В четверг Киеве прошла пресс-конференция, участники которой потребовали запрета Партии Шария. Интересен список участников пресс-конференции.

Бесперспективная война. Чем для Зеленского обернется борьба с Шарием
Бесперспективная война. Чем для Зеленского обернется борьба с Шарием
© president.gov.ua

Председателя центрального штаба «Национального корпуса», бывшего в 2016 — 2017 годах командиром полка «Азов» Максима Жорина особо представлять не нужно.

Глава «Платформы общественных инициатив» Ольга Касьян — человек, близкий к «Нацкорпусу». Как я отмечал ранее, не далее как в январе этого года она избиралась в общественный совет Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), выдвигаясь от организации «Всеукраинский альянс бойцов и ветеранов АТО», примерно с 2015 года связанной с тогда еще Гражданским корпусом «Азов».

Кроме того, на пресс-конференции был заявлен (хотя и не присутствовал) председатель общественной организации «Ветеранское братство», входящей в структуру «азовского» движения, бывший боец полка «Азов» Дмитрий Шатровский.

Но вот Руслан Андрийко, в 2014 — 2015 годах депутат Киевского городского совета от «Свободы»* и тогда же глава Всеукраинской общественной молодежной организации «Сокол» (сейчас он упомянут лишь как представитель этой «свободовской» молодежной структуры), это уже видный представитель совсем другой политической силы.

Точно так же как и Антон Колумбет, который является не только одним из лидеров Движения ветеранов АТО, но и членом партии «Демократическая секира».

Как видим, «Национальному корпусу» удалось реализовать то, о чем ранее не раз писали — вовлечь в инициированную им кампанию другие близкие общественно-политические силы, закрепив тем самым за собой статус главного борца с пророссийским реваншем.

Однако стоит отметить, что аргументация выступавших на пресс-конференции была довольно слабой, уходящей преимущественно в сферу демагогии. Между тем, озвученный тезис о том, что Партия Шария финансируется из России, так никак и не был обоснован.

Предвыборная дестабилизация: праворадикалы примыкают к сафари «Нацкорпуса»
Предвыборная дестабилизация: праворадикалы примыкают к сафари «Нацкорпуса»
© nationalcorps.org

На самом деле, о «черной кассе» Партии Шария говорят уже многие. Например, Владимир Величко, ранее создавший и возглавлявший отделение партии в Полтавской области, опубликовал 29 апреля видео, где упомянул помимо прочего такой момент: «В партии я получал в месяц 15 тысяч зарплаты… Ну как зарплаты. Это дядя в конверте давал мне деньги… По сути, это черный нал. Я не был никак оформлен… Налоги с меня не платились. Как это называется? «Но так же делают все партии», скажете вы. Да, все партии, но потому я и поверил в Партию Шария, что это не все партии».

Теми же словами Величко повторил это в комментарии к расследованию Hromadske, опубликованному 20 июля: «Вот я получал 15.000 ежемесячно, но на работу меня никто не оформлял. Что это значит? Это черная бухгалтерия, потому налоги не уплачиваются. И тогда у меня возникали вопросы. Потому лозунги — «Правду в раду», а тут такое. И вроде мелочь, вроде бы все так делают, но мы позиционируем себя как принципиально новая партия».

Кстати говоря, Величко уже в апреле упомянул, что партия превратилась в «авторитарную секту», что я отмечал по наблюдению митинга и марша 17 июня в центре Киева. Стоит упомянуть, что в связи с этими разоблачениями у бывшего главы полтавского отделения Партии Шария быстро возникли проблемы — в ночь с 5 на 6 мая на него напали неизвестные и облили жидкостью, напоминающей мочу (ранее подобные акции в отношении других людей Шарий, смакуя, описывал в своем канале).

В комментарии Hromadske Величко рассказал уже и о предполагаемом происхождении «черной кассы» Партии Шария: «Внутри партии все прекрасно понимали, что финансирование идет из Харькова. Наталья Кацуба, которая сейчас Гордиенко, сменила фамилию. А они не бедные люди. И если она возглавляет центральный штаб, который почему-то не в Киеве, а в Харькове… Семья бывших регионалов».

