». Экономическая диверсификация Белоруссии. Кто может помочь Лукашенко обыграть Россию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Впрочем, есть на Украине те силы, которым такой сценарий выгоден. Это олигарх Игорь Коломойский. Еще в январе 2020 года его компания «Укртатнафта» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом, в котором просила ограничить поставки нефтепродуктов из Белоруссии. Она объясняла это тем, что более 42% акций Мозырского НПЗ принадлежат российской компании «Славнефть», являющейся совместным предприятием «Газпромнефти» и «Роснефти».

«Роснефть» и «Газпромнефть» находятся под санкциями в Украине согласно решению СНБО от 02.05.2018 года. «Укртатнафта» считает, что упомянутые выше торговые операции, если напрямую не нарушают закон, то являются по меньшей мере «токсичными». Потому что были инициированы фактически украинскими государственными компаниями НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» с предприятиями, имеющими акционерами санкционные компании, которые способствовали аннексии части территории Украины», — отмечалось в письме компании.

А уже летом стало известно, что Коломойский нанес государству убытков почти на $49 млн за один день, выкупив задешево ту немногую нефть, что добывается в стране.

«17 июня «Укрнафта» продала 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Это притом, что в мире уже давно $40. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. А кто приобрел? Игорь Коломойский — единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует «Укрнафту» с 2003 года. Кто проиграл? Государство в лице НАК «Нафтогаз Украины», владелец 50% акций «Укрнафты». Он стоит все это время в сторонке и наблюдает», — написал 22 июня в Facebook украинский топливный эксперт Сергей Куюн.

Получается, именно белорусские нефтепродукты — одно из препятствий для Коломойского для установления своей монополии на топливном рынке.

В общем, в случае прекращения поставки нефтепродуктов из Белоруссии риски для Украины оказаться если не в «топливном плену», то в «топливной зависимости» от Коломойского возрастут. И Зеленский действительно может стать марионеткой олигарха, в чем его упрекали во время предвыборной кампании 2019 года.

Впрочем, это не единственные риски для Украины.

Денег нет, но вы держитесь

«Господин назначил меня любимой женой!» — кричала обрадованная Гюльчатай другим женщинам гарема в фильме «Белое солнце пустыни». В случае, если в Белоруссии появится прозападное правительство, именно эта страна станет «любимой восточноевропейской женой» для Запада: туда потекут деньги: кредиты, инвестиции и гранты.

Для тех же инвестиций Белоруссия более перспективное государство, чем Украина: в стране есть уже локализованные западные производства, законодательство способствует инвестициям, рабочая сила более дисциплинированна, а общественная безопасность находится на гораздо более высоком уровне, чем на Украине.

Да и для грантов и работы с молодежью Белоруссия — практически нетронутая целина. Но самое главное — белорусская проблематика на определенное время оттеснит украинскую на второй план. Зубец назвал главное отличие белорусов от украинцев © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

В общем, Украина, от которой и так многие на Западе устали, практически исчезнет из информационного пространства. А денежные потоки устремятся на север — в Белоруссию. Конечно, Киеву и дальше будет что-то перепадать, но это уже будут крохи по сравнению с тем, что было раньше.

Потеря «славянской Швейцарии»

Несмотря на то что многие украинские политики иначе, как войной, отношения Украины и России и не называют, на деле «государство-агрессор» — один из основных торговых партнеров Украины. По данным Государственной таможенной службы, на конец первого полугодия 2020 года главными партнерами Украины были: Китай — 15% от всего импорта, Россия — 9% и Германия — 9%. Они экспортировали на Украину преимущественно энергоресурсы, машиностроительное оборудование и транспортные средства.

Большая часть украинского экспорта направлялась в Китай — 13% от всего экспорта, Польшу — 6% и в Россию — 6%. И нужно учитывать проблемы, вызванные COVID-19.

Чтобы урегулировать вопросы, связанные с торговлей, россиянам и украинцам подчас приходилось встречаться с глазу на глаз. И Белоруссия как нейтральное место для встреч подходила как можно лучше. Тем же украинцам, которые следовали в Россию, Белоруссия подходила как транзитное направление — между Россией и Украиной нет авиасообщения, а от скорости личной встречи в бизнесе подчас зависит многое. Коломойскому обрежут крылья: что происходит с крупнейшей авиакомпанией Украины © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba

Но первыми оценили прелесть Белоруссии как своеобразной «славянской Швейцарии» — места для встреч и переговоров — политики. Что нашло отражение в названии важнейшего для Украины документа — Минских соглашениях.

Если Белоруссия перестанет быть нейтральной, а станет прозападным государством в результате ухода Лукашенко, Россия может поставить вопрос о другой стране для переговоров. Такой может стать тот же Казахстан, который в свое время предлагал посредничество для переговоров по Сирии.

Путь в Астану для украинцев, для которых закрыто воздушное пространство с РФ, будет долог. А разница в часовых поясах может осложнить проведение встреч по актуальным вопросам.

Что же касается бизнеса, он потеряет близкую к обеим государствам нейтральную площадку, которая, что немаловажно, оставалась относительно открытой для граждан и Украины, и РФ даже в сложные времена пандемии.

При этом Украина в случае отстранения Лукашенко от власти теряет человека, у которого были налажены отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинскими президентами. В общем, кроме радости для украинских националистов, отстранение Лукашенко от власти ничего хорошего Киеву не сулит. И если в украинской столице этого не понимают, тем хуже для Украины.