Горячая осень Зеленского: судьба Украины снова решится на улицах
Горячая осень Зеленского: судьба Украины снова решится на улицах
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кацубы — это не просто «семья бывших регионалов». В период пребывания у власти Виктора Януковича братья Сергей и Александр Кацубы сделали стремительную карьеру в газовой отрасли, ставшей одной из главных «кормушек» Партии регионов.

Старший, Сергей, с марта 2010 года возглавлял различные департаменты в Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», а с июля по декабрь 2012 года был уже заместителем председателя правления этой компании. На смену ему на этот пост пришел младший, Александр, который перед этим с мая 2010 года последовательно был заместителем директора по экономической деятельности в «Полтавгаздобыче» и «Черноморнефтегазе». На посту заместителя главы «Нафтогаза Украины» Александр Кацуба пробыл с ноября 2012-го по июль 2014-го.

В 2015 году братья Кацубы были обвинены в хищениях на сумму 285 млн. гривен (на момент хищений при курсе 8 гривен за доллар это было эквивалентно примерно 35,6 млн. долл.). В 2017 году младший, Александр, пошел на сделку со следствием, выплатив 100 тыс. гривен в бюджет, после чего следствие сняло арест с имущества семьи. Впрочем, и сейчас эта семейка — очень и очень небедные люди.

То, что Кацубы дружны с Анатолием Шарием — не секрет. Например, Шарий публиковал ранее в соцсетях фотографии с совместного отдыха в солнечной Испании с Владимиром Кацубой, отцом Сергея и Александра. «Я близко знаком с семьей Кацуба, мы дружим много лет», — подтвердил Hromadske Шарий.

Про это финансирование, судя по всему, хорошо знают и в «Нацкорпусе», потому что 12 июля харьковское отделение партии провело акцию у дома Кацуб в Харькове. Но, видимо, «деньги регионалов» выглядят все-таки не так красиво, как «российские деньги».

Украина: битва за улицу
Украина: битва за улицу
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Стоит учесть еще один скандал по поводу грязных денег, разгоревшийся вокруг Партии Шария. Речь идет об отделении партии в Днепропетровской области. Анатолий Шарий и смещенный им руководитель днепровской ячейки Александр Шишко за прошедшие дни выступили с публичными обвинениями в адрес друг друга.

Например, Шарий заявил 28 июля в своем видеоблоге, что снял в Днепре «руководство (партийного отделения. — Авт.) и всех, кто был вокруг руководства» по причине того, что там «два с половиной месяца назад вскрылась история, что… то тут, то там продаются места… ситуация зашла очень далеко… об этом знало полгорода… этот человек договорился с главой ячейки Партии Шария, дал ему огромную зарплату, дал ему автомобиль, обеспечил его охраной и личным покровительством», а также давал деньги на аренду офиса. Речь идет о «авторитетном бизнесмене» Александре Петровском, более известном как Нарик.

Разумеется, в Днепре это отрицают, и глава местного отделения партии Александр Шишко озвучил 29 июля публично другую версию: «А может быть это вы продали ячейку господам Гуфману, Корбану и Филатову? Может быть, это вы, нас, партийцев, продали этим людям?»

Про то, что ячейку Партии Шария «купил» под местные выборы Геннадий Корбан, не оставивший политических амбиций, действительно ходят упорные слухи.

В общем-то, и в той, и в другой версии нет ничего необычного. Так действительно живут все партии на Украине — продавая свой бренд как франшизу в регионах богатым людям, которые таким образом реализуют свои лоббистские механизмы, проводя людей в городские и областные советы либо занимаясь давлением на таковые с улицы.

Связь с Петровским скандальна потому, что в 2018 году он тесно сотрудничал с Петром Порошенко и даже помогал ему в борьбе за томос. Но вот Величко упрекает Шария в том, что тот поставил на высокий пост в партийных структурах — в Полтаву тот приезжал как куратор от руководства — Александра Вьюника, ранее работавшего в УДАРе и «Народном фронте» (от последнего он даже баллотировался в 2014-м в Верховную Раду). В чем разница? В том, что Вьюник еще до УДАРа и «Народного фронта» был помощником Сергея Кацубы?

Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить
Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить

Действительно, как говорит Величко, надеялись на «интернет-партию, представляющую народ», а в итоге быстро получилась «партия как и прочие». С авторитарным вождем, «черной кассой» и связями с «авторитетными людьми» в регионах.

* Организация запрещена Верховным судом РФ.

 